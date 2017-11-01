Обзор смартфона Apple iPhone X: новейший флагман с почти безрамочным OLED-экраном

Итак, этот день настал: к нам на тестирование добрался iPhone X — самый яркий, нашумевший и долгожданный флагман года. Многие критиковали Apple и Тима Кука за решение выпустить сначала iPhone 8/8 Plus и лишь затем iPhone X. Немало было и разговоров о том, что Apple не успевает произвести необходимое количество «десяток» в срок. Последнее отчасти справедливо: дефицит iPhone X сохранится как минимум до конца календарного года. Однако этот дефицит только подтверждает, что Apple по-прежнему «на коне» и все еще может производить продукты-сенсации. О том, насколько iPhone X заслуживает такого статуса, мы вам расскажем в нашей статье.

Взглянем на характеристики новинки.

Технические характеристики Apple iPhone X

SoC Apple A11 Bionic (6 ядер, 2 из которых высокопроизводительные и работают на частоте 2,1 ГГц, а 4 — энергоэффективные)

GPU Apple A11 Bionic

Сопроцессор движения Apple M11, включающий барометр, акселерометр, гироскоп и компас

RAM 3 ГБ

Флэш-память 64/256 ГБ

Поддержка карт памяти отсутствует

Операционная система iOS 11

Сенсорный дисплей OLED, 5,8″, 2436×1125 (458 ppi), емкостной, мультитач, поддержка технологий 3D Touch и отклика Taptic Engine

Камеры: фронтальная (7 Мп, видео 1080р 30 к/с, 720р 240 к/с) и тыльная с двумя объективами (12 Мп, оптический зум 2х, съемка видео 4К 60 к/с)

Сотовая связь: UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, поддержка LTE Advanced

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO)

Bluetooth 5.0 A2DP LE

Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth

NFC (только для Apple Pay)

Универсальный разъем Lightning

Поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi

Литий-полимерный аккумулятор 2716 мА·ч, несъемный

GPS c A-GPS, Глонасс, Galileo и QZSS

Габариты 144×71×7,7 мм

Масса 174 г

Сопоставим их с iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus, чтобы наглядно продемонстрировать, чем отличаются характеристики актуальных крупноформатных смартфонов Apple.

Apple iPhone X Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone 7 Plus Экран 5,8″, OLED, 2436×1125, 458 ppi 5,5″, IPS, 1920×1080, 401 ppi 5,5″, IPS, 1920×1080, 401 ppi SoC (процессор) SoC Apple A11 Bionic (6 ядер, 2+4) SoC Apple A11 Bionic (6 ядер, 2+4) Apple A10 Fusion (4 ядра, 2+2) Флэш-память 64/256 ГБ 64/256 ГБ 32/128/256 ГБ Разъемы универсальный разъем Lightning универсальный разъем Lightning универсальный разъем Lightning Поддержка карт памяти нет нет нет Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ 3 ГБ Камеры основная (12 Мп; видео 4K 60 к/с) с двумя объективами и фронтальная (7 Мп; съемка и передача видео Full HD) основная (12 Мп; видео 4K 60 к/с) с двумя объективами и фронтальная (7 Мп; съемка и передача видео Full HD) основная (12 Мп; видео 4K 30 к/с) с двумя объективами и фронтальная (7 Мп; съемка и передача видео Full HD) Датчики идентификации пользователя Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth сканер отпечатков пальцев сканер отпечатков пальцев Защита корпуса IP67 (защита от воды и пыли) IP67 (защита от воды и пыли) IP67 (защита от воды и пыли) Емкость батареи (мА·ч) 2716 2675 2900 Операционная система Apple iOS 11 Apple iOS 11 Apple iOS 10 (доступно обновление до iOS 11) Габариты (мм) 144×71×7,7 158×78×7,5 158×78×7,3 Масса (г) 174 202 189 Средняя цена (за версию с минимумом флэш-памяти) T-1732181846 T-1732171530 T-14206637 Розничные предложения iPhone X (64 ГБ) L-1732181846-10 Розничные предложения iPhone X (256 ГБ) L-1732210983-10

Главное отличие — конечно же, экран. Мало того, что у iPhone X он самый большой и с самым высоким разрешением, так еще и впервые в смартфонах Apple он выполнен по технологии OLED. Второе ключевое новшество — система идентификации пользователя: вместо сканера отпечатков пальцев — камера распознавания лица TrueDepth. И последнее: несмотря на увеличение дисплея, это самый легкий из крупных смартфонов Apple. Он почти на 30 граммов легче iPhone 8 Plus и на 15 граммов легче iPhone 7 Plus. При этом Apple сохранила влагозащиту и прочие характеристики.

