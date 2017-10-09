Google Pixel 2 автоматически переходит в режим «не беспокоить», когда владелец садится за руль

Появилась еще одна интересная деталь о новом смартфоне Google Pixel 2, который автоматически переходит в режим «не беспокоить», когда владелец садится за руль.
Эта функциональность является частью приложения Pixel Ambient Services, которое является эксклюзивным для смартфонов Pixel.
Приложение помогает смартфону понять, что владелец собирается ехать за рулем, используя датчик движения и беспроводную связь Bluetooth.
Пока непонятно, каким именно образом приложение понимает, что севший в машину человек является водителем, а не пассажиром. Изображение подтверждает, что функциональность можно отключить.