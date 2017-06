Материнская плата Asus Maximus IX Extreme

Мы уже рассмотрели несколько плат Asus серии Maximus IX. В этой статье мы подробно рассмотрим новую плату данной серии: модель Asus Maximus IX Extreme. Как и все модели серии Maximus IX, она относится к игровому семейству Asus ROG, основана на новом чипсете чипсете Intel Z270 и совместима с процессорами Intel Core 6-го (Skylake) и 7-го (Kaby Lake) поколений. Комплектация и упаковка Плата Asus Maximus IX Extreme поставляется в небольшой по размерам коробке, оформленной в традиционных для серии Asus ROG цветах. Комплект поставки однозначно говорит о том, что речь идет о топовом, дорогом решении. Кроме самой платы в комплект поставки входит инструкция пользователя (только на английском языке), флэшка с программным обеспечением и драйверами, восемь SATA-кабелей (все разъемы с защелками, три кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), мостик SLI на две видеокарты, кабель RGB Header (80 см), три термодатчика, специальная монтажная рамка для облегчения установки процессора в разъем.

Кроме того, есть антенна для встроенного Wi-Fi-модуля и карта Fan Extension для подключения дополнительных вентиляторов. Не забыли положить и подставку под пивную кружку.

Есть стикеры для кабелей и большое количество стикеров с различными надписями. И, пожалуй, главная особенность платы Asus Maximus IX Extreme заключается в том, что в комплекте прилагается массивный водоблок, устанавливаемый на процессор и MOSFET-транзисторы VRM-модуля.

Водоблок (в терминологии Asus он называется моноблок ROG) имеет встроенный термодатчик, RGB-подсветку, датчик скорости потока жидкости и, что немаловажно, датчик утечки жидкости. Есть в комплекте и отдельный радиатор, устанавливаемый на ближайший к процессору M.2-накопитель. Этот радиатор крепится к водоблоку. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы Asus Maximus IX Extreme приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема SupremeFX S1220A Сетевой контроллер Intel I219-V

Asus Wi-Fi Go (802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.1) Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 3.0 x4

2 × M.2 (PCIe 3.0 x4 и SATA)

1 × M.2 (Wi-Fi) SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

2 × USB 3.1 (Intel JHL6540 Thunderbolt 3.0)

1 фронтальный разъем USB 3.1 (ASMedia ASM2142)

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × HDMI

1 × DisplayPort

2 × USB 3.1 (Type-A, Type-C)

6 × USB 3.0

1 × RJ-45

2 антенны Wi-Fi

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

4-контактный разъем питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

1 × M.2 Wi-Fi

12 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения фронтальных портов USB 3.1

1 разъем для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема Aura RGB Strip

