Обзор кинотеатрального DLP-проектора LG PF1000U со встроенным ТВ-тюнером

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Видеообзор

Наш видеообзор DLP-проектора LG PF1000U можно также посмотреть на iXBT.Video

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Паспортные характеристики Технология проецирования DLP Матрица Один чип DMD, 11,896 мм Разрешение матрицы 1920×1080 (Full HD) Объектив Фиксированное фокусное расстояние, ручная фокусировка Тип источника света Светодиодный КЗС (RGB LED) Срок службы источника света 30 000 ч Световой поток 1000 ANSI лм Контрастность 150 000 : 1 (full on/full off, динамическая) Размер проецируемого изображения, диагональ (в скобках — расстояние до экрана от передней части корпуса проектора) минимум 152,4 см (10,5 см) максимум 254,0 см (37,7 мм) Интерфейсы Видео/аудиовход, HDMI, 2 шт., один с поддержкой MHL

Видеовход, VGA

Видеовход, компонентный видеосигнал, 4-контактное гнездо миниджек 3,5 мм

Аудио/видеовход, стереофонический аудиосигнал, композитный видеосигнал, 4-контактное гнездо миниджек 3,5 мм

Цифровой оптический аудиовыход, Toslink

Выход на наушники, 3-контактное гнездо миниджек 3,5 мм

Порт USB 2.0, чтение с внешних накопителей (FAT32/NTFS), гнездо типа A (макс. 0,5 A)

Антенный вход, аналоговый и цифровой ТВ-тюнер, 75 Ом, коаксиальный (IEC75)

Встроенный адаптер Wi-Fi, только для подключения Screen Share

Встроенный адаптер Bluetooth, только вывода звука на внешнее устройство Форматы входного сигнала HDMI, VGA, компонентный до 1080p: Отчет MonInfo по интерфейсу HDMI

Отчет MonInfo по интерфейсу VGA Композитный: NTSC M / PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N / PAL 60 / SECAM



ТВ-тюнер : DTV — DVB-T/T2 / Analog — PAL-B/G, D/K, I, SECAM-L, D/K, диапазоны VHF: от E2 до E12, UHF: от E21 до E69 Уровень шума 21/24/30 дБ в зависимости от режима Встроенная звуковая система Громкоговорители 2×3 Вт Особенности Встроенный мультимедийный плеер

Поддержка беспроводного приема изображения Screen Share (Wi-Fi Direct) — Miracast и Intel WiDi

Поддержка стереоскопического режима с последовательным выводом кадров

Поддержка активных 3D-очков DLP-Link

Цифровая ручная и автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений

Коррекция геометрии по четырем углам

Быстрое включение (10 с) и выключение (2 с)

Разъем для кенсингтонского замка Размеры (Ш×В×Г) 131×129×316 мм Масса 1,9 кг Потребляемая мощность 100 Вт, менее 0,5 Вт в ждущем режиме Напряжение питания (внешний БП) 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой!) Проектор

ИК-пульт ДУ и два элемента питания ААА для него

Переходник для аудио/видео со штекера миниджек 3,5 мм на 3 штекера RCA

Внешний БП (100—240 В, 50/60 Гц на 19 В, 5,79 А)

Кабель питания, евровилка

Руководство пользователя Ссылка на сайт производителя lg.com/ru/ Средняя текущая цена Виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения Виджет Яндекс.Маркет

Внешний вид

Проектор имеет необычную форму в виде вытянутого вдоль оси проекции бруска, тогда как обычно проекторы напоминают положенную на бок книжку. Корпус проектора изготовлен из пластика с темно-серым серебристым матовым покрытием (производитель называет этот цвет титановый черный). Покрытие не маркое и относительно устойчивое к появлению царапин. Воздух для охлаждения внутренностей забирается через решетки на правом и на левом боках и выдувается вперед через фронтальную решетку. Фронтальной частью мы называем панель корпуса, обращенную к экрану.

