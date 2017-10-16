Первая партия iPhone X, отправленная из Китая, включает всего 46,5 тыс. смартфонов

Мы неоднократно слышали о том, что проблемы на производстве iPhone X, которые касаются высокого уровня брака и нехваткой комплектующих для камеры TrueDepth, могут вызвать большой дефицит новинки на начальных этапах.

Китайские источники сообщили, что первая партия iPhone X, которая была провезена через Международный аэропорт Чжэнчжоу Синьчжэн и Международный аэропорт Пудун и отправилась в Нидерланды и ОАЭ, включала всего 46,5 тыс. смартфонов.

Конечно же, это только первая партия, за которой последуют вторая, третья и так далее. Однако источник добавляет первая партия смартфонов iPhone 8 Plus, отправленная через Международный аэропорт Чжэнчжоу Синьчжэн 14 сентября, насчитывала 902,4 тыс. единиц, которые поехали в США, Великобританию, Нидерланды и Италию.

Начало продаж iPhone X ожидается 3 ноября.