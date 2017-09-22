Обзор смартфона Nokia 3

Самая доступная модель «новой Nokia»

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В начале года во время выставки MWC 2017 были анонсированы три первые модели из нового модельного ряда смартфонов Nokia, ими стали Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Позже были представлены и другие новинки, в том числе мощная флагманская Nokia 8, но она только-только появилась в продаже. Сегодня же речь пойдет о самой доступной модели в новой линейке, стоимостью всего 150 долларов: Nokia 3. Для своего уровня это довольно интересный аппарат, к тому же он давно продается в официальной российской рознице за 10 тысяч рублей.

Основные характеристики Nokia 3 (Модель TA-1032)

SoC MediaTek MT6737, 4 ядра @1,25 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-T720

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 293 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/5/7/8/20/28), LTE TD (B38/40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

NFC

GPS, A-GPS

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 8 Мп, f/2,0, автофокус, видео 720p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0, автофокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр, гироскоп, компас

Аккумулятор 2630 мА·ч

Размеры 143×71×8,5 мм

Масса 142 г

Средняя цена T-1720217039 Розничные предложения L-1720217039-10

Комплект поставки

Для всей новой линейки Nokia был выбран единый дизайн оформления упаковки. Это достаточно простенькая плоская коробка из тонкого недорого картона, ярко оформленная в молодежном стиле.

Комплект состоит из соединительного кабеля, сетевого адаптера с выходным током 1 А и максимальным напряжением 5 В, ключика для извлечения карт, совсем простеньких наушников без резиновых накладок, а также пачки бумажной документации.

Внешний вид и удобство использования

Нельзя сказать, что Nokia 3 выглядит дорого или хотя бы дороже своего уровня. Китайцы сейчас умудряются предлагать и гораздо более дешевые модели в эффектных цельнометаллических корпусах. Здесь же все проще: аппарат получил аккуратный, но простенький дизайн с пластиковой задней панелью и металлическим боковым ободком.

Ободок матовый и такой же невзрачный, как и все остальные элементы, из которых состоит внешняя часть корпуса Nokia 3. Можно, конечно, сказать, что аппарат продолжает дизайнерские традиции, заложенные Nokia и Microsoft в семейство Lumia. Но все же эта модель больше напоминает смартфон Sony, поскольку здесь углы очень мало закруглены в плане, аппарат получился явно не «айфоноподобным».

Nokia 3 по размерам практически не отличается от старшей Nokia 5, однако за счет матовых чуть более шероховатых боковин и меньшей массы аппарат надежнее удерживается в руке, не выскальзывает. Отпечатков пальцев на его матовых поверхностях тоже практически не остается, смартфон всегда выглядит опрятно. В целом аппарат практичен в повседневной жизни, но трудно обещать, что он будет долго сохранять презентабельный вид, материалы явно подвержены появлению царапин.

На боку у аппарата два разъема для карточек: в одном предусмотрено место для двух карт Nano-SIM, а во второй можно установить карту памяти microSD. Это очень удобно, не нужно жертвовать чем-то одним.

Передняя панель полностью прикрыта прозрачным защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass. Края у стекла покатые, и в сочетании с мало закругленными в плане углами корпуса это смотрится не очень естественно. Такое стекло хорошо подходит для обтекаемых «обмылков» — собственно, Apple со своим шестым iPhone и ввела его когда-то в обиход. Здесь же, пожалуй, плоская «классика» смотрелась бы лучше. Но дань моде заставляет всех производителей идти по единому пути, что ж поделать.

Над экраном привычно установлены сенсоры и глазок фронтальной камеры, а вот фронтальной вспышки и светодиодного индикатора событий тут нет.

В нижней части та же печальная ситуация: сенсорные кнопки есть, но подсветки они не имеют. Сканера отпечатков пальцев нет ни спереди, ни сзади — для бюджетного телефона он был сочтен излишней роскошью.

Кнопки на правой боковой грани не различаются между собой по текстуре, они такие же матовые и однотонные, как сам ободок. Клавиши жестковатые, имеют отчетливый отклик.

На тыльной стороне камера совмещена со вспышкой под прозрачным овальным стеклом. Вспышка, в отличие от Nokia 5, тут одинарная, однако светит она не менее ярко. Современные смартфоны Nokia могут работать одними из самых мощных фонариков.

