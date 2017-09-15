Смартфон Nokia 5

Средняя модель в семействе новых смартфонов бывшей финской марки

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Минувшей весной в ходе выставки MWC 2017 одновременно с реинкарнацией легендарной Nokia 3310 были анонсированы также новые смартфоны Nokia 3 и Nokia 5. Как известно, правами на смартфоны и телефоны под брендом Nokia в данный момент владеет компания HMD Global, которая себя так и называет: «Дом для телефонов Nokia».

Непосредственно производством новых моделей занимается известная китайская компания Foxconn, на фабриках которой производятся и смартфоны Apple. Точнее, производством смартфонов Nokia занимается одна из фабрик компании, которая располагается в Индии. Всего пока в обновленном семействе Nokia выпущено три модели: Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6. Свое знакомство с ними мы начнем с оптимального варианта: рассмотрим смартфон Nokia 5, который является не самым дорогим, но и не самым слабым в плане технических характеристик, занимая среднее положение в линейке.

Основные характеристики Nokia 5 (модель ТА-1053)

SoC Qualcomm Snapdragon 430, 8 ядер Cortex-A53 (4@1,4 ГГц + 4@1,1 ГГц)

GPU Adreno 505 @450 МГц

Операционная система Android 7.1.1

Сенсорный дисплей IPS 5,2″, 1280×720, 282 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/5/7/8/20/28), TD LTE (В38/40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 13 Мп, f/2,0, автофокус (PDAF), видео 1080p

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0, автофокус

Датчик приближения, освещения, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, детектор шага, компас

Аккумулятор 3000 мА·ч

Размеры 150×73×8,1 мм

Масса 161 г

Средняя цена T-1720217038 Розничные предложения L-1720217038-10

Комплект поставки

Для всей новой линейки Nokia был выбран единый дизайн оформления упаковки. Это достаточно простенькая плоская коробка из тонкого картона, ярко оформленная в молодежном виде. Выглядит недорого, но прослеживается некий собственный определенный стиль.

Комплект состоит из соединительного кабеля, а также сетевого адаптера с выходным током 2 А и максимальным напряжением 5 В и никчемных пластиковых наушников без резиновых накладок, которые не держатся в ушах. Металлический ключик для извлечения карточек стандартно закреплен на картонной вставке.

Внешний вид и удобство использования

Дизайн — одно из самых сильных мест модели Nokia 5. Этот недорогой, в сущности, смартфон с обыденными характеристиками выглядит значительно дороже своего уровня. Корпус, оформленный в минималистичном стиле, полностью выполнен из металла методом фрезеровки. Прочный остов к тому же имеет матовое, гладкое, приятное на ощупь покрытие, на котором не остается отпечатков пальцев.

По пропорциям и габаритам Nokia 5 является некрупным смартфоном, небольшим и тонким, хотя и не таким уж легким. По теперешним меркам его даже можно назвать изящным. Боковины и торцы заметно закруглены, а для внешних антенн привычные канавки проделаны не на задней панели, а на самих торцах, они практически незаметны.

Благодаря небольшим размерам смартфон в целом комфортен для удержания в руке, однако его гладкие обтекаемые поверхности могут быть довольно скользкими. Скорее всего, всю эту красоту придется прятать в защитный чехол, чтобы не ронять смартфон на пол.

Стильно выглядит и расположенный на задней панели вытянутый модуль с камерой и вспышкой, прикрытый стеклом и обведенный тонким хромированным ободком. Вспышка состоит из двух разноцветных светодиодов и светит невероятно ярко — в Nokia 5 реализован один из самых ярких фонариков, когда-либо встречавшихся нам в смартфонах.

Над экраном нет светодиодного индикатора событий. Фронтальной вспышки тоже нет, ее роль для селфи-камеры играет подсветка самого экрана, включающаяся за секунду до съемки; это распространенное решение.

В нижней части имеются сенсорные кнопки с подсветкой, причем время их подсвечивания можно вручную регулировать по своему усмотрению. Центральная сенсорная кнопка подсветки не имеет, она не механическая, имеет встроенную площадку сканера отпечатков пальцев.

К работе сканера претензий нет, распознавание происходит четко и быстро. Палец можно подносить под любым углом, запоминается до 5 отпечатков. Сама центральная сенсорная кнопка работает как обычно: коротким касанием осуществляется возврат к домашнему экрану, длительным — вызов Google Now.

Не совсем привычно организована установка карточек в корпус смартфона. Здесь не единый гибридный разъем, а два разных: в одном предусмотрены два слота для карт Nano-SIM, а второй полностью отдан под карты памяти microSD. Это очень удобно, не нужно ничем жертвовать. Учитывая очень изящный и тонкий корпус Nokia 5, с грустью приходится констатировать, что к пресловутым гибридным разъемам производители прибегают вовсе не из-за нехватки места — они просто экономят на комфорте пользователя, снижая свои издержки. На этом фоне решение Nokia вызывает только уважение.

Кнопки на противоположной грани некрупные, металлические. Они имеют, пожалуй, более жесткий ход, чем хотелось бы, но зато отклик на нажатие очень четкий, особых претензий к кнопкам нет.

