Блок питания Corsair TX550M (RPS0068)

Многие читатели наверняка помнят легендарный блок питания Corsair TX650, который производился на заводе Seasonic, после него был перезапуск серии совместно с CWT, но уже не такой интересный. А в начале 2017 года компания Corsair выпустила очередной вариант серии TX, в состав которой вошли четыре модели мощностью от 550 до 850 Вт. Данная серия отнесена производителем к промежуточному уровню наряду с сериями SF и CX/CX-M. В этот раз продукты данной серии делаются совместно с компанией Great Wall — довольно крупным производителем, который не очень широко известен.

Блоки питания новой серии TX обеспечены сертификатом 80Plus Gold, снабжены японскими конденсаторами и вентилятором на подшипнике скольжения с винтовой нарезкой. На первый взгляд, комплектация не самая бюджетная, хотя вентилятор можно было поставить и с гидродинамическим подшипником.

Поставляется блок питания в упаковке для розничной продажи, представляющей собой коробку из картона достаточной толщины. Типично для последних решений Corsair, в оформлении использовано сочетание черного и желтого цветов.

Корпус блока питания имеет стандартные размеры, в том числе 140 мм в длину, что позволяет установить его в любой корпус, где есть посадочное место для блока питания формата ATX. Покрытие выполнено матовым с мелкой фактурой, подобный вариант исполнения имеет хорошую устойчивость к отпечаткам пальцев и прочим загрязнениям.

Характеристики

Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 516 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 0,938, что является средним показателем для современных решений подобной мощности, хотя для бюджетных продуктов такое значение вполне типично.

Длина проводов и количество разъемов

Фиксированные до основного разъема АТХ — 60 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 64 см Модульные до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 60 см, плюс еще 15 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 10 см до второго и еще 10 см до третьего такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 50 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 45 см, плюс 10 см до второго, еще 10 см до третьего и еще 10 см до четвертого такого же разъема

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 1 разборный 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector нет 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 2 разборные 4 pin Peripheral Connector 4 эргономичные 15 pin Serial ATA Connector 5 на 2 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1 через переходник

У данного блока питания используется так называемая модульная система подключения проводов с коннекторами для питания комплектующих внутри системного блока. Данная конструкция позволяет снять неиспользуемые жгуты проводов, высвободив побольше места и придав более аккуратный вид внутренностям системного блока.

Длина проводов является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 55 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до коннектора питания процессора — около 65 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно. Но в случае использования очень габаритных корпусов типоразмера full tower (и более) длина проводов до разъема питания процессора может оказаться недостаточной. Да и с точки зрения удобства сборки в современных среднеразмерных корпусах провод до разъема питания процессора длиной 75 сантиметров выглядит более предпочтительно.

Все разъемы питания SATA Power угловые, что не всегда будет плюсом при сборке.

Количество разъемов вполне достаточное для большинства применений, но расположение разъемов SATA Power только на двух шнурах может оказаться не слишком удобным в случае сборки системного блока в больших корпусах — полезнее было бы распределить эти разъемы по трем шнурам, а с учетом заявленной мощности хотелось бы видеть и большее количество разъемов SATA Power — порядка 7-8 штук на 3 шнурах.

Также отметим использование шнуров из ленточного провода, что повышает удобство при сборке. Можно было бы и шнур основного разъема питания выполнить подобным образом.

Схемотехника и система охлаждения

Основные полупроводниковые элементы установлены на двух радиаторах средних размеров с толщиной основания около 4 мм, радиаторы имеют достаточно грамотную конструкцию, так как сочетают сравнительно низкое аэродинамическое сопротивление и увеличенную площадь рассеивания в верхней части за счет размещения пластинчатых элементов непосредственно под вентилятором. Причем пластины в данной конструкции ориентированы вертикально, что позволяет увеличить теплоотдачу. Также важно, что под радиаторами не создается «мертвых зон», в которых есть проблемы с охлаждением компонентов.

Из интересных технологических моментов отметим, что дроссели с закрытым корпусом уже применяются не только для модуля APFC, что мы встречали и ранее, но и в составе DC/DC-преобразователя. По идее, такой подход должен минимизировать возможность появления нежелательных звуков от этих элементов в ходе эксплуатации.

