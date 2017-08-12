Автомобильный видеорегистратор RayBerry D3 Ночной волк

Тестирование автомобильных видеорегистраторов RayBerry мы начали с топовой модели, поэтому все самое важное как бы уже знаем ;) Однако несмотря на принадлежность к «среднему» (в рамках RayBerry) классу, очень заинтересовала нас модель D3, и прежде всего — воистину гигантским (для автомобильного видеорегистратора) диаметром объектива: целых 24 мм! И пусть даже это всего лишь самая внешняя линза, все равно ночную съемку этого прибора очень хотелось увидеть и оценить. Тем более, что и относительное отверстие обещают довольно «вкусное» — то ли f/2, то ли даже f/1,8 (RayBerry любит в одном месте говорить одно, а в другом — чуть-чуть другое). Оглавление Характеристики и комплект поставки

Эксплуатация

Полевые испытания

Результаты тестов

Выводы Характеристики и комплект поставки Устройство Производитель RayBerry Модель D3 Тип автомобильный видеорегистратор Страна производства Китай Гарантия 1 год Общие характеристики Экран цветной ЖК 2″ 960×240* Управление 6 кнопок Тип крепления присоска Разъемы HD-Out (Mini-HDMI), microSD Носитель информации microSD[HC,XC] до 64 или 128 ГБ** Аккумулятор 320 мА·ч Диапазон рабочих температур от —10 до +60 °С Габариты 57×65×33 мм Установка даты и времени да, вручную Отключение экрана нет или через 3 минуты Автостарт при включении да, неотменяемый Задержка перед выключением не выключаться, 1, 3, 5 минут Поддержка языков русский, английский Версия ПО CAR DV 50 AR161031R ZJ3044A Обновление ПО секция «download» на странице устройства Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив 150° f/2 или f/1.8**, заявлено отсутствие искажений до +85 °С Датчик изображения OV4689 Процессор Ambarella A7L50 G-датчик выкл., высокий, средний, низкий Режимы 2560×1080@30, 2304×1296@30, 1920×1080@45, HDR 1920×1080@30, 1920×1080@30, 1280×720@60, 1280×720@30 Качество отличное, хорошее, нормальное Экспозамер не регулируется Экспокоррекция от −2,0 до +2,0 WDR/HDR HDR в FullHD-режиме Устранение мерцания не регулируется Фрагментация выкл., 1, 3, 5 минут Кодек H.264 Контейнер MOV Детектор движения есть, плюс поддержка парковочного режима Функции ADAS LDWS, FCWS Информация на видеозаписи Дата и время + Координаты GPS − Скорость − Номер машины + Топонимы − Карта − Результаты тестов и измерений Время работы от аккумулятора 00:30:41 Масса устройство — 70 г, кронштейн — 30 г Длина шнура питания 4 м Ценовая информация Средняя цена T-1716485750 Розничные предложения L-1716485750-10 * информация о разрешении экрана, учитывая пропорции его сторон, выглядит странно, но так указано на сайте

** в инструкции в одном месте указано 128 ГБ, в другом — 64

*** f/1,8 указано на объективе, f/2 — в документации и на сайте Распаковав коробку, мы обнаруживаем: видеорегистратор;

автомобильный адаптер питания от прикуривателя;

крепление на лобовое стекло;

длинный кабель USB—Micro-USB;

короткий кабель USB—Micro-USB;

инструкцию и гарантийный талон.

Эксплуатация В результате чтения руководства пользователя с одновременным верчением в руках самого прибора во включенном состоянии нам удалось обнаружить несколько несоответствий: в меню присутствует «парковочный режим», о котором ни слова не сказано в инструкции;

относительное отверстие объектива в инструкции указано как f/2, в то время как надпись на самом объективе — f/1,8;

