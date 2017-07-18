Сетевые накопители QNAP D2 и D4

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В марте этого года российское представительство QNAP объявило о выпуске новой линейки сетевых накопителей. В нее вошли четыре устройства: три модели в привычном настольном формате на один, два и четыре отсека, а также двухдисковое устройство с пассивной системой охлаждения. В этой статье мы познакомимся с моделями D2 и D4, которые имеют идентичные платформы и отличаются корпусами и числом устанавливаемых жестких дисков.

Устройства основаны на двухъядерных процессорах с архитектурой ARM, имеют 1 ГБ оперативной памяти, три порта USB 3.0 и два гигабитных сетевых контроллера. Те, кто следит за данным сегментом, могут заметить, что новые устройства по многим параметрам, включая дизайн и аппаратные характеристики, не отличаются от присутствующих в глобальном каталоге компании моделей TS-231P и TS-431P. Однако D2 и D4, как и вся новая серия, будут доступны только на рынке России и ближнего зарубежья. При этом в их положительные отличия стоит записать заметно меньшую стоимость: рекомендованные цены этих моделей составляют 14 и 20 тысяч рублей соответственно.

QNAP D2 QNAP D4 Средняя цена T-1725695891 T-1725695893 Розничные предложения LS-1725695891-10 LS-1725695893-10

Комплект поставки и внешний вид

Данные модели поставляются в привычных картонных коробках без какого либо специального оформления. Вся полезная информация об устройствах приводится на отдельной наклейке. Здесь мы видим фотографию сетевого накопителя и некоторые его характеристики. Заметим, что все написано исключительно на русском языке. Дополнительно на коробке присутствуют наклейки со служебными кодами продукта, а также MAC-адресами сетевых интерфейсов и серийным номером.

Комплект поставки тоже стандартный: сетевой накопитель, внешний блок питания, кабель питания с вилкой европейского формата, два сетевых патч-корда, комплект винтов для крепления жестких дисков, листок-инструкция, руководство по начальной установке и гарантийный талон. Все тексты здесь также на русском языке.

Блоки питания в этой серии внешние. Для модели D2 он имеет параметры 12 В 5,417 А, а для модели D4 — 12 В 7,5 А. Изготовитель — известная Delta Electronics. Отметим, что на блоках питания установлен стандартный разъем для силового кабеля, а также присутствует зеленый индикаторный светодиод.

Дизайн устройств выдержан в едином стиле. Они отличаются только размером (точнее шириной — 103×219×170 мм против 161×219×170 мм), что обусловлено разным числом отсеков, форматом вентилятора на задней панели и весом (1,5 кг и 2 кг соответственно без дисков и блока питания).

Для внешнего корпуса преимущественно использован матовый белый пластик. Отсутствия глянца с одной стороны хорошо, поскольку внешний вид не будет страдать от отпечатков пальцев.

С другой — есть некоторые сомнения в легкости избавления от более серьезных загрязнений. Но это можно будет понять только после длительной эксплуатации.

По левой части лицевой панели корпуса идет вставка с серебряным покрытием. По верхнему краю она продолжается глянцевой полосой. На вставке находятся светодиодные индикаторы (статус, сеть, USB, по одному на каждый дисковый отсек), кнопка включения питания, кнопка копирования данных с внешнего устройства и порт USB 3.0.

Остальное пространство на лицевой панели занято дисковыми отсеками. Для установки винчестеров используются рамки из пластика с простейшими защелками. Для домашнего сегмента этот вариант, на наш взгляд, вполне допустим. Не говоря уже о том, что такая конструкция позволяет снизить стоимость.

Воздух в систему вентиляции поступает через щели дисковых отсеков, небольшую решетку в передней части левой боковой стороны и отверстия на дне корпуса устройств.

