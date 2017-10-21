За квартал компания ASML продала 55 литографических систем, три из которых — для EUV

Компания ASML Holding, специализирующаяся на выпуске литографического оборудования для полупроводникового производства, на этой неделе опубликовала отчет за минувший квартал. Третий квартал 2017 года принес ASML доход 2,447 млрд евро. В предшествующем квартале этот показатель был равен 2,101 млрд евро. Чистая прибыль компании за квартал тоже увеличилась — с 466 млн евро до 557 млн евро.
По подсчетам ASML, за три месяца было продано 55 литографических систем, из которых 48 — новых, 7 — восстановленных. Для сравнения: во втором квартале удалось продать 39 новых и 3 подержанные системы.
Судя по отчету, отрасль начала переход на литографию с использованием излучения в жестком ультрафиолетовом диапазоне (EUV). За квартал компания ASML отгрузила три такие системы, носящие обозначение NXE:3400B. Всего с начала года их было выпущено шесть штук, а очередь заказов насчитывает 23 позиции.