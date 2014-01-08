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    8 января 2014

    Технология Qualcomm Ultra Sound NotePad оцифровывает написанное или нарисованное на бумаге в режиме реального времени: Технология Qualcomm Ultra Sound NotePad работает благодаря ультразвуку

    23:343

    Механическая клавиатура Feenix Autore в духе артефакта из культового фантастического фильма ориентирована на любителей игр: В клавиатуре Feenix Autore использованы клавиши Cherry MX Brown

    23:2515

    Samsung анонсировала мониторы UD970 и UD590 разрешением 4К, а также изогнутую 27-дюймовую модель: В конструкции корпусов Samsung UD970 и UD590 используется металл

    23:1520

    В этом году свет увидят сразу несколько смартфонов под управлением Ubuntu Phone: Джоно Бэкон (Jono Bacon) рассказал о смартфона с Ubuntu

    22:3120

    Motorola может представить смартфон Moto X в Европе на следующей неделе: Motorola приглашает на мероприятие 14 января

    22:15

    Монитор BenQ RL2460HT ориентирован на любителей игр разных жанров: Монитор BenQ RL2460HT стоит $250

    21:306

    Audi активно сотрудничает с Nvidia: SoC Tegra 3 за приборной панелью Audi TT, Tegra 4 — в фирменном планшете: Пример Audi показывает, насколько тесно Nvidia сотрудничает с производителями авто

    21:3032

    Телефон Cat B100 сложно «убить»: В Европе продажи Cat B100 уже начинаются по цене около 150 евро

    21:2516

    Процессор Intel Core i5-4460S будет функционировать на частоте 2,9 ГГц: Процессор Intel Core i5-4460S получит 6 МБ кэш-памяти

    20:13

    OCZ анонсировала твердотельные накопители Vertex 460: Объем памяти старшей модели OCZ Vertex 460 — 480 ГБ

    19:252

    Gigabyte называет Aorus X7 самым тонким и легким ноутбуком с двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX: Gigabyte Aorus X7 может быть укомплектован тремя накопителями: двумя SSD mSATA и одним HDD типоразмера 2,5 дюйма

    18:179

    Lenovo выпускает персональный облачный накопитель Beacon, 27-дюймовый планшет Horizon 2, домашний ПК N308 Android и моноблок A740: Lenovo представила на выставке CES 2014 года облачный накопитель Beacon, 27-дюймовый планшет Horizon 2, домашний ПК N308 Android и A740

    17:176

    Xolo выбрала гибридный процессор AMD для своего первого планшета под управлением ОС Windows 8: В планшете Xolo Win используется APU APU A4-1200

    16:599

    EVGA дебютирует на рынке игровых мышей с моделью TORQ X10 Carbon: Мышь EVGA TORQ X10 Carbon оснащена настраиваемой подсветкой

    16:516

    Obsidian Series 250D — первый корпус Corsair типоразмера Mini-ITX: Corsair Obsidian Series 250D поддерживает установку видеокарт длиной до 290 мм

    16:242

    Основой мини-ПК Zotac Zbox nano ID67 служит процессор Core i3-4010U: В комплект поставки мини-ПК Zotac Zbox nano ID67 входит крепление VESA75/100

    16:192

    Представлен планшет Samsung Galaxy Tab Pro 8.4: Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 получил экран разрешением 2560 х 1600 пикселей и процессор Snapdragon 800

    15:0042

    Камера Nikon Coolpix L830 с 34-кратным зумом работает на пальчиковых батарейках: Продажи Nikon Coolpix L830 начнутся в феврале

    14:5221

    Ассортимент Corsair пополнила система жидкостного охлаждения Hydro Series H105: СВО Corsair Hydro Series H105 стоит $120

    14:05

    Trojan Remover v.6.8.9 - утилита для обезвреживания вредоносного ПО: Утилита для обезвреживания вредоносного ПО

    13:50

    Разрешение экрана планшета Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 — 2560 х 1600 пикселей: Представлен планшет Samsung Galaxy Tab Pro 10.1

    13:1518

    GoodSync v.9.7 - утилита для синхронизации данных между различными устройствами: Утилита для синхронизации данных между различными устройствами

    13:15

    Беспроводные наушники Monster DNA Pro Wireless стоимостью $450 оснащены системой активного шумоподавления: В продаже наушники Monster DNA Pro Wireless должны появиться во втором квартале

    13:003

    XnConvert v.1.60 - бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики: Бесплатный кросс-платформенный пакет для обработки графики

