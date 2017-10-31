SSD-накопители серии Plextor S3

Как и предполагалось, технический прогресс в области твердотельных накопителей, заключающийся в первую очередь в снижении цены любой ценой, наибольшее количество жертв и разрушений вызывает в сегменте SATA-устройств. Одно время снижение скоростных характеристик флэш-памяти по мере ее совершенствования (естественно, в сторону снижения стоимости хранения данных) удавалось компенсировать ростом интеллекта контроллеров, но сейчас процесс их улучшения остановился: смысла нет. Этот сегмент рынка стал по определению бюджетным, поскольку все энтузиасты «ушли» на PCIe с NVMe. К тому же, и среди NVMe-накопителей появляется все больше недорогих устройств на базе TLC и 3D TLC, иногда уже напрямую конкурирующих по ценам с бюджетными (а не только топовыми) SATA-устройствами. Однако отказываться от выпуска последних производители все еще не рискуют, это по-прежнему самое массовое направление, причем очень универсальное: «классические» накопители подходят не только для новых систем, но и для модернизации уже имеющихся у пользователей, так что неплохо продаются в розницу. Однако сейчас заработать здесь можно только на валовом объеме, а высокие объемы продаж невозможны без низких цен. Своеобразный замкнутый круг, но не бесполезный для покупателей, многие из которых могут позволить себе приобретение SSD лишь благодаря этим процессам. Кто мог и без них — покупку давно сделал. А кто-то вообще успел мигрировать на другой уровень :)

Кому приходится сложно, так это производителям: не так-то просто выжимать последние капли сока, когда все средства уже испробованы. Количество комбинаций «контроллер+память» на рынке конечно, причем большинство из них доступны многим игрокам, а не кому-то одному. Эксклюзивы — редкость, причем закономерно приводящая к серьезным рыночным успехам, что уже хорошо продемонстрировал, например, Samsung. Остальным приходится изыскивать резервы где угодно и как угодно. Что нам в очередной раз сегодня продемонстрирует Plextor.

Plextor S3C и S3G 256 ГБ

Поскольку данная марка используется владельцем в основном на розничном рынке, долгое время устройства под ней позиционировались как продукты для энтузиастов. Впрочем, в те времена любой SSD, не относящийся к корпоративному рынку, можно было считать именно таковым, но решения Plextor были одними из лучших благодаря использованию во всех линейках высокопроизводительных контроллеров Marvell, быстрой памяти и «вылизанных» прошивок, причем относилось все это не только к старшей серии Pro, но и к более дешевым моделям типа M3S или M5S. К 2015 году тенденция начала давать сбой, так что компания попробовала «изменить» Marvell в бюджетной серии M6V, воспользовавшись контроллером Silicon Motion SM2246EN. Однако бюджетной эта линейка оказалась разве что в ассортименте самой Plextor — тогда же уже начали массово распространяться модели на базе TLC-памяти, которым M6V проигрывали, продолжая использовать более дорогую MLC. Поэтому уже в 2016 году мы знакомились с первой линейкой Plextor на TLC — ею стали накопители семейства M7V. Отметим, что компания старалась сделать хороший накопитель на базе недорогой памяти, поэтому применила недешевый контроллер Marvell 88SS1074, от популярного в то время в недорогих устройствах Phison PS3110 выгодно отличавшийся поддержкой LDPCM-кодирования, что позволяло увеличить относительно невысокий ресурс трехбитных ячеек в три раза (по утверждениям разработчиков). В итоге Plextor удалось предложить неплохие условия гарантии: три года (обычные в этом сегменте) при ограничении полного объема записанных данных (TBW) в 80 ТБ на каждые 128 ГБ емкости. Для сравнения: доступный на тот момент OCZ Trion 150 гарантировал лишь 30 ТБ на каждые 120 ГБ. И даже в своем сегменте эти накопители выглядели неплохо: Kingston UV400 на том же контроллере ограничивался TBW в 50 ТБ на каждые 120 ГБ емкости.

