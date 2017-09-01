Блок питания Corsair HX850



Полная галерея наших фотографий этой модели Данная модель на сайте производителя Средняя цена T-10582138 Розничные предложения L-10582138-10 В начале 2017 года компания Corsair выпустила новую серию блоков питания с хорошо известным названием HX, в состав которой вошли четыре модели мощностью от 750 до 1200 Вт. От моделей серии HXi данные источники питания отличаются в первую очередь отсутствием программно-аппаратного комплекса Corsair Link, что делает невозможным осуществление мониторинга состояния БП при помощи программного обеспечения. Режим работы системы охлаждения также изменить нельзя — все модели данной серии имеют гибридную систему охлаждения с возможностью работы с остановленным вентилятором. Нам был предоставлен на тест блок питания Corsair HX850 (CP-9020138), с которым мы и познакомимся в данном материале. В блоке питания установлен ручной переключатель, управляющий режимом работы шины +12VDC, что позволяет выбирать режим с общей шиной +12VDC (Single) или режим с несколькими линиями +12VDC (Multiple). Вот что сообщает производитель о данной возможности: Включайте одноканальный режим +12 В или многоканальный режим +12 В. В положении «На одну линию» полная выходная мощность линии блока питания +12 В подается на все разъемы, а в положении «На несколько линий» на каждом отдельном разъеме действует защита от превышения силы тока, поэтому на любой подключенный кабель не может быть подано больше 40 А. В принципе, обычному домашнему пользователю нет особой разницы, какой режим используется. Мы же тестировали блок питания в режиме с общей шиной +12VDC. Поставляется блок питания в весьма габаритной упаковке без ручки для переноски — неокрашенной картонной коробке, поверх которой надета суперобложка из плотной бумаги. Упаковка выглядит вполне аккуратно, но без особых изысков. Корпус Corsair HX850 — черного цвета, со скошенными верхними и нижними ребрами, черной решеткой с продольными прутьями и выштамповкой на крышке, что вполне типично для старших серий Corsair. Блок питания довольно габаритный: длина корпуса 180 мм, также дополнительно понадобится не менее 15 мм для подвода проводов к источнику питания, поэтому при монтаже стоит рассчитывать на установочный размер порядка 200 мм. Для малогабаритных корпусов подобные модели обычно не подходят. Характеристики Все необходимые параметры указаны на корпусе блока питания в полном объеме, для мощности шины +12VDC заявлено значение 850 Вт. Соотношение мощности по шине +12VDC и полной мощности составляет 1,0 — это максимальный и, разумеется, отличный показатель. Длина проводов и количество разъемов

Модульные до основного разъема АТХ — 60 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см до процессорного разъема 8 pin SSI — 65 см до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 67 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 67 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема до первого разъема питания видеокарты PCI-E 2.0 VGA Power Connector — 67 см, плюс еще 10 см до второго такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 12 см до второго, еще 12 см до третьего и еще 12 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 12 см до второго, еще 12 см до третьего и еще 12 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 12 см до второго, еще 12 см до третьего и еще 12 см до четвертого такого же разъема до первого разъема SATA Power Connector — 45 см, плюс 12 см до второго, еще 12 см до третьего и еще 12 см до четвертого такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 55 см, плюс 10 см до второго и еще 10 см до третьего такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector («молекс») — 55 см, плюс 10 см до второго и еще 10 см до третьего такого же разъема

