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Опрос показал, что потребители нацелены на старшую версию iPhone X, а беспроводная зарядка интересует их больше, чем Face ID

Теги: Apple

Источник: MacRumors

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Как известно, смартфон iPhone X получился очень дорогим. Младшая версия с 64 ГБ флэш-памяти в США без учёта налогов оценивается в 1000 долларов. А это значит, что во многих регионах новинка будет стоить ещё больше.

Несмотря на это, если верить опросу RBC Capital Markets, на который ссылается источник, большая часть покупателей, которые собираются приобрести iPhone X, выберут версию с 256 ГБ флэш-памяти. Напомним, в США без налогов она стоит 1150 долларов!

Face ID пока не вызывает энтузиазма у пользователей

Если точнее, то из тех, кто собирается купить именно этот смартфон, 57% выразили желание приобрести более дорогую версию. Для сравнения, в прошлом году ровно половина опрошенных выразила желание купить iPhone 7 со 128 ГБ флэш-памяти.

Всего же было опрошено 832 человека, которые в ближайшем будущем хотя купить новый аппарат Apple. Из них 28% сказали, что ждут iPhone X, ещё 20% намерены купить iPhone 8 Plus, 17% нацелились на iPhone 8, а остальные «распределятся» между более старыми моделями Apple.

Также был отдельный опрос почти 4200 человек, который должен был выявить самую востребованную функцию новеньких iPhone X. Оказалось, что с огромным отрывом (46%) лидирует поддержка беспроводной зарядки. 24% посчитали, что самым важным является функция Face ID, ещё 14% высказались за дизайн.

3 октября 2017 Г.

07:00

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