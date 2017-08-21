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DockCase — чехол и стыковочная станция для ноутбука Apple MacBook Pro

Теги: Apple

Источник: Kickstarter

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На сайте Kickstarter идет сбор средств на выпуск изделия под названием DockCase. Оно представляет собой стыковочную станцию для ноутбука Apple MacBook Pro, но не простую, а в виде чехла для этого мобильного компьютера.

Минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение DockCase в ноябре 2017 года, равен $79

К компьютеру DockCase подключается с помощью входящего в комплект кабеля с разъемом USB-C. Конфигурация дока включает порт Gigabit Ethernet, видеовыход HDMI, пять портов USB и слоты для карт памяти SD и mcroSD.

Минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение DockCase в ноябре 2017 года, равен $79

Чехол-док изготовлен из кожзаменителя и алюминиевого сплава. Он будет выпускаться в двух вариантах — для 13-дюймового и 15-дюймового ноутбука. Размеры изделия равны 350 х 240 х 14,1 мм и 400 х 270 х 14,7 мм соответственно. Масса — 333,5 и 397 г.

Минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение DockCase в ноябре 2017 года, равен $79

Минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение DockCase в ноябре 2017 года, равен $79. Участникам кампании предложено четыре цветовых варианта DockCase. Цель авторов проекта, определенная как сбор $30 000, уже достигнута. На момент написания этих слов счетчик приблизился к $52 000. Сбор средств будет продолжаться еще 31 день.

21 августа 2017

18:52

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