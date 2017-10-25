Корпус Corsair Carbide Series SPEC-04

К нам на обзор попал новый представитель линейки корпусов Carbide Series компании Corsair — это полноразмерная модель формата Midi-Tower начального уровня под названием Corsair Carbide Series SPEC-04. Стоит отметить, что визуально новые модели SPEC-04 и SPEC-Alpha заметно отличаются от предыдущих представителей линейки Carbide в целом и SPEC в частности.

Здесь для оформления передней панели используется пластиковая накладка с геометрическим рисунком и яркие, контрастные цвета оформления — черный с красным или желтым. Впрочем, для любителей более сдержанных цветов предусмотрен и черно-серый вариант. К нам на тестирование попал корпус со вставками красного цвета — это, пожалуй, самый агрессивный вариант из всех представленных.

Как мы уже отметили, корпус SPEC-04 относится к максимально бюджетной ценовой категории, поэтому ждать от него высокого качества материалов и интересных технических решений не приходится. Однако компания-производитель позиционирует его в качестве основы для построения игрового ПК, а значит, с размещением крупногабаритных и горячих комплектующих он должен справляться в любом случае.

Поставляется корпус в коробке из обычного картона, на боковых гранях которой предусмотрены вырезы для более удобной транспортировки. Сразу хочется сказать, что коробка с корпусом кажется слишком легкой, как будто что-то забыли положить внутрь или шасси по большей части выполнено из пластика. Впрочем, в вопросе транспортировки такая легкость скорее плюс, чем минус — Corsair Carbide SPEC-04 можно без труда переносить одной рукой без применения дополнительных приспособлений.

В комплект поставки помимо самого корпуса и элементов системы охлаждения входит инструкция по сборке в картинках, набор крепежных винтов и несколько одноразовых стяжек для более аккуратной укладки проводов — традиционный минимальный набор самого необходимого.

Компоновка

Скомпонован корпус максимально просто: верхняя передняя часть оставлена пустой, здесь не предусмотрена установка дополнительных корзин для HDD или оптических приводов. Зато здесь можно будет разместить радиатор жидкостного охлаждения, если, конечно, у потенциального покупателя бюджетного корпуса возникнет желание собирать СВО, каждый компонент которой стоит как минимум столько же, а скорее всего — больше, чем весь корпус целиком.

Нижняя передняя часть отдана под корзину на 3 накопителя — это могут быть как полноразмерные HDD, так диски ноутбучного формата. Еще 2 диска формата 2,5″ можно закрепить на оборотной стороне подложки системной платы в передней верхней части корпуса. Впрочем, поскольку в данном корпусе для этой цели не используется дополнительный кронштейн (диск просто прикручивается к внутренней стенке), то диск можно разместить и в основном объеме, а в узкую область между подложной системной платы и правой стенкой корпуса вывести только крепежные винты — в некоторых случаях такой подход будет более удобным.

Основное пространство внутри корпуса отведено, как и полагается, посадочному месту под установку материнской платы. Блок питания расположен в нижней задней части корпуса, отдельного объема или хотя бы декоративного кожуха для него не предусмотрено, так что провода (хотя бы частично) будут видны через большое окно из оргстекла на левой стенке корпуса.

В целом, решение по компоновке SPEC-04 не вызывает особых нареканий, все выполнено максимально привычно для корпусов Midi-Tower последних лет, без откровений и претензий на уникальность.

Конструкция

Размеры корпуса — 492×201×433 мм (В×Ш×Г, включая выступающие элементы). Вес без упаковки составляет 4,2 кг, что совсем мало для таких габаритов. И это при том, что корпус не выполнен преимущественно из пластика, да и объем перфорации здесь не больше, чем у похожих по объему корпусов хотя бы той же фирмы Corsair. Только весят они как минимум на 2 кг больше. Никакого секрета и чудесных наноматериалов тут нет, просто качество стали соответствует бюджетному позиционированию корпуса, и ее толщина составляет 0,5-0,6 мм в зависимости от элемента.

Стоит отметить, что проектировщики SPEC-04 понимали, что без применения дополнительных ребер жесткости такая слабая конструкция просто согнется и перекосится в руках сборщика. Поэтому гладких поверхностей большой площади в данном корпусе практически нет — на каждом элементе присутствуют выпуклые и вогнутые элементы разной высоты, что в конечном итоге делает Corsair Carbide SPEC-04 сопоставимым по жесткости, например, с более дорогим и заметно более тяжелым корпусом Carbide 270R.

Передняя декоративная панель корпуса поделена на две несимметричные части: правая выполнена из плотного тяжелого пластика черного цвета, а левая изготовлена из тонкой стальной сетки и красной (в нашем случае), не слишком плотной окантовки. Сетка сильно прогибается и довольно охотно дребезжит при ударах пальцами, поэтому если бы в корпусе находилась помпа водяного охлаждения или оптический привод, то резонирующего шума, скорее всего, было бы хоть отбавляй.

