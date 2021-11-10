Обзор беспроводной электрошвабры (и электрощетки) Kitfort KT-599

Времена, когда в каждом доме стояла Т-образная швабра с намотанной на нее старой любимой футболкой, давно и безвозвратно ушли. Но мы всё еще помним, насколько неприятна и тосклива рутинная влажная уборка с подобным «гаджетом». Теперь швабры не просто электрические, но еще и самоочищающиеся. А швабра, о которой мы расскажем в обзоре, и того интересней: она беспроводная.

Конструкция корпуса напольной щетки позволяет прибору самостоятельно подметать мусор, одновременно мыть пол, а после самоочищаться и выжиматься. Перспектива не вдыхать пыль при очистке пылесборника и не мочить руки в грязной воде, отжимая тряпку, нас, признаться, заинтриговала.

Характеристики

Производитель Kitfort Модель KT-599 Тип электрошвабра Страна производства Китай Гарантия 1 год Срок службы* 2 года Мощность 18 Вт Тип питания от аккумулятора Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 2200 мА·ч Время зарядки 2,5 часа Время работы 1 час Уровень шума 65 дБ Цвет корпуса белый, серый Тип управления механическое Функция автоматической очистки есть Емкость резервуара для воды 3 л Емкость отсека для мусора 0,25 л Вес швабры при уборке 2,4 кг Вес нетто 4,6 кг Размер базы 317×284×173 мм Размер устройства на базе 317×284×1300 мм Размер устройства 260×193×1150 мм Размер упаковки 530×313×250 мм Длина сетевого кабеля 1,8 м Средняя цена узнать цену

* Вопреки распространённому заблуждению, это не срок, через который устройство обязательно сломается. Однако по истечении этого срока производитель перестаёт нести какую-либо ответственность за его работоспособность и имеет право отказаться его ремонтировать, даже за плату.

Комплектация

Электрошвабра Kitfort KT-599 поставляется в коробке из коричневого картона, оформленной в фирменном стиле Kitfort. На лицевой стороне — фиолетовая вставка с коротким слоганом «Круговорот чистоты». На боковых гранях упаковки мы видим схематическое изображение прибора, а также описание его основных особенностей и технических характеристик. Внутри прибор защищен от ударов с помощью пенопластовых вкладок, а все детали дополнительно упакованы в полиэтиленовые пакеты. Коробка оснащена ручкой для переноски.

В комплект Kitfort KT-599 входят:

основной блок с напольной щеткой

удлинительная трубка

ручка

валик

турбощетка

щетка для чистки

блок питания

база

корзинка для крупного мусора

фильтр для воды

руководство по эксплуатации

гарантийный талон

На первый взгляд

Корпус беспроводной электрошвабры и изготовлен из гладкого пластика белого цвета с серыми и черными вставками. Конструкцию можно разделить на три элемента: корпус с резервуаром для воды, напольную щетку и удлинительную трубку с рукояткой. Лаконичный ненавязчивый дизайн КТ-599 выглядит симпатично и аккуратно. Все детали плотно подогнаны и создают впечатление качественно собранного устройства.

База электрошвабры представляет собой пластиковый бак с удобной ручкой для переноски в верхней части конструкции. Также наверху находится перекладина для отжима валика и отсек для слива грязной воды, внутрь которого устанавливается решетчатая корзина для крупного мусора. Рядом с ним — электрические контакты для зарядки.

В задней части базы располагается резервуар для чистой воды с откидной крышкой и индикатор отсутствия чистой воды. В боковой части находится разъем питания.

На дне бака — наклейка с технической информацией, а по периметру — четыре чуть выступающие ножки.

Сама электрошвабра состоит из напольной щетки, основного блока с индикаторами, удлинительной трубки и ручки, на которой находятся кнопки управления прибором.

Корпус напольной щетки крепится к основному блоку шарниром.

Черная пластиковая крышка с фиксатором скрывает отделение с мотором, на который надевается валик и отсек с турбощеткой.

На обратной стороне имеются небольшие колеса, резинка для протирки пола и ее фиксатор, а также отверстия для входа воды во время автоматической очистки и электрические контакты для зарядки. Посередине — крышка, через которую в режиме самоочистки автоматически сбрасывается мусор, собранный за время уборки.

Корзинка для крупного мусора и щеточка для чистки выполнены из белого, прочного на вид пластика.

Сетевой шнур длиной 1,8 м снабжен магнитом для удобного подключения к корпусу базы.

Инструкция

Руководство по эксплуатации представляет собой 22-страничную брошюру формата А5 из плотной глянцевой бумаги.

