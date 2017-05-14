Паровая станция Electrolux EDBS7146GR

Утюг, способный разгладить и отпарить многое

Паровая станция — не самый частый гость в тестовой лаборатории iXBT.com, однако с одним прибором такого типа мы уже познакомились. В целом результаты оказались неидеальными: с «гладильными» задачами прибор справился, а вот вертикальное отпаривание ему далось не лучшим образом. В этой статье мы еще раз зададимся вопросом: может ли паровая станция заменить вертикальный отпариватель (парогенератор) или все-таки она является скорее утюгом с функцией беспрерывной подачи более мощной, чем обычно, струи пара?

Оглавление

Характеристики

Производитель Electrolux Модель EDBS7146GR Тип паровая станция Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 2400 Вт Цвет корпуса белый/темно-зеленый Объем резервуара 1,5 л Материал покрытия подошвы керамическое покрытие Caressium Скорость потока пара до 90 г/мин. Паровой удар 240 г/мин. Давление пара до 5 бар Тип управления механический Индикаторы включения, температуры, подачи пара Особенности вертикальное отпаривание, функция самоочистки, защита от протечек, энергосберегающий режим Eco, переносная ручка Длина сетевого шнура 2,0 м Длина парового шланга 1,8 м Габариты (Ш×В×Г) 37×32×23 см Габариты упаковки (Ш×В×Г) 42×39×27 см Вес упаковки 6,5 кг Вес прибора 5,0 кг Вес утюжка 1,26 кг Средняя цена T-12806870 Розничные предложения L-12806870-10

Комплектация

Паровая станция поставляется в картонной коробке-параллелепипеде. Упаковка оформлена в строгом стиле: на белом фоне размещены фотографии прибора, дано описание его технических характеристик, перечислены возможности и преимущества. Основные надписи даны на английском языке, на одной из боковых сторон можно найти краткую информацию на русском.

Внутри упаковки устройство защищено от ударов вставками из плотного и довольно толстого гофрированного картона. Также вставки решают вопрос организации пространства и аккуратного размещения прибора внутри коробки. Распаковка паровой станции, равно как и ее упаковка не представляют трудностей. Ручкой для переноски коробка не оснащена.

Из упаковки были извлечены: сама паровая станция, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия и гарантийный талон.

На первый взгляд

Паровая станция представляет собой систему из двух элементов: парогенератор-подставка с резервуаром для воды и непосредственно утюг. Между собой они соединены шлангом для подачи пара. Мы были несколько удивлены, узнав, что производитель считает паровую станцию идеальным решением для небольшой квартиры: прибор выполнен аккуратно, но размерами все-таки сильно превосходит обычный утюг. Устройство оснащено ручкой для переноски, что делает перемещение его в любую часть квартиры легким и безопасным. Даже при частично наполненном баке ручка надежно удерживает прибор в горизонтальном положении без смещения центра тяжести.

Шнур электропитания, выходящий с правой стороны парогенератора, при хранении можно намотать вокруг нижней части основания, а шланг подачи воды укладывается в специально отведенное место на корпусе. Является ли длина данных деталей удобной и достаточной, мы выясним в ходе практических тестов.

В узкой части основания находится резервуар для воды объемом в полтора литра. Емкость изготовлена из прозрачного пластика зеленого цвета, так что уровень воды при работе будет отчетливо виден. Отверстие для заливки воды прикрыто резиновой крышкой с нанесенной на ней соответствующей маркировкой-подсказкой.

Подставка для утюга изготовлена из устойчивого к температуре жаропрочного пластика. Непосредственно в месте контакта подошвы утюга с подставкой находится несколько выступающих мягких вставок. По бокам они же ограничивают и предохраняют утюжок от падения. Спереди расположена панель управления с двумя переключателями и индикаторами.

По периметру дна основания имеются четыре прорезиненные вставки. В центре базы можно увидеть защитный колпачок парогенератора, защищенный резиновой накладкой и прочно зафиксированный плоский ключ для отвинчивания колпачка.

Цветовое решение утюга соответствует общему стилю оформления паровой станции: сочетание белого и темно-зеленого цвета. На ручке ближе к носику имеется световой индикатор. Под ручкой на корпусе традиционно расположен круг регулировки температурного режима. Утюг удобно и без скольжения размещается в руках.

