Корпус Thermaltake View 31

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Линейка компьютерных корпусов View компании Thermaltake появилась лишь во второй половине 2016 года и на данный момент насчитывает всего 3 модели. Первые две — View 27 и View 28 — были во многом похожи, их основной отличительной чертой являлось большое акриловое окно необычной формы, которое начиналось на левой стенке и плавно переходило на верхнюю, формируя элегантный изгиб.

Данный обзор посвящен новому представителю этой линейки — корпусу Thermaltake View 31, обе боковые стенки которого выполнены прозрачными и изготовлены уже не из привычного акрила, а из настоящего закаленного стекла толщиной 4 мм с эффектом легкого затемнения. Может показаться, что декоративная передняя панель корпуса также выполнена из стекла, однако в данном случае это пластик, но тоже прозрачный, хоть и значительно более затемненный.

В продаже можно встретить две модификации View 31: TG и TG RGB. В первом случае корпус комплектуется всего двумя вентиляторами типоразмера 120 мм с голубой подсветкой, а во втором в комплект поставки входят уже три вентилятора Thermaltake Riing 14 LED RGB 256 Colors, которые, как нетрудно понять по названию, имеют типоразмер 140 мм и подсветку на основе RGB-светодиодов. Последняя модификация нам и досталась.

Для выбора скорости вращения всех вентиляторов и управления их подсветкой в комплект входит внутренний контроллер без возможности управления по USB и каскадирования — такая возможность есть только у более дорогой модели контроллера, входящего в комплект Riing Plus Premium Edition, которую в любом случае придется приобретать отдельно.

Поставляется корпус в непримечательной картонной коробке с прорезями по бокам для более удобной переноски. Полноценной ручки на коробке, к сожалению, не предусмотрено, хотя она явно была бы не лишней: за счет применения стеклянных панелей вес корпуса вместе с коробкой составляет почти 12 кг. Для защиты корпуса от падений и неаккуратной транспортировки применяется усиленный, более толстый пенопласт. В комплект поставки помимо самого корпуса и элементов системы охлаждения входят спикер, многоразовые стяжки, набор крепежных винтов и краткая инструкция по сборке, в том числе на русском языке.

Компоновка

Если не обращать внимание на стеклянные панели, то в целом компоновку корпуса можно назвать вполне привычной для Midi-Tower моделей 2016 и 2017 года. Блок питания расположен в нижней части корпуса, проектировщики не стали помещать его в отдельный объем или накрывать каким-либо кожухом.

Основание для установки системной платы предусматривает крепление для плат Mini-ITX, microATX и ATX. При этом в верхней части подложки присутствует больших размеров вырез, призванный упростить монтаж и демонтаж процессорных охладителей. Его размер оказывается лишь на несколько сантиметров меньше ширины компактной Mini-ITX-платы.

Системе хранения данных, согласно последним трендам, уделено относительно мало внимания. В передней нижней части корпуса установлена стальная корзина для трех накопителей, которые предполагается устанавливать через универсальные пластиковые салазки — они подходят как для полноразмерных HDD, так и для 2,5″ SSD. В случае необходимости установить видеокарту длиной более 280 мм или же дополнительные компоненты систем жидкостного охлаждения данную корзину можно демонтировать, а диски закрепить на обратной стороне подложки системной платы, используя те же самые салазки.

Стоит отметить, что в продаже можно будет найти дополнительные корзины с салазками для данного корпуса, которые можно ставить друг на друга, и в этом случае максимальное число накопителей будет составлять 9 штук, но в реальности этим вряд ли кто-то заинтересуется, ведь проще и логичнее сразу выбирать модель, нацеленную на функциональность, а не на максимальную визуальную привлекательность, если в этом действительно есть необходимость.

