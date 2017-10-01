1220
Показать все

Одновременно с Google Pixel 2 ожидается анонс беспроводной гарнитуры за $159

Теги: Google

Источник: Twitter

1174

Главный редактор издания Android Police Дэвид Раддок (David Ruddock) утверждает, что компания Google может представить новую беспроводную гарнитуру на мероприятии, посвященном анонсу смартфона Google Pixel 2.

Источник отмечает, что наушники гарнитуру будут соединены между собой проводом, их цена составит 159 долларов. Главной особенностью гарнитуры станет поддержка персонального помощника Google Assistant, для запуска которого на гарнитуре будет присутствовать отдельная кнопка.

Одновременно с Google Pixel 2 ожидается анонс беспроводной гарнитуры за $159

Пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 2, запланирована на 4 октября этого года.

1 октября 2017 Г.

10:33

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Появились изображения стыковочной станции Samyang для объективов с креплением Sony E: Док Samyang Lens Station будет подключаться к компьютеру по интерфейсу USB

Одновременно с Google Pixel 2 ожидается анонс беспроводной гарнитуры за $159: Пресс-конференция, посвященная анонсу Google Pixel 2, запланирована на 4 октября этого года1

SpaceX планирует отправить поселенцев на Марс уже в 2024 году: Первые земляне на Марсе должны будут подготовить базу к прибытию новых волн поселенцев, которые будут осваивать и изучать свой новый дом3

На выпуск носимого устройства FOMOcamera собрано в 7,3 раза больше средств, чем планировалось: Минимальный взнос, дающий право на получение камеры, был равен $492

Фитнес-браслет MGCool Band 3 оценен в $30: В продажу новинка поступит 18 октября

Смартфон Huawei Nova 2i получил дисплей FullView и 4 камеры: Сдвоенная основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 16 и 2 Мп

Компания Micron отчиталась за 2017 финансовый год: доход вырос, убытки сменились прибылью: Годовой доход Micron составил 20,322 млрд долларов8

Основой компьютерного корпуса Cooler Master Cosmos C700P стал концепт MasterConcept, созданный при участии сообщества пользователей: При габаритах 639 x 306 x 651 мм корпус Cooler Master Cosmos C700P весит 26,2 кг25

Судя по изображению защитного стекла, экран смартфона Pixel 2 будет окружен довольно заметными рамками: Анонс смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL ожидается 4 октября80

405
1318

iXBT TV

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

  • Обзор полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon D850

  • Обзор робота-пылесоса Unit UVR-8000 с функцией протирки гладких полов

  • Смартфон с отличной камерой, мышь с трэкболом, электромобили будущего

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017