В блоке питания установлены конденсаторы преимущественно марки Nippon Chemi-Con, а также большое количество полимерных конденсаторов. Тут все достойно.

В Corsair TX550M установлен вентилятор Corsair NR120L типоразмера 120 мм (105 мм между центрами крепежных отверстий). Вентилятор основан на усовершенствованном подшипнике скольжения с винтовой нарезкой (rifle bearing). Подключение вентилятора двухпроводное через разъем. В случае самостоятельной замены вентилятора пользователю придется потратить достаточно много времени для поиска вентилятора с креплением подобного типоразмера, так как их ассортимент стремится к нулю.

Тестирование блока питания

Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП.

Нагрузочная способность канала +3.3VDC не является высокой, других проблем выявлено не было.

Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения.

Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно

Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне.

Отклонения значений выходных напряжений от номинала

КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают двух процентов во всем диапазоне мощности, что является очень хорошим результатом.

При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают 3% по каналу +3.3VDC, 2% по каналам +5VDC и +12VDC. Впрочем, стоит отметить невысокую нагрузочную способность канала +3.3VDC в целом.

Данная модель БП хорошо подходит для мощных современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC.

Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E

В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении в пределах 3%.

Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E

В случае видеокарты с двумя разъемами питания картина сильно не меняется: максимальная мощность по каналу +12VDC составляет около 240 Вт при отклонении 3% и и свыше 250 Вт при отклонении 5%. Но так как отклонение напряжения происходит в сторону уменьшения, то использовать видеокарту с двумя разъемами питания, потребляющую свыше 240 Вт, с данным блоком питания не стоит, чтобы избежать нестабильной работы.

Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX

В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить.

Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора

В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 200 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор, включая решения для разъемов Socket 2011 и Socket AM4, в том числе с серьезным разгоном.

Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания.

Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность

Экономичность рассматриваемой модели находится на достаточно хорошем уровне. 60 Вт этот блок питания рассеивает на мощности порядка 380 Вт, а на максимальной мощности он рассеивает 86,6 Вт. Абсолютные показатели не рекордные, но для решений сравнимой стоимости такие результаты являются вполне достойными.

Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,11 0,3 STB 0,158 0,2 Zload 0,179 11,4

Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то здесь также все весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в активном режиме — чуть больше 11 Вт.

Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока

Эффективность БП находится на среднем уровне. Согласно нашим измерениям, КПД Corsair TX550M достигает значения свыше 85% в диапазоне мощности от 300 до 550 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 86,6% на мощности 500 Вт. Одновременно с этим, КПД на мощности 50 Вт составил около 71,8%.

Также мы измеряем пусковой ток в режиме холостого хода при полностью разряженных конденсаторах.

Пусковой ток, А 9,8

С точки зрения абсолютных значений, пусковой ток отнюдь не маленький, поэтому использования с дешевыми маломощными ИБП в данном случае лучше избегать, предпочтя им решения от 1000 В·А с двумя батареями на борту. Если же сравнивать с блоками питания аналогичной мощности, то показатели пускового тока у данного источника питания находятся на среднем уровне и далеки от максимальных зарегистрированных нами значений, что также можно оценить положительно.

Тепловой режим

Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут

Термонагруженность во всем диапазоне мощности находится на невысоком уровне.

Измерение уровня шума

При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума.

Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом.

Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра

Шум блока питания находится на сравнительно низком уровне (ниже среднетипичного) при работе в диапазоне мощности 50—125 Вт. Такой шум будет малозаметен на фоне типичного фонового шума в помещении в дневное время суток, особенно при эксплуатации данного блока питания в системах, не имеющих какой-либо звукошумовой оптимизации. Уровень шума не является очень низким даже при минимальной нагрузке, но в типичных бытовых условиях большинство пользователей оценивает устройства с подобной акустической эргономикой как относительно тихие.

При работе в диапазоне 200—275 Вт уровень шума данной модели приближается к среднетипичному значению при расположении БП в ближнем поле. При более значительном удалении блока питания и размещении его под столом в корпусе с нижним расположением БП такой шум можно будет трактовать как находящийся на уровне ниже среднего. В дневное время суток в жилом помещении источник с подобным уровнем шума будет не слишком заметен, особенно с расстояния в метр и более, и тем более он будет малозаметен в офисном помещении, так как фоновый шум в офисах обычно выше, чем в жилых помещениях. В ночное время суток источник с таким уровнем шума будет хорошо заметен, спать рядом будет затруднительно. Подобный уровень шума можно считать комфортным при работе за компьютером.