Документ знакомит пользователя с конструкцией устройства, мерами безопасности, правилами эксплуатации, ухода и хранения, а также содержит рекомендации по устранению неполадок. Все сведения изложены последовательно и дополнены подробными иллюстрациями.

Управление

Электрошвабра управляется двумя кнопками расположенными на ручке. Кнопкой включения выполняется запуск и остановка прибора, а вторая кнопка служит для активации режима самоочистки, когда электрошвабра установлена на базу.

В нижней части основного блока расположены световые индикаторы.

Первый, верхний, сообщает о состоянии зарядки электрошвабры. Если в процессе уборки индикатор загорелся оранжевым светом — пора заряжать аккумулятор. В процессе зарядки, верхний индикатор горит оранжевым непрерывно, когда аккумулятор полностью заряжен — свет меняется на белый. Нижний индикатор горит только оранжевым, и лишь в одном случае, если пора заменить валик. На корпусе базы также имеется индикатор отсутствия чистой воды. Если вода в баке закончилась, он загорается оранжевым.

Эксплуатация

Перед первым использованием электрошвабры Kitfort KT-599 необходимо привести валик в рабочее состояние. С завода он сухой и жесткий, его следует отмочить в теплой воде (в течение 10-15 минут) до состояния губки. Теперь можно приступать к сборке. В дальнейшем, если швабра бездействовала продолжительное время, и валик подсох, достаточно будет смочить его, запустив режим самоочистки.

Установив базу на ровную сухую поверхность вблизи розетки, внутрь слива для грязной воды помещается корзина для крупного мусора. Далее открываем крышку резервуара для чистой воды и заливаем примерно 3 литра; в этот момент можно добавить мягкое моющее средство. Отметки максимального уровня воды в баке нет, поэтому следим чтобы вода не доходила до краев примерно на 5 мм. При каждом полном цикле самоочистки расходуется около 1 л воды. При запуске автоочистки база подаёт чистую воду мощными струями в отсек для мусора напольной щетки. Валик обливается водой и отжимается для того, чтобы смыть впитавшиеся загрязнения, а турбощетка очищает валик и свой ворс. Полного бака хватает на 3 промывки валика. При несильных загрязнениях поверхности пола, одного бака, с запуском 3 промывок нам хватило на уборку 30 м².

Для снижения образования органических отложений рекомендуется использовать чистую деминерализованную или дистиллированную воду. Если использовать водопроводную, то ее советуют хотя бы прокипятить, а затем остывшую, заливать в резервуар.

Подключение базы к розетке происходит путем совмещения разъема на корпусе прибора со штекером. Разъем и штекер блока питания снабжены магнитами, подключать можно не глядя.

Пришло время собрать саму швабру. Конструкция собирается с верха. Устанавливаем ручку в удлинительную трубку, до щелчка фиксации. Вставляем трубку с ручкой в корпус, также, до щелчка.

Переходим к сборке нижней части швабры — напольной щетки. Сдвигающим движением перемещаем фиксатор в сторону крышки и поднимаем ее. Далее надеваем маленький оранжевый подшипник на валик и затем, надеваем валик на мотор. На боковой части корпуса напольной щетки есть специальная прорезь для фиксации кнопки подшипника.

Если с завода турбощетка не установлена, помещаем ее в корпус по тому же принципу что и валик. Закрываем крышку напольной щетки и устанавливаем швабру на базу. Заряжаем прибор до появления белого света на индикаторе и приступаем к уборке.

Электрошвабра в вертикальном положении на базе держится уверенно и крепко. По высоте и в диаметре компактная Kitfort KT-599, размещенная на базе, не занимает много места, так как база сама по себе заметно ниже, чем стандартное ведро для мытья полов. Высота базы — 17,5 см, высота швабры вместе с базой — 129 см.

Мы использовали Kitfort KT-599 как единственное устройство при уборке квартиры площадью 43 м² три недели. Одной полной зарядки нам хватило на 5 уборок (в среднем по 15-20 минут) и 15 запусков самоочистки валика (по 30 секунд). В общей сложности прибор без подзарядки проработал 115 минут. Заметим, производитель обещал всего 60. Ближе к полной разрядке аккумулятора скорость и качество работы электрошвабры не снижались. Единственное, чего не хватает, это предупредительной индикации разряда батареи. Оранжевый свет, сообщающий о необходимости зарядить швабру появляется ровно в тот момент, когда прибор уже полностью разряжен и перестал работать.

