Материнская плата Asus Prime X299-A

Мы уже рассматривали топовую плату Asus Prime X299-Deluxe на основе нового чипсета Intel X299, а в этой статье рассмотрим немного более простой вариант — модель Asus Prime X299-A. Комплектация и упаковка Плата Asus Prime X299-A поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета, на которой, помимо фотографии самой платы, расписаны все ее достоинства. Комплектация, конечно, более скромная, чем у модели Deluxe. Кроме самой платы в комплект поставки входит инструкция пользователя (только на английском языке), DVD-диск, четыре SATA-кабеля (все разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), заглушка для разъемов задней панели, мостик SLI на две видеокарты и специальная монтажная рамка для вертикальной установки M.2-накопителя. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Asus Prime X299-A приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер Intel I219-V Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express x16)

1 × PCI Express 3.0 x4

1 × PCI Express 3.0 x1 (в форм-факторе PCI Express x4)

1 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

3 × USB 3.1

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × S/PDIF

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

1 × 8-контактный разъем питания ATX 12 В

1 × 4-контактный разъем питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

7 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения платы Fan Extension

1 разъем для подключения порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

1 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем RGB LED strip

1 разъем для подключения термодатчика

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1729321080 Розничные предложения L-1729321080-10 Форм-фактор Плата Asus Prime X299-A выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять стандартных отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата Asus Prime X299-A основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память Для установки модулей памяти DDR4 на плате Asus Prime X299-A предусмотрено восемь DIMM-слотов. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти (модели Core i7-7740Х и Core i5-7640Х), то используются четыре передних слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти можно использовать все восемь слотов, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 128 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). Слоты расширения и разъемы M.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus Prime X299-A имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, два слота PCI Express 3.0 x4, один слот PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2. Первый и второй слоты с форм-фактором PCI Express x16 (если считать от процессорного разъема) реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Эти слоты обозначены на плате как PCIEX16_1 и PCIEX16_2. Третий слот с форм-фактором PCI Express x16 также реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0, но в зависимости от установленного процессора он может переключаться и на чипсетные линии PCIe 3.0. Этот слот поддерживает скорость x8 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8 в форм-факторе PCI Express x16. Слот обозначен на плате как PCIEX16_3. Один из слотов PCI Express 3.0 x4 (PCIEX4_1) поддерживает только скорость x1, то есть это слот PCI Express 3.0 x1 в форм-факторе PCI Express x4. Еще один слот PCI Express 3.0 x4 (PCIEX4_2) поддерживает скорость x4. Слоты PCIEX4_1 и PCIEX4_2, как и слот PCI Express 3.0 x1, реализованы через чипсетные линии PCIe 3.0. Режимы работы слотов с форм-фактором PCI Express x16 зависят от того, какой именно используется процессор. Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (это 4-ядерные процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X). Начнем с варианта процессора с 44 линиями PCIe 3.0. В этом случае все три слота с форм-фактором PCI Express x16 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. Режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX16_2/PCIEX16_3 следующий: x16/—/—/—, x16/x16/— или x16/x16/x8. В случае процессора с 44 линиями PCIe 3.0 можно использовать до трех видеокарт в режиме CrossFire или две видеокарты в режиме SLI. В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 на базе процессорных линий PCIe 3.0 будут реализованы только два слота (PCIEX16_1, PCIEX16_2) с форм-фактором PCI Express x16. Режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX16_2 следующий: x16/— или x16/x8. Слот PCIEX16_3 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0 и работает на скорости x1, причем в данном случае он разделяется со слотом PCIEX4_1. В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 на базе процессорных линий PCIe 3.0 опять-таки будут реализованы только слоты PCIEX16_1 и PCIEX16_2, но режимы работы слотов несколько иные: x16/— или x8/x8. Слот PCIEX16_3 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0, работает на скорости x1 и разделяется со слотом PCIEX4_1. Слоты PCI Express 3.0 x1 и PCI Express 3.0 x4, а также два разъема M.2 реализованы через чипсетные линии PCIe 3.0. Первый разъем M.2 (M.2_1) поддерживает накопители PCIe 3.0 x4 и SATA с типоразмером 2242/2260/2280, а второй разъем M.2 (M.2_2) выполнен вертикальным и поддерживает только накопители PCIe 3.0 x4 с типоразмером 2242/2260/2280/22110. SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, три порта USB 3.1 и шесть портов USB 2.0. Все порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсет. Два порта USB 2.0 и четыре порта USB 3.