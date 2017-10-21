Intel предлагает использовать её набор Speech Enabling Developer Kit при разработке устройств с поддержкой Alexa

Компания Intel решила присоединиться к растущему внушительными темпами рынку голосовых помощников и ассистентов. Нет, процессорный гигант не представил свой голосовой помощник или свой аналог Amazon Echo.
Вместо этого Intel будет продвигать ИИ Amazon Alexa. Продукт, представленный компанией, называется Intel Speech Enabling Developer Kit. Это небольшой модуль для разработчиков, который призван помочь последним создавать новые устройства с поддержкой Alexa.
Комплект имеет расширяемую аппаратную платформу с интерфейсами для добавления дополнительных датчиков. В основе лежит двухъядерный цифровой сигнальный процессор Intel и некая микросхема, которую называют Alexa Wake Word Engine. Также устройство располагает восемью микрофонами. Естественно, Intel позаботилась и о программной составляющей, разработав специальные алгоритмы подавления акустического эхо и шумоподавления.
Стоимость набора составляет немалые 400 долларов, а позже и вовсе вырастет до 500 долларов.