Задняя панель металлическая. На ней находится решетка вентилятора системы охлаждения (70 мм у D2 и 120 мм у D4), скрытая кнопка сброса, два гигабитных сетевых порта со встроенными индикаторами, два порта USB 3.0, вход блока питания, кенсингтонский замок. На дне находятся четыре черные резиновые ножки, надежно удерживающие устройства на столе.

В любом случае, для домашней модели к дизайну и качеству изготовления нет никаких замечаний. Вполне стильный и универсальный вариант. Хорошо будет смотреться практически в любой обстановке. Хотя для сетевых накопителей это и не очень критично, поскольку их можно установить в любом месте с подключением к домашней локальной сети.

Конструкция и аппаратные характеристики

Внешние элементы корпуса, как мы уже писали, выполнены из пластика, что характерно для данного сегмента и вполне уместно для обычных домашних устройств. Конструкция не подразумевает разборку пользователем, поскольку диски устанавливаются снаружи. Но при желании, нарушив пломбу производителя, корпуса можно легко разобрать, что мы и сделали с моделью D4. У младшего устройства все аналогично, с учетом поправки на число отсеков и размеры.

Внутри вы увидите крепкую металлическую раму с отсеками для установки винчестеров. На ней же крепится печатная плата сетевых накопителей, а также задняя панель, на которой присутствует вентилятор системы охлаждения. Электронная начинка данных устройство одинаковая. Отличие только в дочерней плате с разъемами для жестких дисков (и, как уже говорилось выше — размере вентилятора).

Оба устройства работают на одинаковой аппаратной платформе. Ее ключевым элементом является SoC Annapurna Labs AL-212, имеющий два ядра ARM Cortex-A15, работающих на частоте 1,7 ГГц. К сожалению, найти подробную информацию об этом чипе непросто. Известно, что решения этой компании применяются в сетевых накопителях и роутерах.

В конкретном рассматриваемом случае, из дополнительных контроллеров в SoC применяются SATA и сетевые адаптеры (с внешними трансиверами Atheros AR8035). Порты USB 3.0 реализованы здесь внешним чипом Etron Tech EJ188H.

Объем оперативной памяти сетевых накопителей составляет 1 ГБ. Расширение не поддерживается — четыре микросхемы Micron Technology стандарта DDR3 припаяны на основной печатной плате.

Также здесь присутствуют загрузочный флэш на 2 МБ и флэш-накопитель на 512 МБ с образом для установки операционной системы.

Вентиляторы используют четырехконтактное подключение, скорость их работы прошивка регулирует автоматически. Всего предусмотрено три состояния: низкая скорость (900 и 480 об/мин для D2 и D4 соответственно), средняя скорость (2400 и 1200 об/мин), максимальная скорость (3360 и 1680 об/мин). Отключения, даже в режиме сна дисков, не предусмотрено. На основном чипе стоит стандартный игольчатый радиатор, которого вполне достаточно для данной микросхемы даже под нагрузкой.

В данных сетевых накопителях обращает на себя внимание наличие двух сетевых портов и целых трех портов USB 3.0. Для недорогого сегмента, в который позиционируются модели, это может считаться конкурентным преимуществом. Хотя конечно для большинства пользователей данные особенности не будут иметь практического смысла. Сетевой порт обычно используется один, а необходимость подключать на постоянной основе более одного внешнего накопителя редко требуется.

Использование относительно малораспространенной платформы не является существенной проблемой для данного оборудования. Прошивка у устройств единая для всей серии, так что по возможностям отличий для домашнего пользователя не будет.

Основное тестирование накопителей проводилось с прошивкой версии 4.3.3 Build 0188 от 16 мая 2017 года. Интересно, что скачиваемые с сайта файлы прошивок данных устройств абсолютно идентичны.

Установка и настройка

Жесткие диски закрепляются на рамках комплектными винтами. Предусмотрена поддержка как моделей формата 3,5″, так и 2,5″. В списке совместимости представлены современные винчестеры объемом до 10 ТБ включительно. Далее подключаем сеть и питание, включаем устройство.