Конструкция

Фронтальная панель корпуса практически полностью выполнена из темного глянцевого пластика, который визуально напоминает стекло. Через него нельзя рассмотреть внутреннее содержимое корпуса, однако стоит включить питание, как изнутри пойдет мягкий, приглушенный свет от двух RGB-вентиляторов, подсветка которых практически равномерно распределена по всей окружности. Смотрится действительно интересно и необычно, особенно в темное время суток. Само собой, глянцевый пластик активно собирает все отпечатки пальцев, поэтому фронтальную панель надо или никогда не трогать, или активно протирать микрофиброй.

Все элементы управления и передние порты ввода/вывода расположены на переднем краю верхней стенки — не самый удобный вариант при настольном размещении корпуса, но для размещения на полу он подходит весьма удачно. В представленный набор входят разъемы для подключения микрофона и наушников, кнопка сброса, индикатор активности HDD, кнопка включения со встроенным индикатором Power LED, два порта USB 3.0 и еще два порта USB 2.0.

Обе кнопки имеют минимальный ход и срабатывают с громким щелчком. Индикатор Power LED встроен в кнопку включения, он представляет собой рамку по внешнему периметру кнопки, которая слабо и неравномерно светится синим. Индикатор HDD LED выполнен максимально компактным и светится красным цветом. Порты USB расположены относительно далеко друг от друга, так что одновременному подключению даже четырех крупногабаритных устройств ничего мешать не должно.

Бо́льшую часть площади верхней панели занимает перфорированная область, прикрытая пылевым фильтром в магнитной рамке. Обе боковые стенки по понятным причинам лишены каких-либо вентиляционных отверстий. Задняя стенка выполнена традиционно для Midi-Tower-корпусов, стоит отметить лишь почти максимальную площадь перфорации всех элементов, что, безусловно, улучшает систему охлаждения комплектующих, но заметно снижает общую прочность конструкции.

Стои́т Thermaltake View 31 на высоких пластиковых ножках с тонкими накладками из мягкого синтетического материала, напоминающего плотный поролон. Корпус предусматривает установку дополнительных вентиляторов на нижнюю стенку, поэтому пылевой фильтр в этой области занимает практически всю площадь от края до края.

Система вентиляции

Важно понимать, что корпуса из линейки Thermaltake View и аналогичные модели других производителей предназначены в первую очередь для сборки и последующей демонстрации систем жидкостного охлаждения, причем не столько готовых и «запаянных», сколько самостоятельно составленных из различных компонентов, желательно с полноцветной RGB-иллюминацией.

В этом плане модель View 31 позволяет сборщику действительное многое: есть место для монтажа радиатора стандартной толщины длиной до 360 мм на передней панели, тонкого радиатора такой же длины на верхней стенке и небольшого радиатора на 120 мм на задней. Место дисковой корзины можно, при желании, отдать под установку внешней помпы и расширительного бачка, соединяя все элементы системы жесткими трубками и фитингами с подсветкой.

Поклонникам более традиционных методов охлаждения комплектующих будет сложнее создать максимально яркий и эффектный корпус, но в любом случае простор для экспериментов присутствует. Хорошим началом будут 3 комплектных вентилятора типоразмера 140 мм с RGB-подсветкой, способной отображать до 256 оттенков цветов. В общей сложности Thermaltake View 31 предусматривает установку до 9 корпусных вентиляторов, из них на передней панели может располагаться три вентилятора на 120 мм, два на 140 мм или один большой типоразмера 200 мм; на верхней стенке корпуса можно установить три вентилятора на 120 или 140 мм или же два вентилятора на 200 мм. Задняя стенка предусматривает установку всего одного вентилятора на 120 или 140 мм, а нижняя — двух аналогичных охладителей.

В варианте «из коробки» спереди установлены два вентилятора на вдув и сзади один на выдув. Все они оснащены проприетарным 5-контактным разъемом, который следует подключать к комплектному контроллеру, который, в свою очередь, подключается к 4-контактному разъему на системной плате и дополнительного питания не требует.

