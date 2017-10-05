JOLED ищет 900 млн долларов на освоение технологии печати OLED

Компания JOLED рассчитывает стать первым японским производителем, освоившим серийный выпуск панелей OLED с использованием новой технологии, которая за счет низкой себестоимости продукции позволит конкурировать с лидерами отрасли — южнокорейскими компаниями.

Детище участников совместного предприятия Japan Display нуждается в инвестициях, чтобы освоить массовое изготовление панелей методом струйной печати.

Затраты на освоение этой технологии меньше, чем в случае технологии вакуумного осаждения, используемой южнокорейскими производителями. Ниже и непроизводительные потери материалов. По имеющимся оценкам, это уменьшает себестоимость телевизионной панели на 30-40%, что может привести к снижению цен на телевизоры.

В JOLED планируют начать серийный выпуск панелей в 2019 году на фабрике, принадлежащей Japan Display. Сейчас там выпускаются жидкокристаллические панели для смартфонов Apple iPhone, но до конца года фабрика будет остановлена.

Производитель рассчитывает привлечь на реализацию проекта около 900 млн долларов. Среди тех, к кому СП обратилось за помощью, названы японские компании Sony, Canon, Fujifilm Holdings, Nikon и Sumitomo Chemical. Если в Японии найти необходимую сумму не удастся, JOLED может начать переговоры с китайскими и другими зарубежными компаниями. Если не поможет и это, план будет пересмотрен.

Сейчас 75% капитала JOLED принадлежит фонду Network Corporation of Japan (INCJ), 15% — компании Japan Display, по 5% — компаниям Sony и Panasonic. Вливание средств со стороны может привести к тому, что доля INCJ станет меньше 50%.