За боковыми решетками находятся по одному небольшому громкоговорителю, каждый в своем боксе, окруженном демпфирующими прокладками из мягкого пористого материала. За передней решеткой можно разглядеть два небольших вентилятора, работающих на выдув. Под решеткой расположены один из двух разъемов HDMI (который с поддержкой MHL), разъем питания и антенный вход. Отметим, что решетка и разъемы на передней панели исключают вариант проекции на стол вертикально вниз, когда проектор просто стоит вертикально на столе. А жаль. На задней панели (она обращена к зрителю с пультом в руке) находится окошко единственного ИК-приемника и крошечный индикатор состояния, который неярко светится красным в режиме ожидания. На правом боку расположены остальные интерфейсные разъемы, а на левом - разъем для кенсингтонского замка. Пятипозиционный джойстик (нажатие и отклонение в четыре стороны) находится примерно по центру на верхней панели. Позади него выступает из корпуса ребристое колесо фокусировки.

Объектив расположен на вертикальной стенке ниши в задней части корпуса. Он светит на криволинейное зеркало, закрепленное на задней стенке это ниши. От этого зеркала свет отражается на экран, где и формируется изображение, наблюдаемое зрителем.

Стенки и дно указанной ниши изготовлены из пластика с серебристым покрытием. Отметим, что при настольной установке проектора эта ниша будет своеобразной ловушкой для пыли, которая будет оседать на дне, стенках, на линзе объектива и, что хуже всего, на зеркале. Поверхности зеркала и внешней линзы относительно стойкие к появлению царапин, но все же они могут быть поцарапаны во время чистки (на нашем экземпляре царапины уже были). Поэтому чистить линзу и зеркало стоит очень аккуратно и лучше бесконтактным способом, сдувая пыль струей воздуха. Расположенные на днище четыре ножки с резиновыми подошвами и стальными резьбовыми стойками выкручиваются из корпуса проектора примерно на 3,5 мм, что позволяет выровнять проектор, поставленный на стол или тумбочку. Также на днище есть три резьбовых отверстия в металлических втулках, их можно использовать при монтаже на потолочном кронштейне.

Поставляется проектор в небольшой красочно оформленной коробке из гофрированного картона.

Пульт

Корпус пульта изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью. В руке пульт лежит удобно. Все кнопки на пульте изготовлены из упругого резиноподобного пластика. Обозначения кнопок читаемые, но кнопок много, большинство небольшие, расположены они тесно и подсветки нет, все это несколько затрудняет работу с пультом.

Коммутация

Проектор оснащен стандартными разъемами. Правда четырехконтактные гнезда миниджек 3,5 мм, через которые вводится аналоговый звук / композитное видео и компонентное видео, потребуют переходников на разъемы RCA. Один из них входит в комплект поставки.

Второй приобретается отдельно, впрочем отличается он только цветом разъемов. Один из двух разъемов HDMI поддерживает подключение к мобильным устройствам по MHL, но пользователю еще придется где-то найти соответствующий кабель-переходник с разъема HDMI на Micro-USB. Есть возможность вывести звук на внешнее устройство через оптический аудиовыход или по Bluetooth. Присутствует и выход на наушники в виде гнезда миниджек 3,5 мм. Встроенный адаптер Wi-Fi используется только для связи устройств с проектором по Wi-Fi Direct с целью передачи на проектор изображения и звука по технологиям Miracast и Intel WiDi (все это имеет фирменное название Screen Share). К USB-портам можно подключать USB-накопители. Заявлена поддержка файловых систем FAT32 и NTFS. Тестирование показало, что мощности порта хватает для работы типичного USB HDD с диском 2,5 дюйма. Устройства ввода и USB-разветвители не поддерживаются.

В стереоскопическом режиме для синхронизации затворных очков с выводом кадров используется технология DLP-Link (синхронизация по самому изображению с помощью дополнительных импульсов). Заметим, что подходящие затворные очки не были нам предоставлены, поэтому стереоскопический режим работы мы не тестировали.

Заявлено, что поддерживаются стереоскопические сигналы с чередованием кадров, с горизонтальной или вертикальной стереопарой и упакованные кадры (за дополнительной информацией стоит обратиться к руководству пользователя, которое, на удивление, подробное).