Основной динамик выведен в нижний торец, там же располагаются отверстие разговорного микрофона и разъем USB. Все бы ничего, но использование Micro-USB начинает удивлять: общий курс недвусмысленно взят на применение разъемов USB Type-C, так чего тянуть с переходом? Все равно ведь когда-то придется это делать...

Верхний торец отдан под 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники. Отверстие вспомогательного микрофона вынесено чуть дальше, на тыльную поверхность, ближе к модулю камеры, что логично.

Nokia 5 выпускается в четырех различных цветах: темно-синем (индиго), черном, серебристом и медном. Передняя панель под стеклом и у темных, и у светлых корпусов остается одного цвета: она всегда черная.

Экран

Nokia 5 оснащен дисплеем IPS, прикрытым 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 65×115 мм, диагональ — 5,2 дюйма. Разрешение равняется 1280×720, плотность точек составляет всего лишь около 282 ppi. Рамка вокруг экрана стандартная: по бокам она имеет общую ширину по 3,5 мм, снизу и сверху — по 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Nokia 5, далее их можно различать по размеру):

Экран у Nokia 5 немного темнее (яркость по фотографиям 107 против 118 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Nokia 5 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 530 кд/м², минимальное — 2 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 37 кд/м² (нормально), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 160 кд/м² (подойдет), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 530 кд/м² (до максимума, так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 22, 90 и 380 кд/м² (первое и третье значения занижены), регулятор на 0% — 2, 40 и 190 кд/м² (все три значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. Только на очень низком уровне яркости появляется значимая модуляции подсветки, но ее частота высокая, порядка 2,2 кГц, поэтому даже в этом случае видимое мерцание экрана отсутствует.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Nokia 5 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую (конечно, неидеальную) равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Насыщенность цветов на экране Nokia 5 нормальная, цвета близки к естественным, хотя цветовой контраст немного завышен. Цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана несколько различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Nokia 5 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но экран Nokia 5 под этим углом все же чуть светлее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает синеватый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 840:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 23 мс (13 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,36, что выше стандартного значения 2,2, но в данном случае это не имеет особого значения. При этом реальная гамма-кривая несколько отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват практически равен sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране почти не отличаются от естественных, почти, так как цветовой контраст немного завышен. Баланс оттенков на шкале серого не очень хороший, так как на светлых оттенках цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. Однако при этом к темным оттенкам цветовая температура и ΔE сильно изменяются — это отрицательно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, плохую равномерность черного поля и некоторое завышение цветового контраста. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль у Nokia 5 имеет сенсор с разрешением 8 Мп и относительно широкоугольный объектив (84°) с диафрагмой f/2,0, с автоматическим фокусом и без собственной вспышки. Роль вспышки играет подсветка самого экрана, его можно принудительно задействовать при использовании данной функции.

Имеется режим ретуши портрета с несколькими степенями насыщенности эффектов. Само качество селфи-снимков хорошее: изображение имеет неплохую резкость по полю кадра и детализацию, цветопередача правильная, да и искажения объектов не такие уж сильные, учитывая широкоугольную оптику, рассчитанную на групповые кадры.

Основная камера использует модуль с 13-мегапиксельной матрицей с размером пикселя 1,12 мкм и объектив с диафрагмой f/2,0. Камера оснащена быстрым фазовым автофокусом PDAF. Вспышка сдвоенная двухцветная, светит очень ярко.

Меню управления организовано просто, все настройки собраны в одном длинном раскрывающемся списке. Настроек не великое множество, выбор соотношения сторон и разрешения фото и видео для обеих камер можно сразу выставить в едином подразделе меню, что удобно. Вручную можно регулировать баланс белого, проводить экспокоррекцию, выбирать варианты фокусировки — либо все это можно отдать на откуп автоопределению сценических режимов.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, функции стабилизации нет. Съемка с рук на ходу не получается плавной, но в остальном с видеосъемкой камера справляется неплохо. Изображение светлое, к резкости и цветопередаче претензий нет. Звук записывается вполне качественно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Макросъемка при недостатке освещения удается камере хорошо. Хорошая детализация в тенях. С макросъемкой камера справляется. Хорошая детализация на дальних планах. Текст отработан хорошо. Хорошая резкость по полю кадра. Детализация и резкость по планам хорошие.

Камеру можно назвать практически флагманской, она заметно лучше камеры, применяемой в Nokia 3. Детализация снимков адекватная, дальние планы почти не сливаются, и даже в тенях камера хорошо отрабатывает детали. Снимки текста и макро, пожалуй, назвать идеальными нельзя. Тем не менее, камера хорошо справится с документальной и художественной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Nokia 5 вполне удовлетворительные. Поддерживается несколько диапазонов частот LTE FDD, в том числе 3 интересных нам диапазона (band 3, 7, 20), а также два диапазона TDD LTE. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Кроме того, поддерживаются оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.1. В аппарате установлен модуль NFC, который успешно работает с проездной картой Тройка. Есть возможность подключать внешние устройства к порту USB в режиме USB OTG.

