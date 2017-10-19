Некоторые смартфоны с Windows 10 Mobile не получат обновления Fall Creators Update

Мы уже давно знаем, что операционная система Windows 10 Mobile более не интересна компании Microsoft, и даже в корпоративном сегменте её более продвигать не будут.

Само собой, это привело к тому, что новые смартфоны с этой ОС практически не покупают. Но в мире есть миллионы людей, которые приобрели тот или иной аппарат во времена, когда Microsoft обещала, что всё будет хорошо.

И вот оказывается, что даже часть из этих людей в очередной раз оказалась оставленной за бортом. Как сообщается, грядущее обновление Windows 10 Mobile Fall Creators Update не будет доступно для некоторых смартфонов Lumia.

Если точнее, то в списке поддерживаемых аппаратов не нашлось места моделям Lumia 640 и 640 XL, для которых, к слову, доступно обновление до Windows 10 Mobile в оригинальном её виде. Возможно, дело в старой однокристальной системе Snapdragon 400. Хотя тут стоит отметить, что в случае данных моделей Lumia это модификация MSM8926 с четырьмя ядрами Cortex-A7. При этом в списке присутствует несколько моделей на SoC Snapdragon 210, которая также содержит четыре таких ядра.

Всего же в списке смартфонов, которые получат очередное обновление, значится 13 моделей: HP Elite x3, Wileyfox Pro, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950/950 XL, Alcatel IDOL 4S, Alcatel IDOL 4S Pro, Alcatel OneTouch Fierce XL, Softbank 503LV, VAIO Phone Biz, MouseComputer MADOSMA Q601 и Trinity NuAns Neo.

Вероятно, с выходом следующего крупного обновления весной этот список поредеет ещё сильнее.