в различных местах инструкции максимальный поддерживаемый объем карточек памяти указывается как 128 и 64 ГБ. Управление Управляется устройство 6 кнопками; 4 основных находятся снизу, под экраном. Также на правой грани расположена кнопка Reset, а на левой — включения/выключения. Правая кнопка служит для вызова меню и выхода из него, две средние — для перемещения по пунктам, ОК в представлении, думаем, не нуждается. В процессе записи кнопка «вверх» коротким нажатием включает/выключает микрофон, а длинным — HDR. Кнопка «вниз» принудительно помечает аварийный (нестираемый) фрагмент, а ОК — приостанавливает/запускает запись. В режиме остановленной записи кнопкой «вниз» можно снимать фотографии. Меню настроек не перегружено подробностями, но позволяет при этом даже немножечко поэстетствовать: есть настройки баланса белого и EV. На правом боку расположены разъемы Mini-HDMI и Micro-USB, последний используется в том числе для подачи питания. Паз для закрепления кронштейна расположен на верхней грани, где никаких разъемов нет. Крепление Кронштейн простой, но эффективный: он позволяет вращать прибор в вертикальной плоскости «вверх-вниз» и в горизонтальной на 360°. Поскольку на верхней плоскости никаких разъемов нет, помешать этому никто не сможет. Совместная работа с другими устройствами При подключении видеорегистратора к компьютеру он становится картоводом для установленной в него карты памяти, никаких дополнительных драйверов при этом компьютеру с ОС Windows 10 Professional x64 не понадобилось. При подключении видеорегистратора к телевизору он понимает, что́ с ним произошло, и выводит на экран специальное меню, позволяющее проигрывать все ранее записанные с его помощью файлы. Никакого программного обеспечения к устройству не прилагается, что логично: создаваемые им файлы легко воспроизведутся встроенными средствами любой современной ОС. Полевые испытания Мы установили видеорегистратор на стандартное место: примерно по центру лобового стекла, чуть ниже зеркала заднего вида. Установка не создала никаких проблем — все просто, логично и не требует чтения каких-то руководств. Рассмотреть происходящее на дисплее можно даже под довольно острым углом, управлять тоже довольно удобно — большой палец правой руки работает по кнопкам, остальные аккуратно придерживают устройство с противоположной стороны, чтобы нажатиями клавиш не сбить настройку объектива. В чем состоит суть парковочного режима, нам понять так и не удалось: судя по картинкам с сайта (в руководстве по этому поводу ничего не сказано), видеорегистратор должен каким-то образом взаимодействовать с G-датчиком (видимо, включаться только тогда, когда автомобиль кто-то «потревожит»). Однако мы ничего такого не заметили — после включения парковочного режима видеорегистратор продолжал работать так же, как раньше, как будто вообще ничего не произошло. Более того: если у RayBerry E2 парковочный режим указан в руководстве, на сайте, и соответствующий пункт есть в меню — то у рассматриваемого прибора ситуация немного другая: упоминание на сайте — есть, по факту в меню — есть, а вот в руководстве — ни слова. Но все равно не работает. G-датчик работает, выставленная по умолчанию средняя чувствительность действительно является таковой и вполне подходит даже под отечественные дороги — реагирует только на явные и крупные колдобины. С поддержкой устройством ADAS-функций (Advanced Driver Assistance Systems) все оказалось очень странно. В инструкции анонсированы FCWS (Forward Collision Warning System, система предотвращения столкновений) и LDWS (Lane Departure Warning System, система предупреждения об уходе с полосы движения). В меню присутствует целых 2 пункта для их настройки: в одном требуется указать наиболее подходящее окружение — «высокая скорость», «свободная дорога», «плотное движение», в другом настраивается (должна настраиваться) линия окончания капота и линия горизонта. Однако это мы знали, что собой представляют эти две тонкие линии на экране, а в инструкции данная процедура обозначена невразумительной и не имеющей никакого отношения к действительности фразой «выбор полосы движения» — и все, больше ни слова. Ладно, мы опытные, можем и без инструкции. Настроили. Поехали. FCWS работает, но весьма непредсказуемо — может не среагировать на приближающуюся спереди тыловую часть огромного автобуса, а может «шугануться» от стоящего на тротуаре столба. При переключении с «плотного движения» на «свободную дорогу» алгоритм, видимо, распространяет свои поиски на всю площадь картинки — и неизменно что-нибудь находит метрах в 200-300 прямо по курсу, как раз в районе линии горизонта. То есть предупреждение получается, мягко говоря, «очень раннее»: по нашим прикидкам, даже если бы нам очень захотелось столкнуться с этим автомобилем, пришлось бы потратить секунд 10-15 только на то, чтобы его догнать. При этом на экране постоянно мелькают какие-то красные и зеленые прямоугольники, в которые заключены автомобили — видимо, так их помечают как потенциально «опасные» и «безопасные», предупреждения возникают раз в 20-30 секунд (поэтому через 5 минут на них перестаешь обращать внимание), в общем — весело, задорно, но к предупреждению столкновений реального отношения не имеет. А вот следов существования LDWS нам попросту не удалось обнаружить, хотя мы честно многократно (многодесятикратно) перестраивались из полосы в полосу, и разметка была четкая и видимость отличная. Просто ноль реакции от устройства. Детектор движения работает, реагируя на достаточно существенные изменения картинки (грубо говоря — воробья даже в непосредственной близости проигнорирует, кота — уже нет). После определения движения, если оно прекратилось, запись идет еще 20 секунд. Заметность прибора на стекле можно характеризовать как среднюю с уклоном в низкую: с одной стороны, никаких попыток скрыться от глаза он не делает и форму имеет самую что ни на есть классическую, с другой — матовый черно-серый корпус не бликует, а небольшие размеры дают шанс остаться незамеченным. Но не очень большой. Результаты тестов Угол обзора Не все видеорегистраторы имеют одинаковый угол обзора во всех поддерживаемых разрешениях, и мы традиционно проверяем этот вопрос с помощью простейшего эксперимента: делаем видеозапись одного и того же вида из окна в разных разрешениях, приводим скриншоты к одному размеру и накладываем друг на друга. К сожалению, как и у всех предыдущих SuperHD-регистраторов, режим 2560×1080 предоставляет нам не более широкий угол обзора, а наоборот — слегка зауженный по горизонтали и довольно сильно — по вертикали. Поэтому смысла в нем практически нет, разве что у вас монитор или телевизор 21:9 и вы часто просматриваете на нем записи с регистратора. Во всех остальных режимах угол обзора одинаковый (в отсутствующем на GIF 1280×720 — тоже). HDR Тестируемый видеорегистратор поддерживает HDR, причем судя по всему аппаратный, поскольку для SuperHD его нет, а есть лишь для FullHD. Естественно, мы проверили, насколько велика разница между режимами с поддержкой HDR и без. Не так разительно, как в случае с моделью E2, но, тем не менее, положительный эффект налицо. Опять-таки: не на порядок, но все же лучше. Так что если хотите не только сэкономить место на карточке, но и получить чуть более хорошую по цветам картинку — выбирайте не 2304×1296, а HDR 1920×1080. Видео В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной около 2 минут, вырезанные из оригинальных файлов и перекодированные в формат MP4 с заведомо большим (как минимум на 10% от оригинального) битрейтом. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение. День В данном случае мы сделали 2 дневных ролика: SuperHD и HDR FullHD.

