Платформа для IoT и беспроводного подключения Libre Wireless Technologies MAVID поддерживает голосовой интерфейс

Компания Libre Wireless Technologies представила разработку под названием MAVID (Multiprotocol Audio & Voice IoT Devices). Разработчик определяет MAVID как «совершенно новую встраиваемую платформу для IoT и беспроводного подключения, поддерживающую голосовой интерфейс». Говоря точнее, решение, включающее аппаратную и программную составляющую, поддерживает Amazon Alexa Voice Service. К достоинствам MAVID отнесены маленькие размеры и низкое энергопотребление. Это дает возможность использовать новую платформу в изделиях с батарейным питанием, включая мобильные и носимые электронные устройства.
Первая реализация платформы MAVID представляет собой микросхему, занимающую на плате участок размерами 13,5 x 13,5 мм. В ее конфигурацию входит микроконтроллер, работающий под управлением операционной системы реального времени, блоки Wi-Fi 802.11ac и BT 4.1, средства для работы с голосовым сигналом, включая функции подавления отраженных сигналов, формирования луча, пробуждения по голосовой команде и т.п. Кроме того, есть встроенная память и контроллер внешней памяти. Возможно добавление поддержки протоколов Zigbee, Thread, LoRa, DECT/ULE и LTE. Разработчикам доступен набор SDK для использования всех возможностей платформы.