Сверху на ручке имеется ползунок включения пара (Auto-Manual Steam), с внутренней стороны ручки под ним — кнопка подачи пара. Кнопки находятся прямо под большим и указательным пальцами, сдвигать их удобно, управление процессом подачи пара не требует прерывания операции глажки. Шарнир крепления шланга подачи пара, вопреки заявлению производителя, вращается далеко не на 360°. Перемещается он лишь в направлении вдоль ручки утюга вниз и вверх градусов на 90, а вправо и влево не поворачивается вовсе.

Подошва утюга имеет классическую форму с зауживающимся носиком. В подошве находятся девять отверстий для пара. Тонкие линии призваны, видимо, облегчать скольжение и более равномерно распределять потоки пара по обрабатываемой ткани. Поверхность с керамическим покрытием Caressium гладкая, покрытие производит впечатление прочного и долговечного.

В целом, паровая станция выглядит добротно изготовленным и надежным прибором. Никаких особых замечаний, кроме малого угла вращения парового шланга, мы высказать не можем.

Инструкция

Толстая брошюра — 110 страниц — напечатана на обычной бумаге. Большой объем документа объясняется немалым количеством языков, на которых преподносится информация. При этом инструкции на русском языке занимают всего четыре страницы. Производитель доносит до нас информацию о мерах предосторожности, подготовке к работе, непосредственно правила эксплуатации и рекомендации по очистке прибора. Интерес представляют две таблицы: с правилами глажки, где перечислены температурные режимы и советы по обработке тканей различного состава, и таблица с возможными неполадками и мерами по их устранению.

По большому счету, изучение руководства по эксплуатации в отрыве от самой эксплуатации нам не разъяснило ничего. Поэтому мы неоднократно возвращались к нему уже в процессе практических опытов, когда только начинали осваивать тестируемый прибор.

Управление

Именно этот аспект, кажущийся довольно очевидным, и заставлял нас несколько раз заглядывать в инструкцию. Итак, после подсоединения шнура электропитания к сети необходимо повернуть переключатель питания (правый регулятор) до отметки Max. Затем нужно довести регулятор температуры, расположенный на утюжке, до максимального значения температуры. На утюге загорится световой индикатор. Пока происходит нагрев подошвы утюга, выбирается режим подачи пара — переключатель с левой стороны парогенератора.

Круговой регулятор температуры вращается со специфическими щелчками. Движение регулятора при этом не затруднено, пошаговость при переключении режимов не ощущается.

Подача пара осуществляется посредством нажатия на кнопку, расположенную с внутренней стороны ручки утюга, ровно под указательным пальцем. При этом пар подается, пока нажата кнопка. Для перевода утюга в режим постоянной подачи пара необходимо сдвинуть вперед ползунок подачи пара. Оба этих процесса не представляют никаких затруднений. Кнопка и ползунок расположены точно под пальцами.

Пару слов скажем о специальном режиме Eco. Установить его нужно одновременно на панели управления парогенератора и температурном регуляторе на утюге. В этом случае загорается белым светом нижний индикатор на панели управления. Глажка в режиме Eco вместо режима Max экономит до 20% электроэнергии. Достигается это посредством уменьшения давления пара, при этом утюг греется быстрее. Однако, сдается нам, все эти манипуляции — чисто маркетинговый ход и дань моде. Ведь можно гладить на меньшей температуре или уменьшить скорость подачи пара и без перевода утюга именно в Eco-режим. Впрочем, если пользователь испытывает удовлетворение от глажки с осознанием того, что он причиняет меньший вред окружающей среде и экономит электричество — кто мы такие, чтобы осуждать его за это?

По окончании работы нужно поставить утюг на платформу, дождаться полного остывания устройства, после чего слить остатки воды из резервуара, свернуть и уложить шланг подачи пара в специально выделенное место, а кабель электропитания обмотать вокруг основания. Затем прибор можно убирать на хранение.

Использование

Подготовка

Перед первым применением необходимо протереть паровую станцию влажной тканью. Затем установить паровую станцию на гладильной доске или другой жаропрочной поверхности на одной высоте с гладильной доской. Наполнить резервуар чистой холодной водой. При этом рекомендуется использовать фильтрованную или дистиллированную воду или смесь из дистиллированной и водопроводной воды для предотвращения появления накипи и загрязнений. «Первую» воду следует вылить для удаления любых посторонних частиц, которые могут случайно оказаться в резервуаре. Благодаря большому отверстию в резервуар можно налить воду практически из любой тары без разбрызгивания и пролития. Резиновая крышка плотно закрывает отверстие. Немаловажно и наличие силиконового шнурка, который не позволит крышке потеряться.

