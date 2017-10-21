Слухи говорят о том, что Apple готовит более доступную версию iPhone X

На данный момент абсолютно все слухи указывают на то, что на старте продаж смартфона iPhone X образуется серьёзный дефицит, так как партнёры Apple не способны производить достаточное количество аппаратов. Сколько продлится этот дефицит, пока неизвестно.

А пока продажи iPhone X ещё даже не начались, зарубежные источники делятся слухами об аппаратах, которые выйдут в следующем году. Пока эти слухи весьма расплывчаты и не содержат конкретики.

Итак, сообщается, что Apple якобы работает над двумя модификациями iPhone X: Hangzhou и Lisbon. Первая должна стать более доступной версией, а вторая — более дорогой. При этом пока совершенно неясно, идёт ли речь о преемниках iPhone X или же просто о новых модификациях. Но в целом суть слухов в том, что на рынке должен появиться более доступный вариант актуального флагмана.

При этом другой источник считает, что оба кодовых названия относятся к одной версии iPhone X. Предположительно, оснащённой 32 ГБ флэш-памяти, что позволит сделать iPhone X немного дешевле (на 90 долларов). Правда, даже у iPhone 8 нет модификации с таким объёмом памяти, так что вариант несущественного, относительно изначальной цены, снижения за счёт урезания объёма памяти выглядит сомнительным.