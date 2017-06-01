Корпус Chieftec FN-03B

Полная галерея наших фотографий этой модели Данная модель на сайте производителя Технические характеристики Компания Chieftec является одной из старейших компаний на рынке среди действующих производителей компьютерных корпусов и блоков питания и в дополнительном представлении не нуждается. К нам на обзор попал представитель бюджетной линейки компактных корпусов FN-03B, отличительными особенностями которого являются привлекательная цена и блок питания стандарта SFX мощностью 350 Вт в комплекте поставки. Модель не претендует на какие-либо откровения как в плане дизайна, так и в плане функциональности. Это классическая «рабочая лошадка», которую предпочитают экономные офисные работники и пользователи, покупающие корпус и блок питания по остаточному принципу, лишь бы удовлетворял всем требованиям по размещению комплектующих, питанию и охлаждению. Chieftec FN-03B представляет собой вариацию на тему классического корпуса формата Desktop, только при удобном его расположении на столе передняя и задняя панели окажутся слева и справа от пользователя, что весьма неудобно. Предусматривает корпус и вертикальную установку, превращаясь в невысокое, совсем узкое и очень глубокое подобие Mini-Tower. Данный корпус относится к новой линейке Flyer и представлен только в одном цвете — черном. Корпус поставляется в компактной коробке из обычного картона без ручек и прорезей для более удобной транспортировки. В комплект поставки помимо самого корпуса и элементов системы охлаждения входит блок питания SFX-350BS-L, кабель питания, неполный комплект монтажных винтов (для установки 2,5″ накопителя придется искать винты самостоятельно) и небольшая бумажка с просьбой соблюдать технику безопасности. Инструкции по сборке в комплекте поставки нет, с сайта производителя можно скачать только слегка помятый скан на английском языке — мелочь, но неприятно. Компоновка В передней части корпуса (если ориентироваться по лицевой декоративной панели) находится посадочное место для блока питания, одного 3,5″ диска и полноразмерного оптического привода. Из-за особенностей конструкции лицевой панели установить в корпус другое 5,25″ устройство с внешним доступом скорее всего не получится. Остальной объем корпуса отведен под установку системной платы формата microATX или Mini-ITX. Неприметный отсек для установки 2,5″ накопителя притаился в заднем левом углу, неподалеку от заглушек плат расширения. Выполнен он в виде простого несъемного П-образного кронштейна. Корпус предусматривает установку до 4 низкопрофильных плат расширения длиной до 230 мм каждая. Мощные графические ускорители такого формата встречаются нечасто, но в качестве платы расширения может использоваться дисковый контроллер, сетевая карта, всевозможные тюнеры и не только — не всегда же ПК собирается под игровые задачи. Конструкция Габариты Chieftec FN-03B — 415 (Д) × 286 (Ш) × 95 (В) мм без учета резиновых ножек, а вес даже вместе с блоком питания составляет весьма скромные 4,65 кг. Шасси корпуса выполнено из стали толщиной 0,6 мм, металл не самого высокого качестве, что хорошо видно даже по фотографиям. Неприятный дребезг деталей при работе ПК замечен не был, однако геометрия части внутренних элементов корпуса изначально нарушена в том числе и из-за недостаточно прочного материала. Передняя панель корпуса выполнена из матового пластика, окрашенного в массе. Панель является съемной, крепится она за счет четырех податливых пластиковых защелок. В ее верхней части (если говорить о лежачем расположении FN-03B) находится откидная шторка и фальш-кнопка для работы с лотком оптического привода — такое решение позволяет не думать о цвете привода, потому как увидеть его можно будет только в момент установки диска. Много лет назад такое решение было действительно актуальным и удачным, однако в 2017 году сам факт наличия привода в новом ПК, особенно не щелевого или хотя бы компактного ноутбучного варианта, вызывает большие сомнения. В нижней части декоративной панели расположились разъемы для подключения микрофона и наушников, 2 порта USB 3.0, квадратная кнопка включения и отдельный светодиод активности жесткого диска. Порты USB расположены относительно близко, с подключением ряда крупногабаритных устройств могут возникать проблемы. Кнопка включения имеет малый ход, не люфтит и срабатывает с громким щелчком. Кнопка сброса в данной модели отсутствует, хотя места для нее вполне достаточно и минималистичность дизайна она бы не нарушила. Центральная часть кнопки по совместительству является световым индикатором Power LED, во время работы компьютера он светится белым светом. Индикатор HDD LED едва заметно светится красным, интенсивность свечения Power LED значительно выше, но даже она не бьет по глазам и не мешает работе за компьютером в темное время суток. На обеих боковых стенках присутствуют вентиляционные отверстия: на левой — для лучшего охлаждения блока питания, а на правой — для единственного корпусного вентилятора. Но больше всего отверстий для выхода горячего