1 разъем для термодатчика

1 разъем для подключения водоблока

1 разъем контроля СВО

1 разъем Extension Fan

1 разъем ROG Extension Форм-фактор EATX (305×272 мм) Форм-фактор Плата Asus Maximus IX Extreme выполнена в увеличенном форм-факторе EATX (305×272 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять стандартных отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата Asus Maximus IX Extreme основана на новом чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Память Для установки модулей памяти на плате Asus Maximus IX Extreme предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Слоты расширения и разъемы M.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате Asus Maximus IX Extreme имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, слот PCI Express 3.0 x4 и три разъема M.2. Два разъема M.2 предназначены для установки SSD-накопителей. Один из них (M.2_1) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280 и поддерживает устройства PCIe 3.0 x4 и SATA. Другой разъем (M.2_2) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110 и также поддерживает устройства PCIe 3.0 x4 и SATA. В третий разъем M.2 (E-Key) установлен модуль Wi-Fi+Bluetooth. Два первых (от процессорного разъема) слота с форм-фактором PCI Express x16 реализованы с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора, которые, с применением мультиплексоров/демультиплексоров ASMedia ASM1480, группируются либо в один порт PCI Express 3.0 x16, либо в два порта PCI Express 3.0 x8. То есть если задействуется только один слот с форм-фактором PCI Express 3.0 x16 (ближайший к процессорному разъему), то он будет работать на скорости x16, а если одновременно оба слота, то они будут функционировать на скорости x8. Еще один слот с форм-фактором PCI Express x16 реализован на базе четырех линий PCI Express 3.0 чипсета Intel Z270. То есть это слот PCI Express 3.0 x4, но в форм-факторе PCI Express x16. Есть и отдельный слот PCI Express 3.0 x4, который также реализован на базе четырех линий PCI Express 3.0 чипсета Intel Z270. То есть, на плате два слота PCI Express 3.0 x4, но один из них выполнен в форм-факторе PCI Express x16. Отметим, что плата поддерживает технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireX и допускает установку двух видеокарт Nvidia и до трех видеокарт AMD. Разъемы M.2 для SSD-накопителей также реализованы через чипсет. Как уже отмечалось, оба разъема M.2 поддерживают устройства PCIe 3.0 x4 и SATA. Для их реализации используется четыре чипсетных порта PCI Express 3.0 и один порт SATA 6 Гбит/с. Вертикальный разъем M.2 с ключом E-key предназначен специально для модуля Wi-Fi/Bluetooth, входящего в комплект. Для реализации этого разъема используется один чипсетный порт PCIe и один порт USB 2.0. Видеоразъемы Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b и разъем USB Type-C с поддержкой DisplayPort. Видеовыходы USB Type-C и HDMI 1.4b реализованы через контроллер Thunderbolt 3.0 — Intel JHL6540. SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с. Четыре порта реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. Еще четыре порта реализованы на базе двух двухпортовых контролеров ASMedia ASM1061. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.1 и один фронтальный разъем USB 3.1 Шесть портов USB 3.0 и четыре порта USB 2.0 реализованы на базе чипсета Intel Z270. Причем четыре порта USB 3.0 вынесены на заднюю панель платы, а для подключения еще двух портов USB 3.0 и четырех портов USB 2.0 на плате предусмотрены один разъем USB 3.0 и два разъема USB 2.0. Еще два порта USB 3.0, вынесенные на заднюю панель платы, реализованы на базе двухпортового контроллера ASMedia ASM1042A. Два порта USB 3.1, вынесенные на заднюю панель платы (разъемы Type-A и Type-C), реализованы на базе Thunderbolt-контроллера Intel JHL6540 (40 Гбит/с), который подключен к чипсету по четырем линиям PCIe 3.0. Причем разъем Type-C поддерживает подключение по интерфейсу DisplayPort. Через контроллер Intel JHL6540 реализован и интерфейс HDMI 1.4b. На плате имеется еще один разъем вертикального типа, который предназначен для подключения фронтальных портов USB 3.1 на корпусе. Этот разъем реализован на базе двухпортового USB-контроллера ASMedia ASM2142, который подключен к чипсету по двум линиями PCIe 3.0. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате Asus Maximus IX Extreme имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel i219-V (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет). Этот контроллер задействуют для подключения чипсетный порт PCIe. Кроме того, на плате есть разъем M.2 (E-Key), в который установлен модуль Wi-Fi+Bluetooth. Wi-Fi-модуль двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГЦ), соответствует спецификации 802.11a/b/g/n/ac, максимальная теоретическая скорость составляет 867 Мбит/с.