Прибор продолжает традиции своего «старшего брата»: картинка яркая, сочная, с естественными цветами и довольно широким динамическим диапазоном, в общем — «приятная глазу». Следует отметить, что более приятна глазу все-таки картинка с HDR, хотя ее разрешение и меньше. Но снова никаких чудес: даже в разрешении SuperHD разглядеть номер проезжающей мимо машины можно, только если ее скорость относительно вас очень невелика. Это, на самом деле, беда абсолютно всех (т.е. 100%) автомобильных видеорегистраторов, прошедших через наши руки, поэтому не стоило бы даже упоминания — если бы не постоянно появляющиеся басни про «чудо-прибор, который зафиксировал номера машины, ехавшей нам навстречу со скоростью 60 км/ч». Очень интересно было бы на такое посмотреть, но пока — увы. Ночь Той же стратегии мы придерживались и при ночной съемке: SuperHD и HDR FullHD.

Если кратко: нам понравилось. Да, детализация не блещет — ну так она ночью ни у кого не блещет. Зато картинка очень естественная, ровная, относительно малошумная, с правильными цветами и адекватно переданным уровнем освещенности. И опять HDR-режим, с нашей точки зрения, чуть-чуть выигрывает за счет большей естественности у SuperHD. Звук Звук с практически убранными низкими, что делает его очень «звонким» — но не настолько, чтобы это сильно раздражало. Все подробности хорошо слышны, даже самые тихие. Фото

Фотографии имеют разрешение 5312×2988 (порядка 16 Мп). Дневная фотография ничего особенного собой не представляет, а вот ночную способен сделать не всякий средненький смартфон. Вот только если говорить о фотографии, то геометрические искажения по краям уж больно лезут в глаза. Выводы Как и у старшей модели, основное достоинство RayBerry D3 — это яркая, сочная и живая картинка. В случае с данной конкретной моделью это свойство сохраняется даже ночью, что является редкостью. Однако поскольку для инспекторов ДПС живость картинки является далеко не самым важным фактором, логично предположить, что основную популярность RayBerry D3 будет иметь у людей, рассчитывающих не только на эту аудиторию. Однако нельзя не заметить, что уже второй раз RayBerry «радует» нас весьма вальяжным отношением к документации и поддерживаемым устройствами функциям. Как-то поаккуратнее нужно быть с такими вещами.

Видеорегистратор RayBerry D3

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



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