Что ж, давайте познакомимся со смартфоном вживую.

Упаковка, комплектация и чехол Folio

Коробка iPhone X выполнена в традиционном для Apple стиле, но с одним нюансом: изображение граней iPhone нанесено серебристой краской. Мелочь — а выглядит эффектно (на фото этого, конечно, не чувствуется).

Впрочем, использовать чехол с iPhone X — идея сомнительная, потому что так вы и не почувствуете, что перешли на новый iPhone, если до этого у вас был iPhone 7 Plus. Конечно, главное новшество в плане дизайна — стеклянная задняя поверхность.

Комплектация ничем не отличается от iPhone предыдущих двух поколений: это блок питания 5 В 1 А, кабель Lightning, переходник с Lightning на миниджек (3,5 мм), наушники EarPods с разъемом Lightning и набор листовок.

Наверное, было бы логично добавить что-то отличающееся — такое, что стало бы для обладателей премиального продукта приятным бонусом. Но увы. Даже новый чехол Folio придется покупать отдельно, а стоимость его, кстати, немаленькая: 7490 рублей. Однако чехол производит действительно приятное впечатление.

Он выполнен из мягкой натуральной кожи, очень приятной на ощупь, с прострочкой тонкой нитью. Внутри, где чехол соприкасается с корпусом, есть прокладка из микрофибры. Folio защищает смартфон со всех сторон, включая экран. Однако помимо функции защиты и разблокировки, у закрывающейся створки есть еще и функция кошелька с двумя отделениями: там можно хранить карточки (не больше 4-5), визитки, фотографии и т. п.

В общем, это решение на любителя, особенно из-за цены, но нам чехол Folio очень понравился. Тем более что даже в нем новый айфон не становится громоздким, а рамка вокруг экрана — слишком широкой. Но — это уже тема следующего раздела нашей статьи.

Дизайн

Когда берешь в руки iPhone X — испытываешь забытое чувство, которым смартфоны Apple не радовали нас уже давно. Хочется воскликнуть: «Вот оно, будущее!» Действительно, экран, почти равномерно покрывающий всю фронтальную плоскость, воспринимается как что-то нереальное.

Да, конечно, у флагманов Samsung тоже очень эффектный экран, «залезающий» даже на боковые грани. Но снизу и сверху там все-таки довольно большие зоны, не занятые экраном. У iPhone же рамка имеет практически одинаковую ширину по всему периметру. Снизу и сверху она в разы меньше, чем у Samsung Galaxy Note 8, а сбоку — примерно в два раза больше. Но из-за равномерности ее ширины это не бросается в глаза.

Разумеется, из-за этого пришлось пожертвовать тем, без чего, казалось, iPhone немыслим — круглой кнопкой «Домой», которая стала одним из символов всей линейки и была запатентована. Тем более смелым это решение кажется, поскольку Apple несколько поколений назад расширила функциональность кнопки за счет сканера отпечатков пальцев, а затем довольно быстро довела эту функцию практически до совершенства.

Но теперь Apple предлагает кое-что еще более инновационное и, по утверждению компании, безопасное: технологию распознавания лица Face ID. Достаточно просто взять смартфон в руки и взглянуть на него — и устройство проведет идентификацию (более подробно о работе этой функции мы поговорим далее). Хейтеры, конечно, опять вспомнят Samsung с ее сканером радужки глаза. Но у Apple есть большое преимущество: вы вовсе не обязаны смотреть на iPhone, держа его ровно напротив лица.