Наименование разъема Количество коннекторов Примечание 24 pin Main Power Connector 1 разборный 4 pin 12V Power Connector нет 8 pin SSI Processor Connector 2 разборные 6 pin PCI-E 1.0 VGA Power Connector нет 8 pin PCI-E 2.0 VGA Power Connector 6 разборные 4 pin Peripheral Connector 6 эргономичные 15 pin Serial ATA Connector 12 на 4 шнурах 4 pin Floppy Drive Connector 1 через переходник Все без исключения провода являются модульными, то есть их можно снять, оставив лишь те, которые необходимы для конкретной системы. Длина проводов является достаточной для комфортного использования в корпусах типоразмера full tower и более габаритных с верхним расположением блока питания. В корпусах высотой до 60 см с нижнерасположенным блоком питания длина проводов также должна быть достаточной: до каждого из двух восьмиконтактных разъемов питания процессора — около 65 см. Таким образом, с большинством современных корпусов проблем быть не должно. Правда, с учетом конструкции современных корпусов, имеющих развитые системы скрытой прокладки проводов, один из шнуров вполне можно было бы сделать и более длинным: например, 75-80 см, как у HX1000i или RM1000i SE, чтобы обеспечить максимальное удобство работы при сборке системы. Количество разъемов для подключения компонентов внутри системного блока позволяет обеспечить питанием почти любую систему: 3 видеокарты и 12 накопителей можно подключить сразу при помощи стандартного комплекта поставки. Для подключения SATA-накопителей предусмотрены только три шнура с четырьмя разъемами на каждом, в то время как было бы полезно укомплектовать блок питания длинным шнуром с 1-2 разъемами SATA Power для подключения оптических приводов. Основные шнуры питания имеют сетчатую оплетку, а вот шнуры периферийных устройств выполнены из ленточного провода, что гораздо удобнее как с точки зрения первоначальной сборки, так и при дальнейшем техническом обслуживании. Почему было не использовать ленточный провод для всех шнуров питания, осталось загадкой. Если к самим проводам особых претензий нет, то вот качество штатного переходника на разъем питания FDD оказалось весьма посредственным. Premium Individually Sleeved PSU Cable Kit Pro Package Данная модель на сайте производителя Вместе с Corsair HX850 нам был предоставлен опциональный набор проводов, который можно приобрести отдельно для любого источника питания Corsair из ныне выпускаемых. Его полное название — Premium Individually Sleeved PSU Cable Kit Pro Package, Type 4 (Generation 3), White/Black (Part Number CP-8920156). Данная модификация имеет оригинальную цветовую схему окраски проводов: провода с белой и черной изоляцией чередуются через один. В принципе, выглядит это довольно необычно, пока провода не покроются пылью и не станут одинакового серого цвета. Существуют и другие варианты расцветки, из которых можно выделить полностью красный и синий варианты. Особенностью данных комплектов является наличие встроенных конденсаторов, которые должны дополнительно сглаживать пульсации на выходе БП. Также в комплект входит набор гребенок для аккуратной укладки проводов. Нечто похожее мы уже видели в обзоре блока питания Corsair RM1000i SE, который как раз и был укомплектован подобными проводами изначально. Напомним, что к достоинствам данного комплекта относится высокая гибкость, а вот пылестойкость подобного декоративного покрытия — под большим вопросом. Впрочем, наверняка найдутся желающие приобрести подобный комплект под цвет комплектующих или подсветки корпуса. Схемотехника и система охлаждения Элементы корректора коэффициента мощности и основного инвертора размещены на вполне стандартных радиаторах, представляющих собой пластины. Первый — без оребрения вообще; второй — с достаточно развитым оребрением; толщина основания радиаторов составляет около 6 мм. Элементы синхронного выпрямителя располагаются на дочерних платах, установленных вертикально, и оснащены небольшими теплорассеивателями в виде узких пластин толщиной около 1 мм. Импульсные источники питания на основе преобразователей постоянного тока напряжений +3.3VDC и +5VDC располагаются на еще одной дочерней плате и дополнительного теплоотвода не имеют, что вполне типично для БП с активным охлаждением. Очевидно, что разработчики постарались спроектировать устройство из расчета на конвекционное охлаждение как радиаторов, так и элементов, их лишенных. В Corsair HX850 установлены конденсаторы преимущественно марки Nippon Chemi-Con: высоковольтные серии KMW и низковольтные KZE, KZH, KY, а также большое количество полимерных конденсаторов. Тут все очень достойно. В блоке питания установлен вентилятор Corsair NR135P типоразмера 140 мм (120 мм между центрами крепежных отверстий), основанный, по заявлению производителя, на гидродинамическом подшипнике. Вентилятор имеет двухпроводное подключение. Встроенного ШИМ-контроллера, а также контроля оборотов тут, в отличие от линейки HXi, нет. Также тут отсутствует защита на случай заклинившего вентилятора, которая срабатывала бы при отсутствии возможности раскрутить вентилятор. Есть только канал защиты по температуре (от перегрева) OTP. Тестирование блока питания Первым этапом испытаний является эксплуатация блока питания на максимальной мощности продолжительное время. Такой тест с уверенностью позволяет удостовериться в работоспособности БП. В данном случае никаких проблем не возникло, отклонения значений напряжения от номинала невелики. Следующим этапом инструментального тестирования является построение кросснагрузочной характеристики (КНХ) и представление ее на четвертьплоскости, ограниченной максимальной мощностью по шине 3,3&5 В с одной стороны (по оси ординат) и максимальной мощностью по шине 12 В с другой стороны — по оси абсцисс. В каждой точке измеренное значение напряжения обозначается цветовым маркером в зависимости от отклонения от номинального значения. Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне. Отклонения значений выходных напряжений от номинала КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. В данном случае отклонения действующих значений напряжения от номинала по каналу +12VDC не превышают одного процентов во всем диапазоне мощности, что является отличным результатом. При типичном распределении мощности по каналам отклонения от номинала не превышают одного процента по каналам +5VDC и +12VDC и двух процентов по каналу +3.3VDC. Впрочем, стоит отметить не слишком высокую нагрузочную способность канала +3.3VDC в целом. Данная модель БП хорошо подходит для мощных современных систем из-за высокой практической нагрузочной способности канала +12VDC. Следующий тест призван определить максимальную мощность, которую можно подать через соответствующие разъемы при нормированном отклонении значения напряжения в размере 3 или 5 процентов от номинала. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем PCI-E В случае видеокарты с единственным разъемом питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 150 Вт при отклонении в пределах 3%. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E В случае видеокарты с двумя разъемами при использовании одного шнура питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 250 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать достаточно мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через два разъема PCI-E В случае видеокарты с двумя разъемами питания при использовании двух шнуров питания максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 300 Вт при отклонении в пределах 3%, что тем более позволяет использовать очень мощные видеокарты. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через четыре разъема PCI-E В случае использования двух шнуров питания с двумя разъемами на каждом максимальная мощность по каналу +12VDC составляет не менее 650 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать очень мощные видеокарты уровня GeForce GTX 1080 Ti в паре. Качество питания видеокарты отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке через шесть разъемов PCI-E При нагрузке через шесть разъемов PCI-E мощность по каналу +12VDC составляет не менее 850 Вт при отклонении в пределах 3%, что позволяет использовать три мощные видеокарты. Качество питания системной платы отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания ATX В случае системной платы максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 150 Вт при отклонении 3%. Так как сама плата потребляет по данному каналу в пределах 10 Вт, высокая мощность может потребоваться для питания карт расширения — например, для видеокарт без дополнительного разъема питания, которые обычно имеют потребление в пределах 75 Вт. Так что и тут полученного значения мощности должно хватить. Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора В случае разъема питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 200 Вт при отклонении 3%, что позволяет использовать почти любой десктопный процессор, включая решения для разъемов Socket 2011 и Socket AM4, в том числе в разгоне. Качество питания VRM CPU отклонения действующих значений напряжения от номинала

