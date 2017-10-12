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Новые серверы Fujitsu Primergy поддерживают графические процессоры Nvidia Volta

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Теги: Nvidia

Источник: Fujitsu

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Компания Fujitsu сообщила о сертификации серверов Primergy, которая подтверждает, что они поддерживают графические процессоры Nvidia Tesla V100 на архитектуре Volta.

Первыми сертифицированы серверы Fujitsu Primergy CX2570 M4, выступающие компонентами модульной платформы CX400 M4, а также сервер Fujitsu Primergy RX2540 M4. По словам производителя, в модульной платформе CX400 M4 преимущества высокой плотности компоновки и энергетической эффективности, свойственные blade-системам, объединены с исключительной простотой и экономической эффективностью, характерной для стоечных серверов.

Применение графических ускорителей позволяет повысить производительность в приложениях искусственного интеллекта и глубинного обучения нейросетей

Конфигурация CX2570 M4 может включать до четырех графических процессоров Tesla V100, подключенных через интерфейс NVLink. В RX2540 M4 используется интерфейс PCle, а максимальное число графических процессоров Tesla V100 равно двум.

Применение графических ускорителей позволяет повысить производительность в приложениях искусственного интеллекта и глубинного обучения нейросетей

Двухпроцессорный стоечный сервер RX2540 M4 типоразмера 2U предназначен для запуска корпоративных приложений, баз данных, программных средств совместной работы и обмена сообщениями.

Применение графических ускорителей позволит повысить производительность указанных систем в приложениях искусственного интеллекта и глубинного обучения нейросетей. Сертифицированные серверы Primergy будут доступны в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и в Индии, начиная с декабря этого года.

12 октября 2017 Г.

17:42

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Новые серверы Fujitsu Primergy поддерживают графические процессоры Nvidia Volta: Применение графических ускорителей позволяет повысить производительность в приложениях искусственного интеллекта и глубинного обучения нейросетей

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