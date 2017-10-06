Google не собирается закрывать Android Wear. Раздел переехал на Amazon

Вчера мы сообщали о том, что из онлайн-магазина Google Store исчезла страница Android Wear, а умные часы LG значились недоступными. Это наводило на разные мысли, включая предположения о закрытии всего направления ОС для умных часов.

Однако уже сегодня Google поспешила успокоить всех интересующихся, заверив, что Android Wear никто закрывать не собирается.

Раздел Android Wear исчез с сайта по той причине, что в Google Store решили оставить лишь те продукты, которые произведены непосредственно Google, а собственных умных часов поисковый гигант пока не выпустил. Правда, это почему-то не коснулось некоторых аксессуаров, но, видимо, для них сделано исключение.

Что же касается нового местоположения раздела Android Wear, то он переехал на сайт Amazon. Там создана отдельная страница, где можно приобрести множество различных часов с этой операционной системой. Можно также предположить, что Google всё-таки выпустит собственные умные часы под брендом Pixel, но когда это случится, неизвестно.