Как это работает Напомним, что чипсет Intel Z270 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть высокоскоростных портов ввода/вывода строго закреплена за портами USB 3.0, еще часть портов может выступать только в качестве портов PCIe 3.0, но есть и порты двойного назначения, которые можно конфигурировать либо как порты PCIe 3.0, либо как порты SATA 6 Гбит/с, а есть и порты, которые конфигурируются либо как порты PCIe 3.0, либо как порты USB 3.0. С учетом портов двойного назначения, под порты USB 3.0 отводится 10 чипсетных высокоскоростных портов ввода/вывода, под порты SATA 6 Гбит/с — 6 портов, и под порты PCIe 3.0 — 24 порта. Схема распределения HSIO-портов чипсета Intel Z270 показана на рисунке. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus Maximus IX Extreme. Наличие двух слотов PCI Express 3.0 x4, двух разъемов M.2 для SSD-накопителей и разъема M.2 для Wi-Fi+BT модуля требует в совокупности 17 чипсетных портов PCIe 3.0. Кроме того, контроллеры Intel JHL6540, ASMedia ASM2142, два контроллера ASMedia ASM1061, контроллер ASMedia ASM1042A и сетевой контроллер Intel i219-V — это еще 10 чипсетных портов PCIe 3.0. В совокупности получаем, что требуется 27 портов PCIe 3.0. Добавим сюда 6 портов USB 3.0 и 4 отдельных порта SATA и два порта SATA для разъемов M.2. Получим, что всего требуется 39 HSIO-портов, то есть, больше, чем имеется у чипсета Intel Z270. Поэтому, что-то с чем-то должно разделяться. Начнем с того, что один слот PCI Express 3.0 x4 выполнен разделяемым с чипсетными портами SATA #1, 2, 3, 4. То есть, если слот PCI Express 3.0 x4 используется в режиме x4, то порты SATA #1, 2, 3, 4 будут недоступны. Возможен вариант, когда слот PCI Express 3.0 x4 используется в режиме x2. В этом случае, недоступны будут только порты SATA #3, 4. Далее, разъем M.2_2 разделяется с портами SATA #1, 2. То есть, если разъем M.2_2 используется в режима SATA, то порты SATA #1, 2 будут недоступны. Указанного разделения, очевидно, недостаточно, чтобы можно было реализовать такое количество контроллеров, как на плате Asus Maximus IX Extreme. Поэтому на плате применяется коммутатор линий PCIe 2.0 ASMedia ASM1184e. Этот коммутатор подключен к одному чипсетному порту PCIe и дает на выходе еще четыре порта PCIe 2.0. К самому коммутатору ASMedia ASM1184e подключены: два контроллера ASMedia ASM1061, контроллер ASMedia ASM1042A и Wi-Fi+BT модуль. С учетом указанных разделений и дополнительного коммутатора ASMedia ASM1184e, общее количество реализованных чипсетных портов HSIO составляет ровно 30. Это шесть фиксированных портов USB 3.0 и восемнадцать портов PCIe 3.0. Еще шесть портов HSIO конфигурируются либо как порты SATA, либо как порты PCIe 3.0. Блок-схема платы Asus Maximus IX Extreme показана далее. На блок-схеме указаны номера чипсетных HSIO-портов. Дополнительные особенности На плате Asus Maximus IX Extreme, как и на большинстве плат игровой серии Asus ROG, реализовано множество различных дополнительных особенностей. Безусловно, главная особенность этой платы заключается в наличии водоблока, устанавливаемого на процессор и MOSFET-транзисторы VRM-модуля. Но это далеко не единственная особенность платы. Начнем с того, что на плате имеются большие кнопки включения питания и перезагрузки, а также индикатор POST-кодов. Кнопка сброса настроек BIOS выведена на заднюю панель платы. Есть и такие кнопки, как MemOK! (традиционная кнопка для плат Asus), а также кнопки Safe_Boot и Retry_Button. Кнопка Safe_Boot приводит к перезагрузке системы и загрузке в безопасном режиме BIOS (BIOS safe mode). Кнопка Retry_Button нужна для тех, кто увлекается разгоном. Эта кнопка помогает даже в том случае, когда кнопка перезагрузки не срабатывает. Далее, для любителей разгона предназначен также и переключатель Slow_Mode, который дополнен перемычкой LN2. Кроме того, есть такой переключатели, как RSVD. Этот переключатель мы уже встречали на плате Asus Maximus IX Apex. В описании к плате Asus Maximus IX Extreme говорится лишь, что этот переключатель зарезервирован для служебных целей, и по всей видимости, пока на плате Asus Maximus IX Extreme он не работает. Напомним, что на плате Asus Maximus IX Apex переключатель RSVD используется при экстремальном разгоне процессора. Он работает только в сочетании с включенным режимом LN2 Mode и позволяет избавиться от эффекта, называемого Cold Boot Bug. Есть на плате Asus Maximus IX Extreme кнопка BIOS_Switch, которая позволяет выбрать микросхему BIOS (их на плате две) для загрузки системы. Кроме того, есть двухконтактный разъем для подключения термодатчика (сам датчик в комплект не входит). Естественно, есть специальный разъем ROG Extension (визитная карточка плат серии ROG), который предназначен для подключения различных ROG-аксессуаров (приобретаются отдельно). Имеется и разъем Fan Extension, предназначенный для подключения специальной платы (в комплект не входит), к которой можно подключить несколько дополнительных вентиляторов и термодатчиков. Для оверклокеров имеется контактная площадка, позволяющая измерять напряжение на наиболее важных узлах при разгоне системы. Есть на плате и удобная система светодиодной индикации процесса загрузки, которая позволяет очень быстро диагностировать проблему (в случае, если она возникает). Еще одна «фишка» платы, которая ориентирована на разгон, это две перемычки, позволяющие блокировать каждый из каналов памяти. Есть на плате два разъема Aura RGB Strip, предназначенные для подключения светодиодной ленты. К одному из разъемов подключается подсветка водоблока, а к другому — светодиодная лента. Сама лента в комплект не входит, но имеется кабель-переходник длиной 80 см для подключения самой ленты. Сама плата также имеет RGB подсветку. Подсвечивается пластиковый кожух, закрывающий заднюю панель разъемов. Кроме того, в радиатор чипсета также встроена подсветка. С использованием специальной утилиты Asus Aura можно настраивать RGB-подсветку платы. Причем на плате есть специальный контроллер Aura для управления подсветкой. Наконец, два слота с форм-фактором PCI Express x16 имеют металлический кожух. Система питания Плата Asus Maximus IX Extreme имеет 24-контактный, 8-контактный и 4-контактный разъемы для подключения блока питания. Кроме того, имеется дополнительный периферийный разъем питания. Регулятор напряжения питания процессора 10-канальный и построен на базе PWM-контроллера Digi+ VRM c маркировкой ASP1405. Сами каналы питания построены с использованием NexFET-чипов TI CSD87350. Два канала питания отводится для графического ядра процессора. Система охлаждения Система охлаждения платы Asus Maximus IX Extreme включает в себя уже упоминавшийся водоблок, устанавливаемый на процессор и MOSFET-транзисторы VRM-модуля, а также радиатор чипсета и радиатор SSD-накопителя, устанавливаемого в разъем M.2_1 (этот радиатор крепится к водоблоку).