Меню и локализация

В меню используется ровный шрифт без засечек, правда, чтобы длинные надписи поместились в отведенное для них место, выполнены шрифтом уменьшенного размера, что снижает их читаемость. При вызове меню выводится заглавная страница с подписанными иконками, выбрав нужную, можно сразу перейти на соответствующую страницу меню настроек или переключится в нужный режим воспроизведения.

Еще есть краткая версия меню, предоставляющая быстрый доступ к некоторым настройкам.

При настройке параметров изображения меню с экрана можно убрать, оставив только небольшое окошко с изменяемым параметром, что упрощает оценку вносимых в изображение изменений.

При этом следующий/предыдущий параметры выбираются стрелками вниз и вверх. Есть русская версия экранного меню.

Перевод на русский язык вполне адекватный. Устранить некоторые проблемы можно, следуя подсказкам встроенной системы помощи.

При работе с USB-накопителями кириллица в названиях файлов и папок отображается корректно. Также мы не заметили проблем с отображением русского текста в документах (но просто текстовые должны быть в Unicode) и в субтитрах. Русскую версию руководства можно найти на сайте компании. CD-ROM и напечатанной документации нам не досталось.

Управление проекцией

Фокусное расстояние фиксированное и не меняется. Фокусировка изображения на экране производится вращением ребристого колеса на объективе.

Проекция направлена вверх, так что нижний край области проекции находится выше оси объектива. В руководстве есть схема проекции и таблица с геометрическими параметрами, ее можно использовать для предварительного планирования размещения проектора и экрана. В наличии функция автоматической коррекции вертикальных трапецеидальных искажений, но такую коррекцию можно выполнить и вручную. При ручной коррекции удобно пользоваться режимом коррекции по каждому из углов в раздельности.

Напомним, что эти виды коррекции выполняются цифровым способом, а, значит, качество изображения при этом снижается. Есть несколько режимов геометрической трансформации, позволяющие подстроить исходную картинку типичных форматов под экран 16:9.

Кнопка Blank временно выключает проекцию, а кнопка Still включает режим стоп-кадра. В меню выбирается тип проекции (фронтальная / на просвет, обычное / потолочное крепление).

Настройка изображения

В проекторе есть несколько предустановленных профилей с редактируемыми значениями настроек изображения.

Настроек регулирующих яркостный и цветовой баланс много, и даже избыточно много, их набор зависит от текущего вида подключения и от выбранного профиля.

Дополнительные возможности

Есть функции автоматического отключения проектора после заданного интервала отсутствия сигнала или нажатий на кнопки. Также можно активировать выключение проектора через заданный интервал времени. Расширенные возможности предоставляют функции выключения и включения в заданное время в заданный день недели. Для включения можно указать, какой источник (и ТВ-канал для ТВ-тюнера) должен выбираться при включении и на какой громкости. Дата и время устанавливаются или вручную, или по данным ТВ-станции.

Есть опция, при активации которой проектор будет автоматически включаться при подаче питания. Присутствуют блокировки ТВ-программ выбранных или по рейтингу, входов, и кнопки-джойстика на корпусе. Есть функция автоматического поиска активного входа и демонстрационный режим работы.

Данная модель оснащена телевизионным тюнером, принимающим аналоговый и цифровой сигнал эфирного вещания. Качество приема цифровых каналов на комнатную антенну в нашем помещении было на высоком уровне, но с настройкой антенны пришлось повозиться. По всей видимости, удалось обнаружить все транслируемые в Москве цифровые каналы ТВ (по 10 каналов в двух мультиплексах) и радио (3 канала).

Есть хорошая поддержка электронной программы передач — можно посмотреть, что именно идет на текущем и других каналах, и запрограммировать напоминание о выбранной передаче (эту функцию мы не тестировали, поэтому не знаем, работает ли она тогда, кода проектор находится в режиме ожидания).

Также поддерживается Teletext, одной из полезных функций которого является вывод текстовых субтитров.