воздуха находится на верхней стенке, в области центрального процессора. Этот факт несколько усложняет использование FN-03B в классическом Desktop-формате: подставка монитора с большой долей вероятности будет закрывать если не все, то значимую часть отверстий, и в таких условиях центральному процессору придется весьма несладко. Задняя стенка не имеет интересных элементов, только отверстие для установки заглушки для задней панели ввода/вывода и заглушки для 4 плат расширения. На нижней стенке находится основное вентиляционное отверстие для вентилятора блока питания. Также здесь (как, впрочем, и на левой боковой стенке) можно заметить отметки для установки резиновых ножек, которые выполнены в виде небольших «шайб» с полосками двухстороннего скотча. При установке корпуса в горизонтальном положении ножки можно и не ставить, но при вертикальном размещении без них никак не обойтись, иначе вентилятор блока питания лишится притока холодного воздуха. Система охлаждения Конструкция корпуса предусматривает установку только одного корпусного вентилятора типоразмера 80 мм, который уже идет в комплекте поставки. Он установлен на правую (верхнюю) стенку и призван улучшить охлаждение ЦП. Пылевые фильтры в Chieftec FN-03B отсутствуют как класс. Максимальная высота процессорного кулера составляет 70 мм. Принимая во внимание все вышеперечисленное, не стоит доверять данному корпусу процессоры с TDP больше 60 Вт, горячие платы расширения с пассивным охлаждением и жесткие диски из высокопроизводительных линеек, рассчитанные на работу в значительно более мягких условиях. Сборка системного блока Верхняя стенка корпуса фиксируется 2 винтами с накатной головкой, направляющие выполнены качественно, стенка легко снимается и ставится на место без лишних усилий. Все стойки для установки системной платы заранее проставлены производителем, сборщику на это тратить время не придется. Для более удобной сборки можно снять переднюю панель, отогнув верхние пластиковые защелки, но, по большому счету, если не требуется замена блока питания, то этого можно и не делать. Блок питания крепится 4 винтами к передней стенке шасси, там же в него вставлена вилка удлинителя питания, которая проходит через весь корпус и выходит на заднюю стенку — похожее решение мы уже не раз встречали в компактных корпусах различных производителей. Адаптер для установки оптического привода фиксируется одним винтом и стальной подпружиненной защелкой в верхней части. Защелка массивная, продавливается с трудом, пользоваться ею не слишком удобно. При более пристальном рассмотрении становится видно, что геометрия данного адаптера сильно нарушена, вместо строгого параллелепипеда он является в сечении пошатнувшимся параллелограммом. Система крепления привода безвинтовая, работает очень плохо, привод сильно болтается под пластиковой защелкой, вызывая только одно желание — убрать эту пластмасску и зафиксировать все как следует винтами. Адаптер для полноразмерного жесткого диска устроен примерно так же, только фиксирующего винта здесь нет, а защелка выполнена более удобно. Да и форму свою он держит более уверенно хотя бы за счет более компактных габаритов. Безвинтовая система крепления присутствует и здесь, и она точно так же абсолютно бесполезна. Отсек для установки 2,5″ накопителя находится в стороне от остальных комплектующих, безвинтовой системы здесь нет, но ситуацию это не сильно упрощает — отсек слишком высокий, чтобы диск плотно зашел в него, но не настолько просторный, чтобы вместе с диском в него влез и палец сборщика. В результате удерживать диск прижатым к монтажным отверстиям ровно становится весьма непросто. Еще раз напомним, что винтов для установки SSD в комплекте поставки нет, этим вопросом сборщик должен озаботиться заранее самостоятельно. Заглушки для плат расширения являются одноразовыми, их следует выламывать крестовой отверткой, после этого поставить заглушку на место будет уже невозможно. В корпусе предусмотрена общая прижимная планка для всех 4 плат расширения, которой вполне можно пользоваться вместо отдельных фиксирующих винтов. Планка держится за счет придавливания верхней крышкой, фиксация получается вполне надежной. Внешние разъемы корпуса подключаются экранированными кабелями с монолитными коннекторами, для звука предусмотрено только подключение HD Audio, порты USB 3.0 подключаются монолитной колодкой к внутреннему разъему системной платы. Провода от кнопок управления и светодиодной индикации представлены традиционной россыпью. Корпус FN-03B весьма компактный, поэтому говорить о большом количестве свободного места для укладки проводов в любом случае не приходится. Избытки кабелей можно уложить только по периметру системной платы или же в отсеке для оптического привода, если оставить его пустым. В целом сборка ПК в данном корпусе радости не доставляет, инженерами явно выбраны не самые лучшие решения как по расположению элементов, так и по качеству их выполнения. Чувствуется, что творить приходилось, исходя в первую очередь из бюджета, а все остальное — уж как получится. Блок питания В корпусе предустановлен блок питания Chieftec SFX-350BS-L.