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения остальных портов на плате имеется два разъема USB 2.0 и два разъема USB 3.0. Порты USB 3.1 реализованы через контроллеры ASMedia ASM3142. На плате два таких контроллера, каждый из которых подключен к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. На базе одного контроллера реализованы два порта USB 3.1 (Type-A и Type-C), которые выведены на заднюю панель платы. На базе второго контроллера реализован только один порт USB 3.1. Для подключения этого порта на плате имеется специальный разъем вертикального типа. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Asus Prime X299-А имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V, который подключен к чипсету по одной линии PCIe. Как это работает Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксировано, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus Prime X299-A. Сложность в данном случае заключается в том, что для процессоров с различным количеством линий PCIe 3.0 реализация будет немного разная: при использовании процессоров с 28 или 16 линиями PCIe 3.0 слот PCIEX16_3 переключается на чипсетные линии PCIe 3.0 и работает в режиме x1, разделяясь со слотом PCIEX4_1. Итак, начнем с варианта процессора с 44 линиями PCIe 3.0, когда все слоты с форм-фактором PCI Express x16 реализуются через процессорные линии PCIe 3.0. В этом случае для трех слотов PCI Express x16 задействуется только 40 процессорных линий PCIe 3.0. Слот PCIEX1_1 разделяется с контроллером ASMedia ASM3142, на базе которого реализован вертикальный порт USB 3.1. Слот PCIEX4_2 разделяется с четырьмя портами SATA (SATA #5—#8), то есть четыре высокоскоростных (HSIO) порта чипсета конфигурируются либо как SATA-порты, либо как порты PCIe 3.0. В результате задействуются все 29 HSIO-портов чипсета. Блок-схема платы Asus Prime X299-A в варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. Правда, есть на этой схеме одна неточность. Дело в том, что всего в чипсете Intel X299 имеется только 8 портов SATA. На плате Asus Prime X299-A реализованы все 8 портов SATA, но кроме этого, разъем M.2_1 поддерживает SATA-устройства, для чего требуется еще один порт SATA. Ситуация, когда в разъем M.2_1 устанавливается SATA-накопитель и используются одновременно все 8 портов SATA, на плате невозможна в принципе, однако в документации на этот счет нет никаких пояснений. Очевидно, что один порт SATA, используемый в разъеме M.2_1, должен разделяться с одним из портов SATA на плате. Если учесть, что порты SATA #1—#4 и так разделяются со слотом PCIEX4_2, разъем M.2_1 должен разделяться по SATA с одним из портов SATA #5—#8. Но с каким именно портом — непонятно. Аналогичное замечание можно сделать и для вариантов процессоров с 28 и 16 линиями PCIe 3.0. В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 для двух слотов с форм-фактором PCI Express x16 задействуется только 24 процессорных линии PCIe 3.0. На чипсетные линии PCIe 3.0 переключается слот PCIEX16_3, который работает в режиме x1 и разделяется со слотом PCIEX4_1. В результате опять задействуются 29 HSIO-портов чипсета. Блок-схема платы Asus Prime X299-A в варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. Вариант c процессором с 16 линиями PCIe 3.0 почти не отличается от предыдущего варианте. Разница лишь в организации слотов с форм-фактором PCI Express x16 на базе процессорных линий PCIe 3.0. Блок-схема платы Asus Prime X299-A в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 показана на рисунке. Дополнительные особенности Несмотря на внешнее сходство с платой Asus Prime X299-Deluxe, на плате Asus Prime X299-A значительно меньше дополнительных особенностей, хотя, конечно, они есть. Начнем с того, что имеется индикатор POST-кодов, кнопка включения, а также традиционная для плат Asus кнопка MemOK!. Но на этом список кнопок на плате заканчивается. Есть на плате двухпозиционный переключатель CPU_OV, который позволяет устанавливать повышенное напряжение питания процессора при его экстремальном разгоне. Есть и такая полезная функция, как возможность обновления BIOS без необходимости установки процессора Еще одна особенность — наличие двухконтактного разъема для подключения термодатчика. Есть и специальный разъем Intel VROC Upgrade Key, который является стандартным разъемом для плат на чипсете Intel X299. Более подробно о технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) можно узнать из нашей статьи, посвященной новым платам компании Asus на чипсете Intel X299. Следующая особенность платы — реализация RGB-подсветки. Подсветка здесь практически такая же, как и на модели Deluxe. Подсвечивается пластиковый кожух на задней панели разъемов, а также радиатор чипсета. На задней панели разъемов для подсветки сделано специальное прозрачное окошко. Есть тут и разъемы для подключения светодиодной ленты, причем их два. Оба они четырехконтактные (12V/R/G/B) и предназначены для подключения стандартных лент 5050 RGB с максимальной длиной до 2 м. На плате Asus Prime X299-A используются точно такие же радиаторы и пластиковые кожухи, как и на плате Asus Prime X299-Deluxe. Однако OLED-дисплея LiveDash, который в варианте платы Asus Prime X299-Deluxe расположен в пластиковом кожухе, устанавливаемом на радиаторе чипсета, на плате Asus Prime X299-A нет. Есть лишь подсвечиваемоe окошко. Система питания Как и большинство плат, модель Asus Prime X299-A имеет 24-контактный разъем для подключения блока питания. Кроме того, здесь сразу два разъема ATX 12 В для питания процессора: 8-контактный и 4-контактный. Регулятор напряжения питания процессора на плате является 8-канальным и управляется контроллером с маркировкой Digi+ VRM ASP14051. Система охлаждения Система охлаждения платы Asus Prime X299-A состоит из двух радиаторов. Один радиатор предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора, а второй (составной) — для охлаждения чипсета и SSD-накопителя, устанавливаемого в горизонтальный разъем M.2.





Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, два четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, два четырехконтактных разъема (AIO_Pump, W_Pump) для подключения водяной системы охлаждения, отдельный четырехконтактный разъем для подключения вентилятора охлаждения накопителя, устанавливаемого в горизонтальный разъем M.2, а также пятиконтактный разъем для подключения платы Extension Fan (в комплект не входит), к которой можно подключить дополнительные вентиляторы и термодатчики. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Asus Prime X299-A основана на кодеке Realtek ALC1220. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus Prime X299-A получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,06, −0,12 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −79,7 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 79,8 Посредственно Гармонические искажения, % 0,0048 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −74,6 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,025 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −76,4 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,014 Очень хорошо Общая оценка Хорошо UEFI BIOS UEFI BIOS Setup на плате Asus Prime X299-A ни по интерфейсу, ни по возможностям настройки практически не отличается от того, что мы видели у платы Asus Prime X299-Deluxe, о которой мы уже писали, так что повторяться нет смысла. Разгонные возможности Возможности платы по разгону процессора мы проверили с использованием 10-ядерного процессора Intel Core i9-7900X с TDP 140 Вт. Разгон проводился только за счет изменения коэффициента умножения одновременно для всех ядер процессора. Ранее при тестировании нашего процессора Intel Core i9-7900X мы выяснили, что для него предельным значением частоты является 4,6 ГГц. Система запускается и на частоте 5 ГГц, но стабильно на такой частоте она работать не может по причине очень высокого энергопотребления процессора. Да и нет смысла разгонять процессор сильнее, поскольку он все равно перегревается и начинается троттлинг. На плате Asus Prime X299-A в режиме умеренной загрузки (тест Stress CPU утилиты AIDA64) процессор без проблем работал на частоте 4,6 ГГц. Энергопотребление процессора составляло 199 Вт, а температура ядер достигала 100 °C.

В режиме стрессовой загрузки (тест Stress FPU утилиты AIDA64) частота ядер процессора уже опускалась до 3,8 ГГц. В этом режиме энергопотребление процессора составляло 230 Вт, а температура ядер превышала критическое значение 100 °C.

Выводы На момент публикации обзора плата Asus Prime X299-A стоила в рознице около 20 тысяч рублей. Это, конечно, немало, но все же значительно дешевле, чем 30 тысяч за Asus Prime X299-Deluxe. Впрочем, по функциональным возможностям плата Asus Prime X299-A тоже заметно уступает модели Asus Prime X299-Deluxe — тут всего поменьше и все попроще. Тем не менее, позиционируется она точно так же: как и любая плата на базе чипсета Intel X299, она ориентирована на самые высокопроизводительные компьютеры.

Плата предоставлена на тестирование производителем