Сетевые накопители QNAP, как и многие другие производители, применяют схему с расположением системного раздела на основных жестких дисках устройства. Так что перед использованием нужно разметить винчестеры и инсталлировать ОС.

Для этой операции на рассматриваемых устройствах предусмотрено два варианта действий: поиск устройства в локальной сети в фирменной утилите QFinder, вход в веб-интерфейс и установка заранее скаченного файла прошивки или веб-браузер с подключением к интерфейсу устройства через облачный сервис и индивидуальный код, который можно найти на наклейке, вход (или создание) в аккаунт myQNAPcloud, инсталляция прошивки в автоматическом режиме. Первый вариант может использоваться и без подключения к интернету.

Далее можно воспользоваться мастером настройки для выбора ключевых параметров устройства, включая сетевое имя, пароль администратора, время, сетевой адрес, рабочие протоколы, конфигурация дискового тома.

Также рекомендуем активировать сервис облачного доступа myQNAPcloud.

Возможности программного обеспечения

Мы уже много раз встречались с решениями этого производителя, и можно смело говорить о том, что прошивка QTS является одним из наиболее удобных и многофункциональных вариантов для сетевых накопителей.

Ее возможности выходят далеко за рамки хранения файлов, а число реализованных сервисов насчитывает несколько десятков. В то же время, она мало отличается у разных моделей сетевых накопителей, так что подробно рассказывать о ней в данной статье мы не будем, а опишем только наиболее важные, на наш взгляд, особенности.

Настройка и управление сетевым накопителем осуществляются через красивый многооконный веб-интерфейс, в котором есть и полный перевод на русский язык, а также защищенный доступ через https.

В отдельном модуле «Менеджер хранения» пользователь может настроить необходимую конфигурацию дисковых массивов, а также управлять пулами накопителей и томами iSCSI.

Дополнительных средства защиты включают в себя межсетевой экран и сервис обнаружения и блокирования попыток подбора пароля. Кроме того, администратор может установить требования к уровню сложности используемых пользователями паролей.

Из аппаратных опций отметим поддержку режима сна дисков, управление питанием по расписанию, взаимодействие с ИБП, настройку работы вентилятора и управление звуковыми оповещениями.

Порты USB накопителя можно использовать для подключения внешних носителей (для расширения объема или резервного копирования), принтеров, адаптеров Wi-Fi и других периферийных устройств.

Для уведомления пользователя о важных событиях используется стандартная электронная почта, сервис SMS (через внешнего провайдера) и push-уведомления в фирменной утилите для мобильных устройств.

Также здесь есть удобная система мониторинга состояния сетевого накопителя, включая нагрузку на процессор, оперативную память, сеть и диски. При работе в составе крупных сетей, может пригодиться реализация протокола SNMP.

Система контроля прав доступа основана на стандартном механизме общих ресурсов, аккаунтов пользователей и групп. При этом вы можете использовать локальную базу в самом устройстве, или включить устройство в состав домена или подключить его к серверу LDAP. Кстати, сетевой накопитель может и сам выступить в роли контроллера домена для других устройств.

Благодаря поддержке большого числа протоколов, модели могут успешно использоваться не только с клиентами, работающими под управлением Windows, но и с устройствами с macOS и Linux. Кроме того, есть и сервер FTP, позволяющий обеспечить безопасный обмен файлами через интернет.

В список базовых сервисов прошивки также входят медиасерверы DLNA и iTunes, серверы LDAP, SQL (MariaDB), Syslog, RADIUS, NTP и другие.

По доступному набору дополнительных пакетов новинки практически не отличаются от других моделей серии. Сравнение списков в AppCenter и на сайте производителя позволило найти только несколько незначительных отличий. Причем можно просто скачать версии пакетов для TS-x31P с сайта и установить. А общее их число в каталоге достигает семи десятков. Отметим, что некоторые из формально внешних пакетов уже интегрированы в файл прошивки, но часть из них можно удалить.

