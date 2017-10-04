Парогенератор MIE Stiro Pro

Универсальный пароструйный аппарат для глажки, отпаривания и уборки дома

Согласно информации, размещенной на сайте компании, MIE — это торговая марка, зарегистрированная для использования на территории России и стран СНГ, под которой производится современная паровая гладильная и уборочная техника. Имя MIE образовано от первых букв английского словосочетания Modern Ironing Equipment — современная гладильная техника. Продукция бренда включает отпариватели для одежды, гладильные системы, паровые гладильные прессы, парогенераторы с утюгом, пароочистители, паропылесосы, пылесосы с аквафильтром и сепаратором. Вся техника производится на предприятиях Италии — Eurometalnova, Blu Italia, Bieffe, Rotondi, Euroflex, Due Effe, Soteco и других.

Пожалуй, впервые в тестовую лабораторию iXBT.com попало настолько универсальное устройство. В базовой комплектации MIE Stiro Prо оснащен профессиональным утюгом с толстой металлической подошвой и пробковой ручкой. С помощью фирменного утюга MIE Dublo и мощной подачи пара можно успешно разглаживать любые ткани, даже самые устойчивые к тепловой обработке и сложенные в несколько слоев. Функция вертикального отпаривания реализуется при помощи специального утюжка, также соединяемого с парогенератором через штекерный разъем. Дополнительный комплект для паровой чистки MIE Luxe позволит использовать модель MIE Stiro Pro в качестве пароочистителя для уборки дома.

Оглавление

Характеристики

Производитель MIE Модель Stiro Pro Inox Тип профессиональный/полупрофессиональный парогенератор Страна производства Италия Гарантия 3 года Заявленная мощность парогенератора — 1150 Вт; утюга — 800 Вт; общая — 1950 Вт Цвет корпуса нержавеющая сталь / черный Объем резервуара 1,3 л Регулятор подачи пара нет Скорость потока пара до 200 г/мин. Максимальное давление пара в бойлере 6 бар Постоянное (рабочее) давление пара 3,5 бар Тип управления механический Индикаторы готовности пара, окончания воды в бойлере; на корпусе утюга — индикатор нагрева Материал подошвы утюга сверхпрочный алюминиевый сплав Аксессуары тефлоновая насадка для подошвы утюга, колесики для перемещения парогенератора, коврик для утюга из термостойкого каучука, антенна — держатель парового шланга, мерная бутыль Состав дополнительного комплекта для вертикального отпаривания паровой шланг с паровым утюжком Состав дополнительного комплекта Luxe для паровой очистки паровой пистолет с кнопкой подачи пара на рукоятке и паровым шлангом, большая насадка для пола, прямоугольная насадка с резинкой для чистки стекол и зеркал, прямоугольная плоская насадка, насадка — сопло высокого давления, треугольная насадка, три насадки круглой формы разного диаметра, паровой переходник, соединительные трубки Особенности вертикальное отпаривание, функция беспрерывной подачи пара, штекерная система соединения, пробковая ручка утюга для глажки Длина сетевого шнура 1,4 м Длина парового шланга утюга 1,9 м Длина парового шланга утюжка для вертикального отпаривания 2,1 м Длина шланга парового пистолета / удлинительных трубок 1,75 м / 90 см Габариты (Ш×В×Г) 25×14×32 см Габариты упаковки с дополнительными аксессуарами / малой коробки с парогенератором (Ш×В×Г) 63×47,5×35 см / 50×21×29 Вес упаковки с дополнительными аксессуарами / малой коробки с парогенератором 11,4 кг / 6,8 кг Вес парогенератора 3,7 кг Вес утюга / утюжка для вертикального отпаривания 1,48 кг / 0,55 кг Средняя цена T-12583423 Розничные предложения L-12583423-10

Комплектация

Парогенератор и дополнительные комплекты к нему (вертикальный отпариватель и система для уборки) поставляются в простой с виду картонной коробке немалого размера. Базовый комплект парогенератора находился в небольшой коробке белого цвета, не оснащенной ручкой для переноски. На упаковке обнаружен самый минимум информации: обозначение линейки устройств, наименование и логотип производителя, а также надпись «100% made in Italy». Ни технические характеристики, ни описание прибора и его особенностей на коробке не представлены. Видимо, это является намеком на профессиональное предназначение парогенератора, когда пользователь и так уверен в том, что именно приобретает и для каких целей будет использовать. Некоторые аксессуары были упакованы в полиэтиленовые пакеты. Малая коробка и сумка с комплектом насадок для уборки дома были защищены от перемещения и повреждений внутри большой упаковки при помощи пенопластовых вставок.

Итак, мы вскрыли большую картонную коробку и извлекли из нее:

коробку меньшого размера,

утюжок с паровым шлангом для вертикального отпаривания,

паровой пистолет с кнопкой подачи пара на рукоятке и паровым шлангом,

насадки для уборки: большая — для пола, прямоугольная с резиновой вставкой, прямоугольная плоская без щетки, сопло высокого давления, насадка треугольной формы, три насадки круглой формы разного диаметра,

паровой переходник,

соединительные трубки.

Все перечисленные аксессуары насадки для паровой очистки были упакованы в небольшую симпатичную черную сумку. Сумка сшита из прочного на вид синтетического материала. Собственно, комплектную сумку будет крайне удобно использовать для хранения всего этого изобилия. Вскрыв малую коробку с основным комплектом, внутри мы обнаружили:

корпус парогенератора,

утюг,

антенну — держатель парового шланга утюга,

крышку-клапан для парогенератора,

тефлоновую насадку для подошвы утюга,

резиновый коврик для утюга,

мерную бутыль,

колесики для корпуса парогенератора,

инструкцию по эксплуатации.