Контроллер представляет собой небольшую пластиковую коробочку с тремя кнопками: Speed, Play/Pause и Mode. Нажатие на кнопку Speed переключает профиль работы вентиляторов между двумя режимами: обычный (800—1400 об/мин) и тихий (600—1100 об/мин). Таким образом, режим работы вентилятора задает лишь его минимальную и максимальную скорость, а ее конкретное значение будет зависеть от настроек BIOS или другого ПО для управления скоростью вращения вентилятора с помощью PWM-сигнала.

Нажатие на кнопку Mode по кругу меняет цвет подсветки всех подключенных к контроллеру вентиляторов. Подсветка может становиться красной, синей, белой, зеленой или же плавно переходить от одного цвета к другому, демонстрируя все оттенки, которые способны выдать установленные светодиоды. Если в этом режиме нажать кнопку Play/Pause, то подсветка перестанет меняться, выбранный цвет будет зафиксирован до момента повторного нажатия на Play или Mode. При желании всю подсветку можно полностью отключить, такой режим тоже предусмотрен. Все настройки сохраняются в памяти контроллера, в том числе после полного обесточивания компьютера, их не нужно каждый раз выставлять заново.

Что касается средств защиты от попадания в корпус пыли, то в Thermaltake View 31 установлено три пылевых фильтра, но, к сожалению, только один из них можно назвать по-настоящему эффективным. Приток холодного воздуха ко всем фронтальным вентиляторам осуществляется через небольшую область перфорации на правой боковой грани лицевой декоративной панели. Фильтр в этом месте выполнен в виде пластиковой сетки с размером ячейки больше миллиметра, так что обычную мелкую пыль он полностью пропустит.

Из такого же материала выполнен фильтр на верхней панели. Он установлен в магнитную рамку, благодаря чему уверенно держится на своем месте и очень легко снимается, но пыль будет проходить через него и оседать как на комплектующих, так и на обратной стороне закаленного стекла. Последний пылевой фильтр установлен на нижней стенке корпуса. Он изготовлен из переплетенной синтетической сетки и упакован в пластиковую рамку. Благодаря удобной конструкции направляющих и выступов данный фильтр можно быстро извлечь и поставить на место, выдвигая его в сторону передней или задней панели. Корпус при этом поднимать или класть на бок не требуется.

Сборка системного блока

Передние и задние грани боковых стенок корпуса снабжены небольшими пластиковыми насадками, благодаря которым стенки фиксируются на корпусе без риска поцарапать стекло и создать никому не нужную вибрацию от соприкосновения стекла и металла. Для демонтажа каждой стенки достаточно открутить два винта с накатной головкой.

Системная плата в данном корпусе устанавливается на привычные полые шестигранники с резьбой, они заранее проставлены производителем для всех типов поддерживаемых плат. Для уменьшения вибрации блока питания на нижней стенке предусмотрены виброгасящие прокладки из такого же материала, который применяется на ножках View 31. Блок питания можно установить вентилятором книзу или кверху — монтажные отверстия на задней стенке это позволяют.

Все заглушки для плат расширения являются съемными и фиксируются одним винтом с накатной головкой. Отметим, что одну видеокарту в этом корпусе можно установить не только привычным образом, но и параллельно плоскости системной платы, используя комплектный стальной кронштейн. К большому сожалению, в Thermaltake приняли решение положить в комплект только одну часть этого механизма, а гибкий шлейф, являющийся чем-то вроде удлинителя для разъема PCI-E, предлагается покупать отдельно. Фирменный кабель длиной 200 мм можно приобрести за $30, в то время как более короткие и, вероятно, менее качественные аналоги noname-производителей можно найти в продаже за $5-10.

Полноразмерные жесткие диски устанавливаются в пластиковые салазки без применения отвертки. Для гашения вибрации, передаваемой диском на корпус, используются маленькие и очень тонкие прокладки все из того же материала, похожего на плотный поролон, хотя более привычный силикон в этом качестве выступает заметно лучше. В случае использования 2,5″ накопителей их следует прикрутить к салазкам с помощью 4 винтов. Салазки задвигаются в корзину по направляющим, возможность дополнительной фиксации винтами не предусмотрена. Небольшой люфт установленных в корзину салазок с диском наблюдается как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.