Шарнирное крепление напольной щетки к основному блоку позволяет легко проникать в труднодоступные места. Вес устройства при работе не ощущается вовсе, так как швабра сама едет вперед и нужно лишь слегка направлять ее в нужную сторону. Если отпустить ручку, она даже способна проехать по прямой без посторонней помощи до первого препятствия.

После уборки пол не остается мокрым, а лишь влажным. Полностью он высыхает за две минуты, поэтому можно смело использовать Kitfort KT-599 для уборки паркета и других капризных материалов. Никаких разводов после высыхания мы не заметили ни на ламинате, ни на кафеле.

Принцип работы устройства прост: в напольной щетке вращается влажный губчатый валик, который благодаря особой пористой структуре собирает на себя все загрязнения. Затем, внутри напольной щетки эти загрязнения сметаются с валика турбощеткой в специальный отсек для мусора. Таким образом, грязь, попавшая на валик, не оказывается снова на полу в виде прилипших загрязнений.

На фотографии электрошвабра после уборки квартиры общей площадью 43 м² в течение 20 минут.

Лишь однажды в процессе уборки швабра вернула несколько клочков пыли обратно на пол, но мы быстро поняли в чем дело — валик был совершенно сухим. Намочив его при помощи режима самоочистки, мы продолжили уборку и больше мусор на пол не возвращался. Для удаления пыли достаточно провести шваброй по полу один-два раза, в случае с засохшими пятнами мы задерживали швабру в месте загрязнения на несколько секунд.

Плинтус после уборки безусловно придется протереть самостоятельно, но что нас искренне порадовало, боковая сторона щетки действительно выметает из-под него если не всю пыль, то процентов 90 точно. Это серьезная заявка на успех, далеко не все подобные приборы на это способны.

Уход

Корпус базы и электрошвабры при их загрязнении следует протирать сухой или чуть влажной тканью. Допускать попадания воды на разъем для зарядки на базе, штекер блока питания и мотор валика нельзя.

После проведения трех самоочисток, а значит, расходования полного резервуара для воды, грязную воду необходимо слить и заполнить емкость чистой водой в количестве трех литров. Для слива грязной воды сначала извлекается корзинка для крупного мусора, затем вода выливается в унитаз. Крупный мусор из корзинки выкидывается в мусорное ведро.

Очищать валик и турбощетку производитель рекомендует раз в несколько использований. После их извлечения из корпуса швабры, при необходимости можно очистить посадочные места турбощетки и валика от пыли и прочих загрязнений. Допускается мыть турбощетку проточной водой. Для удаления намотавшихся на нее шерсти и волос, рекомендуется провести кончиком канцелярского ножа по специальному пазу на щетке и срезать все что накопилось, удалив остатки руками. Валик также можно мыть под проточной водой с мылом, без применения металлических и острых предметов. Можно почистить и резинку для протирки пола. Для это достаточно сдвинуть фиксатор резинки (на дне корпуса швабры) и вытащить ее.

Производитель также советует время от времени очищать фильтр для воды. Для этого фильтр вытаскивается из резервуара, и после снятия крышки чистится миниатюрной щеточкой из комплекта. За время тестирования нам не пришлось его чистить ни разу.

Для очистки резервуара от органических отложений разрешается использовать 9%-ный уксус. Достаточно залить его в емкость для воды на 15 минут, а затем слить, после чего ополоснуть резервуар чистой водой. Аналогично очищается и резервуар для грязной воды.

Наши измерения

Мы провели замеры энергопотребления во время зарядки электрошвабры. Энергопотребление составило 0,025 кВт·ч за 2 часа 20 минут. Максимальная зафиксированная мощность — 20 Вт.

Работает электрошвабра тихо, издавая лишь мягкое, негромкое жужжание. Во время запуска самоочистки прибор работает громче, но длится это всего 30 секунд.

Полностью разряженная электрошвабра зарядилась за 2 часа 20 минут, что на 10 минут быстрее, чем заявлено в сопроводительной документации.

Практические тесты

В ходе тестирования мы воспользовались электрошваброй при мытье пола, покрытого ламинатом и кафельной плиткой, а также попробовали отмыть пару окон. Для всех тестов мы использовали смоченный в режиме самоочистки валик с небольшим добавлением мягкого моющего средства (около 10 мл на 3 литра воды).

Мытье пола, ламинат

Проверим, как Kitfort KT-599 справится с первым заданием и насколько тщательно вымоет пол у плинтуса. Мы разлили сладкий черный чай, сверху присыпали молотым кофе и геркулесовой крупой. Дали немного подсохнуть и приступили к тесту.

Пройдясь электрошваброй с влажным валиком по луже один раз, мы обнаружили, что основная масса была убрана и остались лишь совсем небольшие частички кофе.