Глаза при первом взгляде, конечно, разбегаются. Что ж, попробуем разобраться, что к чему присоединяется и как работает.

На первый взгляд

Начнем визуальный осмотр с основного блока, к которому прикрепляется утюг и все остальные дополнительные аксессуары — корпуса парогенератора. Парогенератор имеет прямоугольную форму со срезанной наискосок гранью, на которой расположена панель управления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. На поверхность боковых сторон и нижней части наклеена защитная пленка. Устройство изготовлено аккуратно, производит приятное впечатление, лаконичный внешний вид не привлекает излишнего внимания, удобная и простая форма позволит не занимать много места при хранении.

На верхней части корпуса парогенератора имеются резиновые круглые вставки для размещения на них утюга, в левом углу — отверстие для установки антенны — держателя парового шланга утюга, справа — отверстие для заливки воды в резервуар. Отверстие закрывается довольно тяжелой крышкой-клапаном. Откручивается и закручивается крышка при надавливании и вращении в традиционную сторону. Хорошая резьба и мощный винт позволяют достичь высокого уровня давления пара и противодействуют выходу нагретого пара из резервуара. Спереди под панелью управления расположено защищенное откидной крышкой гнездо подключения парового шланга.

На боковых гранях размещены вентиляционные отверстия. Из задней части корпуса выходит шнур электропитания. При имеющихся довольного длинных шлангах подачи пара, длина кабеля электропитания представляется нам вполне достаточной для комфортной эксплуатации. Здесь же расположена выемка для рук, предназначенная для удобства переноски прибора.

Дно прибора оснащено четырьмя пластиковыми ножками высотой около одного см. Ножки являются съемными, вместо них можно прикрепить входящие в комплект колесики, которые позволяют перемещать парогенератор в помещении. Это существенно облегчает вертикальное отпаривание, например, штор и паровую чистку. Ножки откручиваются вращением против часовой стрелки. Снять их можно без применения какого-либо инструмента.

Утюг соединен с парогенератором посредством штекерной системы. Шланг подачи пара утюга оснащен штекером, который подключается в соответствующее гнездо на корпусе парогенератора. Штекер защищен от случайного извлечения либо отсоединения узким выступом, который вставляется в специально выделенное отверстие в откидной крышке.

Все парогенераторы серии MIE Stiro комплектуются профессиональными утюгами MIE Dublo, которые отличаются толстой металлической подошвой и пробковой ручкой. Утюг имеет относительно небольшой размер, но при этом вполне «взрослую» конструкцию. Корпус непосредственно гладильной части полностью изготовлен из нержавеющей стали, ручка — из термостойкого пластика черного цвета и пробки в верхней части, которую пользователь держит в руках. Толщина подошвы составляет 2 см. Пробковая ручка не нагревается и удобно, без скольжения размещается в руке. Производитель обещает, что со временем пробка приобретает форму пальцев, что делает эксплуатацию устройства еще удобнее.

В передней части руки имеется кнопка подачи пара красного цвета. С внутренней поверхности расположена кнопка-дублер, что создает дополнительное удобство при глажении. Кнопки расположены удобно, ровно под большим или указательным пальцем, так что никаких неудобств с подачей пара при глажке возникать не должно. На верхней кнопке есть небольшой переключатель черного цвета, при фиксации которого пар будет подаваться беспрерывно.

Терморегулятор находится в обычном для всех утюгов месте — в верхней части корпуса под ручкой. Эта деталь управления ярко выделена красным цветом. Сверху нанесены указатели температурных режимов (от 1 до 3) и указан диапазон, в котором работает отпаривание. Регулятор вращается с явно ощущаемыми щелчками. По краю регулятора имеются специальные выемки под пальцы, что облегчает установку температуры: пальцы не скользят, вращение может быть остановлено в любом положении. Отметим еще одну деталь в конструкции утюга MIE Stiro — ширину нижней пластиковой поверхности ручки, которая даже выдается за края металлической подошвы. Такая форма предотвращает ожог пользователя поднимающимся от разглаживаемой одежды и гладильной доски паром.

Рабочая поверхность утюга гладкая, без зазубрин и царапин, металл не имеет тефлонового покрытия и ничем не обработан. Форма — классическая треугольная с округлыми гранями и скругленными углами. В узкой части подошвы расположены отверстия выхода пара. В широкой задней части сбоку находятся специальные отверстия, которые, по информации производителя, дополнительно нагревают выходящий пар до 160 °C, чтобы он лучше проникал в волокна ткани и эффективнее их расправлял.

Шнур подачи пара диаметром в почти 2 см закреплен на цилиндрическом шарнире в хвостовой части ручки. В месте соединения шнур защищен пластиковым кожухом. Шарнир вращается вверх-вниз относительно ручки в границах отверстия, в котором он расположен. Поставить утюг на широкую нижнюю часть ручки не удастся, при хранении и эксплуатации он всегда находится в горизонтальном положении. Благо и конструкция корпуса парогенератора, и входящий в комплект резиновый коврик позволяют безопасно размещать утюг именно таким образом. Резиновый коврик можно располагать как на поверхности корпуса парогенератора, так и в любом удобном для пользователя месте.

Тефлоновая насадка для подошвы, входящая в стандартный комплект, закрепляется на утюге с помощью пружины в защитном кожухе, натягиваемой на ручку утюга. В узкой части наклеен мягкий уплотнитель.