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено аж двенадцать (!) четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Десять разъемов поддерживают кулеры с током до 1 А (12 Вт), а еще два разъема предназначены для СВО и поддерживают ток до 3 А (36 Вт). Причем водоблок для охлаждения процессора подключается к отдельному девятиконтактному разъему. Если кому-то по каким-то невообразимым причинам такого количества разъемов будет мало, то к специальному пятиконтактному разъему можно подключить плату Fan Extension (входит в комплект), которая позволяет подключать еще четыре вентилятора и три термодатчика. Для жидкостной системы охлаждения на плате Asus Maximus IX Extreme есть еще три разъема. Это два двухконтактных разъема W_In и W_Out и трехконтактный разъем W_Flow. Разъемы W_In и W_Out предназначены для подключения термодатчиков (если они, конечно, имеются) водяного контура, а к разъему W_Flow подключается тахометр, встроенный в водяной контур, что позволяет контролировать скорость течения жидкости. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы Asus Maximus IX Extreme, как и всех новых плат Asus, основана на новом HDA-аудиокодеке Realtek ALC1220. Маркетинговое название этой аудиоподсистемы, как и ранее, SupremeFX. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. Помимо аудиокодека аудиоподсистема платы включает ЦАП Sabre ESS ES9023, конденсаторы Nichicon и другие высококачественные элементы обвязки. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы традиционно используем внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Однако на плате Asus Maximus IX Extreme аудиотракт оказался слишком «навороченным» и несовместимым с нашим методом тестирования. По этой причине мы ограничились лишь субъективном тестированием с использованием игровых наушников Asus Cerberus. Это, конечно, отнюдь не топовая модель, но даже в таких наушниках качество звучания впечатляет. Звук очень насыщенный, с хорошим динамическим диапазоном. Отлично прописываются басы и высокие частоты. UEFI BIOS UEFI BIOS на плате Asus Maximus IX Extreme типичный для плат серии Asus ROG с чипсетом Intel Z270. Интерфейс, возможности по настройке, возможности по разгону системы точно такие же, как на платах Asus Maximus IX Formula, Asus Maximus IX Hero или Asus Maximus IX Code. Выводы Прежде всего отметим, что плата Asus Maximus IX Extreme — это не массовый продукт. Скорее, речь идет о штучном, имиджевом продукте для фанатов моддинга. Эту плату абсолютно бессмысленно покупать, если не планируется использовать СВО. Это, по сути, лишь базовый элемент конструктора для создания эксклюзивных ПК. Компьютеры на базе такой платы могут стать украшением выставки. Можно, конечно, такой эксклюзивный компьютер поставить и дома, если денег хватит. Сама плата Asus Maximus IX Extreme стоит порядка 40 тысяч рублей, а если добавить сюда СВО, корпус, который должен быть под стать плате, и все остальное, то... В общем, не хочется о грустном. Тем не менее, плата Asus Maximus IX Extreme — это топовое решение для моддинговых ПК с отличной комплектацией, которой нет равных на рынке. Мы считаем, что она заслуживает нашу редакционную награду Excellent Package.

