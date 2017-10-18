До конца года Intel выпустит «первую в отрасли микросхему для обработки нейронных сетей» — Intel Nervana Neural Network Processor
Год назад компания Intel представила платформу Nervana для приложений искусственного интеллекта. Тогда сообщалось, что основой для платформы послужат и CPU Xeon, и ускорители Xeon Phi, и ускорители на базе FPGA.
Позже мы узнали подробности об ускорителях Lake Crest, которые будут являться первым воплощением новой тензорной архитектуры Flexpoint. А вчера процессорный гигант рассказал о том, что до конца текущего года выпустит «первую в отрасли микросхему для обработки нейронных сетей». Она будет называться Intel Nervana Neural Network Processor (NNP), то есть, как ясно из названия, тоже будет относиться к платформе Nervana.
По словам Intel, NPP произведёт революцию в вычислениях, связанных с искусственным интеллектом. Используя платформу Intel Nervana, производители смогут разрабатывать совершенно новые классы приложений ИИ, которые максимизируют объёмы обрабатываемых данных.
Проще говоря, ASIC Intel Nervana Neural Network Processor, а это именно интегральные схемы, станут первыми специализированными решениями, нацеленными исключительно на работу с нейронными сетями. По крайней мере, так утверждает Intel. При этом мы держим в уме существование уже второго поколения Tensor Processing Unit компании Google. К сожалению, особых подробностей о NNP в пресс-релизе нет, но мы знаем, что данные решения — это и есть те самые ускорители Lake Crest, о которых мы уже писали.
Отдельно Intel отметила, что уже к концу года выпустит 49-кубитовую микросхему для квантовых вычислений.
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18 октября 2017 Г.
19:41
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