Работа Face ID обеспечивается двумя камерами: инфракрасной и TrueDepth. Первая определяет, что перед камерой живой человек, а вторая проецирует на ваше лицо 30 тысяч невидимых точек, после чего эта информация обрабатывается процессором. Именно для размещения двух дополнительных камер, помимо традиционной фронтальной камеры для съемок селфи и видеообщения, сделана черная выемка в верхней части экрана. Но нельзя сказать, что эта выемка сильно портит впечатление. Даже наоборот: вырез в экране выглядит эффектно. Мы понимаем, что технологически это реализовать очень непросто, и это усиливает «техно-очарование» модели.

Круглые гладкие грани устройства выполнены из особого сплава стали, разработанного по заказу Apple. Он мало того, что очень прочный (хотя мы, конечно, не рискнули проверить), так еще и действительно красивый. У нас на тесте была модель Silver, и здесь рамка выглядит просто как полированный металл, а вот в варианте Space Grey он имеет глубокий темный оттенок, идеально сочетающийся с цветом корпуса (мы получили возможность оценить это своими глазами).

Впрочем, нельзя сказать, что вариант Silver выглядит менее интересно. Здесь самое главное — очень благородный перламутровый оттенок тыльной поверхности. Он действительно восхищает. Фотографии, конечно, не передают этого впечатления, но и по ним видно, что это не просто белый.

Что касается расположения кнопок и разъемов, то оно прежнее, за одним исключением: боковая кнопка, которая раньше отвечала в основном за включение/выключение, теперь стала длиннее — видимо, это связано с тем, что после отказа от кнопки «Домой» у нее прибавилось функций, и следовательно, теперь особенно важно, чтобы пользователь мог быстро ее нащупать.

Еще одно отличие от iPhone предыдущих поколений (включая «восьмерки») — вертикальное расположение модуля с тыльными камерами. Многие шутят, что это нужно для того, чтобы сразу было видно, какой iPhone у человека. Если серьезно, объяснение чисто техническое: насыщенность компонентов в верхней центральной части корпуса (там как раз все камеры для Face ID) заставила сдвинуть остальные элементы ближе к граням. Но очевидно, что внешнего вида это не портит.

Последнее, о чем хочется сказать в отношении дизайна, но далеко не последнее по важности — размер и удобство аппарата. Несмотря на самую большую площадь дисплея среди всех смартфонов Apple, iPhone X сильно меньше, чем iPhone 8/7/6s/6 Plus, и лишь немного больше, чем iPhone 8/7/6s/6. Ниже — iPhone X рядом с iPhone 6s.

В руке он лежит очень комфортно, хотя грани и стекло — скользкие, а сам аппарат — тяжеловат (тем более для такого размера). Но последнее некоторым пользователям может даже прийтись по вкусу: сразу понимаешь — вещь! :)

Экран

Как уже неоднократно отмечалось, главная особенность нового iPhone — экран. Выполненный по технологии OLED, он имеет диагональ 5,8″ и разрешение 2436×1125, что дает высочайшую в истории линейки, но не рекордную для конкурентов плотность точек 458 ppi. Перед нами самое крупное обновление за всю историю iPhone, сопоставимое разве что с появлением Retina-дисплеев в iPhone 4. Подробный тест нового дисплея провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Apple iPhone X, далее их можно различать по размеру):

Экран у Apple iPhone X немного темнее (яркость по фотографиям 109 против 115 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Apple iPhone X очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка. За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 620 кд/м², минимальное — 1.9 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения будет на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится где-то спереди в верхней части), которая включена по умолчанию. В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости для текущих условий. Если ничего не менять, то в полной темноте яркость понижается до 1,9 кд/м² (очень темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) яркость экрана устанавливается на 120 кд/м² (приемлемо), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) поднимается до 620 кд/м² (до максимума, так и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому сначала в темноте, а потом и в условиях офиса мы чуть подвинули ползунок яркости вправо, и для трех указанных выше условий получили 20, 180-270 и 620 кд/м² (идеально). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно, и есть возможность отрегулировать характер изменения яркости под требования пользователя. На любом уровне яркости присутствует модуляция с частотой примерно 60 или 240 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений настройки яркости:

Видно, что на максимальной и близкой к ней яркости амплитуда модуляции не очень большая, в итоге видимого мерцания нет. Однако при сильном понижении яркости появляется модуляция с большой относительной амплитудой, ее наличие уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица Super AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но зеленых субпикселей в два раза больше, что можно обозначить как RGBG. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать 4 зеленых субпикселя, 2 красных (4 половинки) и 2 синих (1 целый и 4 четвертушки), при этом, повторяя эти фрагменты, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Для таких матриц компания Samsung ввела наименование PenTile RGBG. Разрешение экрана производитель считает по зеленым субпикселям, по двум другим оно будет в два раз ниже. Расположение и форма субпикселей в этом варианте близка к случаю экрана Samsung Galaxy S4 и некоторых других более новых устройств Samsung (и не только) с экранами AMOLED. Стоит отметить, что характерных для подобных матриц артефактов на контрастных границах не видно, а производитель указывает, что используется алгоритм субпиксельного сглаживания.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы приобретает легкий синеватый оттенок, но черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Apple iPhone X и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цветовой баланс немного различается, насыщенность цветов в норме. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. В данном случае, видимо из-за особенностей спектра излучения экрана, цветовой баланс и яркость цветов на фотографиях экрана Apple iPhone X несколько отличается от того, что видно глазом и определяется спектрофотометром.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана. Белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями), но в случае Apple iPhone X падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Apple iPhone X визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

И тестовая картинка:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у смартфона Apple iPhone X под углом заметно выше. Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана в 60 Гц). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами. Впрочем, динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,22, что практически равно стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая очень мало отклоняется от степенной зависимости:

Цветовой охват равен sRGB:

Смотрим на спектры:

Такие спектры типичны для матриц OLED — компоненты хорошо разделены, что позволяет достигнуть широкого цветового охвата. Однако в данном случае цветовой охват аккуратно корректируется до границ sRGB. В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность.

Это относится к тем изображениям, в которых прописан профиль sRGB или не прописано вообще никакого профиля. Однако родным для современных топовых устройств Apple является цветовое пространство Display P3 с немного более насыщенными зеленым и красным цветами. Пространство Display P3 основано на SMPTE DCI-P3, но имеет точку белого D65 и гамма-кривую с показателем примерно 2,2. Кроме того, производитель заявляет, что начиная с iOS 9.3 на системном уровне поддерживается управление цветом, это облегчает приложениям под iOS задачу правильно выводить на экран изображения с прописанным цветовым профилем. Действительно, дополнив тестовые изображения (файлы JPG и PNG) профилем Display P3, мы получили цветовой охват шире sRGB (вывод в Safari):

Отметим, что координаты первичных цветов практически в точности совпали с теми, что прописаны для стандарта DCI-P3. Смотрим на спектры в случае тестовых изображений с профилем Display P3:

Видно, что в этом случае есть небольшое перекрестное подмешивание компонент в красной области, то есть родное для экрана Apple iPhone X цветовое пространство чуть шире, чем Display P3.

Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура мало изменяется от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В этом устройстве Apple есть функция Night Shift, которая ночью делает картинку теплее (насколько теплее — указывает пользователь). Описание того, почему такая коррекция может быть полезной, приведено в статье про iPad Pro 9,7. В любом случае, при развлечении с планшетом или смартфоном на ночь глядя лучше снизить яркость экрана до минимального, но еще комфортного уровня, а уж затем для успокоения собственной паранойи желтить экран настройкой Night Shift.

Присутствует функция True Tone, которая, если ее включить, подстраивает цветовой баланс под условия окружающей среды. К примеру, мы ее активировали и поместили планшет под светодиодные светильники с холодным белым светом, получив в итоге значения 3,3 для ΔE и 6500 К для цветовой температуры. Под галогеновой лампой накаливания (теплый свет) — 0,3 и 5200 К соответственно, то есть цветовая температура стала ниже, а баланс стал ближе к спектру излучения абсолютно черного тела. Функция работает так, как и ожидалось. Отметим, что сейчас сложившимся стандартом является калибровка устройств отображения к точке белого в 6500 К, но в принципе, коррекция под цветовую температуру внешнего света может принести пользу, если хочется добиться лучшего соответствия изображения на экране тому, что видно на бумаге (или на любом носителе, на котором цвета формируются за счет отражения падающего света) в текущих условиях.

Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана также нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, поддержку цветового охвата sRGB (при участии ОС) и хороший цветовой баланс. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести модуляцию яркости экрана, появляющуюся на низкой яркости. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. Тем не менее, в целом качество экрана очень высокое.

Управление и использование экрана

Из-за того, что кнопка «Домой» пропала, многие привычные команды теперь выполняются иначе. Первые несколько минут это непривычно, но затем понимаешь, что это тоже вполне интуитивно. Например, чтобы закрыть приложение и вернуться на домашний экран, достаточно просто смахнуть его снизу вверх. Чтобы вызвать миниатюры приложений, надо сделать движение снизу вверх и задержать палец на середине экрана.

Еще интересный жест — движение пальцем вдоль нижней грани экрана: таким образом можно переходить от одного открытого приложения к другому. К слову, внизу во время работы приложений светится длинная белая полоса, показывающая, где проводить пальцем (при горизонтальной ориентации она расположена, естественно, вдоль длинной грани, оказавшейся снизу).

В общем, все команды просто перераспределены между оставшимися кнопками и жестами. Наиболее часто используемые вещи при этом сделаны максимально простыми и интуитивными, а какие-то более специфичные придется поискать в интернете. Например, чтобы перезагрузить или полностью выключить смартфон, надо нажать одновременно кнопки питания и увеличения громкости и подержать. А чтобы снять скриншот — те же кнопки надо нажать быстро.

Интересный вопрос, который возникает в связи с новым экраном: как его используют старые приложения? Ответ оказался простым: они просто не задействуют части экрана снизу и сверху, то есть вы видите черные полосы. Но поскольку эти полосы оказываются как бы продолжением граней, вас это не раздражает, просто экран получается чуть меньше по площади. Однако вспомогательные элементы самой ОС, вроде времени и заряда батареи, оказываются как раз там, если в самом приложении это не отключено.

Если же приложение оптимизировано (а это многие популярные приложения, включая и русские — например, Яндекс.Карты), то оно задействует всю площадь, причем таким образом, чтобы полезная информация не попадала на выемку. Однако физически картинка рендерится, конечно, без выемки.

Face ID и использование новых камер

Как уже было сказано, одна из главных новаций — появление новых камер: инфракрасной и TrueDepth. Главная их функция — идентификация лица пользователя Face ID. И, надо заметить, работает она прекрасно. Зачастую вы даже не задумываетесь о том, что смартфон должен проделать какие-то операции, чтобы вас узнать — просто берете его в руки, бросаете взгляд — и готово. Все происходит само собой практически моментально.

Поскольку мы пользовались смартфоном всего один день, сказать, как будет проходить распознавание в сложных условиях и при ежедневных изменениях внешности (например, у женщин — с макияжем и без, у мужчин — с разной длиной щетины), мы не можем. Однако что нам проверить удалось, так это разблокировку в полной темноте. Действительно, работает.

Есть один интересный нюанс: в настройках вы можете отключить необходимость взгляда для разблокировки. То есть даже если у вас будут закрыты глаза или взор направлен куда-то в сторону, смартфон опознает вас. На практике это скорее мешает, поскольку, гипотетически, возможны случайные срабатывания. И конечно, это понижает безопасность. Но тут уж дело вкуса.

Производительность

Характеристики SoC и RAM у iPhone X идентичны таковым у iPhone 8 Plus. Смартфон работает на новой платформе Apple A11 Bionic. Это 64-битная SoC, включающая 6 ядер, из которых два — высокопроизводительные, а четыре других — энергоэффективные. Причем при максимальной нагрузке все шесть ядер могут работать одновременно.