при нагрузке только через разъем питания процессора В случае многопроцессорных систем при использовании двух разъемов питания процессора максимальная мощность по каналу +12VDC составляет свыше 450 Вт при отклонении 3%, что безусловно позволяет использовать данный БП в многопроцессорных системах. Во время очередного этапа тестирования мы измеряем параметры электросети переменного тока, к которой подключен исследуемый блок питания, при работе последнего на постоянной мощности. На основании полученных данных рассчитываются параметры, определяющие экономичность и эффективность источника питания. Экономичность блока питания рассеиваемая только блоком питания мощность Экономичность модели находится на очень хорошем уровне: на максимальной мощности БП рассеивает около 90,4 Вт, 60 Вт он рассеивает на мощности порядка 560 Вт. На мощности 50 Вт блок питания рассеивает около 16,4 Вт. Работа без нагрузки Режим I, А P, Вт PWR_Off 0,001 0 STB 0,139 0,4 Zload 0,165 7,6 Что касается работы в малонагруженных и ненагруженных режимах, то и тут все весьма достойно: в неактивных режимах сам по себе БП потребляет менее 0,5 Вт, а в активном режиме — около 8 Вт. Эффективность блока питания коэффициент полезного действия и коэффициент мощности

при работе от сети переменного тока Эффективность БП находится на очень хорошем уровне. Согласно нашим измерениям, КПД данного БП достигает значения свыше 90% в диапазоне мощности от 300 до 850 ватт, максимальное зарегистрированное значение составило около 91,3% на мощности 400 Вт. Одновременно с этим, КПД на мощности 50 Вт составил около 79,37%. Тепловой режим Температура конденсаторов при работе на статичной мощности

