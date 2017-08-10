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Муляжи смартфонов Apple iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8 запечатлены на одном снимке

Теги: Apple

Источник: 9to5mac

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В сети появилась фотография, на которой, как утверждается, запечатлены муляжи всех трех новых моделей смартфонов Apple iPhone. Хоть это и не сами устройства, муляжи довольно точно передают их внешний вид.

На фото устройства показаны тыльной стороной

Как известно, Apple готовит к выпуску модели iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8. На снимке все они показаны тыльной стороной. Задняя стенка корпуса у всех моделей изготовлена из стекла, а не из металла, как раньше. Это делает возможной беспроводную зарядку.

На фото устройства показаны тыльной стороной

Модель iPhone 8 отличается от двух других ориентацией модуля камеры.

10 августа 2017

09:37

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