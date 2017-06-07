Напольный пылесос Arnica Tesla Premium

Представляем обзор безмешкового пылесоса Arnica Tesla Premium, оснащенного циклонной системой фильтрации Cyclone Max, фильтром НЕРА-13 и дистанционным управлением на рукоятке. В комплект его поставки входят универсальная щетка пол/ковер Super AirFlow floor brush, турбощетка для глубокой очистки ковровых покрытий, паркетная щетка с натуральным конским ворсом и другие насадки. Содержание: Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Видеообзор

Внешний вид и функционирование

Тестирование

Выводы Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Название модели Tesla Premium Вариант цвета Розовый Тип Безмешковый пылесос напольного типа с питанием от электросети Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация + активная щетка Тип основного фильтра Циклонный Тип предмоторного фильтра Волокнистый+поролон, моющийся, сменный Тип выпускного фильтра HEPA 13 (уровень фильтрации 99,95%), моющийся, сменный Объем контейнера 3 л Длина сетевого кабеля 8 м Уровень шума 70 дБ(A) Управление На ручке и на корпусе — вкл./выкл. и регулировка мощности Мощность электрическая 750 Вт Мощность всасывания 240 АВт, эквивалентная* 450 Вт Масса 5 кг Размеры (Д×Ш×В) 59×40×33,5 см Особенности Циклонный фильтр Cyclone Max

Универсальная щетка пол/ковер Super AirFlow floor brush

ИК-пульт ДУ на ручке

Фильтр НЕРА-13

Прорезиненные колеса для защиты напольных покрытий от царапин Комплект поставки Пылесос