Из наиболее популярных отметим набор фирменных программ QNAP — Photo Station, Music Station, Video Station, Download Station, Surveillance Station и Notes Station. Кроме того, ценность представляют сервисы резервного копирования и синхронизации, а также подключения к сторонним облачным хранилищам (в частности Hybrid Backup Sync, Cloud Backup Sync, Cloud Drive Sync и Connect to Cloud Drive).

В определенных сценариях могут оказаться полезны системы создания и управления веб-сайтами, VPN-сервер, модуль автоматической установки сертификатов SSL, языки Java, php и Perl. Из относительно новых модулей интересно выглядят библиотека для интеграции сетевого накопителя в сервис IFTTT и пакет Container Station с поддержкой LXC и Docker.

Возможности QTS для реализации сценария медиасервера

Для более подробного рассмотрения возможностей прошивки сетевых накопителей QNAP в этой статье мы рассмотрим одну из наиболее популярных задач для домашнего сетевого накопителя — организацию медиабиблиотеки. Это позволяет вам собрать в одном месте весь медиаконтент, включая загрузки из интернета, копирование данных приложения камеры с мобильных устройств, а также загрузку с карт памяти фото и видеотехники.

QTS может предложить сразу несколько способов решения данной задачи. Выбор подходящего варианта определяется преимущественно используемыми вами клиентскими устройствами — медиаплеерами, «умными» телевизорами, мобильными устройствами и т. п.

Первая, достаточно универсальная, схема может пригодиться пользователем «традиционных» сетевых медиаплееров, таких как Dune HD, Popcorn, Oppo и других. В этом случае от сетевого накопителя мало что зависит. Он просто отдает клиентам данные по стандартным протоколам — таким как SMB или NFS. В плюсы можно отнести простоту настройки и использования, понятную организацию каталогов, например, с фильмами, контроль прав пользователей на разные ресурсы, независимость от форматов (возможности просмотра будут зависеть исключительно от плеера). Минусы — более сложная реализация работы с метаданными, например, оформление каталога фильмов с обложками и другой информацией. Также этот вариант может быть использован для современных медиаплееров на Android и мобильных устройств. В частности, эти протоколы поддерживаются в популярной медиаоболочке Kodi.

Второй вариант — работа с использованием распространенного протокола DLNA. Здесь уже на сетевом накопителе будут работать дополнительный сервис, обеспечивающий поддержку данного типа подключений. Несмотря на свою долгую историю, этот протокол так и не стал действительно универсальным, удобным и совместимым вариантом, особенно если говорить о дополнительных возможностях, таких как несколько звуковых дорожек, субтитры и метаданные. Но в некоторых случаях им все-таки можно воспользоваться.

Для начала настройки нужно обратиться в раздел «Серверы приложений» панели управления. Здесь на странице «Управление мультимедиа» вы выбираете для индексации нужные директории и тип контента в них. При этом можно использовать не только сами общие ресурсы, но и их подпапки. Индексация используется, в частности, для обработки тегов и создания превью небольшого размера для фотографий и видео. Процесс этот на слабых моделях сетевых накопителей на библиотеке большого объема может быть долгим.

Проверить текущий статус индексации можно на вкладке «Медиабиблиотека». Здесь представлена общая информация о найденных файлах, объем служебной базы и место ее размещения. Также вы можете выбрать один из вариантов сканирования — автоматический при появлении новых файлов, по расписанию или только ручной запуск. Обратите внимание, что полученные данные используются не только сервером DLNA, но и другими мультимедийными сервисами устройства, включая Photo Station, Music Station и Video Station. Отдельно стоит упомянуть о возможности добавления к сервису индексации плагинов, позволяющих автоматически заполнять карточки фильмов и телешоу на основании данных онлайн-каталогов, таких как TMDb.