Объем оперативной памяти, как и у iPhone 8 Plus, составляет 3 ГБ. Следовательно, разница с ним в тестах может быть связана, прежде всего, с иным разрешением экрана.

Начнем с браузерных тестов: SunSpider 1.0.2, Octane Benchmark, Kraken Benchmark и JetStream. Использовался браузер Safari. Специально для более наглядного сравнения мы провели новые тесты производительности на iPhone 7 Plus, обновив ОС смартфона до актуальной версии.

Apple iPhone X

(Apple A11) Apple iPhone 8 Plus

(Apple A11) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) SunSpider 1.0.2

(меньше — лучше) 151,9 мс 151,1 мс 185,7 мс Octane 2.0

(больше — лучше) 35607 баллов 36004 балла 29801 балл Kraken Benchmark 1.1

(меньше — лучше) 743,5 мс 740,4 мс 1014,1 мс JetStream

(больше — лучше) 220,23 балла 217,08 балла 173,34 балла

Мы видим, что разница в результатах iPhone 8 Plus и iPhone X не превышает погрешности. Что касается iPhone 7 Plus, то по сравнению с ним обе новинки, конечно, показывают куда более высокий результат.

Теперь посмотрим, как iPhone X выступит в комплексных бенчмарках AnTuTu и Geekbench 4.

Apple iPhone X

(Apple A11) Apple iPhone 8 Plus

(Apple A11) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) AnTuTu

(больше — лучше) 207520 баллов 191207 баллов 171329 баллов Geekbench 4 Single-Core Score

(больше — лучше) 3965 баллов 4245 баллов 3539 баллов Geekbench 4 Multi-Core Score

(больше — лучше) 9432 балла 10378 баллов 5995 баллов Geekbench 4 Metal Score

(больше — лучше) 15474 балла 15668 баллов 12712 баллов

Выигрыш в AnTuTu и небольшой проигрыш в Geekbench 4 вряд ли может о чем-то свидетельствовать, но, по крайней мере, мы видим, что аномального разброса в результатах нет.

Последняя группа бенчмарков посвящена тестированию производительности GPU. Мы использовали 3DMark, GFXBenchmark Metal, а также Basemark Metal Pro, созданный специально для устройств с поддержкой технологии Metal.

Напомним, что тесты Offscreen — это вывод на экран картинки в 1080р вне зависимости от реального разрешения экрана. А тесты Onscreen — это вывод картинки в том разрешении, которое соответствует разрешению экрана устройства. То есть тесты «вне экрана» показательны с точки зрения абстрактной производительности SoC, а остальные тесты — с точки зрения комфортности игры на конкретном устройстве.

Apple iPhone X

(Apple A11) Apple iPhone 8 Plus

(Apple A11) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) GFXBenchmark Manhattan 3.3.1 (1440р) 26,2 fps 28,5 fps 24,2 fps GFXBenchmark Manhattan 3.1 35,4 fps 45,1 fps 43,0 fps GFXBenchmark Manhattan 3.1, вне экрана 39,7 fps 44,5 fps 41,0 fps GFXBenchmark Manhattan 51,0 fps 64,7 fps 57,6 fps GFXBenchmark 1080p Manhattan, вне экрана 58,9 fps 67,2 fps 58,3 fps

Судя по GFXBenchmark, iPhone X уступает iPhone 8 Plus, и если в режимах Onscreen это вполне понятно (чем больше разрешение, тем меньшее количество кадров SoC может вывести), то в режиме Offscreen результаты должны были быть идентичными. Но нет. Получается, что новинка немного уступает даже iPhone 7 Plus.

Следующий тест: 3DMark. Все результаты приведены в баллах.

Apple iPhone X

(Apple A11) Apple iPhone 8 Plus

(Apple A11) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) 3DMark (режим Ice Storm Unlimited) 64252 64382 37093 3DMark (режим Sling Shot) 3665 4155 2536 3DMark (режим Sling Shot Extreme) 2640 2394 2311 3DMark (режим API Overhead — OpenGL ES 3.0 / Metal) 338431 / 2283611 314323 / 2210261 —

Здесь мы видим, что в целом опять получается паритет двух новых iPhone. И, что самое важное, их серьезное превосходство над iPhone 7 Plus.