Гибкий шланг с рукояткой

Телескопическая труба

Универсальная щетка пол/ковер Super AirFlow floor brush

Турбощетка

Паркетная щетка

Насадка для чистки текстиля и тканевых обивок мебели

Круглая насадка для мебели с мягким ворсом

Щелевая насадка

Держатель насадок

Два элемента питания ААА

Руководство пользователя, гарантийный талон и т. д. Ссылка на сайт производителя arnica-home.ru Цена Arnica Tesla Premium в фирменном магазине на дату публикации обзора 14 690 Средняя цена T-13994251 Розничные предложения L-13994251-10 *См. ниже описание эквивалентной мощности всасывания. Видеообзор Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор пылесоса Arnica Tesla Premium: Наш видеообзор пылесоса Arnica Tesla Premium можно также посмотреть на iXBT.Video Внешний вид и функционирование Поставляется пылесос в большой коробке из прочного гофркартона. Коробка имеет боковые прорезные ручки. Оформление коробки красочное и информативное, на плоскостях рассказано об основных достоинствах и особенностях агрегата, приведены некоторые характеристики. Для упаковки используются пластиковые пакеты, а также элементы из гофркартона. Комплектация богатая, кроме обычных для напольного пылесоса гибкого шланга, телескопической трубы есть еще большое количество насадок разного вида. Дизайн практичный, но нескучный. Корпус пылесоса и аксессуары изготовлены в основном из пластика. Чаще всего применяется черный без покрытия пластик с матовой поверхностью, но в корпусе моторного блока есть детали с зеркально-гладкой поверхностью, а также элементы с красновато-серебристым покрытием — обода колес, отсек контейнера для мусора и кнопка питания. Цветные части несколько оживляют внешний вид, но и чуть снижают практичность, так как в отсеке контейнера для мусора могут появляться царапины при неаккуратной установке контейнера на место. Нижняя часть пылесоса, в том числе рифленый бампер спереди матовые и покрытия не имеют, потому повреждения на них незаметны. Покрышки колес и роликов моторного блока изготовлены из черной резины, а покрышки роликов насадок — из упругого пластика. Контейнер для мусора изготовлен из прозрачного слегка тонированного пластика. Гибкий шланг — это пластиковая спирально-гофрированная труба серебристого цвета. Телескопическая труба изготовлена из стали и имеет стойкое серебристое покрытие. Сверху на моторном блоке есть ручка-скоба, за которую его удобно переносить. Ручка спереди — это ручка чаши пылесборника, но в вертикальном положении кнопка фиксатора пылесборника блокируется, поэтому пылесос можно переносить и за эту ручку. По бокам сверху в задней части есть две педали: левая — снижает мощность, правая — повышает. Текущий уровень мощности показывает шкала из пиктограмм, подсвечиваемых белыми светодиодами. Мигание красным крайнего левого значка указывает на режим ожидания. Включается-выключается пылесос большой кнопкой-педалью по центру. Ниже, почти у самого днища есть широкая педаль, которая снимает блокировку кабельной катушки. Снять блокировку можно также потянув за кабель и плавно отпустив его. Согласно нашим замерам длина кабеля составляет 7,8 м, а диаметр его оболочки 6,2 мм. На днище в передней части есть небольшой подруливающий ролик на поворотной выпуклой площадке. В задней части есть еще один ролик, ось которого зафиксирована. На фотографиях хорошо видно, что, несмотря на большие колеса диаметром 191 мм, «дорожный» просвет очень маленький. Впрочем, в данном случае это не принципиально, так как пылесос тащит сам пользователь, при этом относительно скользкий пластик, скосы и закругления в нужных местах облегчают преодоление высоких порогов и прочих напольных препятствий. Два паза на днище и сзади геометрически соответствуют выступам на штатных «больших» щетках, что позволяет фиксировать щетки со шлангом и трубой на корпусе пылесоса. Заднее крепление можно использовать во время перерывов уборки, например, для переноски пылесоса. Тогда как крепление на днище позволит хранить пылесос в собранном виде и готовым к работе, но при этом в компактном состоянии. Для включения-выключения пылесоса и для регулировки мощности удобно использовать кнопки на рукоятке шланга. Кнопка питания на рукоятке выключает мотор пылесоса и переводит его в режим ожидания. Педаль на корпусе отключает пылесос совсем, при этом кнопки на рукоятке уже не работают. Последующее включение педалью включает пылесос на максимальную мощность. Однако, если пылесос был выключен с рукоятки, то он остается выключенным при переподключении к сети, а с рукоятки он включается на ту же мощность, которая была выбрана до выключения. Вместо традиционного проводного управления используется передача сигналов по ИК-каналу с автономным питанием передатчика. Соответственно, в рукоятке есть батарейный отсек, куда вставляются два элемента питания типа ААА. ИК-приемник расположен сверху на ручке-скобе за вставкой из тонированного пластика.Управление по ИК надежнее и долговечнее проводного, так как при использовании проводов в шлангах они подвержены интенсивному механическому воздействию, вследствие чего часто переламываются, и управление с рукоятки перестает работать. Телескопическая труба оснащена механизмом с автоматической фиксацией, поэтому для изменения ее длины достаточно ухватиться одной рукой за пластиковую муфту, а второй потянуть за ручку. Труба к насадкам и труба к ручке стыкуется плотной посадкой на конус. Наконечник гибкого шланга к входному отверстию пылесоса подключается в любой ориентации и фиксируется пластиковыми защелками. Гибкий шланг свободно проворачивается как в наконечнике, так и в рукоятке. Рассмотрим путь движения воздуха от места стыковки со шлангом. Воздух поступает в нижнюю часть цилиндрической камеры циклонного сепаратора, где закручивается в вихрь, поднимаясь вверх. Центростремительное ускорение отбрасывает частицы мусора к стенкам камеры, и, в конце концов, мусор через окно в верхней части камеры сбрасывается в накопительный отсек, а воздух засасывается через наконечник с продольными прорезями в центральную трубу камеры. Далее воздух выходит из нижней части камеры циклонного сепаратора и проходит через поролоновый и волокнистый фильтры тонкой очистки, где задерживается самая мелкая и легкая пыль, прошедшая через сепаратор. Выходит воздух через решетку сзади, где установлены фильтр HEPA 13 и шумопоглощающая поролоновая вставка. Отметим наличие толстых шумопоглощающих прокладок в моторном отсеке, изготовленных из белого волокнистого материла. Стыки деталей на пути прохождения воздушного потока, там, где это нужно, оснащены упругими прокладками, обеспечивающими герметичность соединений. Периодическое обслуживание пылесоса заключается в следующем: чаще всего придется вытряхивать мусор из чаши пылесборника, не допуская ее переполнения выше отметки Max. При необходимости необходимо вынуть, промыть и просушить детали и фильтрующие элементы предмоторного фильтра. Промывать можно и выходной фильтр HEPA 13, а при повреждении или износе предмоторный и выходной фильтр заменяются новыми. Основная щетка-насадка с фирменным названием Super AirFlow floor brush имеет выдвигающуюся щетину высотой 7 мм в первом ряду и 5 мм во втором, что позволяет эффективно применять ее как на гладких полах, так и на ковровых напольных покрытиях.