Встроенный мультимедийный плеер

Проектор быстро распознал и стал работать с внешним HDD (с файловой системой FAT32), содержащим несколько тысяч файлов и имеющим сложную структуру папок. Навигация по файлам и папкам достаточно удобная и быстрая. Подробный список поддерживаемых форматов мультимедийных и файлов офисных документов приведен в руководстве. Что-то мы проверили во время краткого выборочного тестирования.

С USB-носителей проектор умеет показывать картинки в формате JPG, BMP и PNG, а также стереоизображения в формате JPS.

Изображения можно просматривать в режиме слайд-шоу и даже под звуковое сопровождение из выбранной папки с аудиофайлами. Картинки отображаются вписанными до ближайших границ проекции с сохранением правильных пропорций или 1:1 по пикселям в случае небольших изображений. Есть увеличение со сдвигом увеличенной области.

Из аудиофайлов воспроизводятся MP3-, AAC- и OGG-файлы. Поддержки тэгов мы не обнаружили, но в случае MP3 в списке отображаются миниатюры-картинки, интегрированные в файл. Аудиофайлы могут воспроизводится в фоновом режиме, не препятствуя навигации по папкам носителя.

Тестирование показало, что, скорее всего, плеер проектора воспроизведет большинство из современных распространенных сочетания кодеков и контейнеров при условии разрешения видео до 1080p при 60 кадр/с включительно и с потоком до 90 Мбит/с. Поддерживаются внешние текстовые субтитры (текст на русском может быть в кодировке Win1251 или в Unicode) и встроенные в файл. В случае нескольких встроенных в файл субтитров и аудиодорожек можно выбирать нужные. MPEG-1 файлы низкого разрешения, похоже, выводятся только в исходном разрешении по центру экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235 — в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

В случае наших тестовых файлов на равномерность вывода мы получили идеальное качество вывода только для видеофайлов с 25, 30 и 50 кадр/с — кадры чередовались с равномерными интервалами и пропусков кадров не было. Это означает, что проектор может подстраивать кадровую частоту до значений кратных 25 и 30. Однако в случае с 24 кадр/с кадры чередовались группами 3 длинных кадра и один короткий, а в случае файлов с 60 кадр/с много кадров пропускалось с разными интервалами.

Кроме файлов мультимедийных форматов проектор в автономном режиме может показывать содержимое простых текстовых файлов и файлов документов Adobe PDF и Microsoft Office. Не стоит ожидать быстрой и комфортной работы с этими форматами, а также их отображения в точно таком же виде, как на персональном компьютере в оригинальных программах, но как показывает практика, даже такая реализация может быть полезной, например, для демонстрации презентаций без подключения к компьютеру.

Тестирование функции Miracast (или просто Cast в современной версии названия) выполнялось с использованием планшета Google Nexus 7 (2013). В пределах комнаты соединение было стабильным, на проектор передавалась копия того, что выводилось на экран планшета, звук также передавался. Таким способом можно было даже смотреть кино, хотя итоговая средняя частота кадров получалась явно меньше 24 кадр/с. Заявлено, что в качестве источника может выступать и персональный компьютер под управлением Windows 7 и выше, но мы это не проверяли.

Измерение яркостных характеристик

Проекция с большими отклонениями падения света от перпендикуляра к экрану делает невозможным точное измерение яркостных параметров по методике ANSI подробно описанной тут. Поэтому приведен только оценочные результаты для контрастности, которую мы получили измеряя освещенность в центре экрана для белого и черного поля (так называемая контрастность full on/full off). Ее величина составила 650:1. Для DLP-проектора это не самое высокое значение.

Отношение освещенности экрана (и светового потока) для режимов высокой, средней и низкой яркости равно 100:80:60.

В отличие от типичного одночипового DLP-проектора в данном проекторе нет вращающегося светофильтра, вместо него и лампы используются три сверхъярких светодиодных источника света (красного, синего и зеленого свечения), включающиеся строго поочередно. Интервалов с одновременной работой источников нет, то есть нет виртуальных аналогов желтого, голубого, пурпурного и прозрачного сегментов в светофильтре обычного DLP-проектора, в котором в качестве источника света используется ртутная лампа. В итоге нет дисбаланса яркости белых (и/или светлых промежуточных тонов) участков и цветных.