Если место в передней части корпуса нужно освободить для длинной видеокарты или дополнительных компонентов системы охлаждения, то корзину можно извлечь из корпуса, открутив 4 винта под крестовую отвертку. В этом случае диски на салазках закрепляются на обратной стороне подложки для системной платы на большом удалении друг от друга. Салазки фиксируются без применения винтов за счет несложной системы пазов, защелки и упругости самой пластмассы.

Важно понимать, что диски в этой нише оказываются отрезанными от основных воздушных потоков системы охлаждения корпуса. Для их одновременного запитывания придется проложить две или даже три линии с SATA-разъемами, что не так удобно, да и выглядит не столь аккуратно и минималистично. Если же устанавливать диски в предназначенную для них корзину, то прокладка кабелей заметно упростится, единственным создающим неудобства моментом могут стать прорези-отверстия в подложке, через которые предстоит подключать кабели к дискам. Их размер не насколько мал, чтобы сделать процесс подключения мучительным, но удобства они не добавляют.

Система скрытой укладки проводов в Thermaltake View 31 предусматривает большое количество прикрытых резиновыми заглушками отверстий по периметру системной платы, в комплекте поставки идут удобные многоразовые стяжки, а расстояние между подложкой основной платы и правой боковой стенкой составляет почти 3 см — все это в совокупности позволяет сборщику максимально аккуратно развести все питающие и сигнальные кабели.

Порты USB 2.0 и USB 3.0 с передней панели подключаются двумя монолитными колодками. Аудиоразъемы также подключаются монолитным коннектором стандарта HDA без обратной совместимости с AC’97. Набор проводов для подключения кнопок и индикаторов представлен традиционной россыпью.

Измерение уровня шума

Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются. Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь.

Контроллер вентиляторов позволяет подключить до четырех вентиляторов Riing с пятиконтактными разъемами. Механическая совместимость со стандартными разъемами вентиляторов тут отсутствует, хотя электрически разъемы совместимы. Таким образом, для подключения обычных вентиляторов потребуется какой-то переходник, который в комплект не входит. Подробнее подключение вентиляторов к контроллеру описано в нашем обзоре комплекта Thermaltake Riing 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition. Сам контроллер подключается к стандартному разъему вентилятора на системной плате и умеет пропускать не только сигнал управления (ШИМ), но и напряжение питания без какой-либо коррекции. Таким образом, управлять вентиляторами можно, регулируя не только коэффициент заполнения ШИМ, но и напряжение питания или оба этих параметра одновременно.

Контроллер имеет на корпусе кнопку Speed, которая позволяет уменьшить коэффициент заполнения ШИМ относительно его исходного значения, поданного на вход контроллера. По причине весьма оригинального исполнения блока управления наиболее вероятной представляется ситуация, когда контроллер будет переключен в один из двух режимов навечно, а сам блок управления — убран подальше. Дело в том, что, в отличие от полноценного варианта исполнения контроллера, который имеет разъем USB и соответствующее программное обеспечение для управления (см. ссылку на обзор выше), у варианта контроллера, поставляющегося с данным корпусом, разъем USB отсутствует, что существенно ухудшает удобство его использования.

Мы измерили уровень шума системы вентиляции корпуса в двух вариантах: при управлении скоростью вращения вентиляторов напряжением питания (на входе контроллера) и изменением коэффициента заполнения ШИМ. В последнем случае также были проведены измерения в двух режимах, которые переключались при помощи кнопки Speed (Max и Min). Скорость вращения измерялась при снятой передней панели; при установке панели на место скорость вращения будет немного ниже, так как ее наличие создает дополнительное аэродинамическое сопротивление. Уровень шума измерялся в двух вариантах: со снятой и с установленной передней панелью, на графиках приведен последний вариант.

