Наушники-вкладыши Campfire Audio: арматурные Andromeda и динамические Vega

В сегодняшнем обзоре речь пойдет о самых старших и самых дорогих наушниках американской компании Campfire Audio. Обе модели, Vega и Andromeda, вышли сравнительно недавно, это новинки. Наушники можно смело назвать уникальными: они сильно отличаются от любых конкурентов, в первую очередь за счет использования производителем большого количества своих собственных технологий и различных новаторских материалов.

Campfire Vega

В наушниках Vega производитель постарался создать максимально интересную реализацию именно с динамическим излучателем. Ранее считалось, что динамические излучатели во вставных IEM-наушниках — это удел дешевых моделей. Потом ситуация изменилась, их стали ставить в дорогие гибриды. Сейчас уже всем понятно, что качество звука полностью зависит от конкретной реализации, а не от принципа действия излучателя.

Технические характеристики

Тип динамические Частотный диапазон 5 Гц — 22 кГц Чувствительность 102 дБ Импеданс 17,5 Ом Средняя цена T-1715084562

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Особенности

Чувствительность наушников — 102 дБ — не самая высокая, если сравнить с типичными вкладышами с их чувствительностью 110-115 дБ. То есть к Campfire Vega необходимо подключать мощный качественный наушниковый усилитель с низким собственным импедансом.

Комплектация наушников очень богатая, несмотря на скромных размеров упаковку. Но прежде чем говорить об этом, рассмотрим сами наушники.

Цвет наушников — серебристый металлик. PVD-покрытие (нанесение покрытия осаждением паров) имеет название Clear Sky.

Корпус изготовлен из аморфного сплава (Liquidalloy компании PrometalTech), изобретенного в 2003 году в США. Такой тип сплавов имеет ряд полезных свойств: высокую прочность и износостойкость, устойчивость к коррозии. Благодаря отсутствию присущей металлам кристаллической решетки, аморфный сплав тверже, чем титан или алюминий.

Он применяется для изготовление часов, спортивного инвентаря, как материал покрытия смартфонов Vertu, в нефтяной промышленности, космической и военной технике, как замена титану.

Помимо наушников Vega, из этого же интересного материала сделаны корпуса у более доступных по цене моделей Lyra II и Dorado. Что он дает наушникам?

В Campfire Vega применены сильные редкоземельные неодимовые магниты. Заявлено, что эти наушники имеют первый в мире некристаллический алмазный динамический излучатель (World’s First Non-Crystalline Diamond Dynamic Driver). Внутри находится 8,5-миллиметровый излучатель с 9-микронным покрытием ADLC (некристаллический алмазно-углеродный материал).

Говоря о звуке, производитель обещает искрящийся высокочастотный диапазон, слегка выдающуюся акцентированную середину и глубокий энергичный бас. Звук без песка и резкости.

Провод из литцендрата, плетеный. У кабеля имеются разъемы MMCX собственного производства Campfire из бериллиевой бронзы (Cu—Be). Такие сплавы используются в авиации и автомобилестроении, так как выдерживают высокую температуру, имеют повышенную электропроводность, высокую твердость и стойкость к коррозии. Внешне практически неотличимы от золота.

Разъемы MMCX очень хороши. Контакт круговой, крепко держатся, легко отстегиваются. Производитель также говорит о существовании опционального балансного кабеля с 4-контактным выходом 2,5 мм. Честно говоря, учитывая класс наушников, он здесь смотрелся бы уместнее.

Предусмотрено ношение только одним способом: провод прокладывается за ушами.

Провод не очень длинный. Вероятно, длина выбрана такой, чтобы провод дотянулся от ушей до кармана джинсов с плеером или телефоном, но при этом не болтался и не цеплялся за прохожих.

Качественный кожаный чехол имеет внутри мягкую шерстяную обивку. Интересно, что по бокам предусмотрены тканевые стенки, так что в чехол можно положить и пару насадок — они не выпрыгнут случайно наружу при открытии молнии.

Наушники богато укомплектованы сменными насадками. Есть и стандартные силиконовые (S/M/L), и розовые SpinFit (XS/S/M/L), и насадки из микропористого материала (S/M/L). Щеточка позволяет содержать наушники и насадки в чистоте. В комплекте также идет металлический значок-булавка с логотипом производителя на одежду.

Измерения

Мы с осторожностью публикуем результаты измерений, так как правильно измерить вставные наушники довольно сложно. Мы подсоединяли наушники напрямую к измерительному микрофону Earthworks M50 ($2000) через силиконовую насадку. Пики и провалы в области 2000—5000 Гц обусловлены геометрическими резонансами в каналах наушников, как раз в области длины волны 1 см. Если убрать такую сильную вакуумную изоляцию системы наушники—микрофон, то резонансы резко падают. В реальности насадки не настолько плотно фиксируют наушники в слуховом канале, поэтому тут возникает неопределенность, как именно методически правильно создать те же самые условия при измерениях. При переориентации наушников или смене переходника на микрофон график меняется.

В интернете есть множество измерений этих наушников. Мы приведем официальный график, который выслал Кен Бол, основатель компании Campfire, сайту Headfi в ответ на несколько попыток кустарных измерений владельцев наушников. Имеет смысл ориентироваться именно на него. Хотя разница в цифрах есть, общий вид кривой сохраняется. То есть в НЧ и СЧ наушники дают ровную линию, с едва ощутимым акцентом в области 100 Гц. Дальше имеется пик около 2 кГц и около 10 кГц с последующим спадом.