Ниже приведены зависимости относительной яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для самого яркого режима в случае вывода белого, зеленого, красного и синего полей (для наглядности графики размещены последовательно).

Анализ зависимостей яркости от времени показал, что частота чередования цветов составляет 240 Гц при сигналах 60 кадр/с, то есть светофильтр имеет скорость 4x. Эффект «радуги» присутствует, но заметен несильно. Как и во всех DLP-проекторах для формирования темных оттенков используется динамическое смешение цветов (дизеринг).

Для оценки характера роста яркости на шкале серого мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при Гамма = 2.2. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

Тенденция роста прироста яркости сохраняется во всем диапазоне, и почти каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего. Только в темной области пару раз нарушается рост яркости от оттенка к оттенку (но визуально они все равно различаются из-за небольшой разнице в цветовом тоне):

Аппроксимация полученной по 256 точкам гамма-кривой дала значение показателя 2,15, что чуть меньше стандартного значения 2,2, при этом аппроксимирующая функция практически совпала с реальной гамма-кривой:

Звуковые характеристики и потребление электроэнергии

Внимание! Приведенные значения уровня звукового давления от системы охлаждения получены по нашей методике и их нельзя напрямую сравнивать с паспортными данными проектора.

Уровень шума и потребляемая мощность зависят от текущего режима.

Условия Уровень шума, дБА Субъективная оценка Потребление электроэнергии, Вт Высокой яркости 35,9 Тихо 81,5 Средней яркости 25,8 Очень тихо 58,5 Низкой яркости 22,5 Очень тихо 41,7

В режиме ожидания потребление электроэнергии составило 0,4 Вт. С точки зрения использования в офисе проектор является относительно тихим даже в режимах с высокой яркостью. Дома, если смотреть кино на большом экране, но в затемнении, лучше перевести проектор в режим средней или низкой яркости. В режиме высокой яркости шум от проектора уже будет заметным во время тихих сцен. Встроенные громкоговорители для аппарата такого размера громкие, низких частот нет, есть паразитные резонансы, но они не очень выражены, на максимальной громкости для звуков с высоким уровнем выраженных перегрузок нет, стереофонический эффект присутствует, но выражен слабо. В целом качество для встроенных миниатюрных источников звука хорошее.

Громкость в наушниках регулируется отдельно от громкости встроенных громкоговорителей. Звук в наушниках имеет запас громкости и шума в паузах нет, низких частот явно не хватает, и общее качество звука хорошее, но не выдающееся.

Тестирование видеотракта

HDMI-подключение к ПК

Проектор стабильно работает в самом правильном для него разрешении — 1920 на 1080 при 60 Гц. Качество изображения хорошее. На белом поле заметно, что изображение к верхним углам немного темнеет, а внизу по центру яркость выше и есть легкий розовый оттенок, однако в целом равномерность хорошая. Равномерность черного поля средняя, есть большие области со слегка повышенной яркостью. Бликов нет и паразитной засветки нет. Геометрия очень хорошая — изгиб границ проекции составляет порядка 2-3 мм при ширине 2 м. Четкость слегка занижена, так как невозможно получить картинку один к одному по пикселям к исходной картинке. Даже в случае сигнала 1920 на 1080 изображение чуть-чуть уменьшено и часть матрицы по периметру области проекции не используется. Ширина цветной каймы на границах объектов, обусловленная наличием хроматических аберраций у объектива, минимальная, ее можно скорее вообразить, чем увидеть. Однако равномерность фокусировки средняя, так как к нижнему краю проекции изображение заметно теряет в резкости. В итоге идеального монитора для компьютера из этого проектора не получится.

HDMI-подключение тестировалось при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Поддерживаются режимы 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p@24/50/60 Гц. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с чередованием длительности 2:3. Тонкие градации оттенков в тенях и на светлых участках изображения хорошо различаются. Яркостная четкость хорошая, и определяется скорее типом сигнала, тогда как цветовая четкость заметно ниже возможного значения.