Повторного движения шваброй вперед-назад оказалось достаточно, чтобы убрать загрязнение полностью, не оставив ни следа. Таким же образом мы прошлись шваброй вплотную к плинтусу, и, что нас особенно порадовало, ни грамма мусора прибор там не оставил. После высыхания не наблюдалось ни разводов, ни липкости пола.

Мы вернули швабру на базу и запустили самоочистку.

Одного раза было достаточно, чтобы полностью смыть с валика собранный мусор и грязную жидкость.

Далее мы решили проверить Kitfort KT-599 на предмет собирания сухого мусора. Нас в первую очередь интересовало, не станет ли швабра пропускать или ронять частицы мусора снова на пол. Для этого по полу было рассыпано некоторое количество зеленого чая. Швабра с первого раза собрала весь мусор и назад на пол его не возвращала.

Далее мы усложнили задачу, создав на полу пятно из крепко заваренного каркаде с добавлением 10 ложек сахара. За три часа жидкость на ламинате высохла и превратилась в липкую корочку.

Одно движение шваброй вперед избавило пол от основной массы засохшего сиропа, но не до конца.

Повторное движение вперед и назад окончательно смыло пятно.

Через пару минут, проведя рукой по поверхности вымытой части пола, мы убедились, что ламинат чистый, сухой и не липкий.

Результат: отлично.

Мытье пола, кафель

На кафель мы рассыпали зубной порошок и приступили к уборке. Здесь нас особенно интересовало, останутся ли разводы на полу.

Разводов от порошка не осталось, кафель чистый и сухой.

Теперь мы размазали по кафелю горчицу и густой гранатовый соус.

С этой задачей прибор справился с той же легкостью, что и с предыдущей.

И напоследок на кафель был рассыпан уже знакомый нам зеленый чай.

Как и в тесте с ламинатом, швабра быстро и без проблем собрала все, что мы накидали, ни оставив ни крупинки.

Результат: отлично

Мытье окон

Про неочевидное использование. Вздумалось нам проверить, как поведет себя швабра на вертикальной стеклянной поверхности. Конечно, со стороны улицы с ее помощью окна не вымоешь. А вот с внутренней… попробуем. Мы нашли максимально загрязненное окно и приступили к тесту.

Сбрызнули окно небольшим количество средства для мытья стекол и включили швабру. Благодаря длинной ручке шваброй было легко достать до самого верха. Даже учитывая сильное загрязнение стекла, достаточно оказалось пройтись шваброй один раз вверх и опустить ее по той же линии вниз, резинка на корпусе щетки отлично собрала лишнюю влагу.

Нам оставалось лишь протереть окно до блеска с помощью бумажного полотенца. Стоит отметить, что разводов при подсыхании на стекле было минимальное количество, мы в основном протирали стекла полотенцем в углах и вдоль рам.

Результат: отлично

Выводы

Изначально мы были настроены скептически и подозревали, что электрошвабра станет развозить грязь по полу и частично оставлять на полу мусор. Нас также волновало, не будет ли пол после мытья оставаться липким или жирным. Но вскоре мы поняли, что ошибались. Прибор по праву завоевал нашу симпатию уже после первого применения.

Возможность мыть пол без полосканий тряпки и отжима ее руками, никакой пыли вокруг в процессе уборки, отсутствие проводов, маневренность и ни одного развода на поверхности пола после высыхания — это не уборка, а сплошное удовольствие.

При эксплуатации Kitfort KT-599 на протяжении трех недель мы совсем не использовали пылесос и пришли к выводу, что, убирая пол с ее помощью пару раз в неделю (по 15 минут), для поддержания чистоты в квартире генеральная уборка с большим мощным пылесосом, конечно, будет нужна, но гораздо реже. Электрошвабра с легкостью справилась со всеми заданиями и порадовала долгой работой от аккумулятора. Kitfort KT-599 подходит для кафеля, ламината и других ровных поверхностей. Не подходит лишь для ковров (производитель, правда, и не обещал): мусор с поверхности соберет, но из глубин коврового покрытия пыль не достанет — все-таки не пылесос.

Электрошвабра «2 в 1» КТ-599 настолько хороша, что мы так и не смогли найти в ней никаких минусов.

Плюсы:

приятный дизайн

долгая работа от аккумулятора

низкий уровень шума

маневренность

функция самоочистки

Минусы:

не обнаружено

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор электрошвабры Kitfort KT-599:

Наш видеообзор электрошвабры Kitfort KT-599 можно также посмотреть на iXBT.video