Напоследок — Basemark Metal Pro.

Apple iPhone X

(Apple A11) Apple iPhone 8 Plus

(Apple A11) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) Basemark Metal Pro 1370 баллов 1727 баллов 1621 балл

Самый странный результат в нашем тестировании. Возможно, тесту нужна какая-то оптимизация под iPhone X.

Так или иначе, по итогам всех тестов производительности можно сделать вывод, что существенного ухудшения производительности из-за роста разрешения экрана нет, и в целом это примерно тот же уровень, что и у iPhone 8 Plus. Ну а превосходство над iPhone 7 Plus практически везде несомненно. С другой стороны, игровые приложения все-таки стоит оптимизировать под iPhone X, чтобы выжать максимум из его «железа».

Камеры

Основная камера iPhone X имеет только два отличия от камеры iPhone 8 Plus: во-первых, для телеобъектива реализована стабилизация, и во-вторых, диафрагма телеобъектива теперь больше. Нам, впрочем, было интереснее посмотреть, на что способны обе камеры в сложных условиях, а также сравнить их на деле с iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. Этот раздел статьи подготовил Антон Соловьев.

Отличная резкость по полю кадра. Неплохая детализация в тенях Хорошая детализация на дальних планах. Номера машин различимы. Странная работа программы в боке.

Судя по всему, двойной модуль здесь тот же, что и в iPhone 8 Plus — более того, его можно встретить и у других именитых производителей. Тем не менее, камера «плюса» будто умышленно работает хуже, не позволяя модулю полностью раскрыться. Здесь же детализация на очень высоком уровне, а программная обработка практически не видна. Но главное достижение в том, что теперь качество съемки обоих модулей практически не отличается.

28 мм 56 мм

Программная обработка на снимках «портретного» модуля пока бросается в глаза, особенно при съемке в помещении. Но при дневном освещении, несмотря на пасмурную погоду и дождь со снегом, оба модуля ведут себя очень достойно. Пожалуй, здесь можно смело сказать, что такие камеры дадут фору компактным фотоаппаратам и даже потягаются с более серьезными. Но только при хорошем освещении!

Мы старались избежать сравнения с тем-кого-нельзя-называть, но сравнение неизбежно, тем более что почти наверняка двойной модуль у Samsung Galaxy Note 8 тот же, что и у новых смартфонов Apple. При хорошем освещении упомянутые камеры работают практически идеально, искать различия на их снимках бессмысленно. Но не столкнуть их лбами мы не могли, поэтому бросили испытуемых в одни из самых сложных условий — офисные помещения после захода солнца. Тут должны проявиться все их слабости.

Ниже приведены фрагменты снимков с сильным увеличением. Слева направо располагаются iPhone 8 Plus, iPhone X и Galaxy Note 8.

Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone X Samsung Galaxy Note 8 Широкоугольный модуль Телемодуль

Обратите внимание, как удивительно непостоянны камеры: Note 8 лучше справляется с шумами и создает мягкие тени, однако местами он злоупотребляет шарпингом, порой теряя детали. iPhone X в целом демонстрирует результаты лучше, чем iPhone 8 Plus, однако с Note 8 его напрямую сравнить непросто: в некоторых случаях он работает явно лучше, а в других — явно хуже. Вспышка Note 8 мощнее (последнее фото), но без нее в совершенно диких условиях (при съемке сервера) он сильно размазывает шумы. iPhone X в этом случае превращает шумы в огромное зерно — и это уже дело вкуса.

Однако и «портретный» и «пейзажный» модули обоих флагманов работают одинаково хорошо, так что здесь придется признать, что победила дружба.

Отдельно про камеру iPhone X можно сказать, что она прекрасно справится со множеством сценариев, особенно при хорошем освещении. Но требовать от нее сверхъестественного не стоит, а то можно разочароваться.

Также предлагаем вам видеоролики, снятые на камеры iPhone X. Первые два ролика — 4K-видео, снятое на основную камеру на широком угле, основным объективом.