Собственно за включение медиасервиса отвечает единственная галочка на странице «Медиасервер DLNA». Желательно также установить из официального каталога приложений пакет «Media Streaming Add-on».

В нем реализовано несколько дополнительных возможностей, включая настройку конкретных клиентов на использование определенных аккаунтов пользователей и выбор стилей отображения согласно метаданным файлов.

В общем случае, данные сервисы позволяют вам воспользоваться встроенным в сетевой телевизор плеером DLNA. Однако во многих случаях назвать его удобным для работы достаточно сложно. Хотя, безусловно, у этого варианта есть некоторые преимущества перед отдельной приставкой.

Следующий вариант связан с фирменными пакетами Photo Station, Music Station и Video Station. Благодаря им пользователь может получить доступ к файлам через веб-браузер со своего настольного компьютера или ноутбука. Поскольку в этом сценарии присутствует клавиатура и мышка, управлять сервисами будет очень удобно. Кроме того, в этих программах предусмотрена возможность стриминга медиаданных на находящиеся в домашней локальной сети устройства. Так что вы можете составить список музыкальных композиций или плейлист видео и отправить их в сеть по DLNA, AirPlay или ChromeCast. Правда надо отметить, что в данном случае потребуется обращать внимание на совместимость форматов с конкретными плеерами. Если же пользоваться компьютером для этой задачи неудобно — на помощь придут соответствующие мобильные приложения для Android и iOS.

Описанные выше возможности реализуются программным обеспечением от QNAP. Но в официальном каталоге программ можно найти и другие варианты для решения описываемой задачи. Пожалуй, наиболее известным из них будет сервис Plex.

Эта экосистема поддерживает множество форматов, гибкие возможности организации медиакаталога, загрузку информации о фильмах, запоминание истории просмотра и позиций, транскодирование, а также многое другое. В ней реализованы фирменные клиенты для браузера и различных типов устройств, включая компьютеры, смартфоны, планшеты и игровые приставки. Благодаря такой связке, вы получаете отличную совместимость и удобство работы с контентом. Если не увлекаться чересчур сложными форматами видео или звука, то и на таких моделях как D2 и D4 можно получить хорошую производительность и комфорт. Хотя надо отметить, что в некоторых ситуациях нагрузка на процессор устройств может быть очень высока.

Тестирование

Для тестирования данных устройств использовались жесткие диски WD Red WD20EFRX объемом 2 ТБ. Для первой группы тестов в качестве бенчмарка был использован стандартный Intel NASPT с нашими шаблонами для эмуляции работы с большими файлами. Настройка сетевых накопителей заключалась в выборе режима дискового массива, создании общей папки и пользователя с полным доступом к ней. Никакие дополнительные пакеты не устанавливались. В качестве клиента выступал персональный компьютер с серверной сетевой картой Intel, работающий под управлением Windows 8.1. Сетевые накопители подключались через один сетевой порт к гигабитному коммутатору. Учитывая, что модели имеют идентичную аппаратную платформу, D2 был протестирован с конфигурациями с одним диском и двумя дисками в RAID0 и RAID1, а D4 с конфигурациями из трех и четырех винчестеров в RAID0 и RAID5. На первом графике представлены результаты модели D2.

Никаких неожиданностей в полученных цифрах нет. Максимальная скорость достигается на шаблонах последовательного чтения и превышает 110 МБ/с, что соответствует возможностям гигабитного сетевого подключения. Максимальная скорость записи немного ниже и составляет около 100 МБ/с. Случайные операции демонстрируют значения на уровне нескольких десятков мегабайт в секунду.

Аналогичные результаты показывает и D4 с поправкой на более высокие скорости случайных операций для массива RAID0 из четырех винчестеров.

Более существенно то, что в данных сценариях использования новинки мало отличаются от заметно более дорогих моделей на базе платформы Intel. Так что можно говорить о том, что выбранный SoC способен обеспечить эффективное использование гигабитного сетевого соединения для всех вариантов конфигураций дисковых массивов.