Фиксированные до основного разъема АТХ — 31 см до процессорного разъема 4 pin ATX12V — 43 см до первого разъема SATA Power Connector — 33 см, плюс 15 см до второго такого же разъема до первого разъема Peripheral Connector — 33 см, плюс 15 см до второго такого же разъема, плюс 15 см до разъема питания FDD

Разъемов немного, провода короткие, но эти параметры вполне соответствуют размерам корпуса. Обозначение размера отклонений выходных напряжений от номинала Цвет Диапазон отклонения Качественная оценка более пяти процентов неудовлетворительно +5 процентов плохо +4 процента удовлетворительно +3 процента хорошо +2 процентов очень хорошо 1 процент и менее отлично −2 процента очень хорошо −3 процента хорошо −4 процента удовлетворительно −5 процентов плохо более пяти процентов неудовлетворительно Стоит пояснить, что при наличии отклонений в пределах трех процентов параметры блока питания можно считать находящимися на хорошем уровне. Отклонения значений выходных напряжений от номинала КНХ позволяет нам определить, какой уровень нагрузки можно считать допустимым, особенно по каналу +12VDC, для тестируемого экземпляра. При типовой суммарной мощности нагрузки по каналам +3.3VDC и +5VDC максимальная мощность по каналу +12VDC при отклонении в пределах трех процентов от номинала составила около 180 Вт, а при отклонении в пределах 5% — около 260 Вт. Это составляет около 56% и 80% от заявленной мощности канала +12VDC, что не слишком впечатляет. Без опасений с таким БП можно использовать только системы, потребляющие не более 180 Вт по линии +12VDC, но в случае корпуса, в который можно установить только низкопрофильную видеокарту без дополнительного питания, этого значения вполне достаточно для любых адекватных конфигураций. Однако в ходе тестирования была обнаружена другая проблема, которая заключается в очень высоких отклонениях значений напряжения по каналам +3.3VDC и +5VDC, что может приводить к перезагрузкам из-за отвала накопителей формата 2,5 дюйма, которые как раз и питаются от линии 5 вольт. Измерение уровня шума Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются. Для регулирования напряжения питания вентилятора использовался автономный управляемый преобразователь. Шум комплектного вентилятора корпуса невысокий: максимальное значение при питании от 12 В составило около 29 дБА при настольном расположении корпуса в ближнем поле от пользователя. Подобное значение можно считать пониженным относительно типичного фона в жилом помещении в дневное время суток. При питании вентилятора напряжением от 5 до 7 вольт шум находится на очень низком уровне. Также мы провели измерения уровня шума с работающим блоком питания, который входит в комплект. Микрофон располагался в той же точке, что и в случае измерения шума одного только корпусного вентилятора. При работе на мощности 50 Вт шум блока питания находится на минимально заметном уровне, а шум, создаваемый корпусом, определяется в основном шумом комплектного вентилятора. При работе на мощности 125 Вт шум блока питания находится на низком уровне, а шум, создаваемый корпусом, все еще определяется в основном шумом комплектного вентилятора. При работе на мощности 200 Вт шум блока питания заметно повышается, его можно считать средним относительно типичного фона в жилом помещении в дневное время суток. Шум, создаваемый корпусом, теперь уже определяется в основном шумом блока питания. При работе на мощности 275 Вт шум блока питания еще повышается, его можно считать высоким относительно типичного фона в жилом помещении в дневное время суток. Шум, создаваемый корпусом, определяется в основном шумом блока питания. Можно констатировать, что наилучшая акустическая эргономика достигается при мощности нагрузки в пределах 125 Вт и напряжении питания корпусного вентилятора в пределах 7 вольт, что вполне достижимо в случае использовании конфигураций без дискретной видеокарты. Тестирование эффективности системы вентиляции корпуса Данный этап исследования представляет собой тестирование с помощью программных средств, нагружающих различные подсистемы компьютера, что, в свою очередь, обуславливает достаточно мощное тепловыделение. Таким образом можно оценить возможности и производительность системы охлаждения корпуса. В конфигурацию тестового стенда входили следующие комплектующие: Материнская плата Asus P8H61-I LX