Верхний торец отдан под 3,5-миллиметровый разъем для выхода на наушники и отверстие вспомогательного микрофона.

Нижний торец содержит стандартный разъем Micro-USB, поддерживающий подключение внешних устройств в режим USB OTG, а также разговорный микрофон и основной динамик.

Nokia 3 поставляется в продажу в четырех цветовых вариантах. Три из них совершенно обычные (черный, белый и темно-синий), а вот последний, обладая корпусом, как у белого, имеет при этом боковую рамку не серебристого, а оранжевого цвета. Получается этакий вариант спортивной направленности для людей, ведущих активный образ жизни.

Экран

Nokia 3 оснащен дисплеем IPS, прикрытым 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 62×110 мм, диагональ — 5 дюймов. Разрешение равняется 1280×720, это часто встречающийся в бюджетных решениях, особенно с относительно небольшим экраном, вариант. Соответственно, плотность точек составляет около 293 ppi. Рамка вокруг экрана стандартная: общая ширина по бокам — 4,5 мм, сверху — 15 мм, снизу — все 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Nokia 3, далее их можно различать по размеру):

Экран у Nokia 3 немного темнее (яркость по фотографиям 107 против 118 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Nokia 3 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 520 кд/м², минимальное — 18 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 170 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 330 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 520 кд/м² (до максимума, так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 19, 130 и 520 кд/м² (подходящие значения), если регулятор на 0% — 4, 8 и 520 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Nokia 3 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Насыщенность цветов на экране Nokia 3 нормальная, цвета близки к естественным. Цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана явно различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Nokia 3 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но экран Nokia 3 под этим углом все же чуть темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает синеватый или желтоватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1050:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 22 мс (11 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 33 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,20, что равно стандартному значению 2,2, но в данном случае это не имеет особого значения. При этом реальная гамма-кривая несколько отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, поскольку постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, так как на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране почти не отличаются от естественных. Баланс оттенков на шкале серого не очень хороший, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE несильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокую контрастность, близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и агрессивную динамическую подстройку яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль у Nokia 3 делает снимки с максимальным разрешением 8 Мп, но качество снимков не очень высокое. Детализация не максимальная, изображения выходят темноватыми. Объектив здесь широкоугольный, так что одиночный объект выглядит на снимке непривычно мелко.

Основная камера использует 8-мегапиксельную матрицу с размером пикселя 1,12 мкм и объектив с диафрагмой f/2,0. Имеется достаточно шустрый автофокус и одиночная очень яркая вспышка. Системы стабилизации нет.

Приложение камеры довольно простое, меню настроек, представленное одним ниспадающим списком, удобное и лаконичное. Любопытно, что соотношение сторон и разрешение фотоснимков и видео задаются в едином подразделе для обеих камер. Вручную можно выставлять баланс белого и выполнять экспокоррекцию, выбирать варианты фокусировки. В противном случае параметры съемки определяет автомат с готовым перечнем сценических режимов.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 720р, Full HD нет, функции стабилизации тоже нет. При таком разрешении не приходится ждать детализированной и сочной картинки, изображение рыхловатое, но в целом камера выдает максимум возможного для таких условий. К звукозаписи претензий нет, звук записывается качественно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Макросъемка при комнатном освещении удается камере неплохо. Детали на дальних планах сливаются. С макросъемкой камера справляется. Хорошая резкость по полю и по планам. Текст отработан хорошо. Неплохая детализация на передних планах, но на средних детали уже сливаются.

При своем относительно невысоком разрешении камера порой неплохо отрабатывает детали, но при малейшем недостатке освещения они начинают сливаться. В остальном снимки вполне достойные: резкость по полю и по планам неплохая, заметные зоны нерезкости практически отсутствуют, а программа при свете работает очень аккуратно. В итоге камера хорошо справится с документальной, а иногда и с художественной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Nokia 3 включают поддержку LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), а также поддержку некоторого количества диапазонов частот LTE FDD и TDD, в их числе и всех 3 интересных нам диапазонов FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Кроме этого, Nokia 3 поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), и здесь даже есть NFC-модуль, умеющий работать с проездными картами. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. Разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Навигационный модуль работает только с GPS (с A-GPS). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение полуминуты, точность позиционирования неплохая. Есть встроенный сенсор магнитного поля для функционирования компаса навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется настраиваемый черный список для нежелательных контактов.

