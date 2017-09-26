Материнская плата ASRock X299 Taichi

В свое время мы рассмотрели материнскую плату ASRock X99 Taichi под процессоры семейства Broadwell-E, которая была анонсирована в рамках выставки Computex 2016. Год спустя, в рамках выставки Computex 2017, был анонсирован новый чипсет Intel X299 и новые процессоры семейства Intel Core-X. Соответственно, на смену плате ASRock X99 Taichi пришла плата ASRock X299 Taichi, которую мы детально рассмотрим в нашем обзоре.

Комплектация и упаковка

Плата ASRock X299 Taichi поставляется в средней по размерам картонной коробке черного цвета, на которой расписаны все ее достоинства. Кстати, на этой коробке указано, что плата произведена во Вьетнаме.

Кроме самой платы, в комплект поставки входит инструкция пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, четыре SATA-кабеля (все разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), мостики SLI на три и две видеокарты, заглушка для задней панели платы и две антенны для Wi-Fi-модуля. Комплектация точно такая же, как у ASRock X99 Taichi, и, вообще говоря, для топового продукта довольно бедненькая. Особенно удивляет, что поскупились на SATA-кабели.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы ASRock X299 Taichi приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер Intel I219-V

Intel I211

Intel WiFi 3168NGW (802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth 4.2) Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

2 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 × PCI Express 2.0 x1

3 × M.2 SATA-разъемы 10 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

2 × USB 3.1

6 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × USB 2.0

2 × RJ-45

2 антенных разъема

1 × S/PDIF

1 × PS/2

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

10 × SATA 6 Гбит/с

3 × M.2

5 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема RGB LED strip

1 разъем для термодатчика

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1729321242 Розничные предложения L-1729321242-10

Форм-фактор

Плата ASRock X299 Taichi выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата ASRock X299 Taichi основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память

Для установки модулей памяти DDR4 на плате ASRock X299 Taichi предусмотрено восемь DIMM-слотов. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти (модели Core i7-7740Х и Core i5-7640Х), то используются четыре передних слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти можно использовать все восемь слотов, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 128 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM).

Слоты расширения и разъемы M.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате ASRock X299 Taichi имеется четыре слота с форм-фактором PCI Express x16, один слот PCI Express 2.0 x1 и три разъема M.2.

Все слоты с форм-фактором PCI Express x16 реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0. Первый (PCIEX16_1) и третий (PCIEX16_3) слоты (если считать от процессорного разъема) представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Второй (PCIEX8_2) и четвертый (PCIEX8_4) слот (если считать от процессорного разъема) поддерживает скорость x8 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8, но в форм-факторе PCI Express x16.

Режимы работы слотов с форм-фактором PCI Express x16 зависят от того, какой именно используется процессор.

Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (это 4-ядерные процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X).

Начнем с варианта процессора с 44 линиями PCIe 3.0. В этом случае режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX8_2/PCIEX16_3/PCIEX8_4 следующий: x16/x8/x16/— или x8/x8/x16/x8. Как видим, в варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 для реализации четырех слотов с форм-фактором PCI Express x16 задействуется только 40 процессорных линий PCIe 3.0. Еще четыре линии PCIe 3.0 используются для разъема M.2_3. Этот разъем поддерживает PCIe 3.0 x4 и SATA накопители с типоразмером 2230/2242/2260/2280. В случае, если в разъем M.2_3 устанавливается SATA-накопитель, то чипсетный порт SATA3_7 будет недоступен, то есть разъем M.2_3 разделяется с чипсетным портом SATA#7.

Причем в случае процессора с 44 линиями PCIe 3.0 можно использовать до трех видеокарт в режиме SLI или CrossFire, которые устанавливаются в слоты PCIEX16_1, PCIEX16_3 и PCIEX8_4.

В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 второй слот (PCIEX8_2) недоступен, а режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX8_2/PCIEX16_3/PCIEX8_4 следующий: x16/-/x8/- или x8/-/x8/x8. В данном случае опять-таки остаются незадействованными 4 линии PCIe 3.0, который используются для реализации разъема M.2_3.

