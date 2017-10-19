В Гонконге засветился ноутбук-трансформер на базе процессора Intel Gemini Lake

На выставке HKTDC Electronics Fair 2017, которая несколько дней тому назад состоялась в Гонконге, источнику удалось обнаружить интересное устройство: ноутбук трансформер на базе процессора Intel Gemini Lake. Напомним, линейка этих CPU начального уровня, призванных заменить CPU серии Apollo Lake, обещана к концу года, тогда же должны состояться и официальные анонсы готовых решений на их базе. Но уже сейчас можно оценить построенный на Gemini Lake трансформируемый лэптоп.

В этом безымянном устройстве используется CPU Intel Celeron N4000 на архитектуре Goldmont. Он имеет два вычислительных ядра, работающих на частоте 1,1-2,16 ГГц, и 4 МБ кэш-памяти второго уровня. Для сравнения, в процессорах Apollo Lake объем кэш-памяти вдвое меньше. CPU соединен с 4 ГБ оперативной памяти. Что касается объема флэш-памяти ноутбука, то он составляет 64 ГБ. Gemini Lake будут поддерживать модули eMMC 5.1, но не факт, что в показанной на фото модели используется именно этот тип памяти.

Ноутбук получился достаточно тонким. Корпус изготовлен из цельного куска металла, а система охлаждения — пассивная. Устройство оснащено сенсорным экраном диагональю 11,6 дюйма разрешением Full HD, управлять которым можно при помощи пера.

В перечне оснащения — три порта USB (Type-A и два Type-C), слот для карты памяти microSD, совмещенный разъем для наушников и микрофона, стереофонические громкоговорители. Слот для карт SIM предусмотрен, но встроенного модема LTE в устройстве не оказалось. Возможно, товарные образцы все же будут поддерживать мобильную передачу данных.

Shenzhen Skyworld Technology Co. Ltd, стоящая за этим ноутбуком-трансформером, продемонстрировала устройство лишь с целью изучения спроса, но это изделие дает неплохое представление о том, как убудут выглядеть и что смогут предложить потребителю недорогие ноутбуки на базе CPU Gemini Lake.

Источник: Notebook Italy