Nokia 3 не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда одна карта назначена для передачи данных в 4G, вторая может работать только в 2G. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых вызовов определенную SIM-карту заранее, карта для SMS выбирается во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы Nokia 3 использует версию Google Android 7.0 — в отличие от старших моделей Nokia, которые получили Android 7.1.1. В принципе, это и все отличия, поскольку в остальном интерфейс идентичен. Производитель с гордостью сообщает, что новые смартфоны Nokia работают на абсолютно чистой Android ОС. Сторонних программ практически нет, все необходимое здесь достигается с помощью Google Apps.

Имеются, правда, и кое-какие дополнения: смартфону добавлены некоторые возможности по работе с жестами, но лишь самые элементарные.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music со звуковыми настройками и пресетами встроенного эквалайзера. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит довольно скромно, преобладают свистящие и шипящие, звук шумный, не очень чистый, но громкости в целом достаточно для любой окружающей обстановки. Также имеется FM-радио, а вот встроенного диктофона в аппарате не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа Nokia 3 строится на базе SoC MediaTek MT6737, выполненной по техпроцессу 28 нм. В конфигурацию этой 64-битной платформы входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,25 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем оперативной памяти равняется 2 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 16 ГБ. Из них в среднем свободно менее 500 МБ ОЗУ и менее 10 ГБ флэш-памяти. Есть возможность подключения внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

Поддерживается расширение памяти за счет установки карты microSD, и для этого не придется вынимать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти.

MediaTek MT6737 — одна из самых скромных по возможностям современных платформ для мобильных устройств начального уровня. Она совсем слабенькая, ориентирована на ультрабюджетный класс устройств. Ждать от этой SoC высоких показателей производительности бессмысленно, герой обзора набирает менее 30К очков в AnTuTu, да и во всех остальных тестах Nokia 3 показывает низкий уровень. Требовательные игры вроде Mortal Kombat X и графические тесты заметно притормаживают. Запаса мощи на будущее у такого аппарата точно нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Nokia 3

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 27457 21993 45579 50597 57038 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 533/1410 387/957 678/2121 757/2071 809/3357

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Nokia 3

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 103 — 254 421 398 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 3 — 11 5 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 1 — 5 5 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 10 9 28 17 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 6 5 16 17 18

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Nokia 3

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 18183 16297 11038 9992 8663 Google Octane 2

(больше — лучше) 2151 1922 3125 3928 4735 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 2361 2170 1381 1104 987

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится со значительными задержками (только в SW) не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится со значительными задержками (только в SW) не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что, по всей видимости, частота обновления экрана чуть выше 60 Гц (порядка 62 Гц), поэтому идеальной гладкости воспроизведения не получается ни при каких стандартных частотах кадров в видеофайле. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах всего пара оттенков сливаются с черным и белым соответственно.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Nokia 3, имеет чуть меньшую емкость в 2630 мА·ч, чем у старшей Nokia 5 с ее 3000 мА·ч. Логично, что младшая модель демонстрирует и немного худший уровень автономности. Впрочем, уровень у обеих моделей вполне удовлетворительный, просто не выдающийся. Стандартно, герой обзора способен дожить до вечерней зарядки, но заряжать смартфон придется каждую ночь.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Nokia 3 2630 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Nokia 5 3000 мА·ч 15 ч. 20 м. 10 ч. 30 м. 7 ч. 00 м. Honor 8 lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 13 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 10 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 5 часов.

От комплектного сетевого адаптера Nokia 3 заряжается в течение 3 часов током 0,9 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон тоже, естественно, не поддерживает.

Итог

Самый доступный из новых смартфонов Nokia получил самые скромные в семействе камеры и звуковую систему. Аппарат очевидно не задумывался как мультимедийное решение, это рабочая лошадка с практичным корпусом, весьма неплохими для своего уровня коммуникационными возможностями (что даже удивило нас), а также хорошим ярким экраном. Автономность на среднем уровне. Аппаратная платформа для смартфона была, к сожалению, выбрана очень слабая, ее возможностей хватает лишь для того, чтобы интерфейс и приложения работали без задержек, но и это уже неплохо. В официальной рознице смартфон стоит всего 10 тысяч рублей, это не так много. С учетом того, что многие еще помнят свои любимые старые телефоны фирмы Nokia, неприхотливая новая Nokia 3 наверняка найдет своего покупателя.