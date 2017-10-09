Доход производителя камер для покадровой съемки Brinno за первые три квартала 2017 вырос на 47%

Тайваньский производитель камер для покадровой съемки Brinno отчитался от том, что за первые три квартала этого года продажи компании выросли на 47% до 13,19 млн долларов.

Рост показателей обеспечили страны Европы и Юго-Восточной Азии. Компания смотрит с оптимизмом в будущее, считая, что продажи в четвертом квартале также будут очень хорошими. Уже в этом месяце производитель выпустит новую камеру, а до конца года на рынке появятся еще несколько новых моделей.

Brinno сотрудничает с Microsoft, Vernier и Flir Systems, создавая новые решения. Источники сообщают, что в 2018 году Brinno готовится выпустить камеру для покадровой съемки с тепловизором производства компании Flir Systems, которая специализируется на разработке и производстве тепловизионных камер, компонентов и датчиков изображения.