Навигационный модуль работает со всеми тремя мировыми системами (GPS, Глонасс, Beidou). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, к точности позиционирования претензий нет. Естественно, в смартфоне установлен датчик магнитного поля, необходимый для успешного функционирования навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется черный список для нежелательных контактов (можно внести в список заблокированных номеров).

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук яркий и насыщенный, приятный на слух. Виброзвонок — средней мощности или чуть выше.

Смартфон поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать в 3G. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых вызовов определенную SIM-карту заранее, карта для SMS выбирается во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Nokia 5 используется ОС Android самой свежей версии 7.1.1 — естественно, с возможностью обновлений по воздуху. Это один из наиболее любопытных моментов, связанных с новыми смартфонами Nokia. Создатели решили отказаться от всевозможных экспериментов с оболочками и теперь с гордостью сообщают, что их аппараты работают на абсолютно «чистой» Android ОС. Более того, в HMD Global настолько увлеклись этой темой, что пообещали всем трем смартфонам, а также совсем недавно представленному флагману Nokia 8 быстрое обновление до Android O (Android 8). До этого из сторонних компаний только OnePlus заявляла, что ее ранее выпущенные смартфоны OnePlus 3 и OnePlus 3T будут обновлены до восьмой версии операционной системы Android после ее выхода.

Сторонних программ здесь практически нет, все необходимое достигается с помощью Google Apps.

В смартфоне дополнительно реализована поддержка жестов, но только самых базовых.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music со звуковыми настройками и пресетами встроенного эквалайзера. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит громко и чисто, звук приятен на слух, густой и насыщенный. Основной динамик в аппарате только один, но благодаря усилителю TFA9891 звучит он достаточно мощно.

Также имеется FM-радио, а вот встроенного диктофона в смартфоне не нашлось.

Производительность

Аппаратная платформа Nokia 5 строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 430, выполненной по 28-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno 505. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 16 ГБ. Из них свободно менее 9 ГБ хранилища и не более 850 МБ ОЗУ.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, и для этого не придется вынимать одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Устанавливать и переносить приложения на карту памяти тоже можно, нужно только будет правильно ее отформатировать.

Платформа Qualcomm Snapdragon 430 уже получила преемницу в виде Snapdragon 435, но здесь, к сожалению, установлена устаревшая версия. Отличий между двумя этими SoC Qualcomm на самом деле довольно много: как минимум, из-за старой платформы в Nokia 5 не поддерживается LTE Cat.6. Впрочем, по производительности разницы между ними почти нет, обе платформы выдают примерно 45К очков в AnTuTu, что ниже среднего уровня. Snapdragon 430 существенно медленнее иных популярных на текущий момент мобильных платформ среднего уровня, таких как MediaTek Helio P10, Kirin 655 и тем более Snapdragon 625.

Впрочем, в реальных сценариях использования данной SoC пока хватает для выполнения основных задач, можно даже поиграть в игры. Modern Kombat X практически не притормаживает, другие игры идут еще более гладко. Однако запаса мощи для будущих обновлений Nokia 5 не имеет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 45287 30492 50597 56991 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 672/2867 558/1569 757/2071 787/3300 831/4092

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 299 99 421 378 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 10 3 5 5 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 4,6 1 5 5 6 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (Onscreen, fps) 20 11 17 19 22 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (1080p Offscreen, fps) 16 6 17 19 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 12559 16478 9992 9587 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 2823 2384 3928 4428 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1970 2274 1104 1084 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 34 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально (HW) воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально (HW) видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально только программным декодером (SW) не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально только программным декодером (SW) не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях примерно пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Nokia 5, имеет не самую большую емкость в 3000 мА·ч. Тем не менее, даже с такой батареей аппарат продемонстрировал весьма достойный уровень автономности, никаких претензий по этому параметру к герою обзора нет. В реальных сценариях использования смартфон без особого труда проживает насыщенный событиями день до ночной зарядки.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в смартфоне, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Nokia 5 3000 мА·ч 15 ч. 20 м. 10 ч. 30 м. 7 ч. 00 м. Moto E4 Plus 5000 мА·ч 22 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 15,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 7 часов.

От комплектного сетевого адаптера (выходной ток 2 А 5 В) смартфон заряжается примерно в течение 2 часов 45 минут током 1,9 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Nokia 5 получился для своей цены вполне интересным аппаратом, да и цену на него высокой назвать нельзя: сейчас в официальной российской рознице сертифицированный Nokia 5 продается за 13 тысяч рублей. Этот стильный смартфон в аккуратном тонком металлическом корпусе имеет хороший экран, достойно звучит, очень неплох по качеству съемки, имеет вполне удовлетворительные коммуникационные возможности, весьма хорош для своего уровня по длительности автономной работы. Мощность аппаратной платформы нахваливать нет причин, но для такой цены и она не провальна. А учитывая народную любовь к финской марке, из очередного возрождения легендарного бренда, быть может, что-нибудь и получится. По крайней мере, HMD Global, судя по всему, настроена весьма решительно, и фанаты марки Nokia готовы ее поддерживать.