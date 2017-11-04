Показать все

Broadcom Limited может купить Qualcomm более чем за 100 млрд долларов

Ctrl

Теги: Qualcomm, Broadcom

Источник: Bloomberg

1174

Как известно, компания Qualcomm не только находится в состоянии затяжного судебного разбирательства с Apple, но и уже больше года является целью для антимонопольных органов в разных странах.

Из-за всего этого акции Qualcomm с начала года просели в цене примерно на 20%. Соответственно, снизилась и рыночная стоимость компании. Возможно именно это подтолкнуло Broadcom Limited задуматься над вариантом… покупки Qualcomm!

Как сообщают источники, Broadcom рассматривает возможность купить самого известного производителя однокристальных систем. Предположительно, такая сделка будет стоить более 100 млрд долларов. Если она состоится, то это будет крупнейшая сделка в отрасли за всю историю.

Qualcomm может быть куплена компанией Broadcom Limited

Причём в данном случае это не просто слухи. Более того, предложение может быть сделано в ближайшие дни. После появления соответствующей новости акции Qualcomm выросли в цене почти на 13%, что является самым существенным однодневным ростом с 2008 года. На данный момент компания оценивается в 91 млрд долларов. Акции самой Broadcom выросли на 5,5%, благодаря чему компания оценивается в 112 млрд долларов.

Отметим, что компания Broadcom Limited сама была образована лишь два года назад в процессе покупки фирмой Avago Technologies компании Broadcom за 37 млрд долларов. И вот спустя всего два года уже преобразованная Broadcom с частично новым именем готовится поставить новый рекорд по стоимости сделки в полупроводниковой отрасли.

Правда, в этом случае сделке явно обеспечено пристальное внимание антимонопольных органов, так как Broadcom и Qualcomm даже сами по себе являются одними из крупнейших полупроводниковых производителей, а после слияния будут уступать лишь Intel и Samsung.

5 ноября 2017 Г.

08:00

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Apple предупреждает, что дисплей смартфона iPhone X может «выгорать»: Apple рекомендует использовать автоматическое управление уровнем яркости, сократить время до автоматической блокировки смартфона8

Тим Кук сравнил затраты на кофе со стоимостью iPhone X: В США вы можете быть владельцем iPhone всего за 33 доллара в месяц6

Некоторые пользователи iPhone X столкнулись с проблемами при активации смартфонов: Процесс активации может занимать длительное время, после чего появляется сообщение об ошибке24

Фронтальная камера смартфона LG X401 имеет угол обзора 120°: Продажи начнутся 7 ноября по цене около 260 долларов

T-Mobile и Sprint не смогли договориться о слиянии: Переговоры окончены

Marvell Technology ведет переговоры о покупке Cavium: В случае совершения сделки стоимость итогового предприятия достигнет 14 млрд долларов

По мнению IC Insights, продажи датчиков изображения типа CMOS в этом году вырастут на 22%: Продажи светодиодов останутся на прошлогоднем уровне, а в целом рынок O-S-D вырастет на 10,5%

Google Pixel 2 XL заряжается медленнее, чем мог бы: Мощность, потребляемая от зарядного устройства, ограничена 10,5 Вт14

Broadcom Limited может купить Qualcomm более чем за 100 млрд долларов: Qualcomm может быть куплена компанией Broadcom Limited 6

997
1318

iXBT TV

  • Обзор робота-пылесоса Philips SmartPro Active (FC8822/01) с широкой насадкой TriActive XL

  • Обзор видеокамеры Canon XF405: съемка 4K-видео с высокой частотой кадров

  • Домашние роботы, поющие автомобили, беззеркалка нового поколения

  • Обзор бюджетных SSD-накопителей серии Plextor S3

  • Обзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

1212

Теги

Календарь

ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017