Еще один ролик — Full HD-видео, снятое с использованием телеобъектива.

И последнее: селфи теперь можно делать в портретном режиме — с боке и другими эффектами.

Автономная работа и нагрев

У нас пока не было возможности попользоваться iPhone X в реальной жизни (это нам еще предстоит), поэтому сказать, сколько он будет работать в повседневных сценариях, не можем. Но судя по игровому тесту, результат у него не хуже, чем у «плюсов». Понятно, что речь идет о максимальной нагрузке, и в других ситуациях расклад может быть иным. Но эти цифры очень даже обнадеживают.

Режим 3D-игр (GFX Benchmark Metal, тест батареи Manhattan 3.1) Apple iPhone X 2 часа 59 минут Apple iPhone 8 Plus 2 часа 24 минуты Apple iPhone 7 Plus 2 часа 13 минут

Но добавим ложку дегтя: греется новинка сильнее. Особенно это ощутимо в играх. Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после трех запусков подряд (примерно 10 минут работы) 3D-теста Basemark Metal:

Нагрев сильно локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 44 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса). У Apple iPhone 7 Plus нагрев в этом тесте меньше.

Выводы

Как долго мы этого ждали! Apple наконец выпустила не просто очень хороший продукт, а нечто большее. Действительно, за всю историю линейки iPhone это едва ли не самое яркое обновление. Возможно, нечто подобное по степени новаторства было в случае с iPhone 4 — если помните, именно тогда впервые появился Retina-дисплей (и конкуренты долго не могли его повторить), тогда же у iPhone впервые появилась стеклянная задняя поверхность. В 2017 году Apple вернулась к стеклу как основному материалу, но сделала другую революцию: отказалась от кнопки «Домой» и разместила экран на всей фронтальной поверхности.

Другое дело, что этот шаг вряд ли можно считать новаторским, если брать всю индустрию. У того же Samsung Galaxy Note 8 тоже нет кнопок на лицевой стороне и тоже огромный дисплей, да и про Xiaomi Mi Mix забывать, конечно, нельзя. Однако Apple стремится не формально быть в чем-то первой, а преподносить технологии и достижения инженеров по-особому, «выстраивая» вокруг этого новый пользовательский опыт. И в iPhone X мы это как раз и наблюдаем.

Новые жесты — удобны и интуитивны, дизайн предустановленных приложений настолько изящно учитывает выемку в верхней части фронтальной поверхности, что мы, скорее, любуемся этим, нежели раздражаемся. Наконец, идентификация по лицу пользователя Face ID наверняка станет стандартом де-факто для индустрии, как ранее Apple сделала стандартом де-факто сканер отпечатков пальцев.

Конечно, надо попользоваться смартфоном подольше, чтобы понять, насколько удобно со всем этим в реальной жизни (и мы обязательно это сделаем), но пока есть ощущение, что все сделано на высшем уровне. По крайней мере, мы не нашли сколько-нибудь существенных недостатков, которые бы можно было считать платой за инновации и которые могли бы удержать нас от покупки.

Правда, есть ряд временных проблем. Например, без оптимизации сторонние приложения не могут задействовать площадь экрана целиком, оставляют черные полосы сверху и снизу (при ландшафтной ориентации — слева и справа). Кроме того, пока еще различные платежные приложения, задействующие Touch ID, не могут использовать Face ID. Однако мы понимаем, что это дело времени. Скорее всего, к тому моменту, когда вы сможете купить iPhone X, все уже оптимизируют свои приложения.

Да-да, заказать iPhone X уже не так просто — ближайшие поставки будут только в декабре, и то если повезет. В день старта продаж — 3 ноября — лишь некоторые счастливчики смогут купить «десятку» из крайне ограниченных партий в офлайновых магазинах. А это значит, что возвращаются золотые (для Apple и перекупщиков :)) времена: очереди, ажиотаж и прочие прелести дефицита. И это несмотря на действительно высокие цены! Но можно только порадоваться, что Apple выпустила продукт, который люди (причем не отдельные фанаты, а миллионы) готовы покупать несмотря ни на что.