Уровень шума корпуса при настольном размещении

Скорость вращения вентиляторов изменялась от 465 до 1360 об/мин при регулировании питающим напряжением, что косвенно демонстрирует широкий диапазон изменения производительности системы вентиляции корпуса.

При питании вентиляторов напряжением 5 В уровень шума находится на очень низком уровне даже при расположения микрофона в ближнем поле. Однако с ростом напряжения питания уровень шума повышается. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от очень низкого (21,7 дБА) до среднего (35,2 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток.

Уровень шума корпуса при напольном размещении

При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как средний для жилого помещения в дневное время суток.

Режим Настольное размещение Напольное размещение 5 В 20,6 дБА 19,8 дБА 12 В 37 дБА 32,5 дБА Min 28,2 дБА 24,5 дБА Max 37 дБА 32,5 дБА

При управлении вентиляторами через штатный контроллер и при размещении микрофона шумомера в ближнем поле шум находится на пониженном уровне на первой ступени (Min), а при работе на второй ступени (Max) шум можно назвать повышенным. При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом, шум можно будет охарактеризовать как низкий на первой ступени (Min) и как пониженный при работе на второй ступени (Max). Коэффициент заполнения ШИМ во время данных тестов составлял 100%, что демонстрирует также и возможности контроллера при отсутствии управляющего сигнала (ШИМ) на его входе. Проще говоря, контроллер будет работать и при подключении к трехконтактному разъему на материнской плате — правда, это нежелательный вариант, так как всю мощность контроллер потребляет через этот же разъем, отдельного разъема питания, который подключается к БП напрямую, тут нет.

На следующем этапе мы измерили параметры системы охлаждения корпуса, регулируя коэффициент заполнения ШИМ в диапазоне от 10 до 100 процентов.

Минимальная скорость вращения вентиляторов составила около 465 и 708 оборотов в минуту на первой и второй ступени работы контроллера соответственно. Максимальная скорость вращения составила 990 и 1360 оборотов в минуту соответственно.

В собранном корпусе уровень шума системы охлаждения изменяется от 20,7 до 28,3 дБА при расположении микрофона в ближнем поле в случае работы контроллера на первой ступени (с коррекцией входного сигнала). При значении коэффициента заполнения ШИМ равном или менее 70% шум системы охлаждения корпуса находится на низком уровне, а при КЗ от 10% до 60% шум минимально заметный для жилого помещения в дневное время (большинство подобный уровень устроит и в ночное время).

На второй ступени контроллера (без коррекции входного сигнала) шум системы охлаждения изменяется от 22,7 до 37 дБА при расположении микрофона в ближнем поле. При значении коэффициента заполнения ШИМ равном или менее 40% шум системы охлаждения корпуса находится на низком уровне, а при КЗ от 10% до 30% шум минимально заметный для жилого помещения в дневное время (большинство подобный уровень устроит и в ночное время).

На первой ступени работы контроллера с коррекцией входного сигнала при большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом, шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при КЗ от 10% до 70%, а при работе с бо́льшим КЗ — как низкий для жилого помещения в дневное время суток.

На второй ступени работы контроллера с коррекцией входного сигнала при большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом, шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при КЗ от 10% до 50%, а при работе с бо́льшим КЗ — как средний для жилого помещения в дневное время суток.

Можно констатировать, что диапазон регулирования оборотов на каждой из двух ступеней работы контроллера при управлении посредством ШИМ меньше диапазона регулирования при управлении скоростью вращения вентиляторов посредством изменения питающего напряжения. Это приводит нас к простому выводу, что наилучшие результаты можно получить, используя внешний источник питания соответствующей мощности с регулируемым выходным напряжением, так как это позволит добиться минимального уровня шума в режиме низкой нагрузке и обеспечит максимальную производительность системы вентиляции, когда это потребуется. Впрочем, и при регулировании за счет ШИМ результаты вполне достойные.