По информации производителя тефлоновая насадка защищает от воздействия высоких температур деликатные, чувствительные ткани, забирая на себя около 40% тепла подошвы утюга. Разогревать подошву утюга до максимальной температуры необходимо, чтобы получить сухой пар и избежать образования конденсата на подошве. Тефлоновая насадка в этом случае защищает ткань от ожога.

Именно штекерная система делает возможным отсоединение утюга для глажения и прикрепление к корпусу парогенератора MIE Stiro Pro дополнительных аксессуаров — например, утюжка для вертикального отпаривания. Этот утюг небольшого размера и комфортного для удерживания в руке веса изготовлен из ярко-оранжевого пластика и оснащен длинной ручкой. С внутренней стороны ручки имеются углубления, благодаря которым утюжок крайне удобно и надежно, без риска выскальзывания, удерживается в руке. Такая конструкция утюжка для вертикального отпаривания решает еще одну серьезную проблему — безопасность при эксплуатации. На наш взгляд, риск обжечься сильно уменьшается в сравнении с утюгами, имеющими ручку над подошвой, как, например, у рассмотренной ранее паровой станции Electrolux EDBS7146GR. Снаружи ближе к носику утюжка имеется индикатор нагрева, затем, если двигаться к ручке, регулятор нагрева. Совсем близко к ручке, прямо под большим пальцем, если держать утюг в руках, находится кнопка подачи пара. Кнопка предусматривает возможность включения режима беспрерывной струи пара.

Форма подошвы утюжка ничем не удивляет: традиционная треугольная с округлыми гранями. Подошва с тефлоновым покрытием гладкая, без зазубрин. Семь отверстий выхода пара расположены по центру в два ряда ближе к узкой части. На остальной поверхности подошвы можно увидеть окружности такого же диаметра. В целом все стандартно и понятно. Длина парового шланга (более двух метров) представляется нам вполне достаточной для комфортной эксплуатации парогенератора в качестве вертикального отпаривателя.

Дополнительная опция для паровой очистки MIE Luxe представлена целым рядом насадок, позволяющих, на наш взгляд, привести дом просто в стерильную чистоту. Вообще конструкция MIE Luxe очень похожа на конструкцию банального пылесоса: рукоятка, удлиняемая с помощью трубок, и ряд насадок. Паровой шланг с пистолетом крепится к корпусу парогенератора с помощью штекерного разъема. На рукоятке парового пистолета имеется кнопка подачи пара.

Удлинить рукоятку можно с помощью комплектных трубок, длина которых в целом составляет почти метр. На сопло пистолета или удлинительных трубок легко крепятся насадки.

Всего к приспособлению прилагается восемь насадок: от щетки для очистки пола и насадки для мытья стекол и зеркал до сопла высокого давления для очистки мест, где необходимо выдуть пыль и грязь узконаправленной паровой струей.

По результатам визуального осмотра можем сказать, что парогенератор MIE Stiro Pro произвел на нас благоприятное впечатление: добротно изготовленные детали, удобная и понятная с первого же взгляда конструкция, аксессуары, облегчающие эксплуатацию, и два дополнительных комплекта, превращающие банальный утюг с мощным отпариванием в поистине универсальный пароструйный прибор. Первое знакомство можно считать успешным — никаких замечаний при осмотре прибора и его комплектующих у нас не возникло.

Инструкция

К дополнительному набору для вертикального отпаривания и комплекту для паровой чистки никаких документов не предоставлялось. В комплект к самому парогенератору MIE Stiro Pro входила 16-страничная брошюра формата А5, напечатанная на плотной глянцевой бумаге. Содержание руководства предсказуемо стандартно: наименование частей и деталей, правила техники безопасности, все сведения по эксплуатации и использованию дополнительных опций, неполадки, причины, устранение и раздел кратких технических характеристик.

В целом, содержание инструкции почти столь же лаконично, как и оформление упаковки парогенератора. Мы почти уверены, что пользователю, впервые имеющему дело с таким типом устройств, придется прочитать руководство не единожды и в первое время периодически к нему возвращаться. Впрочем, с эксплуатацией самого парогенератора проблем не возникнет — прибор довольно прост. А вот при использовании опции паровой уборки вполне возможно появление вопросов (например, в инструкции совсем не объясняется предназначение отдельных насадок). Однако все, что касается непосредственно основной эксплуатации прибора, функций вертикального отпаривания и пароочистителя, преподносится простым языком, кратко и исключительно по делу. Нет никаких описаний достоинств, преимуществ и отличий аппарата от других моделей. В целом, на нас такой подход произвел позитивное впечатление. Создалось ощущение, что производитель решил не считать пользователей малыми детьми, не способными понять самых элементарных вещей, и общается с нами на равных.

Управление

Поскольку прибор является многосоставным (корпус парогенератора и аксессуары со шлангом подачи пара), управление осуществляется в двух направлениях. Работа парогенератора начинается при включении механических переключателей, находящихся на лицевой стороне корпуса парогенератора: кнопки включения бойлера и кнопки включения утюга. Обе кнопки включаются всегда независимо от функции, для которой планируется использовать прибор. Затем мы переходим к управлению непосредственно на функциональном приспособлении. Так, если парогенератор используется по своему основному назначению, нужно установить регулятор температуры утюга в положение, соответствующее типу ткани, которую пользователь собирается гладить. Перед этим, конечно, следует надеть тефлоновую насадку, если она нужна. Круговой регулятор температуры вращается со специфическими легкими щелчками. Движение регулятора не затруднено, пошаговость при переключении режимов не ощущается.

