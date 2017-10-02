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Программа Make in India привела к тому, что Индия столкнулась с нехваткой квалифицированной рабочей силы

Источник: Reuters

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Как известно, несколько лет назад в Индии стартовала государственная программа Make in India, нацеленная на развитие производственных мощностей страны. В рамках данной стратегии Индия старается теми или иными способами заинтересовать как можно большее количество компаний размещать в этой стране свои производства.

Однако, как оказалось, инициаторы этой программы продумали далеко не все аспекты. Как сообщается, производители, желающие работать в рамках программы Make in India, столкнулись не только с определёнными трудностями с налогообложением, но и с элементарной нехваткой квалифицированной рабочей силы. Да, в Индии проживает более 1,3 млрд человек, но эта страна только начинает своё экономическое (и не только) развитие. В Индии попросту неоткуда взяться достаточному количеству квалифицированных специалистов в тех или иных областях IT, так как ещё совсем недавно нужды в них не было.

В Индии ощущается острая нехватка квалифицированных кадров

Это всё приводит к тому, что производители не спешат строить новые фабрики, а те производственные процессы, которые уже запущены, зачастую являются лишь сборкой тех или иных устройств.

Подытоживая, источники утверждают, что сейчас в Индии имеются проблемы с трудовым законодательством, нет усилий для создания экосистемы компонентов, нет логистики, да и вообще с транспортом большие проблемы. Однако, учитывая экономический уровень развития Индии всего 10 лет назад, во всех этих проблемах нет ничего удивительного, и важно не их наличие, а то, как быстро и качественно их будут решать.

2 октября 2017 Г.

14:32

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