Вторая группа тестов поможет нам оценить реализацию портов USB 3.0. Здесь мы использовали тот же жесткий диск WD Red объемом 2 ТБ, подключенный через адаптер SATA—USB 3.0. Далее с использованием встроенного модуля Hybrid Backup мы проверили скорость обмена файла объемом 32 ГБ между внутренним жестким диском, в конфигурации однодискового массива, и внешним. При этом на втором мы использовали разные файловые системы.

Полученные результаты можно считать неплохими. Скорость чтения и записи в зависимости от файловой системы составляет 80-130 МБ/с. Можно говорить о том, что применение внешнего жесткого диска с подключением по USB 3.0 может быть полезно как для расширения объема сетевого накопителя, так и для резервного копирования данных с него.

Имея в наличии сразу два устройства, мы дополнительно провели тест сценария резервного копирования для разных протоколов. Точнее использовался режим синхронизации в модуле Hybrid Backup. На сетевых накопителях были установлены необходимые модули и настроены требуемые протоколы и другие параметры. Напомним, что для работы с протоколом RTRR необходимо использовать сетевые накопители QNAP, а другие сценарии являются более универсальными и могут быть реализованы и с устройствами других производителей. Оба устройства использовали однодисковые тома. Исходные данные были представлены набором файлов общим объемом 32 ГБ.

Максимальная скорость, близкая к гигабитной сети, достигается на RTRR. Похожие, хотя и меньшие, результаты показывают FTP и SMB. В режимах с шифрованием передаваемых данных скорость существенно ниже — rsync через ssh способен обеспечить только около 25 МБ/с, а FTPS показывает даже менее 10 МБ/с. При этом во время работы задачи отмечается высокая загрузка процессора сетевых накопителей.

Использованная в устройствах аппаратная платформа интересна сочетанием процессорных ядер ARM и двух гигабитных сетевых контроллеров. При подключении к совместимому коммутатору, вы можете настроить режим объединения сетевых портов, который потенциально позволяет увеличить общую скорость работы в некоторых сценариях. В частности, речь идет об одновременной работе двух или большего числа клиентов. Учитывая позиционирование устройств, подробно останавливаться на этом вопросе в данной статье не будем. Приведем только скриншот встроенной системы мониторинга, полученный после запуска тестов чтения и записи все той же программы Intel NASPT с двух клиентов. Здесь использовался накопитель QNAP D4 и четыре винчестера в конфигурации RAID0.

В сценарии чтения мы действительно можем получить практически удвоение результатов. А вот с записью дела обстоят хуже — начинается все достаточно неплохо на уровне 160 МБ/с, однако к концу теста (запись 32 ГБ файла с каждого клиента) общая скорость снижается до 80 МБ/с. При этом загрузка процессора при записи превышала 90% и система даже поменяла цвет светодиода статуса на красный. Конечно, в реальной жизни такая высокая нагрузка будет встречаться нечасто, но видимо она является для этой платформы уже слишком высокой.

Традиционно проверим также температурный режим и энергопотребление устройств в разных режимах. На следующем графике приводятся значения средней потребляемой мощности «из розетки». Для QNAP D2 использовалась конфигурация RAID1 с парой винчестеров, для D4 — RAID5 из четырех дисков. Набор сценариев также стандартный — режим сна, бездействие со включенными винчестерами и работа (прогон шаблона последовательной записи).

В целом, платформа ARM действительно более экономична, чем Intel x86, которая встречается в моделях более высокого класса. Однако существенным отличие назвать все-таки сложно. Напомним, что в этой статье использовались жесткие диски объемом 2 ТБ, тогда как ранее тесты проводились с винчестерами на 1 ТБ, каждый из которых потребляет во время работы примерно на 1 Вт меньше.