Функции обработки видеосигнала

В случае чересстрочных сигналов только для неподвижных частей изображения (т. е. совпадающих для смежных кадров) выполняется «честный» деинтерлейсинг, а меняющиеся — выводятся по полям. Сглаживание зубчатых диагональных границ двигающихся объектов в случае чересстрочного видеосигнала есть. Функция шумоподавления работает эффективно, но не агрессивно, не доводя процесс улучшения картинки до появления артефактов.

Определение задержки вывода

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. Для сигналов 1080p при 60 Гц кадровой частоты эта полная задержка вывода изображения составила порядка 60 мс для подключения по HDMI и VGA. Такая задержка будет чувствоваться как в очень динамичных играх, так и при работе за компьютером, но в последнем случае к ней точно можно привыкнуть и перестать замечать.

Оценка качества цветопередачи

Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват слегка меняется зависимости от значения настройки Цветовая гамма. Если Широкая, то охват больше sRGB:

Если Стандарт, то охват чуть поджимается к границам sRGB:

В любом случае красные и зеленые оттенки немного перенасыщены, но все же не настолько чтобы изображения знакомых объектов или, например, оттенки кожи выглядели ненатуральными. Смотрим на спектры в случае варианта Широкая (спектр для белого поля (белая линия), наложен на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов)):

Видно, что первичные цвета хорошо разделены, но широкий горб зеленого не позволяет зеленому цвету становится чрезмерно насыщенным.

Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) для самого яркого режима (Яркий) и для режима Эксперт1:

Близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Видно, что в режиме Яркий цветопередача не является приоритетом, так как цветовая температура слишком высокая на белом и сильно изменяется от оттенка к оттенку. Тогда как в режиме Эксперт1 цветовой баланс приходит в норму: ΔE ниже 10 и цветовая температура несущественно выше 6500 К, при цветовая температура мало изменяется на всей имеющей значение части шкалы серого, что благоприятно сказывается на субъективном восприятии цветового баланса.

Выводы

Проектор LG PF1000U подходит для домашнего использования, в том числе и для случая нестационарного крепления, так как благодаря короткофокусной оптической системе со сдвинутой вверх проекцией этот проектор можно просто поставить на стол, тумбочку или табуретку, стоящую около экрана или просто белой ровной стены. Также проектор допустимо использовать для проведения мобильных презентаций для не очень большой аудитории и на не очень больших экранах, при этом поддержка воспроизведения файлов офисных форматов в принципе позволяет обойтись без подключения проектора к внешнему источнику сигнала. Как вариант, изображение и звук можно транслировать с мобильного устройства или ПК. Дома на проекторе можно смотреть телепередачи и кино, в том числе непосредственно с USB-носителей. Игровое применение слегка ограничивает заметная задержка вывода, но насколько данный момент будет мешать, зависит от игры, привычки и индивидуальных особенностей игрока. Отметим, что несмотря на условно вечный источник света использование проектора в качестве компьютерного монитора осложнено из-за недоступности вывода пиксель в пиксель и заметной расфокусировки к нижнему краю.

Достоинства:

«Вечный» светодиодный источник света

Удобство установки

Хорошее качество цветопередачи при выборе ряда предустановленных режимов

Минимальные геометрические искажения проекции

Поддержка стереоскопического вывода изображения

Небольшие размеры и вес

Широкие возможности по подключению к источнику сигнала

Встроенный ТВ-тюнер

Встроенный плеер, воспроизводящий мультимедийные файлы и файлы офисных документов с USB-носителей

Возможность беспроводного приема изображения

Функции защиты от кражи и несанкционированного использования

Громкая и относительно качественная встроенная стереофоническая система

Вывод звука по Bluetooth

Стандартные разъемы интерфейсов

Приятный дизайн

Тихая работа в режиме пониженной яркости

Русифицированное меню

Недостатки:

Нет режима вывода пиксель в пиксель

Заметная задержка вывода изображения

Пульт ДУ без подсветки

За оригинальный дизайн проектор LG PF1000U получает редакционную награду: