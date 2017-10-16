Владельцы смартфонов с Android и iOS получили возможность управлять плеерами Chromecast при помощи Google Assistant

До этого момента управлять плеерами Google Chromecast при помощи голосовых команд могли только лишь владельцы умных акустических систем Google Home. Но один из флагманских смартфонов не поддерживал голосовое управление плеерами Chromecast.

На выходных Google выпустила обновление, подтвердив, что теперь управлять Chromecast при помощи голоса могут все владельцы смартфонов, которые работают под управлением операционных систем Android и iOS. Достаточно лишь иметь на смартфоне голосовой помощник Google Assistant.

Например, вы можете указать название музыкальной композиции или видеоролика, которое хотите начать воспроизводить, а также выбрать, через какие динамики выводить звук. Кроме того, можно голосом ставить воспроизведение на паузу, продолжать его, переключать на следующую композицию, управлять громкостью и так далее.