Шум на мощности 350 Вт можно охарактеризовать как находящийся на уровне выше среднетипичного для жилого помещения в дневное время суток, но, тем не менее, шум еще остается в эргономичных пределах. Дальнейшее повышение мощности нагрузки приводит к сильному увеличению уровня шума блока питания.

При нагрузке в 500 Вт шум блока питания преодолевает эргономичный предел в 40 дБА при условии настольного размещения, то есть при расположении блока питания в ближнем поле по отношению к пользователю. Подобный уровень шума можно охарактеризовать как достаточно высокий.

На максимальной мощности шум еще немного увеличивается.

Таким образом, с точки зрения акустической эргономики данная модель обеспечивает относительный комфорт при выходной мощности в пределах 350 Вт. Для любителей тишины данная модель не подойдет, так как уровень шума блока питания не является очень низким даже при невысокой нагрузке.

Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра.

На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором.

Шум электроники Режим Отклонение, дБА Вентилятор остановлен 1,5 STB 0

В данном случае уровень шума электроники минимален, основную лепту в общий уровень шума блока питания вносит работающий вентилятор.

Функционирование при повышенной температуре

Уровень шума блока питания при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность, Вт Уровень шума, дБА Изменение, дБА Максимальная 50 2 125 Вт 42,5 14,5 Температура конденсаторов при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность, Вт Температура, °C Изменение, °C Максимальная 55 11 125 Вт 42 10

На финальном этапе тестовых испытаний мы решили проверить работу источника питания при повышенной температуре окружающего воздуха, которая составляла 40 градусов по шкале Цельсия. В ходе данного этапа тестирования производится нагрев помещения объемом около 8 м³, после чего выполняются измерения температуры конденсаторов и уровня шума блока питания на двух номиналах: на максимальной мощности БП и на мощности 125 Вт.

При работе на максимальной мощности заметно возросла температура, а уровень шума почти не изменился.

При работе на мощности 125 Вт уровень шума значительно вырос, температура конденсаторов тоже заметно повысилась, достигнув значения в 55 градусов.

Можно отметить, что блок питания имеет тенденцию к повышению шума при увеличении температуры окружающего воздуха при типовых нагрузках, что отрицательно сказывается на акустической эргономике. Вместе с тем, температура конденсаторов в данных условиях не превышает 60 градусов, то есть термонагруженность находится на невысоком уровне.

Оценка потребительских качеств

Потребительские качества Corsair TX550M находятся на достаточно высоком уровне. Правда, ничем выдающимся, включая акустическую эргономику, этот блок питания похвастаться не может, но и откровенно слабых мест у него нет, а имеющиеся отдельные недостатки типичны для большинства современных БП той же ценовой категории. Среди таковых можно отметить низкую нагрузочную способность канала +3.3VDC, высокий уровень шума на максимальной мощности, заметное увеличение термонагруженности при повышении температуры окружающего воздуха, не самое удачное расположение разъемов на проводах, а также не самую большую длину последних. В то же время, Corsair TX550M имеет высокую нагрузочную способность канала +12VDC и приемлемый уровень шума при мощности нагрузки до 350 Вт включительно, что позволяет собрать игровой системный блок с видеокартой на одном из GPU старших серий, например на GTX 1070.

С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами.

Итоги

При цене около 100 долларов Corsair TX550M представляет собой вполне адекватное среднебюджетное решение, но без ярко выраженных достоинств для данного ценового сегмента. Данной модели можно попенять на не слишком хорошо проработанную акустическую эргономику, небольшое количество разъемов и некоторые другие моменты, которые перечислены выше. Но в целом продукт оставил достаточно позитивное впечатление, а среднее положение его серии в линейке продукции Corsair лишь подчеркивает, что не стоит ждать от данной модели всего и сразу — это достаточно бюджетный продукт.

Блок питания Corsair TX550M (RPS0068) предоставлен на тестирование производителем