Для смартфонов Google Pixel 2 доступны три модели фирменных чехлов

В дополнение к новеньким смартфонам Pixel 2 компания Google представила и фирменные чехлы.
Чехлы Fabric Case оцениваются в 40 долларов и предлагают различные варианты цветов. Они обтянуты тканью, что обуславливает соответствующие тактильные ощущения.
За те же 40 долларов можно купить чехол Live Case. Как и ранее, основная особенность таких чехлов — возможность персонализации. Достаточно загрузить на сайте Google любое изображение и его напечатают на чехле. Таким образом, вариантов оформления образуется бесконечное множество.
Ну а за 50 долларов компания предлагает Earth Live Case. Это такие же чехлы, но с уже заранее выбранными изображениями. Как можно понять из названия, в основе лежат снимки различных ландшафтов нашей планеты.
Кроме того, в официальном магазине Google имеется и множество сторонних чехлов на любой вкус и кошелёк.