Все это было хорошо, однако M7V быстро оказались одними из самых дорогих устройств на базе TLC-памяти, что сделало их не слишком популярными: «ресурсострадатели» продолжали приобретать модели на MLC-памяти, а остальные — искали что подешевле. В итоге к концу 2016 года в ассортименте Plextor появилась новая линейка накопителей S2 — на базе более дешевого контроллера Silicon Motion SM2258 и 16-нанометровой TLC-памяти SK Hynix. TBW, естественно, был уменьшен, но не слишком (благо серия SM225х тоже поддерживает LDPCM-кодирование) — до 75 ТБ в модели на 128 ГБ и до 150 ТБ в версиях с 256 и 512 ГБ памяти. Одинаковое значение в последних двух случаях — новое веяние в мире накопителей, в очередной раз демонстрирующее, что TBW в первую очередь относится к юридической, а не к технической области: это ограничение гарантийных обязательств, а вовсе не какой-то запланированный ресурс.

А в этом году Plextor решила модифицировать обе линейки. Серия M8V, пришедшая на замену M7V, тоже получила контроллер Silicon Motion SM2258 и память 3D TLC. S3 же сохранили планарную память SK Hynix, но уже произведенную по нормам 14 нм. В качестве контроллера же заявлен SM2254, про который фактически ничего не известно. В лучших традициях Silicon Motion — компания на каждом углу в подробностях трубит о своей NVMe-линейке SM226х, а вот бюджетные модели остаются за кадром. Очень похоже, что в новом бюджетном контроллере разработчик изменил алгоритмы работы с SLC-кэшированием, которое для накопителей на базе TLC-памяти жизненно важно. Некогда популярный SM2256, например, умел записывать данные исключительно в кэш, причем по его исчерпании (т. е. после записи примерно 3% от емкости накопителя) вынужден был «прерывать прием» данных от хост-системы на время освобождения буферной области. SM2258 «научили» работать с динамическим кэшированием — при котором в быстром режиме можно было записать до 30% свободной емкости устройства (высокую эффективность данного подхода мы наблюдали на примере AData Ultimate SU800). Но даже если этот режим не использовался или свободные (совсем свободные) ячейки кончались, контроллер имел преимущество перед предшественником, благодаря способности записывать данные прямо в массив памяти. Что же касается SM2254, то он, похоже, способен использовать только статический кэш, причем фиксированной емкости — независимо от объема накопителя, его объем составляет лишь порядка 1,5 ГБ, что по нынешним временам очень мало. В первую очередь, не для практического использования в персональном компьютере, конечно, поскольку там объемы «перелопачиваемых» данных либо существенно меньше, либо (при банальном копировании файлов, например) с легкостью выходят и за десяток-другой гигабайт. А вот в тестовых приложениях такие «особенности» поведения будут хорошо заметны, причем еще неизвестно — что они дают на практике производителю контроллера, кроме сегментации рынка.

Но есть и хорошие новости — в отличие от самых дешевых модификаций контроллеров Silicon Motion, здесь поддержку DRAM-буфера не отрезали, так что накопители им снабжены: 256 МБ DDR3L имеет модель на 128 ГБ и 512 МБ установлено в накопителях, емкостью 256 и 512 ГБ. Подход к ограничению полного объема записанных данных стал еще более творческим: младшая модель имеет TBW в 50 ТБ, а две старшие — 70 ТБ. Впрочем, это может быть как раз связано с одинаковой емкостью SLC-кэша: последний полезен не только для улучшения скоростных характеристик, но и для экономии ресурса памяти. А может быть и ни с чем не связано — просто дополнительное ограничение для самой дешевой серии, заставляющее обращать внимание на более дорогие. В конце-концов, прямыми конкурентами семейства на практике должны быть устройства типа WD Green, где ограничения TBW сходные — 40/80 ТБ для накопителей, емкостью 120/240 ГБ соответственно, но используется контроллер без DRAM-буфера. При этом с упомянутой линейкой серию Plextor S3 «роднит» и существование в двух равноправных форм-факторах: 2,5” (S3C) и M.2 (S3G). И ограниченная емкость тоже — накопитель на 512 ГБ существует только в виде S3C, причем на момент тестирования в московской рознице он представлен не был вообще. А 128 и 256 ГБ — без проблем. У WD же в серии Green 120 и 240 ГБ как раз только и существуют.

