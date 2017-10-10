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Голосовой помощник Google Assistant будет звучать более реалистично благодаря технологии WaveNet

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Теги: Google

Источник: DeepMind

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Компания DeepMind, которая с 2014 года является подразделением Google, создала новую технологию синтеза человеческой речи WaveNet, используя свой опыт работы с искусственным интеллектом.

Теперь технология WaveNet будет использоваться для генерации речи в голосовом помощнике Google Assistant, который будет звучать значительно более реалистично. Пропадет машинный акцент, Google Assistant будет говорить как живой человек.

WaveNet отличается от других технологий синтеза человеческой речи, данная технология может генерировать звуки, перебирая до 16 000 более подходящих образцов в секунду. В течение 12 месяцев разработчики обучали WaveNet подбирать более правильную интонацию, теперь система понимает, какой тон корректнее применять в том или ином случае, чтобы речь звучала реалистично.

Голосовой помощник Google Assistant будет звучать более реалистично благодаря технологии WaveNet

На начальной стадии WaveNet будет использоваться для английской и японской версий Google Assistant, в будущем перечень языков будет расширен.

10 октября 2017 Г.

10:39

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