Как отмечает производитель, эта насадка «благодаря особой конструкции, работает без потери мощности всасывания». Высота насадки составляет 73 мм, ширина — 286 мм. Сочленение входного жесткого патрубка с корпусом насадки осуществляется через два шарнира с общим ходом в вертикальной плоскости более 45 градусов. Кроме того, патрубок может проворачиваться без ограничения и фиксации. Герметичность сочленения обеспечивает гофрированная пластиковая трубка. Колесики под шарниром облегчают перемещение насадки по полу. Следующая насадка — это простая по конструкции щетка для уборки твердых поверхностей. Снизу насадка имеет два ряда натурального конского ворса высотой 13 мм с вырезами для захвата крупного мусора.



Шарнира нет, но патрубок может проворачиваться без ограничения, что позволяет забираться с этой щеткой под низкие предметы обстановки. Высота этой щетки составляет 58 мм, а ширина 300 мм. Колесики по бокам служат той же цели, что и у предыдущей насадке, они облегчают перемещение щетки по полу. Турбощетка оснащена вращающейся щеткой с двумя рядами пучков щетины средней жесткости и длиной 10 мм. Ряды волнообразные, что снижает шум от ударов пучков щетины по полу.



Во вращение щетка приводится при помощи небольшой турбинки, которую закручивает всасываемый воздух. Для вращения турбинки используется проходящий через щетку воздух, обособленного забора именно для турбинки нет, поэтому мусор может помешать работе привода. Инспекция состояния турбинки проводится через специальный лючок, расположенный снизу на корпусе щетки. Без разбора корпуса насадки вытащить щетку не получится. Вал щетки относительно большого диаметра, а именно 20 мм. Отметим наличие упругого скребка снизу почти во всю ширину щетки. Есть боковые каналы для засасывания мусора с торцов и перепускные отверстия спереди, помогающие сохранять достаточный для вращения щетки поток воздуха даже на гладких и ровных поверхностях. Скользить щетке по полу помогают два колесика под шарниром и два небольших ролика спереди. Насадка оснащена шарниром обеспечивающим отклонение по вертикали примерно на 45 градусов, и патрубком, вращающимся в месте стыка с корпусом щетки на угол чуть более 180 градусов. Эту щетку можно подсовывать под протяженные предметы обстановки с просветом где-то 83 мм. Ширина насадки равна 269 мм. К пылесосу прилагается типичная щелевая насадка (длиной 235 мм), круглая щетка диаметром 62 мм и с щетиной средней жесткости длиной 25 мм и насадка 2-в-1 шириной 150 мм со съемным венцом из жесткой щетины длиной 12 мм.