После того, как давление в бойлере достигнет необходимой величины, зеленым цветом загорается индикатор готовности пара. Следовательно, прибор готов к эксплуатации. Далее все управление заключается лишь в нажатии на кнопку подачи пара. Во всех трех приспособлениях (паровом утюге, утюжке вертикального отпаривателя и паровом пистолете) имеется возможность фиксации кнопки подачи пара так, чтобы струя горячего пара поступала на обрабатываемую поверхность беспрерывно. В парогенераторе MIE Stiro Pro не предусмотрено возможности регулировки скорости подачи пара.

Подача пара в утюге MIE Dublo осуществляется посредством нажатия на кнопку, расположенную с внешней стороны ручки утюга, ровно под большим пальцем. Кнопка дублируется и с внутренней стороны. При этом пар выделяется, пока нажата кнопка. Для постоянной подачи пара ползунок, расположенный по центру кнопки, необходимо сдвинуть по направлению к себе. Оба этих процесса не вызывают затруднений или неудобств. Кнопка и ползунок расположены точно под пальцами.

На утюжке вертикального отпаривания кнопка подачи пара также находится непосредственно под большим пальцем. При движении ее от себя кнопка фиксируется — включается режим непрерывной подачи пара. По центру находится регулятор нагрева. Функционирует он подобно регулятору нагрева в утюге для глажения.

Ручка парового пистолета снабжена большой пружинной кнопкой подачи пара, на которую удобно надавливать хоть одним указательным, хоть указательным и средним пальцами. Ползунок, подключающий непрерывную подачу пара, находится под мизинцем, или его можно сдвинуть пальцами другой руки. Этот ползунок выполняет также роль фиксатора — если сдвинуть ползунок при ненажатой кнопке, то он блокирует кнопку подачи пара, что предотвращает ее случайное нажатие при сборке и подготовке прибора к эксплуатации.

Собственно, все управление парогенератором и его приспособлениями для глажения, отпаривания и чистки дома проходит действительно просто, никаких затруднений не возникает и непосредственное участие в процессе управления заключается лишь в периодическом или постоянном нажатии на одну кнопку.

Использование

Подготовка

Перед началом эксплуатации корпус парогенератора нужно установить на твердой горизонтальной поверхности. Для тестирования MIE Stiro Pro компания-партнер предоставила нам гладильную доску MIE Gamma, которая оснащена широкой и надежно закрепленной подставкой для парогенератора, так что никаких затруднений с размещением корпуса тестируемого прибора у нас не возникло. В противном случае корпус прибора нужно будет установить на рабочей поверхности гладильной доски или каком-нибудь предмете мебели рядом. Можно сделать вывод, что в случае использования полупрофессиональной или профессиональной техники для глажки лучше применять подходящие для этого сопутствующие приспособления.

По завершении процедуры устойчивого размещения парогенератора нужно установить антенну-держатель парового шланга утюга и воткнуть штекерный разъем парового шланга в соответствующий разъем на корпусе прибора. Заканчивается подготовка к эксплуатации заливкой в бойлер парогенератора чистой холодной воды. Идеально для этого подходит входящая в комплект бутыль с узким горлышком и с откручивающейся крышкой.

При первом нажатии на кнопку подачи пара рекомендуется направить струю на тканевую салфетку, так как при первичном использовании из утюга может вытечь конденсат с остатками химических веществ, используемых при производстве утюга. Поэтому первый раз мы направили пар на светлое полотенце. Несмотря на то, что никаких загрязнений на ткани не обнаружилось, мы все же советуем не пренебрегать этой рекомендацией.

Эргономика

Скажем пару слов о предназначении прибора и всех его насадок. В принципе, возможности прибора не отличаются от возможностей любых других многофункциональных пароструйных аппаратов. Итак, с помощью MIE Stiro Pro можно:

разглаживать любые ткани, даже сложенное в несколько слоев столовое и постельное белье, полотенца и покрывала, а также льняные и джинсовые изделия, шерстяные и трикотажные вещи;

вертикально отпаривать вещи, которые нельзя или нерационально подвергать контактной глажке;

эффективно удалять складки и заломы или, наоборот, наводить стрелки на брюках;

производить без использования химических и абразивных средств уборку кухни, кухонной утвари, ванны, туалета, кафеля, ковров, обивки мягкой мебели, стекол и зеркальных поверхностей, салона автомобиля и много другого;

дезинфицировать постельные принадлежности.

При наличии полупрофессиональной или даже обычной гладильной доски с подходящим по размеру местом расположения утюга пользоваться парогенератором MIE Stiro Pro крайне удобно. Утюг для глажения можно размещать как на поверхности корпуса прибора, так и на резиновом коврике, расположенном на гладильной доске. Во время работы антенна — держатель парового шланга не востребована, но вот в моменты, когда нужно взять новой объект для глажения или просто оставить утюг на хранение, чтобы вернуться к нему позднее, антенна подходит как нельзя лучше. Что касается хранения, прибор занимает не так много места, как это может показаться на первый взгляд. Аксессуары-приспособления для уборки удобно хранить в сумке, в которой они были уложены изначально. В эту же сумку вмещается и утюжок для вертикального отпаривания.

