Плата ввода-вывода Mega-IO Expansion Card делает компьютер Raspberry Pi более подходящим для задач домашней автоматизации

Чуть более чем через сутки на сайте KickStarter завершится сбор средств на выпуск платы ввода-вывода для одноплатного компьютера Raspberry Pi. По словам разработчиков, плата делает компьютер Raspberry Pi более подходящим для задач домашней автоматизации. Она называется Mega-IO Expansion Card и позволяет добавить в конфигурацию системы восемь реле, способных коммутировать напряжения до 24 В при силе тока до 2,5 А, восемь 12-разрядных АЦП, 12-разрядный ЦАП, восемь входов с оптоэлектронной развязкой, четыре выхода с открытым коллектором и шесть линий GPIO.

На плате установлен микроконтроллер STM8L151C3T6, работающий при напряжении питания 3,3 В на частоте 16 МГц.

При необходимости, к Raspberry Pi можно подключить больше одной платы, наращивая число каналов ввода-вывода.

Плата стоит $29. Разработчики планировали собрать $10 000, но собрали в два раза больше. Отгрузку плат они обещают начать в марте 2018 года.