DockCase — чехол и стыковочная станция для ноутбука Apple MacBook Pro

На сайте Kickstarter идет сбор средств на выпуск изделия под названием DockCase. Оно представляет собой стыковочную станцию для ноутбука Apple MacBook Pro, но не простую, а в виде чехла для этого мобильного компьютера.

К компьютеру DockCase подключается с помощью входящего в комплект кабеля с разъемом USB-C. Конфигурация дока включает порт Gigabit Ethernet, видеовыход HDMI, пять портов USB и слоты для карт памяти SD и mcroSD.

Чехол-док изготовлен из кожзаменителя и алюминиевого сплава. Он будет выпускаться в двух вариантах — для 13-дюймового и 15-дюймового ноутбука. Размеры изделия равны 350 х 240 х 14,1 мм и 400 х 270 х 14,7 мм соответственно. Масса — 333,5 и 397 г.

Минимальный взнос, позволяющий надеяться на получение DockCase в ноябре 2017 года, равен $79. Участникам кампании предложено четыре цветовых варианта DockCase. Цель авторов проекта, определенная как сбор $30 000, уже достигнута. На момент написания этих слов счетчик приблизился к $52 000. Сбор средств будет продолжаться еще 31 день.