На рукоятке можно закрепить специальный кронштейн, на который в свою очередь закрепляются все три малые насадки, чтобы при уборке они всегда были под рукой, а при хранении не терялись. Описательный раздел мы завершим результатами измерений массы. Деталь Масса, г Основной блок в сборе 6400 Гибкий шланг с рукояткой 648 Телескопическая труба 533 Универсальная щетка пол/ковер Super AirFlow floor brush 579 Турбощетка 593 Паркетная щетка 250 Насадка для чистки текстиля и тканевых обивок мебели 53 Круглая насадка для мебели с мягким ворсом 39 Щелевая насадка 34 Держатель насадок 35 Тестирование В целом пылесос нам показался удобным в использовании. Относительно большие габариты и вес предполагают, что большую часть времени пылесос будет на полу, а не в руках пользователя. Переносить пылесос удобно за верхнюю или переднюю ручку, хотя делать это приходится нечасто, так как пылесос можно просто тянуть за собой за шланг, при этом достаточно легко преодолеваются даже относительно высокие пороги. Рукоятка на конце гибкого шланга удобная. Маневренность немного снижена из-за того, что задний ролик зафиксирован, а не установлен на поворотной платформе. Также этот ролик цепляется за нависающие пороги, но в обычной квартире таких все равно не бывает. Кабель питания относительно мягкий, поэтому редко, но бывает, что запутывается при наматывании во внутрь моторного блока. ИК-управление работает практически в любых ситуациях, пылесос не реагирует на сигналы с рукоятки только тогда, когда они разделены стенкой, во всех остальных случаях сигнал до приемника добирается, в том числе и за счет переотражений от стен, потолка и предметов. Тест на дальность действия мы не проводили, но на расстоянии полностью растянутого шланга все работает. Универсальная щетка пол/ковер Super AirFlow floor brush доказала свою высокую эффективность на гладких и ковровых покрытиях. По звуку от турбощетки можно оценить, насколько плотно она прижата к полу, если громкость сильно возрастает, значит зазор между щеткой и полом слишком большой, и щетку нужно чуть повернуть. Это актуально, например, при уборке под диваном, когда саму щетку пользователь не видит. Держатель малых насадок удобный, насадки с него не сваливаются, но сам держатель потихоньку сползает вниз по трубе. Основное испытание в деле заключалось в пробной уборке порядка сотни квадратных метров (линолеум и ковролин) офисных площадей, включая входной коридор с дверными ковриками, а также чистку нескольких роботов-пылесосов с помощью щелевой насадки. Преимущественный состав мусора — это грязь с обуви (песок, глина, пыль), ворс с ковролина и ковриков, волосы и т. д. При работе пылесоса внутренняя поверхность пылесборника быстро покрывается тонким слоем пыли, поэтому, сколько в нем собралось мусора уже не видно. Внутренняя поверхность циклонной камеры из-за абразивного воздействия твердых частиц быстро и необратимо мутнеет. Пылесборник легко достается, а его крышка полностью снимается. Для этого сначала нужно нажать на кнопку фиксатора, затем просто потянуть крышку вверх. Так его проще опорожнять и мыть. Практически весь мусор оказался во внешнем отсеке, только вверху циклонной камеры свалялся пучок из волос. При перевороте пылесборника мусор выскользнул в виде двух компактных кучек с минимальным образованием клубящейся пыли. Это очень хорошо, так как основная проблема всех безмешковых пылесосов заключается в том, что при очистке их контейнеров приходится в той или иной степени контактировать с пылью. Предмоторный фильтр загрязнился умеренно, видимо, циклонный фильтр по даже отношению к самой мелкой пыли имеет хорошую эффективность. Немного пыли осело на белом волокнистом фильтре. А выпускной фильтр HEPA с виду остался чистым. На вал турбощетки намоталось довольно много волос, ниток и т.