Длина парового шланга на всех аксессуарах оказалась достаточной и не вызывала никаких затруднений при отпаривании и глажении даже крупных вещей. Утюг, особенно с надетой тефлоновой насадкой скользит по ткани легко, не морщинит и не сжигает ткани даже при глажении на большей, чем допустимо, температуре. Форма утюга позволяет успешно гладить даже самые сложные с точки зрения конструкции вещи. Подошва небольшого размера отлично справляется с разглаживанием складок, рюш, узких пройм, клапанов карманов и других подобных деталей. Утюг не подтекает, на одежде ни разу не было замечено капель воды. Пар выходит мощной струей, действительно очень мощной, так что при отпаривании длинного платья в ванной комнате помещение через несколько минут наполнилось паром.

Колесики облегчают перемещение парогенератора по помещению в случае использования прибора как пароочистителя. Устанавливаются колесики чрезвычайно просто, так что с процедурой справится даже самая нежная женщина.

Скорость нагрева прибора и его готовности к работе напрямую зависит от объема воды в бойлере. Так, при полностью заполненной емкости (чуть более 1 л) парогенератор нагревался около 7 минут. Иногда нагрев происходил за три минуты. Наполнение бойлера водой удобнее всего производить с помощью входящей в комплект бутыли. Процедура особенно хороша тем, что не обязательно следить за уровнем воды и удерживать бутыль руками — можно просто установить ее носиком вниз и отойти. Постепенно уровень воды в бутыли уменьшается, пружина в крышке распрямляется, и пробка в крышке бутыли просто перекрывает поступление жидкости.

Индикаторы готовности к работе и уровня наполненности бойлера действительно облегчают управление парогенератором. Если готовность к работе можно оценить визуально, просто нажимая на кнопки подачи пара, то уровень воды в бойлере на глаз не определить никак. В этом случае индикатор незаменим.

Опыт эксплуатации MIE Stiro Pro оставил самые приятные впечатления. Сборка устройства производится за считанные секунды и сводится, по сути, лишь к наполнению бойлера водой и закреплению парового шланга в штекерном разъеме. Шланг подачи пара что в утюге, что в вертикальном отпаривателе также не вызвал никаких затруднений: его штекер легко вставляется в корпус парогенератора, сам шланг свободно размещается и не сминает отпаренные фрагменты одежды. Размеры парового пистолета и удлинителей оказались достаточны для того, чтобы производить уборку с прямой спиной, без лишних наклонов и усилий дотягиваться до самых отдаленных и высоких мест. Стоит отметить и высокий уровень безопасности при использовании утюгов. Ручка утюга для глажения имеет конструкцию, защищающую руку пользователя от пара, поднимающегося вверх от гладильной доски. Вес утюжка для отпаривателя комфортен, так что рука не устает держать его на весу даже относительно длительное время. Ручка удлиненная, что защищает от ожога паром. Никаких замечаний или неудобств за все время тестирования нами замечено не было.

Уход

Основной момент в уходе за парогенератором — это очистка бойлера. Инструкция разрешает не выливать всю воду после каждого использования парогенератора. Сливать воду рекомендуется хотя бы раз в месяц. Прибор при этом должен полностью остыть. При сливе воды важно не забыть отключить прибор от сети и снять предохранительную крышку-клапан. Затем следует перевернуть корпус парогенератора и слить всю воду, ополоснуть бойлер чистой водой, потрясти несколько раз и снова слить воду вместе с остатками известкового налета. В бойлер не рекомендуется добавлять никакие химические вещества.

Никаких других рекомендаций по уходу и хранению парогенератора и его составных частей в инструкции обнаружено не было. После практических экспериментов на блестящей зеркальной поверхности корпуса остались следы пальцев и воды, которые мы удалили, просто протерев корпус сначала мягкой влажной, а затем сухой тканью. Поверхности утюга для глажения и парового утюжка остались чистыми, без следов налипших волокон после всех тестов, поэтому их очистку мы не производили вовсе.

Щетки насадок для уборки после некоторых тестов были в не самом лучшем состоянии. В частности, щетина самой маленькой круглой щетки после чистки кухонной вытяжки была покрыта толстым слоем застарелого жира, практически превратившегося в олифу. Данную насадку пришлось несколько раз хорошо промыть горячей водой с обычным моющим средством, после чего аксессуар приобрел первоначальный вид и был готов к новым подвигам на ниве уборки самых труднодоступных мест.

Тестирование

Объективные тесты

Замеры энергопотребления производились с помощью ваттметра во время работы MIE Stiro Pro в качестве парового утюга, прибора для вертикального отпаривания и чистки дома. Среднее энергопотребление прибора при работе в режиме подачи пара и нагрева утюга составляет в среднем 1870 Вт. При подаче только пара прибор потребляет около 1130 Вт. Собственно, эти показатели совпадают с заявленными: генерация пара — 1150 Вт, нагрев утюга — 800 Вт. Никаких звуков парогенератор не издает вовсе. Во время эксплуатации слышно только тихое шипение пара, поступающего из отверстий утюгов или насадок для уборки. Про скорость нагрева прибора мы уже упоминали выше. В среднем парогенератор нагревается за 5-8 минут. Мощность струи пара достаточная для решения самых сложных задач. Более того, струя настолько мощна, что одежда после вертикального отпаривания была слегка влажной.

Результаты тестов будут представлены последовательно по мере использования функциональных насадок парогенератора. Сначала мы экспериментировали с прямой его обязанностью — разглаживанием вещей, изготовленных из разных тканей. Затем несколько предметов одежды были обработаны с помощью вертикального отпаривания. Завершили мы тестирование уборкой самых проблемных мест кухни и ванной комнаты.

Джинсы

Традиционно джинсы из толстой ткани были пересушены в нерасправленном виде. Модель джинсов совершенно обычная: карманы, заклепки, швы на поясе.

