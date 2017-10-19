Sharp Aquos R Compact — самый компактный безрамочный смартфон, оснащённый экраном диагональю менее пяти дюймов

Компания Sharp является родоначальником сегмента безрамочных смартфонов. Первые такие модели производитель выпустил ещё в 2013 году, на какое-то время вернулся к обычным аппаратам, а сейчас снова пополняет ассортимент смартфонами безрамочного (условно) формата.

Очередной такой моделью является Aquos R Compact. У неё есть вполне выраженные рамки, но такие устройства сейчас также принято называть безрамочными. Главная особенность этой модели в том, что Sharp решила сделать её максимально компактной. Прочие смартфоны такого формата зачастую стараются оснащать более крупными дисплеями, а тут установлен экран диагональю всего 4,9 дюйма.

Его разрешение составляет 2032 х 1080 пикселей (17:9), а кадровая частота достигает 120 Гц. К сожалению, габариты новинки не указаны, но смартфон явно весьма невелик. При этом в основе лежит SoC Snapdragon 660, оперативной памяти 3 ГБ, а флэш-памяти — 32 ГБ. Также известно о 16-мегапиксельной основной камере и фронтальной разрешением 8 Мп. Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч, порт USB-C и защиту от воды (IP68). В продаже устройство появится в декабре, но цена пока не названа.