д, но все легко снялось просто пальцами, без помощи, например, ножниц. Инструментальные тесты в основном заключались в определении мощности всасывания и измерении уровня шума. Мощность всасывания (что это такое и как мы ее измеряем описано в отдельной статье) мы определяли при работе пылесоса на максимальной и на минимальной мощности. Зависимость мощности всасывания от создаваемого разрежения приведена на графике ниже: Заметим, что в первой точке, где разрежение минимальное, задвижка стенда открыта, сопротивление стенда потоку воздуха минимальное, полезная работа небольшая, так как мощность уходит в основном на перемещение воздуха. В последней точке заслонка закрыта и мощность всасывания равна нулю, так как никакого перемещения воздуха нет. В промежутке между этими двумя точками мощность всасывания выходит на максимум, так как создается значимое разрежение при большом потоке воздуха, то есть выполняется полезная работа. Максимальная мощность всасывания, определенная на нашем стенде, оказалась близкой к заявленному значению 240 АВт. Судя по характерному звуку и по резкому падению мощности всасывания где-то после 14 кПа в пылесосе открывается предохранительный перепускной клапан, видимо, чтобы создавать поток воздуха, достаточный для охлаждения мотора. В случае минимальной мощности разрежения для открытия клапана недостаточно, график ровный. Отметим, что в характеристиках для эквивалентной мощности всасывания приводится значение в 450 АВт. Объяснение такое: «Производитель утверждает, что модели Tesla с мотором мощностью 750 Вт при использовании насадки Super AirFlow floor brush (насадки с увеличенной мощностью всасывания) имеют такую же мощность всасывания, при измерении мощности у входа в насадку, что и модели пылесосов с мощностью мотора например 2200 Вт и всасывающей мощностью 450 АВт, но использующие обычные насадки.» Потребляемая от сети мощность в режиме с максимальной мощностью изменяется где-то от 585 Вт в случае полного перекрытия входного отверстия до 700 Вт при минимальном сопротивлении воздушному потоку, в случае минимальной мощности значения составили от 145 до 175 Вт при напряжении 220 В. Пиковое значение тока при старте мотора достигает 12 А. В режиме ожидания (мигает красный индикатор, пылесос можно включить ИК-пультом) от сети пылесос потребляет 0,9 Вт, если пылесос выключить педалью, то потребление снижается до 0,8 Вт. То есть для полного отключения пылесоса нужно вынимать вилку из розетки. Уровень шума мы измеряли также как и при тестировании роботов-пылесосов (см. описание методики). Только пылесос был в неподвижном состоянии, размещен на полу горизонтально и с близко расположенной и прижатой к полу насадкой. Микрофон шумомера размещался сбоку от пылесоса на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 1 м от блока мотора пылесоса и был направлен на пылесос. Мощность/насадка Уровень звукового давления, дБА Максимальная/турбощетка 68,8 Минимальная/турбощетка 57,9 Максимальная/паркетная щетка 63,6 Минимальная/паркетная щетка 54,2 Заметим, что в случае далеко не нового и не тихого «обычного» пылесоса (заявленная электрическая мощность 1800 Вт) в этих же условиях мы получили 76 дБА на максимальной мощности. Можно считать, что в классе напольных пылесосов тестируемый является тихим устройством. Характер шума можно оценить как ровный и не раздражающий, даже в случае гула от вращения ротора турбощетки. Выводы Пылесос Arnica Tesla Premium отличается экономичностью, так как номинальная мощность его мотора составляет 750 Вт, что ниже, чем у типичного напольного пылесоса. Однако уменьшение электрической мощности, не привело к сильному снижению мощности всасывания. Качество и скорость уборки повышаются за счет использования насадок особой конструкции, в том числе универсальной Super AirFlow floor brush и турбощетки. При этом благодаря безмешковой конструкции с циклонным фильтром эффективность пылесоса не снижается даже после сбора большого количества мусора, так как он собирается в отдельном отсеке и не оказывает дополнительного сопротивления воздушному потоку. Достоинства: Низкий расход электроэнергии

Безмешковый циклонный принцип сбора пыли

Тихая для класса напольных пылесосов работа

Ровный и нераздражающий характер шума

Нескучный и практичный дизайн

Эффективные насадки, в том числе турбощетка

Управление на рукоятке

Удобные педали на моторном блоке

Выпускной складчатый фильтр HEPA 13

Моющиеся фильтры

Удобный контейнер для мусора

Отличная комплектация Недостатки: Небольшое количество самой мелкой фракции тяжелой пыли не задерживается циклонным фильтром

Пульт управления в рукоятке работает от элементов питания, требующих периодической замены

Задний фиксированный ролик немного снижает маневренность





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