Как и в случае процессора с 44 линиями PCIe 3.0, в варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 можно использовать до трех видеокарт в режиме SLI или CrossFire, которые устанавливаются в слоты PCIEX16_1, PCIEX16_3 и PCIEX8_4.

В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 доступны только первый и третий слоты. Режим работы слотов PCIEX16_1/PCIEX8_2/PCIEX16_3/PCIEX8_4 следующий: x16/-/-/- или x8/-/x4/-.

Как видим, в случае процессора с 16 линиями PCIe 3.0 для реализации слотов с форм-фактором PCI Express x16 задействуются либо все 16 линий PCIe 3.0, либо только 12 линий. Во втором случае оставшиеся четыре линии опять-таки используются для реализации разъема M.2_3. А вот если слот PCIEX16_1 используется в режиме x16, то разъем M.2_3 будет недоступен. Кроме того, в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 можно можно использовать до двух видеокарт и только в режиме CrossFire.

Кроме упомянутого разъема M.2_3 на плате есть еще два разъема M.2, которые также поддерживают PCIe 3.0 x4 и SATA накопители. Один разъем (M.2_1) поддерживает накопители с типоразмером 2230/2242/2260/2280, а другой (M.2_2) —с типоразмером 2230/2242/2260/2280/22110. Эти разъемы M.2 реализованы уже через чипсет.

Говоря о разъемах M.2, отметим одну особенность. Нигде в инструкции пользователя не говорится о возможности объединения в RAID накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4, устанавливаемых в разъемы M.2. Обычно такая возможность реализована на уровне BIOS Setup. Мы попробовали взять два накопителя PCIe 3.0 x4 и объединить их в RAID, но, увы, все попытки оказались тщетны. Ни в BIOS Setup, ни с использованием Intel RST нам это не удалось. Не помогла перепрошивки BIOS и даже шаманский бубен. Похоже, эта возможность либо не предусмотрена (что очень странно), либо накосячили второпях.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено десять портов SATA 6 Гбит/с. Восемь портов SATA 6 Гбит/с реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. Еще два порта SATA 6 Гбит/с реализованы на базе SATA-контроллера ASMedia ASM1061.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, два порта USB 3.1 и шесть портов USB 2.0. Все порты USB 2.0 реализованы через чипсет. Два порта USB 2.0 выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще двух портов на плате имеется два соответствующих разъема.

Четыре порта USB 3.0 также реализованы через чипсет. Для подключения этих портов на плате предусмотрено два разъема (по два порта на разъем). Еще один чипсетный порт USB 3.0 используется для подключения хаба ASMedia ASM1074, который дает на выходе четыре порта USB 3.0. Эти три порты выведены на заднюю панель платы.

Порты USB 3.1 реализованы через контроллер ASMedia ASM3142, который подключен к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Оба порта USB 3.1 выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а другой — разъем Type-C.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате ASRock X299 Taichi имеется два гигабитных сетевых интерфейса: один — на базе контроллера Intel i211, а второй — на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V.

Кроме того, есть еще и встроенный Wi-Fi-модуль Intel 3168NGW, который является двухдиапазонным (2,4 и 5 ГГц) и поддерживает стандарты 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Для этого модуля предусмотрены две антенны.

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксировано, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться, как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. Посмотрим, как все это реализовано в варианте платы ASRock X299 Taichi.

Через чипсетные HSIO-порты на плате реализован слот PCI Express 2.0 x1, два разъема M.2, два сетевых контроллера и Wi-Fi-модуль, контроллер ASMedia ASM3142, контроллер ASMedia ASM1061, пять портов USB 3.0 и восемь портов SATA 6 Гбит/с. Все это в совокупности требует 15 портов PCIe 3.0, а общее количество HSIO-портов составляет 28. При этом мы учитываем, что разъем M.2_1 разделяется с портом SATA#1 по линии SATA, а разъем M.2_2 разделяется с портом SATA#0 по линии SATA. Казалось бы, все очень просто, всего хватает и нет нужды «огород городить». Но огород, тем не менее, нагородили.