Устройства имеют только один встроенный датчик температуры, обозначенный как «система». Вероятно, речь идет о сенсоре на материнской плате, а не в процессоре. Кроме того, можно отслеживать температуру дисков. Режимы сна и бездействия проверялись после часа нахождения в них. Показатели режима «работа» — максимальные достигнутые значения за время прохождения всего комплекта шаблонов Intel NASPT. Температура окружающей среды составляла 21-23 градуса. Сетевые накопители в данном тесте, как и в остальных, находились на открытом рабочем столе.

Обе модели обеспечивают комфортные условия работы как для процессора, так и дисков. Так что никаких претензий к их конструкции у нас нет.

Практически все время тестирования вентиляторы сетевых накопителей работали на низкой скорости и их не было слышно. На средней скорость шум средний и вполне допустим для нежилого помещения (например, коридора). На высокой скорости шум становится заметен. Так что с правильными винчестерами устройства в большинстве случаев можно будет использовать в любых домашних помещениях. Устройства поддерживают ручной постоянный выбор скорости вращения вентиляторов из указанных ранее трех вариантов и режим SmartFan с автоматической регулировкой. Последний можно немного подстроить, указав значения температур для переключения между тремя скоростями. Но в исходной версии SmartFan больше шагов и обычно смысла использовать что-то иное нет.

Заключение

Рассмотренные в статье сетевые накопители можно назвать новинками только частично. Взятые за основу модели серии TS-x31P появились на мировом рынке осенью прошлого года. Однако QNAP D2 и D4 в реалиях локального рынка с учетом их стоимости стоит считать уникальным предложением. Для сегмента моделей с двумя отсеками QNAP D2 предлагает отличные для своей стоимости характеристики. У основного конкурента есть немного более доступное устройство, однако оно существенно проигрывает по аппаратным возможностям. В частности, речь идет о процессоре, оперативной памяти и портах расширения, не говоря уже о поддержке горячей замены дисков. Еще более выгодно смотрится QNAP D4, предлагая не только более интересную платформу, но и меньшую, чем у конкурента, стоимость. Конечно, здесь стоит учитывать и программное обеспечение, но однозначного лидера по этому показателю, на наш взгляд, нет.

Но попробуем отвлечься от истории появления данных моделей и оценим устройства сами по себе. Оба сетевых накопителя имеют красивые и удобные корпуса, способные обеспечить комфортный температурный режим для винчестеров при невысоком в обычных условиях эксплуатации уровне шума. Аппаратная платформа интересна сочетанием двухъядерного процессора с архитектурой ARM, большого для данного ценового сегмента объема оперативной памяти, а также наличием трех портов USB 3.0 и двух гигабитных сетевых контроллеров. Программное обеспечение QTS является общим для всех продуктов производителя, и новинки мало чем отличаются от других моделей. Устройства способны решать десятки дополнительных задач и могут заслуженно считаться минисерверами, а не просто сетевыми хранилищами файлов. При этом для настройки используется красивый и удобный веб-интерфейс, а для реализации некоторых функций применяются фирменные программы и утилиты под распространенные платформы, включая мобильные операционные системы.

С точки зрения производительности оба устройства в основных сценариях показали высокие для своего класса результаты. Максимальные скорости чтения и записи файлов ограничиваются в основном гигабитным сетевым интерфейсом. Даже самый «сложный» вариант — массив с чередованием в модели D4 — способен записывать данные на скоростях около 90 МБ/с. Единственный сценарий, где мы встретили недостаток аппаратных ресурсов — одновременная запись с двух клиентов при подключении сетевого накопителя к коммутатору в режиме объединения сетевых портов. Впрочем, у домашнего пользователя такая ситуация будет встречаться редко.

Сетевые накопители QNAP D2 и D4 будут интересны тем пользователям, которым требуются не только простые и быстрые устройства для хранения данных, но и позволяющие решать широкий спектр дополнительных задач.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор сетевого накопителя QNAP D2:

Наш видеообзор сетевого накопителя QNAP D2 можно также посмотреть на iXBT.Video