После установки всех необходимых режимов и нагрева утюга до рабочих температур следует прогладить старое полотенце или другую неценную ткань для предотвращения попадания на свежее белье каких-либо посторонних частиц. Произведя все эти операции, мы наконец смогли приступить к практике. Отметим, что никаких посторонних запахов или испарений при первом включении паровой станции мы не ощутили.

Эргономика

В целом, за исключением некоторых особенностей, пользоваться паровой станцией удобно. Утюг легко скользит по поверхности любой ткани. Пар поступает постоянно и с силой, зависящей от установленного режима. Распределяется по ткани пар равномерно, что помогает разгладить самые сильные складки независимо от конструктивной сложности изделия. Ни разу за все тесты, даже при вертикальном отпаривании, мы не столкнулись с подтеканием утюга или появлением капель воды на изделии или других поверхностях.

Вертикальное отпаривание, на наш взгляд, не самая сильная сторона паровой станции Electrolux EDBS7146GR. Дело здесь не в силе парового удара или продолжительности подачи пара — с этими параметрами как раз все в порядке. Дело в массе и размере утюжка: держать на весу прибор массой в 1,25 кг более пяти минут представляется проблематичным. Отпарить и прогладить вертикальным способом вещи сложного кроя или с мелкими деталями крупным утюгом трудно: детали заминаются или недостаточно хорошо обрабатываются. Нам представляется, что вертикальное отпаривание — хорошая, необходимая, но не основная функция данной паровой станции. Скорее эту возможность следует воспринимать как дополнительную или вспомогательную.

На гладильной доске паровая станция стоит устойчиво, но занимает место на рабочей поверхности — причем, как правило, в самой широкой и востребованной части доски. Длина обоих шнуров (электрического и подачи пара) оказалась достаточной и не чрезмерной для выполнения всех запланированных тестов. Шнур электропитания никак не касается разглаживаемой вещи, а вот шланг подачи пара может, скользя по краю обрабатываемого изделия, создавать заломы и морщины. Впрочем, это замечание касается лишь тонких и/или скользких тканей. Изделия из льна, хлопка, шерсти, плотных тканей гладились без замечаний к этому аспекту эксплуатации. Конструкция подставки под утюг настолько удобна и эргономична, что уже после десяти минут эксплуатации утюг автоматически, без рассеивания внимания на эту операцию, «не глядя», ставится на предназначенное ему на парогенераторе место.

Уход

Паровая станция оснащена системой защиты от накипи и функцией самоочистки. Стандартный уход заключается в заливке в резервуар «правильной» воды и протирке внешних поверхностей влажной мягкой тканью. Периодически следует производить очистку парогенератора. Для этого следует перевернуть основу так, чтобы защитный колпачок оказался сверху, потом удалить резиновую накладку и открутить колпачок с помощью плоского ключа, расположенного рядом.

Затем нужно перевернуть прибор над раковиной, чтобы слить остатки воды. После этого следует залить в бачок парогенератора как минимум 300 мл раствора из воды и специального средства для удаления накипи, закрутить защитный колпачок и оставить раствор внутри прибора на один или два часа. При необходимости время замачивания можно увеличить до 8 часов. По истечении этого времени нужно вылить раствор, налить в емкость чистую воду и вылить ее. Операцию следует повторить еще несколько раз, пока накипь и остатки средства от накипи не будут полностью удалены. Перед обратной сборкой в резервуар парогенератора нужно залить стакан чистой воды. Инструкция рекомендует производить такую очистку бойлера каждые два месяца.

Когда мы производили такого рода очистку по завершении всех практических экспериментов, в углублении металлической пробки была обнаружена кашица из мелких частиц, похожих на накипь. И это при том, что отглажено было всего около 10 предметов одежды, а питерская вода славится своей мягкостью. Так что рекомендация заливать фильтрованную или дистиллированную воду не лишена смысла.