Процессор Intel Celeron G540

Процессорный кулер Glacialtech Igloo i630 Light

Жесткий диск Western Digital WD3200BPVT

Оперативная память Kingston KVR1333D3N9 (2 планки) Эта конфигурация является унифицированной для тестирования всех малогабаритных корпусов, поэтому в нее входит 2,5″ жесткий диск и процессорный кулер с высотой, близкой к минимальной. Поскольку в рассматриваемом корпусе невозможна установка тестового графического ускорителя Radeon HD 5750, используется интегрированная в процессор графика. Температура в помещении во время всех тестов остается неизменной и составляет 24 градуса. Замеры температуры производились программой SpeedFan в следующих режимах: Idle — режим простоя: работа операционной системы Windows 7 Домашняя Расширенная со включенным антивирусом MS Essentials и фоновыми процессами в течение 1 часа.

Video (CPU) и Video (DXVA) — просмотр ролика Full HD (BDRemux) с помощью плеера VLC 2.0 с выключенным и включенным аппаратным декодером в течение 1 часа.

LinPack — нагрузка центрального процессора расчетами в программе-бенчмарке Intel в течение 1 часа; данный софт славится тем, что создает нетипично высокую нагрузку на CPU, прогревая его до максимального уровня.

FurMark — нагрузка графического ускорителя и, в меньшей степени, центрального процессора в специализированном бенчмарке в течение 1 часа.

FurMark+LinPack — одновременный запуск обоих бенчмарков и их прогон в течение 1 часа; здесь нагрузка на компоненты ПК должна быть максимальной. Во время проведения тестов системный блок был установлен в вертикальное положение, свободного места возле каждой из стенок было не меньше 50 см. Результаты представлены на диаграмме: Проведенное тестирование показало, что система охлаждения корпуса в варианте с использованием комплектного вентилятора работает весьма эффективно, температура всех компонентов остается в безопасных пределах во всех сценариях использования. Отметим, что дополнительно мы провели тестирование под максимальной нагрузкой в варианте без комплектного вентилятора. В ходе теста температура CPU достигала уровня 69 градусов в вертикальном положении корпуса и 67 градусов в горизонтальном. При этом температура жесткого диска выросла всего на 1 градус. Позиционирование и выводы Корпус Chieftec FN-03B можно посоветовать желающим собрать офисный или домашний ПК общего назначения с максимально простой дисковой подсистемой и за небольшие деньги. Возможно, компактные габариты и технические характеристики сделают эту модель интересной для покупки в качестве основы для нетрадиционного ПК — кассового аппарата, терминала и так далее. У данной модели много недостатков и спорных решений, часть из которых будет досаждать только во время сборки ПК, а с частью придется сталкиваться постоянно. Поэтому если перед вами не стоит задача приобрести компактный корпус с блоком питания примерно за 4000 рублей, то лучше поискать альтернативные варианты, благо у той же компании Chieftec их предостаточно. Средняя цена T-13904483 Розничные предложения L-13904483-10

Корпус Chieftec FN-03B предоставлен на тестирование производителем





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+