    12:40

    Представлен планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2: Планшет Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 отличается от Samsung Galaxy Note Pro 12.2 отсутствием пера S Pen

    12:3027

    Avant Browser 2014 Build 1 - бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможностей: Бесплатный веб-браузер с набором необходимых возможностей

    12:054

    Толщина планшета Samsung Galaxy Note Pro 12.2 не превышает 8 мм: Представлен планшет Samsung Galaxy Note Pro с экраном размером 12,2 дюйма по диагонали

    12:0023

    Объем флэш-накопителей Lexar JumpDrive с интерфейсом USB 3.0 увеличен до 128 и 256 ГБ: Накопитель Lexar JumpDrive P10 объемом 128 ГБ является одним из самых быстрых в своей категории

    11:331

    Kingsoft Office Suite Free 2013 (9.1.0.4480) - сборник бесплатных офисных приложений: Сборник бесплатных офисных приложений

    11:301

    AMD продемонстрировала технологию FreeSync, являющуюся аналогом Nvidia G-Sync, но не требующую дополнительных аппаратных решений: Технология AMD FreeSync поддерживается всеми существующими продуктами компании

    11:0019

    Notepad++ v.6.5.3 — удобный и качественный бесплатный текстовый редактор: Удобный и качественный бесплатный текстовый редактор

    10:55

    Asus снова представила PadFone mini, но на сей раз совсем другой: Asus PadFone mini в итоговом варианте будет стоит $250

    10:459

    BitComet v.1.37 - простой и удобный в использовании клиент BitTorrent: Качественный файловый обменник

    10:203

    Отделка передней панели фотокамеры Samsung WB350F имитирует кожу: Фотокамера Samsung WB350F получила датчик изображения BSI CMOS разрешением 16,3 Мп

    10:0012

    Конференция AMD на выставке CES 2014 глазами нашего корреспондента: AMD Kaveri, Project Discovery и другое на CES 2014

    10:004

    Immunet Protect Free v.3.1.8 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    09:45

    На CES 2014 показана камера Nikon D4s, которой предстоит возглавить линейку профессиональных зеркальных камер японского производителя: Камера Nikon D4s находится в разработке

    09:3010

    Внешний аккумулятор EnerPlex Jumpr Slate ёмкостью 10 000 мА·ч заключён в корпус толщиной 6,7 мм: Внешний аккумулятор EnerPlex Jumpr Slate доступен в двух модификациях: 10 000 мА•ч и 5500 мА•ч

    09:305

    Notepad2-mod v.4.2.25.897 - расширенная модификация текстового редактора Notepad2: Расширенная модификация текстового редактора Notepad2

    09:10

    Системная плата ASRock Rack E3C224D4M-16RE наделена 16 портами SAS 12 Гбит/с: Системная плата ASRock Rack E3C224D4M-16RE выполнена в типоразмере ATX

    09:004

    Смартфон ZTE Iconic Phablet получил дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 720p: Смартфон ZTE Iconic Phablet основан на платформе Qualcomm

    09:003

    Money Manager Ex v.1.0.0.0 - бесплатная и простая в использовании программы для работы с финансовыми отчетами: Бесплатная и простая в использовании программы для работы с финансовыми отчетами

    08:35

    Объектив AF-S Nikkor 35mm f/1.8G предназначен для полнокадровых зеркальных камер Nikon: В комплект AF-S Nikkor 35mm f/1.8G входит крышка и мягкий чехол

    08:30

    Samsung представила компактные фотокамеры WB35F и WB50F: Samsung WB35F и WB50F поддерживают беспроводную связь Wi-Fi и NFC

    08:306

    LibreCAD v.2.0.0 - бесплатное мультиплатформенное CAD-приложение: Бесплатное мультиплатформенное CAD-приложение

    08:00

    Модули памяти серий Mushkin Redline и Blackline получат новые радиаторы Frostbyte II: Радиаторы FrostByte II можно будет встретить на модулях серий Redline и Blackline, начиная с февраля 2014 года

    08:003

    В комплектацию игрового ПК Maingear Spark вошёл четырехъядерный процессор AMD A8-5557M (Richland): Игровой ПК Maingear Spark является продуктом сотрудничества с компанией Valve по выпуску так называемых Steam Machine с операционной системой SteamOS

    00:5511

    Фотокамера Samsung WB1100F оснащена 35-кратным зум-объективом: Samsung WB1100F позволяет записывать видеоролики, но максимальное разрешение — лишь 720p

    00:354

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