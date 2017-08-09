Корпус Corsair Carbide 270R





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К нам на тест попала относительно новая модель бюджетного корпуса компании Corsair — это Miditower из линейки Carbide под названием 270R. Отметим, что корпус является бюджетным именно с точки зрения производителя, так как назвать решение стоимостью около 85-90 долларов недорогим довольно сложно. По факту данная модель будет конкурировать с продуктами стоимостью от 4000 до 6000 рублей, а их список достаточно широк и весьма разнообразен. В оформлении хорошо читаются характерные для этой серии черты, хотя и частичка индивидуальности тоже определенно присутствует. Корпус рассчитан на установку полноразмерных плат формата ATX или менее габаритных, одной или нескольких видеокарт длиной до 370 мм включительно и всего двух полноразмерных HDD на пару с еще двумя SSD ноутбучного формата. Corsair Carbide 270R поставляется только в одной расцветке — матово черной. При этом в продаже можно найти два варианта исполнения этой модели — с большим акриловым окном на левой стенке и без него. К нам на тест попал первый вариант. Поставляется корпус в ничем не примечательной коробке из обычного картона, на внешнюю сторону которого нанесены краткие технические характеристики модели и ее схематичные изображения. На торцах коробки имеются прорези для упрощения транспортировки. В комплект поставки Corsair Carbide 270R помимо самого корпуса и элементов системы охлаждения входит только набор крепежных винтов, 6 одноразовых стяжек и краткая инструкция по сборке, выполненная в виде квадратной брошюры. Инструкция выполнена не самым удобным образом, благо открывать ее в большинстве случаев не придется — корпус достаточно простой, сборщику с минимальным опытом все в нем будет понятно и без дополнительных пояснений. Компоновка Скомпонован Corsair Carbide 270R в лучших традициях последнего времени. Блок питания находится в нижней части корпуса, его сверху накрывает стальной несъемный кожух с отверстиями. В основном отсеке корпуса не нашлось места для накопителей, их производитель решил разместить на оборотной стороне внутреннего основания для установки системной платы. Безусловно, при таком подходе диски занимают значительно меньше места, что позволяет разместить в относительно низком корпусе 2 или даже 3 видеокарты максимальной длины вместе с радиатором СВО длиной до 360 мм включительно. Однако устанавливать и, в особенности, подключать диски будет не так удобно, да и возможность установить в MidiTower всего 2 полноразмерных HDD хоть и становится традицией, но устроит она определенно не всех потенциальных покупателей. Также важно понимать, что при таком подходе все диски оказываются буквально зажаты в тесном «простенке», где на них не попадает воздушный поток ни от фронтальных, ни от верхних вентиляторов, что, в свою очередь, может привести к повышенному нагреву высокооборотистых HDD при условии их длительной интенсивной эксплуатации, хотя в случае низкооборотистых моделей формата 2,5 дюйма проблем быть не должно. Так что стандартный набор дисков для данного корпуса представляется в виде симбиоза из SSD-накопителя под систему и низкоскоростного накопителя для хранения данных. Конструкция Размеры корпуса — 460×210×509 мм (В×Ш×Г, включая выступающие элементы). Вес без упаковки составляет 6,3 кг, что довольно мало для таких габаритов — сказывается большой объем перфорации и акриловая вставка на левой боковой стенке. Толщина применяемой в корпусе стали составляет 0,6 мм, при этом большая часть элементов, за исключением левой, верхней и задней стенки, ощущаются достаточно прочными. Дребезжаний и других паразитных призвуков в процессе работы собранного в данном корпусе ПК зафиксировано не было. На передней декоративной панели корпуса нет никаких элементов управления и индикации, только небольшой логотип Corsair в нижней части. Данная панель качественно покрашена, издалека даже может оказаться, что она выполнена из металла, что делает Corsair Carbide 270R внешне более привлекательным и дорогим. Вообще корпус смотрится весьма строго и лаконично, особенно в варианте с глухой левой стенкой. Акриловое окно и вентилятор с красной подсветкой делают дизайн корпус более «игровым». Для строгого офиса такой вариант подходит уже в меньшей степени. Блок управления и все передние порты ввода/вывода находятся на правой грани передней панели. Пользоваться ими вполне удобно как при настольном, так и при напольном размещении корпуса, вот только прислонить его правой стенкой к основанию стола или соответствующей ниши, к сожалению, не получится. При этом левой стенкой упирать тоже нельзя, ведь там красивое окошко. Возможно производителю стоило разместить передние порты и окно во «внутренний мир» Corsair Carbide 270R на одной стороне корпуса, это было бы несколько удобнее для конечного потребителя. В состав