Campfire Andromeda

Технические характеристики

Тип 5 арматурных излучателей Частотный диапазон 10 Гц — 28 кГц Чувствительность 115 дБ Импеданс 12,8 Ом Средняя цена T-14211891

Страничка продукта на официальном русскоязычном сайте

Особенности

Наушники Andromeda совсем другие по своей сути, ничего общего с Vega. Во-первых, внутри стоит 5 арматурных излучателей: 2 НЧ, 1 СЧ, 2 ВЧ. Во-вторых, чувствительность 115 дБ и низкий импеданс 12,8 Ом делают их совместимыми практически с любым современным смартфоном. Даже в положении движка громкости 50% развивается достаточно мощный звук. То есть Andromeda — это уже новая топовая модель второго семейства. Она тоже стоит очень дорого.

Комплектация отличается лишь цветом идущего в комплекте чехла. Здесь он коричневого цвета.

Корпус наушников изготовлен из алюминия с циркониевым напылением, с анодированием зеленым покрытием. Корпус изготавливается методом фрезеровки, а не литья. Все наушники собираются в США — естественно, вручную.

Но главная гордость разработчика в конструкции — это акустическая камера TAEC. Камера сложной формы изготавливается на 3D-принтере и имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартными канальными трубками, применяемыми в наушниках прочих производителей. Камера убирает геометрические резонансы и дает более равномерный звук на ВЧ.

Здесь также использованы разъемы MMCX собственного производства из бериллиевой бронзы (Cu—Be).

3 выходных отверстия сделаны в полой насадке. Звук выходит из основного корпуса.

Используется унифицированный кабель из линцендрата, то есть из сплетенных отдельных жил, покрытых лаком. Преимущество таких кабелей в том, что они передают переменный ток высокой частоты более эффективно, чем одножильный кабель того же сечения. Насколько это полезно для звука в данном случае — проверяется только экспериментальным путем. Можно поставить кабель другого типа и послушать, есть ли эффект.

Чехол с тиснением, на молнии, безусловно, очень полезен для переноски и хранения дорогих наушников.

Комплект сменных насадок Andromeda полностью повторяет комплект наушников Vega: стандартные силиконовые (S/M/L), розовые SpinFit (XS/S/M/L) и насадки из микропористого материала (S/M/L). Щеточка позволяет содержать наушники и насадки в чистоте. В комплекте также идет металлический значок-булавка с логотипом производителя на одежду.

Измерения

Измерения приведены для иллюстрации, не нужно по ним определять качество звучания наушников.

Официальные измерения Campfire Audio, присланные сообществу аудиофилов основателем компании:

Главное преимущество наушников с 5 отдельными арматурными излучателями — более полноценный охват всех частот, так как у такого типа излучателей ровная АЧХ заканчивается очень быстро и резко, а площади только одного излучателя оказывается недостаточно для создания хорошего звукового давления.

Прослушивание

Мы подключали наушники Campfire к различным источникам, включая плеер Cowon Plenue M2 с выходным сопротивлением 1 Ом и мощностью 250 мВт при нагрузке 16 Ом.

Плеер имеет красивый сенсорный AMOLED-экран и цельнометаллический корпус. Из форматов поддерживается всё до DSD128 и PCM 384 кГц. Внутри — PCM1795 с показателями: сигнал/шум 120 дБ, К Г +шум 0,0007%, проникновение каналов −130 дБ. Звук существенно лучше, чем выдаст любой смартфон. Батарея 3000 мА·ч сохранит в неприкосновенности заряд вашего телефона.

Звучание наушников Campfire Vega очень интересное. В первую очередь обращает на себя внимание хороший динамичный бас, средние частоты тоже очень детальные и чистые. Высокие имеют какой-то свой фирменный характер. Динамический излучатель имеет спад после 10 кГц, обычно это черта арматурных моделей. Возможно, сказывается алмазно-углеродный материал покрытия динамика, который делает звук слитным, четким, но без самых высоких частот. В итоге звучание не утомляющее и без присущих динамическим излучателям искажений на СЧ и ВЧ. Судя по официальным заявлениям Campfire, производитель хотел сделать именно такой звук.

Звучание наушников Campfire Andromeda оказалось более ярким, чем у Vega. Слышен подъем в области высоких частот и особенный акцент на верхней середине. Искажений очень мало, поэтому записи звучат чисто и качественно. Наушники без проблем работают с маломощным выходом любого смартфона, ну а при подключении к качественному источнику звука способны гораздо лучше раскрыть его потенциал, чем недорогие чувствительные модели.

Какие наушники более предпочтительны? Это полностью дело вкуса. У обеих моделей — и более нейтральных Vega, и более ярких Andromeda — найдутся свои поклонники. Кстати, не стоит забывать, что помимо очень дорогих моделей в линейке производителя есть и более доступные, включая две гибридные модели, работающие по схеме «динамический+арматурный излучатель». Так что, возможно, стоит послушать не только топы, но и весь модельный ряд и затем подобрать то, что больше устраивает по звуку и приемлемо по цене.

Благодарим российских представителей компании Campfire Audio

за предоставленные на тест наушники Campfire Andromeda и Campfire Vega