Муляжи смартфонов Apple iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8 запечатлены на одном снимке

В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, запечатлены муляжи всех трех новых моделей смартфонов Apple iPhone. Хоть это и не сами устройства, муляжи довольно точно передают их внешний вид.
Как известно, Apple готовит к выпуску модели iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8. На снимке все они показаны тыльной стороной. Задняя стенка корпуса у всех моделей изготовлена из стекла, а не из металла, как раньше. Это делает возможной беспроводную зарядку.
Модель iPhone 8 отличается от двух других ориентацией модуля камеры.