В общем, главное, что нужно учитывать — серия S3 (точнее, обе входящие в нее линейки) в первую очередь нужная компании как массовое недорогое решение. Поэтому в ней не стоит ожидать какой-то рекордной производительности, емкость ограничена самыми ходовыми значениями, зато широко доступны оба актуальных «физических» формата. Но это как раз многим покупателям и требуется — главное, чтобы цена соответствовала. А что они могут получить на практике в плане скорости — мы сейчас и проверим.

Конкуренты

Тестирование

Методика тестирования

Хотя, как уже было сказано, S3 заменой M7 не является, ориентируясь на более низкий сегмент, в первую очередь мы решили сравнить новинку с M7VC/M7VG той же емкости: не так давно это семейство было самым дешевым предложением компании, а серия S2 вообще промелькнула достаточно быстро и мимо нас :) Также мы взяли WD Green SSD 240 ГБ : как уже было сказано выше, это решение еще «одним этажом ниже», так что сравнение с ним тоже полезно.

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

Мы неоднократно повторяли и продолжаем повторять, что с точки зрения практического использования на персональном компьютере в качестве системного накопителя все SSD примерно одинаковы, поскольку не они являются уже «узким местом», так что тестам высокого уровня в этом плане доверять можно. Собственно, именно это наблюдаем и в очередной раз.

Хотя наличие «низкоуровневого балла» позволяет как-то ранжировать сегодняшних участников. Впрочем, несложно заметить, что он перекликается с «основным» — просто ситуация более четко выражена. Поэтому можно сделать вывод, что сохранение DRAM-буфера — мероприятие полезное. А переход на более простой и дешевый контроллер сам по себе вовсе не обязательно приводит к снижению производительности (в отличие от «обрезания» кэш-памяти).

Также все результаты согласуются и с продемонстрированными предыдущей версией тестового пакета, что тоже неудивительно — изменения прикладного ПО, на базе которого создаются трассы, не меняет принцип его работы. С другой стороны, хорошо заметно, что в бюджетном сегменте как такового «запаса» производительности не делается. По крайней мере, в нижней его части. Но на практике и этого достаточно — что наиболее важно, поскольку у механики и того нет.

Последовательные операции

Производительность на операциях чтения давно уже определяется интерфейсом — за исключением самых «сложных» случаев, типа многопоточной работы. На записи же уже маловата емкость SLC-буфера — о чем мы выше предупреждали. Впрочем, каких-то серьезных проблем это не вызывает. И, что самое интересное, в очередной раз уже у Plextor производительность формально различающихся только форм-фактором накопителей оказывается немного разной даже в таких простых сценариях. Причем все время в пользу М.2.

Случайный доступ

Программа всегда «укладывается» в SLC-кэш, в том числе — и на S3. Так что результаты не рекордные, но нормальные для этого сегмента рынка. Отказ от DRAM-буфера «ударил» бы по скорости чтения, что мы видим на примере WD Green.

Последний еще и резко снижает производительность при выходе за границы SLC-кэша, что на S3 сказывается не настолько сильно. Или наоборот — не слишком хорошо ускоряется в SLC-режиме.

С чтением данных блоками разного размера при единичной очереди (что как раз и похоже на поведение реального ПО) новая серия SSD Plextor справляется также средне. С другой стороны, рекордов от нее мы изначально не ожидали: в данном случае специалисты компании решали задачу минимизации цены. Высокую производительность на данный момент нужно искать на других сегментах рынка. Или не искать — все равно она будет лишь потенциальной, поскольку вне специальных утилит ненаблюдаемой.

Работа с большими файлами

Учитывая ограниченную емкость моделей линейки, а также жесткие ограничения гарантийных условий по полному объему записи, S3 — не лучший выбор для того, чтобы «ворочать» большими массивами данных. Но «возражений» технического плана на такие нагрузки нет: в общем и целом S3 справляются с ними неплохо. Особенно это верно для операций чтения, где мы, как и в тестах низкого уровня «уперлись» именно в интерфейс.