в течение 20 минут В блоке питания Corsair HX850 вентилятор включается как при достижении пороговой температуры на термодатчике (температура конденсаторов составляла около 70 °C), так и при достижении выходной мощности около 450 Вт. Отключение вентилятора происходит только при достижении пороговой температуры на термодатчике (температура конденсаторов составляла около 42 °C). Температурный диапазон сравнительно широкий, что говорит о попытке избавиться от частых циклов включения-выключения вентилятора, и этого, в принципе, почти удалось добиться. Сравнительно регулярные циклы запуска-остановки наблюдались только на мощности 400 Вт при длительности одного цикла порядка часа, что вполне адекватно. С другой стороны, запуск вентилятора по мощности можно было настроить на более низкое значение, сделав режим работы конденсаторов еще более благоприятным. Также стоит учитывать, что в случае работы с остановленным вентилятором температура компонентов внутри БП сильно зависит от окружающей температуры воздуха, поэтому если она установится на уровне 40-45 °C, это приведет к более раннему включению вентилятора. Блок питания способен долговременно функционировать в безвентиляторном режиме при сравнительно невысокой нагрузке (до 275 Вт включительно) при условии температуры окружающего воздуха ниже 30 °C. Измерение уровня шума При подготовке данного материала мы использовали методику измерения уровня шума блоков питания, которая пока имеет статус экспериментальной. Блок питания располагается на ровной поверхности вентилятором вверх, над ним на расстоянии 0,35 метра размещается измерительный микрофон шумомера Октава 110А-Эко, которым и производится измерение уровня шума. Нагрузка блока питания осуществляется при помощи специального стенда, имеющего бесшумный режим работы. В ходе измерения уровня шума осуществляется эксплуатация блока питания на постоянной мощности в течение 20 минут, после чего производится замер уровня шума. Подобное расстояние до объекта измерения является наиболее приближенным к настольному размещению системного блока с установленным блоком питания. Данный метод позволяет оценить уровень шума блока питания в жестких условиях с точки зрения небольшого расстояния от источника шума до пользователя. При увеличении расстояния до источника шума и появлении дополнительных преград, имеющих хорошую звукоотражающую способность, уровень шума в контрольной точке также будет снижаться, что приведет к улучшению акустической эргономики в целом. Уровень шума блока питания при работе на статичной мощности

в течение 20 минут с расстояния 0,35 метра Corsair HX850 имеет гибридную систему охлаждения, что означает возможность функционирования БП не только при активном, но и при пассивном охлаждении. Управление запуском вентилятора производится в зависимости и от температуры, и от мощности: при нагрузке 500 Вт вентилятор стартует с минимальной задержкой даже при включении БП из холодного состояния. Подобный алгоритм работы является однозначным достоинством данной модели, так как при работе на высокой мощности не требуется прогрева компонентов для включения активного охлаждения, что минимизирует количество циклов старт/стоп, а также обеспечивает более щадящий тепловой режим эксплуатации компонентов блока питания. При работе в диапазоне до 500 Вт включительно шум блока питания находится на очень низком уровне — в пределах 25 дБА с расстояния 0,35 метра. Включившийся вентилятор в данных режимах не ухудшит общую акустическую эргономику компьютера даже ночью. Шум на мощности 750 Вт можно охарактеризовать как находящийся на уровне выше среднетипичного для жилого помещения в дневное время суток, но, тем не менее, шум еще остается в эргономичных пределах. Кроме того, нагрузка, потребляющая такую мощность, вряд ли окажется бесшумной или даже тихой (если это не кипятильник, конечно). Таким образом, в случае компьютерной системы маловероятно, что она будет функционировать тише блока питания, особенно если она не занимает половину жилой комнаты. При работе на мощности 850 Вт уровень шума данной модели уже можно назвать высоким для жилого помещения в дневное время суток — его хорошо слышно в типовой комнате небольших размеров. Существенным достоинством Corsair HX850 является отсутствие скачкообразного роста уровня шума при запуске вентилятора. Также стоит отметить, что мы не обнаружили номиналов мощности, на которых происходят очень частые циклы старт/стоп вентилятора, а это одна из врожденных проблем блоков питания с режимом полной остановки вентилятора. Таким образом, при мощности нагрузки 500 Вт и менее блок питания работает очень тихо даже при запуске вентилятора, а шум на более высоких номиналах мощности можно охарактеризовать как вполне умеренный. Также мы оцениваем уровень шума электроники блока питания, поскольку в некоторых случаях она является источником нежелательных призвуков. Данный этап тестирования осуществляется путем определения разницы между уровнем шума в нашей лаборатории с включенным блоком питания и выключенным. В случае, если полученное значение находится в пределах 5 дБА, никаких отклонений в акустических свойствах БП нет. При разнице более 10 дБА, как правило, есть определенные дефекты, которые можно услышать с расстояния около полуметра. На данном этапе измерений микрофон шумомера располагается на расстоянии около 40 мм от верхней плоскости БП, так как на бо́льших расстояниях измерение шума электроники весьма затруднительно. Измерение производится в двух режимах: дежурном режиме (STB, или Stand by) и при работающем на нагрузку БП, но с принудительно остановленным вентилятором. Акустический шум электроники при работе на статичной мощности