упомянутого выше блока входит: крупная кнопка включения, 2 порта USB 3.0, разъемы для подключения микрофона и наушников, индикатор активности HDD и небольшая кнопка сброса. Обе кнопки имеют минимальный ход и срабатывают с громким щелчком. Порты USB расположены относительно близко друг от друга, так что с одновременным подключением двух крупногабаритных устройств могут возникнуть проблемы. Основной индикатор Power LED встроен в кнопку включения. Цвет свечения у обоих индикаторов — ярко синий, однако за счет расположения на правом торце данные индикаторы не обращают на себя особого внимания и работать в темной время суток не мешают. Верхняя стенка корпуса практически полностью покрыта вентиляционными отверстиями, которые дополняют 9 прорезей для крепления вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм. Смотрится такое решение каким-то незаконченным, полуразобранным. Как будто отсутствующую декоративную деталь с корпуса уже сняли или просто забыли положить в коробку. Правая боковая стенка ничего интересного собой не представляет. Окошко на левой стенке выполнено весьма качественно: щель узкая и равномерная, фиксация надежная, без люфта и применения клея — только зажимы. Задняя стенка тоже сильно перфорирована, что способствует улучшению вентиляции, хотя есть пользователи, которые отдают предпочтение более глухим вариантам, обеспечивающим большую жесткость конструкции. Устанавливается корпус на 4 крупные прямоугольные ножки, выполненные из пластика со вставками из мягкой резины толщиной чуть больше 1 мм. Система охлаждения Конструкция корпуса предусматривает установку в общей сложности 6 вентиляторов, 2 из которых идут в комплекте поставки. Передняя стенка шасси обеспечивает посадочные места для 3 вентиляторов типоразмера 120 мм или 2 вентиляторов на 140 мм. Сюда же можно установить любые радиаторы СВО длиной до 360 мм включительно. В варианте «из коробки» на передней стенке установлен один вентилятор типоразмера 120 мм в прозрачном корпусе с красной подсветкой. Верхняя стенка позволяет установить 2 вентилятора типоразмера 120 или 140 мм, их можно дополнительно спозиционировать по направляющим для достижения наилучшего обдува остановленных комплектующих. Радиатор СВО на верхнюю стенку можно установить не длиннее чем 240 мм, вдобавок нужно следить за его толщиной, потому как от системной платы до верхней стенки корпуса доступно только 2 см свободного пространства. На задней стенке посадочное место всего одно, и оно уже занято вентилятором типоразмера 120 мм без подсветки. При желании систему водяного охлаждения можно установить и сюда, но только такого же размера, что и комплектный вентилятор, не больше. Максимальная высота процессорного кулера в этой модели составляет внушительные 170 мм — этого будет достаточно для абсолютно большинства моделей на рынке. С системой фильтрации в Corsair Carbide 270R все не очень здорово. Полноценный и удобный в обращении фильтр только один — он прикрывает вентиляционные отверстия для блока питания на нижней стенке. Фильтр выполнен из мелкой синтетической сетки и закреплен на пластиковой быстросъемной рамке, заходящей в корпус по направляющим. Для его очистки не нужно даже класть корпус на бок. Номинальная защита от пыли присутствует и на боковых гранях передней панели, но применяемые в данном случае сетки имеют слишком большой размер отверстия, бо́льшая часть пыли будет проходить через них в корпус. Основной причиной загрязнения корпуса пылью будет верхняя панель, потому как примерно 80% ее поверхности представляют собой вентиляционные отверстия, а защиты от пыли в этом месте нет никакой — поэтому сразу стоит озадачиться приобретением пылевого фильтра на магнитах (любого производителя, не обязательно Corsair). Сборка системного блока Обе боковые стенки корпуса крепятся винтами с накатной головкой, которые дополнительно запрессованы в своих отверстиях, благодаря чему их почти невозможно потерять — мелочь, но весьма удобная для сборщика. Способ установки боковых стенок — прислонно-сдвижной. Установить левую стенку в вертикальном положении корпуса удается не всегда, сказывается ее невысокая жесткость на кручение. Стойки с резьбой для установки системной платы заранее проставлены только для Mini-ITX- и полноразмерных ATX-плат. В случае использования microATX-решения придется вручную установить 3 дополнительные стойки. Дисковые накопители, как HDD, так и SSD, устанавливаются в стальные кронштейны, каждый из которых фиксируется на корпусе с помощью нехитрых распорок и одного винта с накатной головкой. Основное отличие в кронштейнах для 3,5″ и 2,5″ накопителей заключается в резиновых амортизирующих прокладках — для полноразмерных дисков они предусмотрены, а для дисков ноутбучного формата уже нет. Фиксация дисков не занимает много времени, чего нельзя сказать о подведении к ним сигнальных и питающих кабелей. Возможно, недавно появившиеся или только готовящиеся к выпуску модели БП будут лучше предназначены