Рейтинги

В общем и целом в тестах низкого уровня новые накопители Plextor неплохо смотрятся даже на фоне представителей линейки M7V. Так что в этом плане удешевление конструкции вполне оправдано — главное, чтобы и розничные цены ей соответствовали. А вот экономить еще сильнее уже чревато.

По общему же баллу сложно определить, что Plextor S3 — бюджетная серия накопителей. Некоторые «старые» и не очень старые модели более высокого уровня работали даже медленнее. Но тут ничего странного нет: как уже не раз было сказано, скоростные характеристики (особенно в «прикладных» сценариях) от использования современных бюджетных контроллеров и TLC-памяти «страдают» не слишком заметно. А заметно увеличить производительность SATA-накопителей хотя бы в синтетике уже невозможно, поскольку мешает этому не только память, но и собственно интерфейс, и оптимизированный для механических устройств интерфейс AHCI, и прочее «наследие прошлого».

Цены

В таблице перечислены средние розничные цены протестированных сегодня SSD-накопителей в Москве, актуальные на момент чтения вами данной статьи:

Plextor M7VC 256 ГБ Plextor M7VG 256 ГБ WD Green 240 ГБ Plextor S3C 256 ГБ Plextor S3G 256 ГБ T-13756277 T-13756291 T-1714616819 T-1728752627 T-1728752805

Итого

Современные бюджетные SSD давно уже перестали быть интересным объектом для исследований. Некоторый интерес может представлять недавно образовавшийся сегмент недорогих NVMe-решений, да и то лишь потому, что он не настолько «ограничен сверху» интерфейсами и протоколами, и это позволяет производителям пока еще конкурировать в области производительности. В случае же SATA-интерфейса «потолок» известен давно, причем достигнут он был еще во времена использования более быстрой памяти и ориентированных на нее контроллеров, а в настоящее время все обновления линеек накопителей направлены только на снижение себестоимости. С практической точки зрения, ничего плохого в этом нет — именно за счет снижения цен рынок в основном и растет. Какими бы выдающимися скоростными характеристиками ни обладали топовые устройства, далеко не все могут себе позволить подобную покупку, однако любой недорогой твердотельный накопитель хорошо подойдет для модернизации старого компьютера, с которым он окажется гарантированно совместим за счет использования SATA-интерфейса.

Линейка Plextor S3 является отличной иллюстрацией описанных процессов: это бюджетное семейство SSD, ограниченное только самыми ходовыми (в данном сегменте) емкостями и использующее недорогую элементную базу, что позволяет рассчитывать на «вкусные» розничные цены. При этом производительность накопителей вопросов не вызывает: она далека от рекордной («рекорды» давно уже ставят совсем в других сегментах рынка), но выше минимального уровня. Минимальный же уровень SSD намного превосходит возможности механических накопителей во всех сценариях интерактивной работы за компьютером, и ни один современный твердотельный накопитель «узким местом» в системе не является. Единственное, что может вызывать опасения осторожного пользователя — в очередной раз ужесточившиеся гарантийные условия в плане ограничения полного объема записанных данных. Впрочем, как уже было сказано выше, для младшей модификации на 128 ГБ они менее жесткие, чем для некоторых конкурирующих разработок аналогичной емкости (типа OCZ TR150), и совпадают с тем, что заявлено для Kingston UV400 с более дорогим контроллером и памятью, произведенной по более «грубому» техпроцессу. А ведь условия гарантийного обслуживания в современных реалиях могут влиять на цену даже сильнее, чем стоимость компонентов! Понятно, что это ограничивает привлекательность использования устройства в условиях, когда планируются интенсивные дисковые операции, однако расширяет ассортимент кандидатов на роль недорогого «системного диска» в «обычных персоналках».

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор SSD-накопителей серии Plextor S3:

Наш видеообзор SSD-накопителей серии Plextor S3 можно также посмотреть на iXBT.Video