Одновременно с Google Pixel 2 ожидается анонс беспроводной гарнитуры за $159

Главный редактор издания Android Police Дэвид Раддок (David Ruddock) утверждает, что компания Google может представить новую беспроводную гарнитуру на мероприятии, посвященном анонсу смартфона Google Pixel 2.

Источник отмечает, что наушники гарнитуру будут соединены между собой проводом, их цена составит 159 долларов. Главной особенностью гарнитуры станет поддержка персонального помощника Google Assistant, для запуска которого на гарнитуре будет присутствовать отдельная кнопка.

Пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 2, запланирована на 4 октября этого года.