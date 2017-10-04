Планшет iPad с дизайном iPhone X выйдет не раньше третьего квартала 2018

Смартфон iPhone X еще не поступил в продажу, а, если верить слухам, его появление на рынке вполне может задержаться до начала следующего года.

Тем не менее, новые слухи указывают на то, что Apple уже тестирует новый планшет семейства iPad, который позаимствует дизайн у смартфона iPhone X.

Источник является сотрудником тайваньской фабрики, на которой производятся различные продукты Apple. Несмотря на то, что такой планшет находится в разработке, вероятность его выхода на рынок в ближайшее время довольно невелика. Дело в том, что технологии на данной стадии не позволяют произвести большое количество планшетов с подобными экранами.

Кроме того, Apple хочет посмотреть на то, как отреагирует рынок на отсутствие кнопки Home и дактилоскопического датчика в iPhone X, а затем принимать решение о том, что делать с новым iPad. По еще одной версии, Apple может разместить дактилоскопический датчик под поверхностью дисплея нового планшета.

По слухам, выпуск следующего iPad состоится не раньше третьего квартала следующего года.