На плате есть еще и коммутатор линий PCIe 2.0 ASMedia ASM1184e. Этот коммутатор подключен к чипсету по одной линии PCIe 2.0 и дает на выходе еще четыре линии PCIe 2.0. Через коммутатор ASMedia ASM1184e реализован слот PCI Express 2.0 x1 (именно поэтому это слот PCI Express 2.0, а не 3.0), модуль Wi-Fi, сетевой контроллер Intel i211 и двухпортовый SATA-контроллер ASMedia ASM1061. Не самый удачный вариант подключения, поскольку для двухпортового контроллера ASMedia ASM1061 пропускной способности интерфейса PCIe 2.0 x1 как-то маловато. В результате задействуется 12 портов PCIe 3.0, а общее количество HSIO-портов составляет 25.

Блок-схема платы ASRock X299 Taichi показана на рисунке.

Ну и главный вопрос: а зачем так сложно, если можно проще? Ответ оказался довольно прост. Если внимательно присмотреться к плате, то можно заметить, что на ней явно не хватает нескольких контроллеров. То есть место под контроллеры зарезервировано, а вот самих контроллеров нет. На фотографиях, представленных далее, можно заметить пустые места двух контроллеров и одного вертикального порта USB 3.1.

Первоначально мы подумали, что данная плата является урезанным вариантом какой-то другой платы (с другим названием). Производители так делают довольно часто для расширения ассортимента при минимальных затратах на разработку. Мы просмотрели ассортимент плат ASRock на чипсете Intel X299 (благо их не так много). Действительно, есть очень похожая плата ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9, которая, скорее всего, сделана на той же самой PCB и практически не отличается от платы ASRock X299 Taichi (добавлен лишь еще один сетевой контроллер). Но даже в варианте платы ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 есть пустые места под контроллеры.

Мы запросили в компании ASRock блок-схему платы и получили ее, однако не той платы, которая есть в реальности, а того варианта, который изначально планировался. То есть первоначально планировалось, что плата будет иметь больше дополнительных контроллеров и, соответственно, различных разъемов.

В дополнение к тому, что есть, планировался еще контроллер Thunderbolt 3.0, еще один контроллер ASMedia ASM3142 (и, соответственно, еще два порта USB 3.1) и еще один порт USB 3.0 вертикального типа. Это добавляет еще четыре порта PCIe 3.0 и один порт USB 3.0. И если по количеству портов PCIe 3.0 все нормально, то общее количество HSIO-портов в этом случае становится больше 30 и без коммутатора ASMedia ASM1184e в таком варианте обойтись было нельзя.

Но в результате часть контроллеров убрали (видимо, для снижения стоимости), а вот коммутатор оставили. Ведь если убирать коммутатор, то нужно менять всю разводку платы, а так можно просто не ставить часть контроллеров. Одним словом, с этой платой маленько поторопились и не продумали все до конца. В результате получился кастрированный вариант с не самой оптимальной разводкой.

Дополнительные особенности

Количество дополнительных особенностей на плате ASRock X299 Taichi сведено к минимуму. Из традиционных для плат топового уровня «фишек» есть индикатор POST-кодов и кнопка сброса настроек BIOS (она выведена на заднюю панель платы). А вот кнопки включения и перезагрузки отсутствуют.

Есть и традиционный для плат на чипсете Intel X299 разъем Intel VROC Upgrade Key. Более подробно о технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU) можно узнать из нашей статьи, посвященной новым платам компании Asus на чипсете Intel X299.

Следующая особенность платы — реализация RGB-подсветки. Подсветка здесь минимальная, но она все же есть: подсвечивается радиатор чипсета, выполненный в форме шестеренки.

Под радиатором, который немного приподнят над платой, вдоль контура расположено несколько RGB-светодиодов. В настройках BIOS можно выбрать цвет и тип эффекта подсветки (статический, дыхание, стробирование и т. д.)