Штанина джинсов и в ширину, и в длину полностью разместилась на поверхности гладильной доски MIE Gamma, поэтому гладить было действительно очень удобно. Процесс не потребовал лишних движений, раскладывания брючин несколько раз для проглаживания верхней и нижней части. Это единственный тест, в котором мы использовали утюг без тефлоновой насадки. При этом подошва утюга скользила по ткани легко, не оставляла следов и не пачкалась. Обрабатывали на третьем (максимальном) температурном режиме утюга. Мощность струи пара не регулируется, поэтому часто переводили переключатель в режим непрерывной подачи пара. Горячий пар равномерно распределялся по поверхности ткани.

Отметим, что температура подошвы была достаточна, чтобы пар не только пропитывал ткань, расправляя ее волокна, но и своевременно испарялся. По завершении глажки джинсы оказались сухими на ощупь.

Результат: отлично.

Майка с принтом

Несмотря на то, что футболка изготовлена из смеси хлопка с добавлением синтетического материала, гладили мы, установив регулятор температуры примерно на 2 с половиной.

То ли мощность пара такова, что ткань не столько гладится, сколько пропаривается и расправляется, то ли тефлоновая насадка действительно защищает от воздействия высоких температур деликатные, чувствительные ткани, то ли оба эти фактора вместе сделали глажку безопасной для ткани. Пар поступал равномерно и сильно. Функцию непрерывной подачи пара не использовали, включая периодическую подачу пара.

Ткань идеально разглажена, принт не пострадал. Форма утюга позволила успешно прогладить небольшие рукава и узкую пройму горловины.

Результат: отлично.

А вот профессиональная доска нам в этом тесте не понравилась. Впрочем, это связано больше с нашими привычками. Майки и футболки мы гладим, как бы надевая одежду на гладильную доску, то есть ткань обрабатывается в один слой, тем самым не создается случайных заломов на обратной стороне одежды, изготовленной из трикотажного полотна. Ширина же доски MIE Gamma оказалась чрезмерно велика, поэтому футболку мы обрабатывали в сложенном надвое и расправленном виде. Как видно на фотографии, на результате это никак не отразилось, но приспосабливаться и отходить от привычной процедуры нам пришлось.

Платье с воланом

Данный тест продемонстрирует нам возможности подошвы утюга и удобство ее формы для разглаживания конструктивно сложных элементов одежды. Платье изготовлено из сильно мнущейся смешанной ткани. Основной процент — хлопок.

Нагрели утюг в положении регулятора на два с половиной. Во время глажения активно подавали пар — настолько активно, что по завершении процесса платье стало чуть влажным. Однако все детали — отвороты рукавов, широкий и сильно присборенный волан — были разглажены без заломов и замятий. В этом эксперименте мы еще раз убедились в идеально сконструированной ручке утюга. Широкая нижняя часть защищает пальцы и ладонь от ожога даже при паровом ударе.

Результат: отлично.

Никаких замечаний, кроме позитивных о том, что форма утюга крайне удобна. Конструкция этого аксессуара не только защищает рабочую руку от ожога, но и позволяет разгладить узкие складки и присборенные элементы одежды.

Майка из тонкой вискозы

Данная ткань является деликатной, гладить ее можно только при минимальном нагреве, которого — вот парадокс! — обычно не хватает для приведения ткани в приятный взгляду вид.

Установили терморегулятор где-то между 1 и 2, ближе к 2, так, чтобы можно было иногда в процессе поддать парку́. В целом утюг не преподнес нам никаких сюрпризов. Мятая ткань хорошо разглаживалась, изредка подпускаемый пар расправлял особо замятые места. Однако доска MIE Gamma нас несколько удивила. С результатом можно ознакомиться на фотографии.

На полотне отпечатались явные следы металлической решетки доски. Можем предположить, что толщина уплотнителя на тканевом основании доски недостаточна для проглаживания тонких деликатных тканей. Таким образом, одежду, изготовленную из такого типа мягкой ткани, следует гладить, подложив на доску покрывало или сложенную в несколько слоев ровную ткань типа полотняной простыни.

Результат: хорошо.

Органза

Органза со следами сильных заломов и морщин в очередной раз была высушена на батарее в завязанном узлом виде. Как показало множество предыдущих тестов других отпаривателей и утюгов, полностью избавиться от следов заломов не удастся — видимо, из-за повреждений структуры волокон. Шторная ткань изготовлена из вискозы или полиэстера, что в данном случае не имеет значения — гладить такой тип синтетических тканей рекомендуется на первом режиме регулятора температуры.

Гладили, как и предыдущем тесте, на отметке примерно в 1,7. Без пара при разглаживании настолько измятой и пересушенной ткани обойтись не удалось.

В результате полотно хорошо разгладилось, избавившись от наиболее грубых и явных замятий. Кстати, следов от решетки гладильной доски в данном случае на шторе не осталось.

Результат: хорошо.

Как мы уже отметили выше, разгладить данную штору до идеального состояния нам не удавалось никогда.

После описанных тестов стало ясно, что с разглаживанием любых тканей паровой утюг справляется отлично, работать с ним удобно и безопасно. Поэтому далее будут представлены результаты тестов вертикального отпаривателя.