Все порты ввода-вывода и элементы управления вынесены на правую грань лицевой панели. В их состав входит квадратная кнопка включения, порт USB 3.0, порт USB 2.0, разъемы для подключения микрофона и наушников, индикатор активности HDD и небольшая кнопка сброса. Порты USB находятся достаточно близко друг к другу, поэтому с одновременным подключением двух крупногабаритных устройств могут возникнуть проблемы.

Обе кнопки имеют минимальный ход и срабатывают с громким щелчком. Индикатор Power LED встроен в кнопку включения, светится он, как и индикатор активности HDD, белым цветом. Свечение приглушенное за счет матового рассеивателя, по глазам в ночное время не бьет. Кроме того, в комплекте поставки идет вентилятор типоразмера 120 мм с красной неотключаемой подсветкой, которая обращает на себя значительно больше внимания, чем оба индикатора вместе взятые.

На верхней стенке в районе центрального процессора находятся области перфорации для установки двух вентиляторов. Обе боковые стенки заметно выступают за основной объем корпуса, что придает им дополнительную жесткость и увеличивает пространство для установки кулера CPU и скрытой укладки проводов. Правая стенка корпуса абсолютно глухая, в то время как бо́льшую часть левой занимает окно из оргстекла, выполненное без заметных нареканий. Однако обращаться с ним нужно максимально осторожно: пластик после снятия защитной пленки очень легко поцарапать даже во время обычной уборки, если не применять чистую ткань из микрофибры.

На задней стенке нет ничего примечательного, только вырез для установки блока питания и посадочное место для еще одного вентилятора. Устанавливается корпус на достаточно высокие пластиковые ножки с небольшими резиновыми накладками. Складывается ощущение, что эти накладки довольно быстро сотрутся, но, возможно, это ощущение обманчиво.

Система охлаждения

Корпус Corsair Carbide SPEC-04 позиционируется как решение для геймеров, поэтому отсутствие возможности установить достаточное количество корпусных вентиляторов выглядело бы по меньшей мере странно.

Данная модель корпуса предусматривает установку в общей сложности 5 корпусных вентиляторов: 2 типоразмера 120 или 140 мм на передней панели, еще 2 вентилятора на 120 мм можно установить на верхней стенке, а последний 120-миллиметровый вентилятор предлагается закрепить на задней стенке.

При этом в комплекте поставки идет только 1 вентилятор типоразмера 120 мм с неотключаемой красной подсветкой, установленный на передней стенке. Красоту подсветки трудно оценить объективно, но чисто субъективно хотелось бы, чтобы свечение заполняло переднюю панель более равномерно сверху донизу, а не оставалось небольшим пятном в центре.

В теории можно попробовать разместить в SPEC-04 радиаторы систем жидкостного охлаждения длиной до 140 мм на передней панели и до 120 мм на задней стенке. К сожалению, установить радиатор на верхнюю стенку не представляется возможным, так как корпус относительно низкий и расстояние от края материнской платы до верхней стенки позволяет установить только вентилятор, да и тот впритык.

Что касается защиты корпуса от пыли, то полноценный съемный фильтр в SPEC-04 имеется только один — на нижней стенке корпуса в районе блока питания. Он выполнен из синтетической сетки в пластиковой рамке, конструкция с применением салазок позволяет очень быстро извлекать и ставить фильтр на место без необходимости приподнимать корпус или класть его на бок.

Номинально пылевой фильтр присутствует и на обратной стороне лицевой декоративной панели, но там он выполнен из более крупной сетки и к тому же является несъемным — его придется мыть или пылесосить вместе с самой панелью. Отверстия на верхней стенке корпуса от пыли никак не защищены, с этим придется смириться — или же приобрести дополнительный фильтр в магнитной рамке у самой Corsair или у другого производителя.

Максимальная высота процессорного кулера составляет примерно 160 мм.

Если не придираться по мелочам, то замечание к системе охлаждения Corsair SPEC-04 только одно: посадочных мест на передней стенке стоило сделать три, а не два. Вентилятор в нижней части корпуса мог бы дополнительно обдувать корзину с жесткими дисками, а в случае применения вентилятора с подсветкой — свечение передней панели в темное время суток было бы максимально привлекательным и равномерным.

Сборка системного блока

Обе боковые стенки корпуса крепятся на винтах с накатной головкой из пластика. Снимаются они без особого труда, но для обратной установки корпус лучше положить на бок — иначе велик риск не полностью попасть в направляющие, а тогда прижим боковой стенки будет не максимально прочным и ровным.

Все стойки для монтажа материнской платы заранее проставлены производителем, тратить на это время не нужно. Корпус предусматривает установку плат всех распространенных форматов: ATX, microATX и Mini-ITX.