с расстояния 0,04 метра В режиме ожидания шум электроники полностью отсутствует. В целом шум электроники можно считать относительно низким во всем измеренном диапазоне. Функционирование при повышенной температуре Уровень шума блока питания при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность, Вт Уровень шума, дБА Изменение, дБА Максимальная 42 1 500 Вт 25 0 125 Вт 19 0 Температура конденсаторов при температуре окружающего воздуха 40 °C Выходная мощность, Вт Температура, °C Изменение, °C Максимальная 71 10 500 Вт 60 13 125 Вт 61 14 На финальном этапе тестовых испытаний мы решили проверить работу источника питания при повышенной температуре окружающего воздуха, которая составляла 40 градусов по шкале Цельсия. В ходе данного этапа тестирования производится нагрев помещения объемом около 8 м³, после чего выполняются измерения температуры конденсаторов и уровня шума блока питания на трех номиналах: на максимальной мощности БП, а также на мощности 500 и 125 Вт. В данном случае мы видим, что уровень шума не изменяется, а вот температура внутри блока питания возрастает довольно заметно. Впрочем, даже на максимальной мощности она не превышает значения 75 градусов, а на номиналах 500 и 125 Вт держится в районе 60 градусов. Отметим, что на мощности 125 Вт даже в подобных условиях вентилятор быстро останавливался после перехода с более высокого номинала. Оценка потребительских качеств Потребительские качества Corsair HX850 находятся на высоком уровне. Этому способствуют очень хорошая акустическая эргономика, высокая нагрузочная способность канала +12VDC, большое количество разъемов, а также высокая экономичность. Есть и некоторые недоработки: не все шнуры питания выполнены из ленточного провода, длина шнуров питания до разъема питания процессора не самая большая, а точнее, она соответствует среднебюджетным решениям, что в случае блока питания с подобной стоимостью кажется не слишком уместным. Шум на мощности от 750 Вт также становится весьма заметным, а на максимальной мощности уже высоким. Но с другой стороны, в большинстве реальных рабочих сценариев достичь такого уровня потребления от блока питания будет довольно сложно, поэтому мало кто с этим столкнется. По сути, Corsair HX850 позволяет реализовать два варианта: собрать очень тихую полностью топовую систему с одной видеокартой или же установить две топовые видеокарты, но с более высоким уровнем шума при высоких нагрузках. Собрать очень тихий компьютер с двумя топовыми видеокартами — задача в принципе не самая простая, так что все логично. С положительной стороны отметим комплектацию блока питания японскими конденсаторами, а также вентилятором с заявленным гидродинамическим подшипником. Итоги В принципе, как и ожидалось, серия HX — это минимально облегченный вариант серии HXi: без программно-аппаратного комплекса мониторинга, но с сохраненными основными потребительскими качествами. Corsair HX850 из этой серии пригоден не только для эксплуатации в домашних игровых или универсальных компьютерах, но и в рабочих станциях различного назначения. Причем с учетом его стоимости больше шансов увидеть его применение именно в системах, с помощью которых выполняется какая-либо работа, а не в типичном домашнем окружении.

Блок питания Corsair HX850 предоставлен на тестирование производителем





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