Первая проблема, с которой мы столкнулись при подготовке к экспериментам: поиск места для размещения предмета одежды. В качестве предложений были рассмотрены и турник (оказался подвешенным слишком высоко для комфортной работы с отпаривателем), и межкомнатная дверь (отпугнул риск повредить полотно двери действием горячего пара), и дверца шкафа (см. предыдущую причину отказа). В конце концов, было решено перенести парогенератор в ванную комнату и подвесить плечики с одеждой на трубу шторы для ванной. Данное решение оказалось настолько удачным, что даже вызвало появление ряда шуток, связанных с многофункциональностью устройства. Так, с утра можно не только отпарить рубашку, но и параллельно организовать себе посещение турецкого хамама — за 10 минут обеспечен и идеальный внешний вид одежды, и здоровье пользователя. Шутки шутками, но мы советуем не закрывать дверь ванной комнаты, если отпаривание одежды будет происходить именно в этом помещении. Если ванная имеет стандартную площадь, то с закрытой дверью через десять минут работы можно почувствовать себя героем мультфильма «Ежик в тумане». Мы были откровенно удивлены напором и мощностью паровой струи.

Трикотажная кофта

Состав трикотажного полотна сложный: шерсть и несколько синтетических материалов. Кофта длительное время хранилась в шкафу в сложенном виде.

Мы развесили кофту на плечики и приступили к отпариванию. Вес парового утюжка оказался очень комфортным. Струя пара поступала непрерывно и ткань выпрямлялась прямо на глазах. Легко были обработаны и рукава. В процессе участвуют обе руки: левой мы распрямляли ткань, на которую подавалась струя пара, а правой водили вдоль полотна. По завершении кофта оказалась слегка влажной.

Результат: отлично.

Очень легко и без усилий мы получили отлично расправленную вещь, при глажке которой контактным способом на горизонтальной поверхности пришлось бы столкнуться с затруднениями при разглаживании рукавов и швов.

Платье из тонкой синтетической ткани

Платье мало того что изготовлено из деликатной и сложной в уходе ткани, так еще имеет довольно сложную конструкцию с длинными рукавами с манжетой, откидным воротничком контрастного цвета и вышитым рисунком на передней полочке.

Гладить его трудно и опасно из-за риска сжечь ткань или оставить следы от подошвы утюга.

Поэтому вертикальное отпаривание идеально подходит для разглаживания данной вещи. Начали обработку сверху: отпарили сначала заднюю верхнюю часть, затем переднюю полочку с вышивкой и воротник. Затем перешли к юбке. Процесс протекал без замечаний и занял около 10-15 минут. На фотографии можно увидеть, что отдельные, самые мятые части были сильно увлажнены.

После просушки ткань отлично расправлена. Вертикальный отпариватель проявил свои лучшие свойства: струя пара легко обработала самые трудные места — вышивку, воротник, длинные рукава и манжеты, с которыми нам пришлось бы интенсивно поработать в случае обычной глажки. Рукава при этом представляют самую хлопотную задачу: они не только длинные, но и присборенные в области плеч.

Результат: превосходно.

Наконец, заменив вертикальный отпариватель на паровой пистолет, мы приступили к завершающей серии экспериментов, наглядно продемонстрировавших нам возможности и качество работы парогенератора MIE Stiro Pro.

Паровая уборка труднодоступных и сильнозагрязненных мест

Для наглядности было решено выкладывать фотографии не «до и после», а прямо в процессе уборки. Самым грязным и нуждающимся в паровой дезинфекции помещением была признана кухня. Сначала мы обратили внимание на кухонную вытяжку. Сняли фильтры и в отдельных местах увидели застарелый жирный налет. Надели на пистолет насадку — сопло высокого давления, сверху округлую щетку самого маленького диаметра, дождались готовности парогенератора и приступили к работе. На фотографии можно увидеть результат после всего двух проходов щеткой по грязной поверхности. На наш взгляд, впечатляюще.

Идеально чистый и гладкий металл без единого следа грязи. Таким образом были вычищены все узкие фрагменты и выступы вытяжки. Особо труднодоступные места обрабатывали просто струей горячего пара, сняв круглую щетку. Надев большую треугольную насадку, вычистили весь кафель. Заодно обработали паром боковые стороны кухонных шкафов. К сожалению, фотографии не столь информативны (все же кухня не была вопиюще грязной), поэтому снимков не будет. Мы остались чрезвычайно довольны работой прибора: давление струи пара быстро и эффективно растворяло и смывало грязь. Нам оставалось только протереть обработанные места сухой тканью, хорошо впитывающей воду. Никакой бытовой химии, никаких приступов аллергии, никаких сложных приспособлений и хитро скрученных тряпочек, чтобы добраться до самых узких щелей — просто подвести сопло насадки и нажать на рычаг пистолета.

Далее, подзаправив бойлер водой и перекатив парогенератор в ванную комнату, приступили к уборке труднодоступных мест этого помещения. Наиболее информативен следующий пример: нижняя часть раковины, где скопились стекающие капли воды и образовали грязные трудноудаляемые пятна, которые на ощупь уже начали каменеть и не счищались просто губкой с моющим средством.

Длина ручки пистолета позволяет даже не использовать удлинительные трубки. Чистку проводили с использованием круглой насадки среднего диаметра. Для полного удаления грязных пятен потребовалось всего несколько движений щеткой. Обратите внимание на кафель и межкафельные швы вокруг — специально мы их не чистили, однако скорость подачи пара настолько велика, что попутно с мытьем раковины были очищены и находящиеся рядом поверхности.

Результат: отлично.

Паровая чистка решеток кухонной вытяжки

Данный тест мы провели из вредности и въедливости: нам было любопытно узнать, хватит ли давления струи пара для того, чтобы избавиться от грязи, скопившейся в фильтрах.