Ослабление шума со стороны передней панели находится на уровне 4-5 дБА, что с учетом сетчатой верхней панели можно считать достойным показателем, то есть некоторый эффект ослабления шума от источников внутри корпуса все-таки присутствует хотя бы со стороны передней панели. С герметичностью, судя по всему, дела также обстоят неплохо.

Качество комплектных вентиляторов сравнительно неплохое, но шум привода на низких оборотах все же прослушивается на небольших расстояниях, особенно при работе на первой ступени контроллера (с коррекцией входного сигнала) с КЗ от 10% до 20%.

Качество системы охлаждения можно было бы оценить весьма высоко, если бы не явное желание разработчиков сэкономить три копейки за счет упрощения контроллера, сделав его вещью в себе, а не дополнительным элементом корпуса, которым не просто удобно пользоваться, но и хочется делать это постоянно.

Купить дополнительный вентилятор или вентилятор для замены одного из вышедших из строя не так уж просто, особенно на территории России. Практически все предложения связаны с продажей комплекта из трех вентиляторов и контроллера, а вот приобрести один вентилятор с пятиконтактным разъемом крайне затруднительно. На amazon.com подобный вентилятор стоит около 25 долларов, что достаточно гуманно.

В общем, перед нами корпус не для обычных пользователей, а для энтузиастов, не ищущих простых путей.

Позиционирование и выводы

В 2017 году явным трендом у корпусов, ориентированных в первую очередь на геймеров, является желание производителей добавить в новые модели элементы с RGB-подсветкой, а также заменить акрил на более благородное закаленное стекло большой толщины. У компании Thermaltake неплохо получается следовать данному тренду, предлагая геймерам и энтузиастам яркую и необычно выглядящую модель View 31. Особенно выгодной может стать покупка модификации TG RGB, в комплект поставки которой входит три вентилятора Riing 14 RGB, которые сами по себе стоят порядка 4000 рублей.

Совершенно очевидно, что корпус с таким дизайном — это нишевый продукт, у которого есть своя небольшая, но активная целевая аудитория. Рекомендовать его к покупке в качестве основы для офисного ПК, рабочей станции или HTPC было бы как минимум странно. В то же время, когда дизайн и возможность построения сложной системы жидкостного охлаждения из отдельных компонентов выходят на передний план, то нет смысла акцентировать внимание на просчетах в эргономике и досадных мелочах.

Однако о двух важных недостатках сказать все-таки стоит. Первый серьезный просчет, который вызывает недоумение — это наличие в комплекте кронштейна для установки видеокарты параллельно системной плате, но невозможность его использования без покупки дополнительного кабеля, который еще нужно умудриться найти в продаже. Намного правильнее и честнее по отношению к покупателям было бы вложить в комплект простейшую Г-образную плату-переходник (райзер) из небольшого куска текстолита, ее себестоимость вряд ли сильно сказалась бы на итоговой цене достаточно дорогого продукта.

Второй просчет связан с комплектным контроллером вентиляторов. В отличие от премиальной версии, которую можно подключить к компьютеру по USB, после чего управлять скоростью и подсветкой хоть с мобильного телефона, в данной версии придется или настроить все параметры раз и навсегда, или каждый раз открывать корпус, находить в нем аккуратно спрятанную коробочку и менять скорость вращения или цвет подсветки. Более правильным решением в данной ситуации было бы разместить кнопки управления на корпусе, тогда ими можно было бы удобно пользоваться в любой момент.

В остальном же Thermaltake View 31 представляет собой неплохую основу для сборки современного игрового компьютера с возможностью установить самые производительные и горячие комплектующие, получив на выходе относительно тихий и привлекательно выглядящий ПК.

За оригинальный внешний вид, которым он не в последнюю очередь обязан полупрозрачной передней панели из пластика, выгодно смотрящейся при подсветке изнутри, корпус Thermaltake View 31 получает нашу редакционную награду за текущий месяц.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор корпуса Thermaltake View 31:

Наш видеообзор корпуса Thermaltake View 31 можно также посмотреть на iXBT.Video

Корпус предоставлен на тест производителем