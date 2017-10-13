Темпы распространения новой версии операционной системы для мобильных устройств Apple существенно выше, чем у конкурирующей ОС Android. Вместе с тем, iOS 11 отстает от iOS 10, которая в прошлом году быстрее стала самой распространенной на мобильных устройствах Apple. Ей понадобилось всего две недели, чтобы превзойти по распространенности iOS 9. Кстати, iOS 9 и еще более ранние версии iOS сейчас можно встретить на 6,67% совместимых устройств.

Прошло немногим более трех недель с момента выпуска операционной системы iOS 11, а она уже установлена на 47,32% совместимых устройств. По данным аналитической компании Mixpanel, на днях доля iOS 11 стала больше доли iOS 10, примерно равной 46,01%.

iOS 11 уже установлена на 47% совместимых устройств

Все новости за сегодня

Alphabet выделил проект Project Loon в отдельную корпорацию под названием Loon Inc: Project Loon превращается в Loon Inc

Разновидность смартфона Nokia 8 с 6 ГБ ОЗУ появилась на финском рынке: Аппарат стоит 650 евро

До конца года цены на микросхемы памяти LPDDR DRAM вырастут ещё на 10-15% : Цены на оперативную память продолжат расти

За первый год продаж смартфоны бренда Nokia разойдутся в количестве 10 млн штук: Nokia уже продала около 10 млн мобильных телефонов

Производители вентиляторов для потребительской электроники могут получить выгоду от работы с автомобильным рынком: Yen Sun Technology нарастила доходы благодаря сотрудничеству с автопроизводителями

Внешний SSD Silicon Power Bolt B10 весит всего 25 г: Silicon Power представила накопитель Bolt B80

iOS 11 уже установлена на 47% совместимых устройств: Доля iOS 10 равна 46%

К концу года 100% глобальных операций Google будут осуществляться за счёт возобновляемых источников энергии: Google рапортует об экологических достижениях

Waymo помирится с Uber, если получит 1 млрд долларов и публичные извинения: Требования Waymo свидетельствуют о том, что компания уверена в своей позиции в суде

Tesla отзывает 11 000 электромобилей: В кроссоверах Model X выявлена неисправность

Cooler Master MasterBox MB600L — компьютерный корпус начального уровня, разделенный на два отсека: Cooler Master MasterBox MB600L оценен в $50

Largan подтвердила разработку 3D-камер для смартфонов: Наблюдатели отмечают, что у Largan есть шанс возглавить рынок 3D-камер не только для смартфонов, но и для автомобильной индустрии

Смартфон Vivo Y79 получил 6-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и камеру разрешением 24 Мп: Vivo Y79 прошел сертификационные испытания TENAA

Проблемы на производстве камеры TrueDepth для iPhone X заставляют аналитиков вновь снижать прогнозы: Массовое производство iPhone X начнется в середине октября, то есть на следующей неделе

Глава Samsung покинет свой пост в конце марта 2018: Квон О Хьюн стал самым высокооплачиваемым исполнительным директором в Южной Корее в первой половине 2017

Смартфон Honor 6C Pro получил экран диагональю 5,2 дюйма и SoC Mediatek MT6750: Honor 6C Pro оценен в 180 евро

Технология WD MAMR позволит создавать HDD объёмом до 40 ТБ: Western Digital представила технологию MAMR

Браузер Microsoft Edge можно свободно скачать в Google Play и App Store: Компании приходится создавать новые и адаптировать старые приложения для самых популярных мобильных операционных систем Android и iOS

Ожидается, что все смартфоны iPhone, которые представят в 2018 году, лишатся дактилоcкопического датчика: iPhone X, который является первым смартфоном, оснащенным системой Face ID, должен поступить в продажу 3 ноября

Голосовой помощник Google признали более умным, чем Siri, Baidu и Bing: Системы ИИ только первое время могут обучаться так же эффективно, как и человек

LG Chem построит в Польше крупнейшую в Европе фабрику по выпуску литий-ионных аккумуляторов: Необходимое сырье, включая литий, LG Chem будет первое время поставлять из Южной Кореи

Операционный доход Samsung в третьем квартале почти втрое превзошел прошлогодний: Финансовый отчет Samsung будет опубликован до конца октября

Выход новых смартфонов iPhone позволил Pegatron установить рекорд за последние два года: До конца года продажи компании должны продолжить рост

Nokia 8 не выйдет в США, HMD готовит американскую линейку смартфонов Nokia: Смартфон давно продается в различных странах европейского региона, однако жители США приобрести его не смогут

Смартфон ZTE Nubia Z17 miniS получил четыре камеры и экран с привычным соотношением сторон: Цена новинки составит около $305

Экран AMOLED бюджетного смартфона Samsung Galaxy J2 2017 Edition при прежнем размере имеет большее разрешение: В Индии смартфон Samsung Galaxy J2 2017 Edition стоит примерно $113

Курс Bitcoin превысил $5200: Криптовалюта Bitcoin установила новый рекорд

Согласно новым слухам, у видеокарты GeForce GTX 1070 Ti может быть заблокирована возможность разгона: GeForce GTX 1070 Ti может стать первой современной видеокартой с отсутствием возможности разгона

Игровой смартфон Razer получит 8 ГБ оперативной памяти: Игровой смартфон Razer основан на Snapdragon 835

Samsung оценила умные часы Gear Sport в 300 долларов, а наушники Gear IconX 2018 — в 200 долларов: Samsung назвала цены на Gear Sport и Gear IconX 2018

Blu Products подписала лицензионное соглашение с BlackBerry: Blu Products будет выплачивать лицензионные отчисления BlackBerry