Сначала мы использовали сопло высокого давления. Работа с ним в данном случае была признана неэффективной (слишком малая площадь очищенной за одну итерацию поверхности), поэтому надели на него щетку самого маленького диаметра. Процедура пошла куда успешнее. Слева, как можно догадаться, фильтр в своем изначальном виде, полоса справа — поверхность, подвергнутая паровой чистке. Жир, пыль, грязь, застарелые отложения растворялись горячим паром и стекали сквозь отверстия. Процесс, конечно, небыстрый, зато результат — крайне радующий.

Результат: отлично.

Паровая чистка межкафельных швов

Для чистки межкафельных швов на полу ванной и туалета мы надели насадку — сопло высокого давления. Обработку можно производить и с помощью щетки небольшого диаметра. Для возврата к изначальному виду швов было достаточно провести по нему струей горячего пара всего один раз, а затем протереть сухой тканью.

Чрезвычайно просто и чрезвычайно эффективно. Работа с MIE Stiro Pro в качестве пароочистителя действительно доставляет удовольствие своей простотой и отличными наглядными результатами.

Результат: превосходно.

Паровая чистка стекла и зеркал

Читатель, наверное, почувствовал, что мы никак не могли остановиться с экспериментами с насадками для уборки. К сожалению (или к счастью), мы довольно быстро вычистили все места, которые наглядно демонстрируют способности пароочистителя. К счастью, нашлось еще одно испытание для парогенератора.

Дверцы одежного шкафа изготовлены из матированного зеркала, которое невозможно очистить вручную — на поверхности остаются неудаляемые следы и разводы. Надев на пистолет для паровой уборки насадку для очистки зеркал и стекол, мы приступили к чистке, рассудив, что хуже, чем есть, вряд ли может быть.

Слева на фотографии — дверца до уборки, справа — подвергнутая паровой чистке. Никаких разводов и следов воды, при небольшой практике удается двигать насадкой так, что резиновая прокладка ровно счищает остатки воды. По завершении нужно лишь протереть образовавшуюся на полу лужу. В случае проведения такого типа уборки в помещениях, где пол покрыт ламинатом, чувствительным к влаге, можно подстелить сухую тряпку, чтобы вода стекала и сразу впитывалась, не создавая луж на поверхности полового покрытия.

Результат: превосходно.

Выводы

По результатам осмотра и тестирования парогенератор MIE Stiro Pro произвел на нас самое благоприятное впечатление. Прибор проявил себя как качественное и удобное в эксплуатации устройство. Корпус парогенератора выглядит довольно нейтрально, управление и уход чрезвычайно просты. Штекерная система соединения паровых шлангов с парогенератором представляется надежной и долговечной. Форма утюга позволяет разгладить самые сложные конструктивные детали одежды. Впрочем, еще эффективнее с задачей отпаривания и разглаживания сложных вещей справляется приспособление для вертикального отпаривания, представляющее собой шланг подачи пара и специальный паровой утюжок. Дополнительно к парогенератору можно приобрести набор для паровой чистки Luxe. С помощью насадок этого набора можно осуществить уборку дома без использования химических и абразивных средств. В комплект входит 8 насадок для решения самых разнообразных задач: от мытья полов и чистки мебели до мытья стекол и зеркал. Эксплуатация парогенератора не вызывает никаких затруднений. С помощью элементарно присоединяемых колесиков прибор становится мобильным и легко перемещаемым в пространстве квартиры или коммерческого помещения.

Пар подается под давлением до 6 бар, мощность струи достаточна для эффективного отпаривания и использования прибора в качестве пароочистителя. Профессиональный утюг MIE Dublo отличается своей формой, толстой металлической подошвой и удобной нескользящей пробковой ручкой. В комплект входят также резиновый коврик для утюга и бутыль для наполнения водой бойлера.

На наш взгляд, MIE Stiro Pro не относится к приборам широкого потребления, хотя парогенератор подходит как для профессионального использования, так и для эксплуатации в домашних условиях. Можем предположить, что востребован прибор будет у пользователей, которым требуется часто гладить или отпаривать одежду, и у любителей содержать дом в идеальном порядке без использования бытовой химии. Также парогенератор может быть востребован у людей, профессионально связанных с пошивом, чисткой или продажей одежды.

Единственные затруднения, с которыми мы столкнулись во время практических экспериментов, связаны не столько с работой парогенератора, сколько с организационными моментами перед эксплуатацией. Так, при наличии гладильной доски MIE Gamma не возникает проблемы размещения корпуса парогенератора. Если же широкой и большой доски нет, то придется думать о том, как установить парогенератор рядом с поверхностью, на которой планируется гладить и отпаривать. Также в обычных бытовых условиях нужно придумать, где размещать одежду, которую нужно подвергнуть вертикальному отпариванию. По большому счету, все это мелочи в сравнении с тем удобством и возможностями, которые предоставляет парогенератор MIE Stiro Pro.

Плюсы

многофункциональность

высокая скорость и давление струи пара

удобные и безопасные в эксплуатации утюги (для глажки и вертикального отпаривания)

достаточная длина паровых шлангов во всех приспособлениях

отличные результаты тестов основной и дополнительных функций

Минусы

корпус парогенератора требует места для размещения на гладильной доске

требуется решить проблему размещения вещей, подвергаемых вертикальному отпариванию

высокая стоимость

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор парогенератора MIE Stiro Pro:

Наш видеообзор парогенератора MIE Stiro Pro можно также посмотреть на iXBT.Video