Тестирование

Объективные тесты

Среднее энергопотребление прибора при работе в максимальных режимах подачи пара и температуры составляет около 2170 Вт. Во время работы прибор периодически издает специфический звук, знакомый всем, когда-либо имевшим дело с парогенераторами. Громкость звука можно охарактеризовать как среднюю. Продолжительность — короткая, буквально несколько секунд. При работе в минимальном режиме подачи пара таких звуков нет вовсе.

Нагревается прибор до максимальных показателей достаточно быстро — чуть менее чем за две минуты утюг готов к отпариванию с наибольшей мощностью подачи пара.

Джинсы

Джинсы из толстой ткани были традиционно пересушены в скрученном виде на батарее центрального отопления. Гладили и отпаривали на максимальных режимах.

Подошва скользила легко, пар подавался мощным потоком. Еще раз отметим удобство управления процессом подачи пара: можно удерживать кнопку подачи, а можно передвинуть ползунок, и тогда пар будет поступать непрерывно. При этом температура подошвы была достаточна, чтобы пар не только пропитывал ткань, но и своевременно испарялся. Так что по завершении глажки джинсы не были влажными, лишь чуть-чуть увлажненными. На ощупь это даже не чувствовалось.

Результат: отлично.

Пересушенная плотная джинсовая ткань была превосходно выглажена. Ни шнур электропитания, ни шланг подачи пара никак не проявляли себя и были практически незаметны в процессе работы.

Трикотажный бадлон

Водолазка из плотного трикотажа с добавлением шерсти. Сушили опять-таки в нерасправленном виде, чтобы максимально осложнить задачу, поставленную перед паровой станцией.

Перевели утюг во второй температурный режим, который предназначен для шерсти и шерстяных тканей. Установили среднюю скорость подачи пара.

Результат: хорошо.

Ткань хорошо отпарена и разглажена. Никаких следов утюга, блеска или замятых фрагментов на ткани нет. При внимательном осмотре можно разглядеть следы сильных заломов от сушки на максимальной скорости вращения барабана стиральной машины. Проблема решается довольно просто: трикотажные шерстяные вещи следует стирать и сушить на деликатном режиме.

Женская рубашка сложного кроя

Хлопковая рубашка с короткими рукавами имеет сложную конструкцию с обилием вытачек, швов, складок, да к тому же принт на спинке. Вещь крайне тяжелая в глажке. Ткань тонкая, гладится плохо, тут же заминаясь и приобретая неаккуратный вид. Ко всем перечисленным затруднениям добавим еще одно: рубашка пролежала в сложенном виде в шкафу около двух лет. Поэтому отличных результатов мы не ждали, заранее приготовившись к тяжелой и неблагодарной работе.

При разглаживании этой вещи нам впервые начал мешать шланг подачи пара, который задевал край гладильной доски со свисающей с него тканью. В результате нужно было не только расправлять складки на полочках рубашки, но и следить за тем, чтобы утюг располагался на достаточном расстоянии от края гладильной доски. Размер подошвы утюга также показался крупноватым для обработки такой вещи. Зато пар действительно помог привести рубашку в более или менее приличный вид.

Спинку с принтом проглаживали с внутренней стороны. Принт никак не пострадал ни от высокой температуры, ни от мощной струи пара.

Результат: хорошо.

Органза

Ткань была намочена и высушена на батарее в скрученном в узел виде. Ясно, что в нормальных бытовых условиях шторы не подвергаются таким иезуитским экзекуциям, поэтому нам крайне интересно, насколько успешно паровая станция осилит эту сложную задачу.

Обработку производили на первом температурном режиме при максимальной мощности подачи пара. В целом полотно прекрасно разгладилось, однако следы сильных заломов на ткани остались видны. Возможно, это объясняется нарушением структуры ткани. Поэтому мы не советуем повторять такой опыт с домашними шторами. Думаем, что с отжатой в деликатном режиме и высушенной в расправленном виде шторой или тюлем прибор совладает без труда.

Результат: отлично.

Плащ (вертикальное отпаривание)

До этого эксперимента мы попробовали отпаривать вещи в вертикальном режиме. По результатам предварительных опытов нам стало ясно, что разгладить сильно замятую вещь с помощью этой операции невозможно. Вертикальное отпаривание придется ко двору в случае, когда нужно освежить одежду, долго провисевшую в шкафу, или вещь, которая изготовлена из устойчивой к замятию ткани. Так, мы прекрасно отпарили платье из толстой синтетической ткани, но решили не демонстрировать этот опыт по причине ненаглядности результата: читатель вряд ли определит по фотографии, где платье до, а где — после обработки паром. Разница видна лишь при непосредственном осмотре предмета гардероба.