Полноразмерные диски устанавливаются в соответствующую корзину на 3 посадочных места через пластиковые салазки. Ничего прикручивать не нужно, салазки просто «натягиваются» на диск, после чего он заводится в корзину до щелчка. Качество фиксации при этом оставляет желать лучшего: чувствуется люфт как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Для установки дисков ноутбучного формата можно использовать как эти же салазки, так и 2 дополнительных посадочных места на внутренней стенке корпуса. В обоих случаях монтаж осуществляется с помощью 4 винтов, прикрученных к нижней стенке накопителя. Поскольку конструкция SPEC-04 не предусматривает никаких кронштейнов для фиксации 2,5″ дисков на внутренней стенке, то и располагать их можно на любой стороне — как в основном объеме, так и в пространстве между подложкой и правой боковой стенкой.

Заглушки для плат расширения номинально являются съемными, каждая из них фиксируется одним винтом под крестовую отвертку. Кроме того, все заглушки дополнительно фиксируются Г-образной пластиной, которая прикручена еще на 2 винта — это явно лишнее и не очень удобное решение, заставляющее сборщика при смене видеокарты закручивать не 2, а 4 винта.

Заглушки являются съемными лишь номинально, потому что выполнены они из максимально мягкого материала, их очень просто согнуть двумя пальцами и в процессе разборки есть риск так повредить данный элемент корпуса, что нормально поставить его обратно будет уже не так-то просто.

Также с сожалением вынуждены отметить, что нам на тестирование попался корпус с бракованной резьбой под винт на заглушке второго слота PCI-E: винт охотно вращался, но вообще не выкручивался. В результате для завершения процесса установки видеокарты пришлось распиливать непокорный винт дремелем. Очень надеемся, что это брак конкретного экземпляра и что будущим покупателям данного корпуса не придется прибегать к услугам подобного рода инструментов в процессе сборки ПК.

Блок питания заводится в корпус через левую боковую стенку, прижимается к соответствующему отверстию на задней стенке и фиксируется 4 винтами. Для скрытой укладки кабелей между подложкой системной платы и правой стенкой корпуса доступно чуть больше 1 см свободного пространства, чего явно недостаточно, чтобы увести туда все излишки проводов. Однако самый минимум развести все-таки можно — главное, чтобы коннектор дополнительного питания процессора на вашей материнской плате находился ближе к правому краю, а не к левому, потому что прорези в районе верхней стенки в SPEC-04 не предусмотрены.

Порты USB 3.0 и USB 2.0 с передней панели подключаются монолитной 20- и 8-контактной колодкой соответственно. Аудиоразъемы также подключаются монолитным коннектором стандарта HDA без обратной совместимости с AC’97. Набор проводов для подключения кнопок и индикаторов представлен традиционной россыпью.

Измерение уровня шума

Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Для регулирования напряжения питания единственного комплектного вентилятора использовался автономный управляемый преобразователь.

Производительность системы охлаждения корпуса в зависимости от напряжения питания вентилятора изменяется в относительно широких пределах. Субъективно этот параметр позволяет оценить уровень шума, который находится в диапазоне от 21 до 37,5 дБА при напряжении питания от 5 до 12 В.

Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 37,5 дБА 29 дБА 5 В 21 дБА 19 дБА

В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от пониженного (26,5 дБА) до среднего (36 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток.

При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как пониженный для жилого помещения в дневное время суток.

Качество комплектного вентилятора не самое высокое. Призвуки неаэродинамического происхождения при работе заметны без особых усилий. Отметим, что у нашего экземпляра корпуса наблюдалось снижение уровня шума при демонтаже передней панели, что особенно заметно проявилось при питании вентилятора напряжением от 7 до 9 вольт. Видимо, проблема кроется в не самой удачной аэродинамической конструкции передней панели.

Позиционирование и выводы

Корпус Carbide SPEC-04 — одна из самых доступных моделей в линейке Corsair. Его дизайн и габариты должны в первую очередь привлечь геймеров, собирающих полноразмерный игровой компьютер начальной категории и лояльных к бренду Corsair. Данный корпус не предлагает новых идей в плане построения шасси, улучшенной системы охлаждения или скрытой укладки кабелей. Он просто обеспечивает потенциальному покупателю недорогой билет в мир продукции Corsair, позволяет разместить и в достаточной степени охладить практически любые современные игровые комплектующие. Понятно, что чудес не бывает и за низкую стоимость продукции приходится расплачиваться в первую очередь невысоким качеством стали, отсутствием дополнительных средств для более удобной сборки и укладки кабелей, потенциальной необходимостью докупать в дальнейшем корпусные вентиляторы и пылевые фильтры. Однако, если заранее знать обо всех особенностях данной модели, если вам нравятся корпуса с ярким, «кричащим» дизайном, если нужен именно полноразмерный, но максимально недорогой корпус под игровой ПК и хочется проявить лояльность к данному бренду, то Corsair Carbide SPEC-04 может оказаться вполне неплохим выбором.

Корпус Corsair Carbide Series SPEC-04 предоставлен на тестирование производителем