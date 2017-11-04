Смартфон iPhone X отлично прошёл испытания JerryRigEverything

Главный смартфонный мучитель JerryRigEverything добрался до новенького iPhone X, чтобы подвергнуть его стандартному набору испытаний.

Если вкратце, то новинка Apple с лёгкостью выдержала их. Особого смысла уточнять детали нет, но мы всё-таки отметим основное. Стекло спереди царапается, как и у любого другого смартфона. То есть материалом с твёрдостью не ниже 6 по шкале Мооса.

Как и почти все экраны OLED, дисплей у смартфона iPhone X не выдерживает длительного нагрева и на нём навсегда остаётся пятно. Правда, зачем вообще проводить такой тест, неясно, ведь он очень далёк от реальных сценариев.

Ни и самое важное — тест на прочность. И в нём флагман купертинцев выступил на отлично. Погнуть аппарат руками условно невозможно. На видео видно, как немного поддаётся экран, но это никак не сказывается на целостности или работоспособности. В итоге iPhone X с честью прошёл испытания JerryRigEverything, только вот всё это меркнет на фоне того, что замена заднего стекла у этой модели стоит 550 долларов.