Поэтому мы постирали и отжали на максимальной скорости женский плащ. После сушки на ткани не было заломов, морщин или сильных замятий, скорее ткань была чуть замята и неопрятна. Установили регулятор температуры на второй режим, а мощность подачи пара — на Max. Всего обработка продолжалась около 8-10 минут. На пятой минуте стало понятно, что руки у тестировщика слишком слабы для того, чтобы так долго держать утюг на весу. Так что наше предположение о том, что вертикальным отпариванием стоит лишь освежать вещи, получило очередное подтверждение.

По завершении отпаривания плащ приобрел более аккуратный и строгий вид.

Результат: хорошо.

Платье из толстой хлопковой ткани

Полотно по внешнему виду и на ощупь похоже на нечто среднее между мешковиной и джинсой, довольно плотное и толстое. Состав: 100% хлопок. Для разглаживания решили выбрать режим Eco, чтобы протестировать не столько его энергосберегающие возможности, сколько качество глажки и отпаривания ткани.

Разница проявилась лишь в мощности подачи струи пара: нас преследовало ощущение, что струя пара подается с той же скоростью, что и в режиме минимальной подачи. В этом конкретном случае данный факт не сказался на качестве глажки, потому что вещь не была сильно замята. Зато именно при разглаживании платья мы оценили удобную форму подошвы утюга: узкий носик прекрасно управился с глубокими складками, доходя до самых глубин швов.

Результат: отлично.

Все хорошо, но именно в этом тесте нам очень не хватало поверхности гладильной доски, которая была занята паровой станцией.

Льняные брюки

Брюки пролежали в сложенном виде более восьми месяцев, так что на ткани появились глубокие заломы. Однако при наличии функции отпаривания, которая, как уже стало ясно из предыдущих тестов, работает безотказно и качественно, и достаточном нагреве подошвы утюга эта задача решается без особых усилий со стороны пользователя.

Собственно, результаты просто подтверждают сказанное: ткань отлично разгладилась без излишнего увлажнения.

Результат: отлично.

Выводы

Паровая станция Electrolux EDBS7146GR окончательно сформировала наше отношение к данному типу устройств. Она качественно изготовлена, имеет продуманную, эргономичную конструкцию и отлично справляется с традиционными для утюга задачами — глажкой и отпариванием. С другой стороны, она занимает достаточно много места на гладильной доске, а вертикальное отпаривание с ее помощью связано с неудобствами, однозначно обусловленными самой конструкцией прибора: достаточно массивным утюжком долго не «помашешь».

Нам кажется, что это устройство не для тех, кто гладит от случая к случаю. Паровая станция, вероятнее всего, будет востребована у людей, которые четко осознают, зачем она им нужна и какие задачи она решает максимально эффективно — в том числе портных либо людей, которым необходимо гладить часто и с хотя бы минимальным удовольствием. Благодаря форме, конструкции и материалу покрытия подошвы утюг идеально разглаживает любые ткани. Мощная струя пара превращает в опрятные и аккуратно выглядящие даже самые мятые и пересушенные вещи. Длина шнура и шланга оказалась достаточной для комфортной эксплуатации. Отметим также удобную подставку для утюга и возможность беспрерывной подачи пара.

На вопрос, поставленный в начале статьи, мы ответим следующим образом: полностью заменить вертикальный отпариватель данный прибор, на наш взгляд, не может. От удерживания на весу большого утюжка быстро устает рука, а стандартный размер подошвы не позволяет качественно отпарить сложные детали на одежде. Однако как со вспомогательной или дополнительной функцией, с вертикальным отпариванием паровая станция справляется хорошо — сила парового удара вполне достаточная, никаких подтеканий нами замечено не было. В целом же Electrolux EDBS7146GR — прежде всего, качественный и приятный в использовании утюг с возможностью беспрерывного и мощного отпаривания.

Плюсы

удобная эргономичная конструкция

мощный паровой удар

возможность беспрерывной подачи пара

вертикальное отпаривание

удобная конструкция и материал подошвы

Минусы

тяжелый для вертикального отпаривания утюг

необходимость использовать фильтрованную воду и производить очистку бойлера