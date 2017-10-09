Игровые ноутбуки Asus FX503 оснащаются CPU Intel Core седьмого поколения и GPU Nvidia

Габариты и масса Asus FX503 - 384 x 262 x 24 мм и 2,3 кг, емкость аккумуляторной батареи – 64 Вт·ч.

Доступные видеокарты – это Nvidia GeForce GTX 1050 c 2 или 4 ГБ памяти GDDR5 или GeForce GTX 1060 с 3 или 6 ГБ. Есть также web-камера, клавиатура с подсветкой, адаптер Wi-Fi 802.11ac, три порта USB 3.0 Type-A, один RJ-45 и один HDMI 2.0.

Для Asus FX503 доступны дисплеи IPS и TN диагональю 15,6 дюйма разрешением Full HD, SSD объемом 128-512 ГБ и HDD объемом до 1 ТБ. В перечне характеристик указан также гибридный накопитель с 1 ТБ дискового пространства и 8 ГБ флэш-памяти.

Если ноутбуки серии FX502 комплектуются CPU Intel Core шестого поколения, то FX503 уже получили Intel Core седьмого поколения: Core i7-7700HQ (2,8-3,8 ГГц) и Core i5-7300HQ (2,5-3,5 ГГц). Еще одно изменение коснулось оперативной памяти: если для FX502 максимум ОЗУ равнялся 16 ГБ, то FX503 благодаря двум слотами SO-DIMM могут быть укомплектованы 32 ГБ ОЗУ.

Компания Asus пополнила ассортимент игровых ноутбуков линейкой FX503. Эти модели пришли на смену моделям серии FX502 и принесли с собой несолько улучшений, самое главное из которых – CPU нового поколения.

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