Есть тут и два четырехконтактных (12V/R/G/B) разъема для подключения стандартных светодиодных лент 5050 RGB с максимальной длиной до 2 м. Правда, кабеля-переходника для подключения ленты в комплекте нет (обычно такие переходники кладут). Нет на плате и нового цифрового (адресуемого) разъема для подключения RGB-ленты. Цвет подсветки подключаемых светодиодных лент настраивается точно так же, как подсветка радиатора чипсета.

Система питания

Плата ASRock X299 Taichi имеет 24-контактный разъем для подключения блока питания. Кроме того, имеется 8-контактный разъем ATX 12 В.

Регулятор напряжения питания процессора на плате является 13-канальным и управляется PWM-контроллерами Intersil ISL69138. На плате таких контроллеров три — два расположены с обратной стороны текстолита. Сами каналы питания реализованы с использованием DrMOS-чипов (Driver-MOSFET), которые объединяют в себе управляющий чип (Driver), а также верхний и нижний MOSFET.

Система охлаждения

Система охлаждения платы ASRock X299 Taichi состоит из двух радиаторов. Один радиатор предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор в форме шестеренки предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов. Два разъема предназначены для подключения корпусных вентиляторов, один разъем — для подключения кулера процессора, еще один разъем может использоваться как дополнительный для кулера процессора или для подключения помпы водяного охлаждения. И еще один разъем предназначен или для корпусного вентилятора, или для помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы ASRock X299 Taichi основана на кодеке Realtek ALC1220. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) — естественно, все в золоте — и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате ASRock X299 Taichi получил оценку «Отлично». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −96,8 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 94,3 Очень хорошо Гармонические искажения, % 0,0026 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −86,5 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0069 Отлично Взаимопроникновение каналов, дБ −94,7 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0057 Отлично Общая оценка Отлично

UEFI BIOS

В плане возможностей по разгону процессора здесь все вполне стандартно для чипсета Intel X299.

UEFI BIOS Setup имеет два режима отображения: упрощенный EZ Mode и расширенный Advanced Mode.

Для настройки в режиме Advanced Mode используются восемь традиционных вкладок (Main, OC Tweaker, Advanced, Tool, H/W Monitor, Security, Boot и Exit).

Все настройки, предназначенные для разгона системы, собраны на вкладке OC Tweaker.

Здесь можно поменять частоту BCLK (BCLK Frequency) и коэффициент умножения ядер процессора (CPU Ratio), причем как для всех ядер одновременно, так и для каждого ядра в отдельности.

На этой же вкладке настраивается режим работы памяти. Максимальная частота памяти DDR4 может быть равна 4400 МГц.

Естественно, можно настраивать и тайминги памяти.

Кроме того, можно настроить работу регулятора напряжения питания памяти.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр. Одним словом, все как обычно.

Выводы

Плата ASRock X299 Taichi производит неоднозначное впечатление. Ее розничная стоимость составляет 21-22 тысячи рублей, и за такие деньги хотелось бы получить больше. Разъемы М.2, похоже, не поддерживают технологию Intel RST, что очень странно. Кроме того, плата, что называется, немного кастрирована. То есть первоначально разрабатывалась другая плата с более широкими функциональными возможностями, и PCB сделана именно под первоначальный вариант, но впоследствии плату попросту лишили части контроллеров и разъемов. Получилось совсем не оптимально и дорого, то есть аналогичную функциональность можно было бы реализовать проще и дешевле. Напомним также, что комплектация платы минимальна, а количество дополнительных особенностей сведено к минимуму. В принципе платы с минимальным количеством функциональных и дополнительных особенностей тоже должны существовать (прямо скажем, не всем нужна RGB-подсветка, огромное количество SATA-портов и разъемов М.2 и т. д.), но и стоить такие модели должны соответственно. А в данном случае получается, что цена высокая, а возможности средние.

Плата предоставлена на тестирование производителем