Broadcom Limited может купить Qualcomm более чем за 100 млрд долларов

Как известно, компания Qualcomm не только находится в состоянии затяжного судебного разбирательства с Apple, но и уже больше года является целью для антимонопольных органов в разных странах.

Из-за всего этого акции Qualcomm с начала года просели в цене примерно на 20%. Соответственно, снизилась и рыночная стоимость компании. Возможно именно это подтолкнуло Broadcom Limited задуматься над вариантом… покупки Qualcomm!

Как сообщают источники, Broadcom рассматривает возможность купить самого известного производителя однокристальных систем. Предположительно, такая сделка будет стоить более 100 млрд долларов. Если она состоится, то это будет крупнейшая сделка в отрасли за всю историю.

Причём в данном случае это не просто слухи. Более того, предложение может быть сделано в ближайшие дни. После появления соответствующей новости акции Qualcomm выросли в цене почти на 13%, что является самым существенным однодневным ростом с 2008 года. На данный момент компания оценивается в 91 млрд долларов. Акции самой Broadcom выросли на 5,5%, благодаря чему компания оценивается в 112 млрд долларов.

Отметим, что компания Broadcom Limited сама была образована лишь два года назад в процессе покупки фирмой Avago Technologies компании Broadcom за 37 млрд долларов. И вот спустя всего два года уже преобразованная Broadcom с частично новым именем готовится поставить новый рекорд по стоимости сделки в полупроводниковой отрасли.

Правда, в этом случае сделке явно обеспечено пристальное внимание антимонопольных органов, так как Broadcom и Qualcomm даже сами по себе являются одними из крупнейших полупроводниковых производителей, а после слияния будут уступать лишь Intel и Samsung.