для питания раскиданных по плоскости SATA-устройств, но с классическими «косичками» это делать достаточно затруднительно. Все заглушки для плат расширения являются съемными, они фиксируются одним винтом с накатной головкой каждая. Блок питания заводится в предназначенный для него отсек через правую часть корпуса, устанавливается на небольшой подиум с резиновыми прокладками и фиксируется 4 винтами под крестовую отвертку к задней стенке корпуса. Для скрытой укладки питающих кабелей предусмотрено большое количество отверстий по периметру подложки системной платы и «карман» глубиной почти 3 см — в большинстве случаев этого будет вполне достаточно. Порты USB 3.0 с передней панели подключаются монолитной 20-контактной колодкой. Аудиоразъемы также подключаются монолитным коннектором стандарта HDA без обратной совместимости с AC’97. Набор проводов для подключения кнопок и индикаторов представлен традиционной россыпью. Измерение уровня шума Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются. Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь. Уровень шума системы охлаждения корпуса изменяется в относительно широких пределах от 22 до 34 дБА, в таких же пределах изменяется и ее производительность. При питании вентилятора напряжением 5 В уровень шума находится на очень низком уровне даже при расположения микрофона в ближнем поле. Однако, с ростом напряжения питания уровень шума повышается. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от низкого (25 дБА) до среднего (33 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток. Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 34 дБА 28 дБА 5 В 22 дБА 20 дБА При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом, шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при питании вентиляторов от 5 В, а при питании вентиляторов от 12 В шум можно будет охарактеризовать как приближающийся к пониженному уровню для жилого помещения в дневное время суток. Качество вентиляторов несколько отличается. Задний вентилятор имеет небольшие призвуки при работе на минимальном напряжении, тогда как у переднего вентилятора с подсветкой эти призвуки уже заметны без особых усилий. Акустическая эргономика корпуса находится на хорошем уровне: при питании вентиляторов от 5 В — шум низкий, при питании от 12 В — шум средний и находится в комфортных пределах для жилого помещения в дневное время суток. Позиционирование и выводы Corsair Carbide 270R — это вполне типичный продукт для своей ценовой категории. Он достойно выглядит, на нем присутствует логотип уважаемой компании, в него можно установить мощный процессор, несколько топовых видеокарт и даже несколько систем жидкостного охлаждения, и все это легко уместится. Таким образом, данный корпус может стать основой для построения игрового компьютера или компьютера общего назначения. Главное, чтобы к системе хранения данных не предъявлялись слишком высокие требования, потому что вариант с быстрым SSD под систему и основные приложения в сочетании с парой объемных медленных HDD в зеркальном массиве для хранения архивных данных для Carbide 270R является вполне реальным, но рассчитывать на что-то более сложное, к сожалению, не приходится. Для типичного офисного компьютера данная модель подходит не лучшим образом сразу по двум причинам: высокая стоимость и наличие перфорации на верхней панели. Не секрет, что на офисный компьютер ставят сверху все что угодно: от чашек и кружек до туфель и цветков в горшках. Именно поэтому для офиса и приобретаются корпуса со сплошной верхней стенкой. Со стоимостью тоже все предельно ясно: зачем покупать полноразмерный корпус за 5000 рублей, когда можно намного дешевле взять более компактный минитауэр, тем более что материнские платы покупаются почти всегда формата microATX, как наиболее дешевые. Для рабочей станции с развитой дисковой подсистемой модель также не подходит по причине минимального количества мест для накопителей, а также не самого лучшего их охлаждения. Отсутствие возможности установить оптический привод и отсутствие отсеков для 5,25″ устройств в целом становится все более частым явлением, которое давно перешло из разряда недостатков просто в особенности. А вот большие площади перфорации без каких-либо средств защиты от пыли — это явный просчет. Если фильтр на магнитной рамке слишком дорого добавлять в комплект поставки, то его можно хотя бы продавать отдельно в качестве нехитрого, но действительно полезного аксессуара. Определенно, на рынке можно найти близкие по цене решения других производителей, которые в чем-то будут превосходить Carbide 270R по тем или иным параметрам, а в чем-то ему уступать. Однако этот корпус никак нельзя назвать аутсайдером, скорее крепким «середнячком». Он не имеет явных недостатков или просчетов конструкции и не доставит неудобств как в процессе сборки, так и при дальнейшей эксплуатации.

Корпус предоставлен на тест производителем

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